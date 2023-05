–

El rechazo a las pol铆ticas de ajuste dictadas por el Fondo Monetario Internacional y aplicadas por el Gobierno Nacional fue la consigna que con m谩s fuerza sintetiz贸 la enorme marcha que la Unidad Piquetera y la UTEP junto a un amplio arco de organizaciones sociales, sindicales y pol铆ticas protagonizaron este 18 de mayo. Por Indymedia Trabajadoras/es.

Con informaci贸n, fotos y videos de Agencia Farco, Agencia T茅lam, Radio Gr谩fica, Barricada TV, Antena Negra TV, ANRed, Prensa Obrera, Resumen Latinoamericano, CTA Aut贸noma y corresponsales populares.

Reclamando el no pago de la deuda y la ruptura con el organismo financiero internacional, con la prioridad puesta en la unidad de acci贸n para enfrentar el hambre, la pobreza y la profundizaci贸n de la crisis cerca de 350 mil personas se movilizaron hacia el Ministerio de Desarrollo Social, en plena Avenida 9 de Julio.

La manifestaci贸n de este jueves estuvo precedida por dos d铆as de Marcha Federal con actos y movilizaciones desde distintos puntos del pa铆s. Las columnas piqueteras llegaron a Plaza de Mayo el mi茅rcoles 17, donde montaron una vigilia con denuncias y reclamos reivindicativos al gobierno, contra el hambre, la pobreza y la desocupaci贸n.

La Unidad Piquetera, la Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Econom铆a Popular (UTEP), el Frente de Lucha, la CTA Aut贸noma y otras organizaciones y movimientos confluyeron en una acci贸n multitudinaria de lucha por trabajo genuino, por la entrega de alimentos a los comedores populares, contra los recortes en los programas sociales y la criminalizaci贸n de la protesta.

Entrevistado por Radio Gr谩fica, Gildo Onorato, secretario gremial de UTEP, dijo que en la convocatoria 鈥渟e expresa la necesidad que hay en los barrios populares: los problemas alimentarios, la inflaci贸n y la necesidad de frenar con el ajuste que lleva adelante el gobierno por pedido del FMI. Este programa no se puede pagar, en principio hay que renegociar, el ajuste no puede ser siempre contra los trabajadores y las trabajadoras鈥.

Critic贸 que 鈥渆l gobierno pretende apoyarse en los grupos concentrados de poder del sector financiero鈥. En esa l铆nea afirm贸 que 鈥渆l gobierno tiene que apoyarse en el movimiento obrero, en los movimientos populares, en los sectores que luchan por la justicia social, podemos encontrar otro camino鈥.

El dirigente social consider贸 que la contundencia de la marcha 鈥渆s un mensaje a todo el sistema el pol铆tico, nadie se puede hacer el distra铆do鈥. Asimismo aclar贸 que, si bien el reclamo puntual es para el oficialismo, el problema de fondo 鈥渢iene que ver con un sistema que no da m谩s respuestas鈥.

鈥淟os y las trabajadoras de la econom铆a popular nos encontramos en pie de lucha frente al Ministerio y en todo el pa铆s. Es incre铆ble la insensibilidad de la ministra Tolosa Paz y Sergio Massa que no entienden la situaci贸n desesperante que se vive en los barrios populares. La ministra firm贸 acuerdos con nosotros desde diciembre del a帽o pasado y hasta el momento no se han cumplido鈥, asegur贸 Dina S谩nchez, secretaria adjunta de la UTEP en di谩logo con el Informativo FARCO.

Dina critic贸 que a la titular de Desarrollo Social de la Naci贸n 鈥渓e indigna ver a las mujeres luchando con las ni帽eces, pero no le indigna que hayan ni帽os y ni帽as que mueren desnutridos en Salta y Jujuy鈥.

鈥淣o le indigna que a los comedores comunitarios no lleguen los alimentos en tiempo y forma; no le indigna dar de baja el Potenciar Trabajo a cientos de mujeres que cuentan con ese ingreso para garantizar m铆nimamente el mate cocido para los pibes. Desde su llegada al ministerio lo 煤nico que ha hecho es incumplir acuerdos con quienes siempre nos hemos puesto a disposici贸n para trabajar de manera conjunta como lo hicimos en la pandemia鈥, agreg贸.

