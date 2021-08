Se necesita a gritos parar la masacre, una reforma militar y revisar la costosa y fallida pol铆tica de “seguridad”

Cuando abundan balances de los tres nefastos a帽os de r茅gimen del Centro Democr谩tico, corresponde avanzar en los debates y acciones para garantizar que la pesadilla pueda finalizar el pr贸ximo a帽o, en medio de una institucionalidad y una gobernabilidad en grave crisis. Para ello propongo tres miradas anal铆ticas del 鈥渓egado鈥 de Duque que considero deben ser sopesadas para comprender la coyuntura actual del pa铆s.

En primer lugar, el r茅gimen de Duque no est谩 en crisis, 茅l mismo es la crisis. Tuvimos presidentes regulares, malos y perversos, con apadrinamientos y compadrazgos, pero nunca ninguno tachado de marioneta de otro.

Despu茅s de la resurrecci贸n del uribismo auspiciada entre otras por la errada obsesi贸n de Santos con el innecesario Plebiscito por la Paz, la crisis de hegemon铆a -lejos de resolverse y volver al consenso dominante de 2002- se agudiz贸. Digamos la verdad: solo en un pa铆s hundido en una grave crisis pol铆tica un personaje como Duque puede ser presidente.

El ascenso de Duque a la Casa de Nari帽o expresa al mismo tiempo un desgaste de las cl谩sicas tradiciones del poder pol铆tico de Colombia y un evidente d茅ficit de liderazgos en las diversas esferas del espectro pol铆tico, impensables hace 20 o 40 a帽os.

Sus gabinetes no han sido el k铆nder de Gaviria, s铆 no m谩s bien otra faceta de la misma crisis: entre pol铆ticos ineptos de corto vuelo que han pasado del anonimato al desprestigio desbordados por su nueva responsabilidad, y a帽ejadas piezas de museo de la clase pol铆tica, tra铆das a hacer de comisarios ideol贸gicos, como si el presidente necesitara acudientes o adultos responsables.

La explosi贸n del rosario actual de candidaturas presidenciales solo demuestra que gracias a Duque, se riega el rumor que cualquiera puede ser presidente, pero realmente denota que sigue sin consolidarse una opci贸n presidencial predominante por lo menos en el campo del establecimiento en crisis. Tres a帽os de Duque -sumado al peso mismo de la historia- han mellado m谩s al uribismo- y a toda la derecha, que ocho a帽os de su mentor y ocho a帽os de Santos, ese es su principal aporte a las nuevas generaciones.

No obstante, su golpe de estado molecular disipado contin煤a en marcha y es parte de la baraja de opciones ante este momento pol铆tico, que no podemos ignorar. La debilidad pol铆tica, muchas veces deviene en agresividad y ofensiva, m谩xime si se es autoritario.

En segundo lugar, para construir una alternativa democr谩tica a esta crisis representada por Duque mismo, el presidente nos ha regalado un antiprograma de gobierno. Su integral fracaso en todos y cada uno de los 谩mbitos de la vida nacional y el severo juicio de la opini贸n p煤blica en donde la popularidad del primer mandatario tiende a cero, dan cuenta que cualquier aspiraci贸n de sacar al pa铆s de la crisis, obtener el apoyo mayoritario de la poblaci贸n y brindar bienestar a los sectores sociales m谩s golpeados por este r茅gimen-cat谩strofe, exigen la diferenciaci贸n radical de las equivocadas pol铆ticas de Duque y su balance palmario.

Hagamos una mirada panor谩mica. A nivel internacional este r茅gimen logr贸 lo imposible: generar conflictos diplom谩ticos y tensas relaciones simult谩neamente con Venezuela, EEUU, Rusia, Ecuador, Cuba, la UE, Hait铆 y la CIDH. Se requiere retornar a una pol铆tica diplom谩tica de cara a la regi贸n fundamentada en la paz, refrendar todos nuestros compromisos acorde al derecho internacional -Acuerdo de Paz incluido-, darle salida humanitaria a la crisis de la frontera colombo-venezolana y recuperar la relaci贸n de Estado con la Casa Blanca y el r茅gimen dem贸crata, luego de la impresentable participaci贸n electoral de nuestros funcionarios en noviembre pasado.

