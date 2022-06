–

De parte de La Corda June 22, 2022

Despu茅s de compartir con un compa帽ero preso en Brians II (Barcelona) las ultimas experiencias de los actos que hemos realizado, especialmente de los vermuts Pro-Presxs y la multa por parte de la polic铆a, el compa帽ero tuvo una bonita iniciativa a la que se sumaron otros presos, haciendo una recolecta de sellos y dedic谩ndonos unas emotiva palabras que hemos recibido en esta carta.

05.06.2022

Despu茅s que me comentaras lo que os est谩 pasando con los vermuts pro-presxs que hab茅is empezado a hacer en Tarragona para sacar algo de pasta para el grupo, ya que est谩is peladxs, y adem谩s la multa que le metieron a la compa, se me ha ocurrido intentar hacer una recolecta de sellos. Ma帽ana, ya que es d铆a de cobro. Y a ver, me pondr茅 en la puerta del economato en plan 鈥淯na ayudita para el colectivo amigo, un sello per favore!鈥 jajajjajaja. No prometo gran cosa, pero lo intentar茅. La solidaridad aqu铆 dentro escasea, pero aun queda alg煤n resquicio de ella. Despu茅s te sigo escribiendo!

Ya vuelvo a estar aqu铆. Pues he estado hablando con dos compas y ma帽ana haremos recolecta de sellos. Solo te pido que escribas a X y Y, por la implicaci贸n que he visto que han tenido en la movida y porque creo que les molar铆a tener contacto con vosotrxs. As铆 cuando yo me va pire de aqu铆 (si todo va bien, pronto) pues ten茅is relevo. Piensa que estamos en el m贸dulo 5, que es un m贸dulo de respeto鈥 En realidad es un puto escaparate lleno de chivatos y lameculos, pero siempre hay gente que vale la pena. Aunque yo la verdad es que no conf铆o en pr谩cticamente nadie. Si conseguimos 20 sellos, aunque sea miseria, pues esto que os ahorr谩is. Es nuestra peque帽a manera de daros las gracias por lo que hac茅is. Ah! A la chica que le metieron la multa, dile de mi parte que muchas gracias, por todo. Ojal谩 llegara un punto que fu茅ramos nosotrxs quienes pag谩ramos las multas que os chup谩is por estar en esta lucha, pero el panorama actual es triste, muy triste. Pero eso, que personalmente estoy agradecido y os animo a no decaer. Un sincero y fuerte abrazo.