鈥淏asta de ajuste a los y los 煤ltimos de la fila. Basta de priorizar al FMI sobre el pueblo鈥, resalt贸 la referente del Frente Popular Dar铆o Santill谩n.

鈥淟a que deja en la calle a las infancias es usted ministra鈥

En nombre del gobierno nacional la principal voz que se alz贸 confrontando con la marea popular fue la de la Ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. Denunciada por inumerables incumplimientos en alimentos para comedores y herramientas de trabajo para cooperativas por una parte, y la arbitrariedad con la que se viene dando de baja la asistencia social a miles y miles de personas en estado de alta vulnerabilidad, Tolosa Paz intent贸 cambiar el eje pidiendo la intervenci贸n desde la Defensor铆a de los Derechos del Ni帽o para evitar que menores participen en las protestas para 鈥渘o exponerlos鈥.

La blonda funcionaria public贸 en sus redes sociales un comunicado, titulado 鈥CON LOS CHICOS NO鈥, en el que expres贸: 鈥渆s inaceptable ver c贸mo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los ni帽os, exponi茅ndolos a pasar horas e incluso a dormir en la calle, cuando deber铆an estar en las escuelas o en los clubes ejerciendo su derecho a educarse, alimentarse y jugar鈥.

Vale recordar que La asistencia que Tolosa Paz recorta, incumple y niega en alimentos a comedores y merenderos populares impacta directamente en las infancias, as铆 como la baja de planes a familias que se encuentran sufriendo situaciones de hambre y pobreza.

Referentes de las organizaciones sociales salieron prontamente al cruce de la ministra.

La diputada Natalia Zaracho, del Movimiento de Trabajadores Exclu铆dos (MTE) y parte del oficialista Frente de Todos le respondi贸:

鈥淐贸mo se nota que nunca te cagaste de hambre @vtolosapaz. C贸mo se nota que no ten茅s ni idea de lo que pasa en la provincia. Si vos pens谩s que todas las pol铆ticas que nombras, la asignaci贸n universal, la Tarjeta Alimentar, alcanzan, es que no ten茅s ni idea de lo sale el supermercado, no ten茅s ni idea que hay un 45% de pobreza. Nadie quiere ir con su hijo a pasar fr铆o a movilizar y si lleg谩s a eso es porque no ten茅s m谩s opci贸n. Cuando no ten铆amos espacio de cuidado en las cooperativas cartoneras, sal铆amos familias completas a trabajar. A mi mam谩 la acusaban de ser mala madre por no dejarnos en casa. No sab铆an que el barrio era peligroso a esa hora. Quiz谩s no sab铆an que era muy peligroso el barrio a esas horas. Perseguir a las madres pobres de este pa铆s con estos discursos discriminadores, sacarles el Potenciar Trabajo, que es para muchas su 煤nico ingreso, eso no es peronismo, eso es ser inhumana. Si Evita te viera鈥 Est谩s muy confundida si pens谩s que los chetos de ese country donde viv铆s te van a votar haciendo esta campa帽a. Ellos nunca te van a votar y los de abajo menos porque el pueblo ser谩 pobre pero no boludo, y sabemos bien qui茅n nos caga y qui茅n no. Es muy bajo lo que haces. Mascotas del poder nunca. Con antipobres como vos, jam谩s鈥.

Por su parte, tambi茅n desde la Unidad Piquetera le se帽alaron: 鈥渓a que deja en la calle a las infancias es usted ministra, que se dedica a desabastecer los comedores populares de todo el pa铆s鈥, respondi贸 Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.

Tambi茅n desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudiaron el pedido de intervenci贸n de la ministra: 鈥渄iscursos como estos contribuyen a deslegitimar el sentido de las protestas y a las organizaciones que las llevan adelante, sin contemplar que sus reclamos est谩n relacionados a que se ejecuten pol铆ticas para proteger a las ni帽eces鈥.

