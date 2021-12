Gran Bretaña. Comunicado del compañero anarquista Toby Shone

No sab铆a que era Harry Houdini

Hoy he sido escoltado desde las celdas del ala G de la prisi贸n de Bristol hasta el City Hospital para un examen oncol贸gico, para detectar una posible reaparici贸n del c谩ncer en el abdomen y la pelvis. En la zona de recepci贸n de la prisi贸n he sido sometido al registro corporal habitual y me han obligado a llevar el uniforme de la prisi贸n.

Esto ofende mi dignidad. Cuando estaba detenido en la prisi贸n de Wandsworth en Londres, en la secci贸n 芦antiterrorismo禄, al menos pod铆a ir al hospital con mi ropa. Mientras esperaba a que los esbirros terminaran las practicas, he hechado una mirada a mi fasc铆culo 鈥 芦posible fuga禄 鈥 resaltado en rojo. He sido esposado, cuatro polic铆as me han cargado sobre una furgoneta an贸nima y sin escritas, y me han llevado a la unidad de radiolog铆a. En el camino, tanto a la salida como a la vuelta, he sido testigo de la 芦charlas禄 pat茅ticas, degradantes, racistas y mis贸ginas de los guardias, que se consideran expertos en todos los aspectos de la vida. En la unidad de radiolog铆a ha habido algunas discusiones entre el personal m茅dico y los esbirros, quienes insist铆an en mantenerme esposado, sin saber que no se pueden introducir objetos met谩licos en el interior de la MRI (m谩quina de resonancia magn茅tica). Aunque si la m谩quina estaba dentro de una habitaci贸n sellada, con una sola puerta de acceso, he sido de todas formas esposado con ataduras de pl谩stico, lo suficientemente apretadas como para cortarme las mu帽ecas.

Debido a mis protestas y al pedido de que me los quitaran, los esbirros las han cortado (con dificultad y caus谩ndome dolor) para luego obligarme a usar otro par, igualmente ajustado. As铆 atado me han introducido en el interior de la m谩quina, en condiciones de considerable malestar. Los m茅dicos no han dicho una palabra, no me han preguntado si estaba bien, ni se han cuestionado sobre c贸mo me estaban tratando. La 煤nica voz que he escuchado ha sido aquella del esbirro que me ha esposado y que se ha quedado en la habitaci贸n todo el tiempo, dici茅ndome que 芦mantuviera la calma禄. 驴Alguna vez han hecho una resonancia magn茅tica? Si la hab茅is hecho, sabr茅is bien que se est谩 confinado dentro un tubo diminuto e incre铆blemente estrecho, envueltos en un equipo sensible con un grupo de imanes, que gira alrededor a un volumen ensordecedor.

Un lugar del que es imposible escapar, en el mejor de los casos. Por si fuera poco, el t茅cnico de MRI ha dado el 芦bot贸n de p谩nico禄 (una especie de pad que el paciente presiona para indicar que hay una emergencia), no a m铆 que me estaba haciendo la prueba, sino al poli de mierda que se hab铆a quedado en la habitaci贸n mir谩ndome. Otro esbirro esperaba fuera de la habitaci贸n mientras otro, por razones desconocidas para m铆, ha sido invitado por el t茅cnico a asistir desde DENTRO de la sala de im谩genes adyacente, donde se estaban procesando los escaneos. Esto es lo que m谩s me ha enfurecido, los esbirros no son m茅dicos y ni siquiera t茅cnicos, lo 煤nico que saben hacer es cerrar y abrir las puertas de las celdas, gritar y maltratar a los detenidos, todos los d铆as.

Os describo todo esto no como 芦v铆ctima de la opresi贸n禄 ni para 芦hacer valer mis derechos禄. Os describo esto para denunciar la situaci贸n y para explicar a los dem谩s que esperar, especialmente aquellos, como yo, que enfrentan el c谩ncer.

Es esta civilizaci贸n la que nos enferma a todos. 隆Fuerza a todos los prisioneros que tienen sue帽os de libertad en sus corazones!

Toby Shone

HMP Bristol

26/11/2021

Fuente: actforfree.noblogs.org

Traducci贸n al italiano aqu铆:

//infernourbano.altervista.org/regno-unito-una-lettera-di-toby-shone-dal-carcere/