En el terreno econ贸mico, las cifras no mienten: la mayor ca铆da del PIB desde que se mide, y guarismos de pobreza para 21 millones de compatriotas con todo y el cuestionado m茅todo. La Covid -19 solo fue un catalizador de una crisis ya incubada por la tozudez de las pol铆ticas neoliberales que este r茅gimen profundiza, y que tras a帽o y medio de pandemia sigue sin salidas serias ni a la necesaria renta b谩sica universal exigida, ni a la reactivaci贸n econ贸mica en medio de la quiebra masiva de pymes, ni a la misma crisis sanitaria en un sistema de salud inhumano.

El paro impidi贸 que nos clavaran la reforma tributaria de Carrasquilla, pero el d茅ficit fiscal m谩s grande de la historia sigue ah铆, y este r茅gimen no tiene muchas soluciones. La actual crisis econ贸mica exige grandes reformas del presupuesto nacional -donde la deuda y la guerra predominan-, del inequitativo r茅gimen tributario y de la pol铆tica social.

No es un problema de 鈥渁yudas鈥, ni de asistencialismo, si no de repensar el modelo. Un programa de gobierno que repita las f贸rmulas de Duque condena al pa铆s a agudizar y eternizar la actual recesi贸n econ贸mica.

Por 煤ltimo en esta revisi贸n muy a mano alzada de estos tres a帽os, es claro que pasar la p谩gina de Duque implica superar su p茅rfida y brutal pol铆tica de seguridad y paz. Ni paz ni seguridad ha habido: sabotaje pleno al Acuerdo de La Habana, ruptura de di谩logos con el ELN y violaci贸n de los protocolos, negaci贸n de la necesaria paz completa, potenciaci贸n y expansi贸n paramilitar en los territorios, genocidio en curso contra l铆deres sociales y excombatientes, criminal represi贸n policial de la protesta, impunidad y protecci贸n para altos mandos violadores de DDHH.

Se necesita a gritos parar la masacre, una reforma militar y revisar la costosa y fallida pol铆tica de seguridad, de lo contrario cualquier gobierno alternativo puede sucumbir ante la presi贸n del brazo armado de la derecha.

Finalmente, como tercer elemento de an谩lisis, adem谩s de representar la crisis y demostrar c贸mo no salir de ella con su ejecuci贸n en el gobierno, este 煤ltimo a帽o de Duque es definitivo para el rumbo de esta coyuntura hist贸rica.

Crisis de similares caracter铆sticas pueden dar paso a fases hist贸ricas muy distintas dependiendo de la acci贸n pol铆tica. Desde mi lectura, la crisis colombiana es de tal magnitud que no se puede descartar ninguna opci贸n. Duque nos ha dado muestras que lo que sesudamente nos parecer铆a un disparate puede terminar siendo la decisi贸n del r茅gimen.

Es un a帽o clave en disputa entre tres grandes tendencias para 鈥渞ecomponer鈥 el pa铆s: 1-La salida autoritaria que raya en el fascismo.

2-El cauce a la pol铆tica de la rebeli贸n inconclusa del Paro Nacional.

3.- la recomposici贸n contemporizada del Bloque de Poder.

Las tres opciones est谩n latentes en la actual coyuntura y aunque pasan por una campa帽a electoral que a煤n no ha empezado, desde ya se est谩n disputando el futuro de Colombia. La primera labor para un proyecto alternativo en 2022 parte de exigir que se den las plenas garant铆as democr谩ticas para la realizaci贸n de los comicios (convocatoria, transparencia, seguridad f铆sica, etc), no sea que con el autogolpe en curso se le abran las puertas a otro Duque por ah铆, que perpet煤e la crisis para drama de millones de compatriotas.

