De parte de ANRed June 12, 2021 75 puntos de vista

Esta ma帽ana, del d铆a 12 de junio, un operativo policial destruy贸 unas siete construcciones precarias nuevas que hab铆an levantado 24 familias que decidieron recuperar un predio abandonado en el Barrio Copello, de Capit谩n Berm煤dez. Desde el 10 de mayo las familias ocuparon las tierras ante la necesidad de vivienda. El hostigamiento policial y las amenazas de desalojo es permanente y la fiscal Melisa Serena mantiene procesadas por 禄 usurpaci贸n禄 a 24 mujeres. Por ANRed.

Est谩 ma帽ana un operativo policial ordenado por el fiscal de turno de la ciudad de San Lorenzo, Aquiles Balbis, alegando flagrancia, destruy贸 unas siete construcciones que hab铆an decidido realizar unas 24 familias en la recuperaci贸n de tierras del Barrio Copello.

Desde el 10 de mayo ante la necesidad de vivienda, vecinos y vecinas del Barrio Copelo, ocuparon tierras abandonadas. 芦Somos del barrio y viv铆amos hacinados, de prestado, o sin lugar para vivir ante la imposibilidad de mantener un alquiler, por eso ocupamos estas tierras, somos trabajadores pero ninguno tiene un salario efectivo, changueamos para poder darle de comer a nuestros hijos. La necesidad nos trajo hasta ac谩. Con donaciones hacemos olla para la toma y tambi茅n para el resto del barrio禄, manifest贸 una vecina en una entrevista para Radio Che Guevara. Y agreg贸 禄 esto era un basural, lo hemos limpiado nosotros, en medio de la pandemia, no tenemos acceso al agua, ac谩 hay ratones, v铆boras. Estamos con nuestros hijos, pasando las inclemencias del fr铆o y las lluvias y desarrollo social solo se ha acercado para amenazarnos con quitarnos a nuestros ni帽os禄, agreg贸.

Desde el municipio a cargo del intendente Daniel Cinalli, expresaron que esas tierras han sido cedidas para la construcci贸n de una escuela y all铆 funcion贸 un vivero municipal, que hace 20 a帽os se encuentra abandonado. Otra de las vecinas coment贸 禄 sabemos que esas tierras fueron cedidas en 1987 para una escuela, la plata estuvo y aqu铆 no hay escuela, hay basurales. En una de las oportunidades de encuentro con el intendente, no solo no nos dio respuestas, sino que nos trat贸 de delincuentes.

En di谩logo con ANRed, el abogado y militante en Derechos Humanos, Norberto Olivares, cont贸 el procedimiento de est谩 ma帽ana: 禄 un operativo policial entre 50 y 60 efectivos preparados para reprimir, con orden del fiscal Aquiles Balbis, aludiendo flagrancia levanto las nuevas construcciones precarias, que se hab铆an decidido en asamblea de vecinos para mejorar en lo posible la situaci贸n de algunas familias. Se llevaron palos, lonas, chapas que la gente hab铆a puesto. Los hostigamientos policiales no son nuevos, desde el inicio de la ocupaci贸n, hay patrulleros apostados y muchas veces no dejan pasar colchones, comida, maderas, y a煤n m谩s no dejan ingresar a los hombres. En consecuencia son las mujeres con sus hijos que se encuentran resistiendo adentro del predio. Barrio Copelo es hist贸rico, por el abandono del Estado en todos los aspectos. Estamos en el cord贸n industrial, la ruta del cereal, donde se van millones, pero para los trabajadores es el camino del hambre y la desocupaci贸n禄

Por la recuperaci贸n de tierras, la pol茅mica fiscal Melisa Serena, mantiene a 24 mujeres procesadas por 禄 usurpaci贸n禄.禄 La toma sigue en pie a pesar de los hechos de hoy, el municipio nos ofrece chapa y ladrillos, pero a d贸nde vamos a construir, necesitamos tierra para vivir禄, concluy贸 otra de las vecinas.