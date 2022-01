–

De parte de CNT-AIT Granada January 16, 2022 27 puntos de vista

Se ha convocado una manifestaci贸n en Granada para reivindicar la derogaci贸n de las dos reformas laborales que se fueron aprobando hace ya una d茅cada, como se prometi贸, y que finalmente ha quedado como una nueva reforma que no soluciona el cuerpo principal de lo que supuso las anteriores. Varios sindicatos y colectivos, entre ellos la CNT-AIT de Granada, hemos decidido organizar una manifestaci贸n que intente mostrar la insatisfacci贸n sobre en lo que estamos de acuerdo much@s: la derogaci贸n no se ha cumplido y no se va a mejorar las condiciones de la clase trabajadora en Espa帽a en un futuro tangible.

Por ello, se ha decidido dar un primer paso en lo que esperamos que sean muchos m谩s para reivindicar soluciones eficaces y se atienda a la realidad de l@s trabajador@s, que fluye entre la fuerza de la ley que favorece a la patronal, y la fuerza de facto que impone la misma fuera de la ley.

La manifestaci贸n comenzar谩 este jueves 20 de Enero a las 19 horas en la Plaza del Carmen.

Adjuntamos el comunicado de la organizaci贸n del acto:

GRANADA CONTRA LA REFORMA LABORAL

Tanto el PSOE como Unidas Podemos hab铆an acordado p煤blicamente la derogaci贸n de la Reforma laboral, llev谩ndolo incluso en sus programas electorales. Pese a que las condiciones laborales de la clase trabajadora se iban degradando cada vez m谩s, ni uno ni otro partido se daban ninguna prisa en acometer tal promesa y cuando se han finalmente atrevido, vemos cu谩n alejado est谩 el resultado de lo que se puede entender por una derogaci贸n. Es evidente que, en este sentido, ambos partidos han enga帽ado a su electorado, a la opini贸n p煤blica y, especialmente, a la clase trabajadora.

Los elogios con que la CEOE y la misma fundaci贸n FAES han acogido esta t铆mida reforma dan la medida de su significado, muy alejado de los presupuestos iniciales, as铆 como de su corto alcance. Los autoelogios con que los sindicatos del r茅gimen, c贸mplices necesarios de esta traici贸n, han celebrado el proceso de negociaci贸n y sus magros resultados, consider谩ndolos adem谩s como los 煤nicos posibles, muestran la indigencia representativa de la clase trabajadora en las grandes negociaciones y el claro entreguismo de los llamados sindicatos mayoritarios. Y todo esto, en una situaci贸n pol铆tica favorable para acometer reformas de calado en este y en otros frentes. Lejos de demostrar su fuerza, la izquierda ha demostrado su debilidad y su domesticaci贸n.

Las dos reformas laborales anteriores, la de 2010 de Zapatero y la de 2012 de Rajoy, recortaron muchos derechos laborales y contribuyeron claramente a la pauperizaci贸n de la clase trabajadora. Los despidos se facilitaron ampliando las causas que los justificaban y se abarataron notablemente sus indemnizaciones, impidiendo la estabilidad y seguridad laboral de los y las trabajadoras y amenazando toda forma de disidencia y protesta. La precarizaci贸n se convirti贸 en el estado natural de muchos sectores sociales abocados a una continua lucha por la supervivencia. Ahora se nos dice que la nueva reforma va a reducir la temporalidad limitando los tipos de contrato -intentando adecuarse de modo algo m谩s veros铆mil a la directiva europea de 1999 sobre trabajo de duraci贸n determinada-, pero sin limitar las causas del despido ni aumentar las indemnizaciones parece poco factible asegurar una mejora real de las condiciones laborales ni reducir y/o eliminar la precariedad laboral. El despido por causas objetivas sigue quedando en manos de la empresa, pudiendo ejercerlo por razones de producci贸n, econ贸micas o de organizaci贸n, tal y como lo instaur贸 la reforma de Rajoy. Los salarios de tramitaci贸n y las prestaciones del FOGASA han quedado nuevamente relegados. Cuando el despido es arbitrario y queda en manos exclusivas de la patronal, poco se ha avanzado realmente.

No es ni siquiera evidente que esta reforma vaya a acabar con la temporalidad ni con los fraudes contractuales a su amparo. La eliminaci贸n del contrato por obra y servicio no va a impedir que se realicen contratos temporales por incremento de la producci贸n o que se siga abusando de los contratos de formaci贸n. La reforma no ampl铆a la capacidad ni recursos de la inspecci贸n de trabajo y en cambio s铆 fortalece la funci贸n de las ETTs.

La flexibilidad interna, posibilidad de alterar unilateralmente las condiciones y jornada de trabajo y propiciando incluso la movilidad laboral, queda indemne. En cuanto a los convenios, si bien se recupera la ultractividad, el convenio de empresa sigue siendo preferente al sectorial, salvo en la cuesti贸n salarial, incluyendo el caso de las subcontratas. En cuanto a la prioridad del convenio estatal sectorial, es preciso recordar que quedar铆a en manos de los mismos sindicatos que han pactado a la baja esta reforma. Reivindicamos, al contrario, un marco andaluz de relaciones laborales.

Es importante recordar que la propuesta de Reforma Laboral se ajusta a las exigencias de Bruselas y sus chantajes para poder acceder a los Fondos Europeos. Tal y como denunciamos en su d铆a, los Fondos Econ贸micos de la Comisi贸n Europea no son unos fondos para que la clase trabajadora y las clases populares puedan afrontar con dignidad las consecuencias de la crisis generada por el Covid. Estos fondos no son m谩s que unas ayudas econ贸micas a las grandes corporaciones, para que puedan hacer frente a los cambios estructurales que necesitan abordar y adem谩s, tal y como lo demuestra esta Reforma Laboral, estaban subordinados a la aplicaci贸n por parte de los gobiernos de unas pol铆ticas econ贸micas en beneficio de las 茅lites.

Por todo esto, los Sindicatos CNT, CGT, SINDICATO DE ELEVACI脫N, USTEA y SAT e Uni贸n Kellys Granada, mostramos nuestro m谩s absoluto rechazo al montaje medi谩tico de los Sindicatos del R茅gimen -denominados a s铆 mismos como interlocutores sociales- patronal y Gobierno progresista en torno a la no derogaci贸n de la Reformas Laborales de 2010 y 2012, pese a que se pretenda hacer creer lo contrario a la ciudadan铆a usando todo tipo de mensajes, contradictorios muchos de ellos, que alaban el acuerdo que fue publicado en el BOE el pasado 30 de diciembre.

Para comenzar nuestra campa帽a y la lucha decidida CONTRA LAS REFORMAS LABORALES nos manifestamos en Granada el jueves 20 de enero, desde la Plaza del Carmen a las 19鈥 00 horas.