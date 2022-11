–

November 9, 2022

La guardia civil utiliz贸 tambi茅n gases y balas de goma contra los que intentaron saltar la 煤ltima valla. Resultado: 24 migrantes muertos por lo menos, buena parte en territorio espa帽ol, y m谩s de 70 desaparecidos.

Por Sabino Cuadra

El calendario lo dice todo. El pasado marzo, en tres distintos saltos a la valla de Melilla, unos 2.500 migrantes lograron entrar en territorio espa帽ol. La polic铆a marroqu铆, c贸mplice, dio todas las facilidades para ello. Trataba as铆 de agudizar el conflicto fronterizo y crear serios problemas al estado espa帽ol. Poco despu茅s, el 8 de junio, Pedro S谩nchez explic贸 en el Congreso un cambio radical en la pol铆tica espa帽ola sobre el S谩hara, defendiendo ahora la propuesta autonomista de Marruecos y olvidando la autodeterminaci贸n antes reclamada. 驴Guardaban relaci贸n ambos hechos?

La BBC inglesa acaba de p煤blicar una investigaci贸n sobre la masacre ocurrida en Melilla el pasado 24 de junio. La v铆spera, el 23, los campamentos de migrantes de las monta帽as cercanas fueron asaltados violentamente y desalojados por la polic铆a marroqu铆. Al d铆a siguiente unos 2.000 migrantes trataron de escalar las vallas que separan Marruecos de Melilla. La polic铆a marroqu铆 carg贸 con pelotas de goma y gases lacrim贸genos, golpeando con sa帽a a todo el mundo. Unos 700 migrantes quedaron atrapados y estrujados en un espacio muy reducido. Las puertas de la valla espa帽ola no se abrieron, sino todo lo contrario. La guardia civil utiliz贸 tambi茅n gases y balas de goma contra los que intentaron saltar la 煤ltima valla. Resultado: 24 migrantes muertos por lo menos, buena parte en territorio espa帽ol, y m谩s de 70 desaparecidos.

Pedro S谩nchez ech贸 las culpas de todo a las mafias traficantes de personas y afirm贸 que el problema se hab铆a resuelto 鈥渞azonablemente bien鈥. Por su parte, Grande Marlaska, habl贸 de un 鈥渁taque violento a su frontera y sus fuerzas de seguridad鈥 y afirm贸 que 鈥渘o tenemos ning煤n complejo鈥 ya que la actuaci贸n policial hab铆a sido 鈥渆scrupulosa鈥. En el Congreso el PSOE, apoyado por el PP y VOX, rechaz贸 posteriormente la petici贸n de crear una Comisi贸n de Investigaci贸n de los hechos.

Poco despu茅s, el 8 de julio, la Uni贸n Europea (UE) y Marruecos suscribieron un nuevo Acuerdo de control migratorio. Se acuerda en 茅l pagar a 茅ste pa铆s 500 millones de euros durante los pr贸ximos cinco a帽os, cantidad que duplica la antes existente. El acuerdo fue gestionado entre las autoridades marroqu铆es, el ministro Grande Marlaska y la comisaria de Interior europea, Ilva Yohansson. En resumen, la UE paga, Marruecos masacra y el Estado espa帽ol mamporrea vendiendo la soberan铆a del pueblo saharahui y colaborando en la represi贸n policial.

Cambio de tercio. Los Ministros de Interior del PSOE merecer铆an un lugar de honor en el Museo de los Horrores. El primero de ellos fue Jos茅 Barrionuevo (1982-1988), condenado a 10 a帽os de prisi贸n por secuestro y malversaci贸n de fondos destinados a la financiaci贸n de los GAL, quien hace tan solo unos d铆as ha declarado sonriente y ufano que asume todo aquello y bastante m谩s. Su sucesor, Jos茅 Luis Corcuera (1988-1993), fue el padre de la Ley de Seguridad Ciudadana, m谩s conocida como 鈥淟ey de la patada en la puerta鈥, quien dimiti贸 despu茅s que el Tribunal Constitucional anulase buena parte de la misma. El siguiente fue Antonio Asunci贸n (1993-1994), responsable de la pol铆tica de dispersi贸n de los presos de ETA, quien tambi茅n dimiti贸 tras la fuga de Luis Rold谩n, director general de la Guardia Civil y chorizo impenitente que meti贸 mano en todo tipo de cuentas y fondos p煤blicos.

Juan Alberto Belloch (1994-1996) unific贸 bajo su mando las carteras de Justicia e Interior, mostrando as铆 sin verg眉enza alguna el maridaje que en el actual r茅gimen se da entre las porras y las togas. Fue portavoz de Jueces por la Democracia y fundador de la asociaci贸n de DDHH del Pa铆s Vasco, pero tras lograr su superministerio se volvi贸 sordo-ciego ante las denuncias por torturas que llegaron a su mesa.

Tras el paso de P茅rez Rubalcaba por el Ministerio (2006-2011), 茅ste volvi贸 a manos de un juez. En junio de 2018 el PSOE recuper贸 el gobierno y nombr贸 para el cargo a Fernando Grande Marlaska. Import贸 poco que 茅ste hubiera sido propuesto por el PP para su cargo en el Consejo General del Poder Judicial, pues contaba con el favor de las c煤pulas policiales y los servicios de informaci贸n y 茅se era su mejor aval. Lo dem谩s, peccata minuta.

De las once condenas que el Estado espa帽ol ha recibido en los 煤ltimos a帽os por no investigar denuncias por torturas policiales, seis de ellas han tenido que ver directamente con Grande Marlaska. En una de ellas, la de Portu y Sarasola, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirm贸 tambi茅n que recibieron un 鈥渢rato inhumano y degradante鈥, pero nada de ello import贸 a Pedro S谩nchez. M谩s peccata minuta.

Cuando Marian Beitialarrangoitia, parlamentaria de EH Bildu, pregunt贸 en el Congreso a Grande Marlaska por los 4.113 casos de torturas reconocidos en un Informe oficial realizado por encargo del Gobierno Vasco, 茅ste le respondi贸 chulescamente: 鈥淢e podr谩 decir lo que quiera, pero yo le digo que no. No hay resoluciones judiciales que digan 4.000 o 5.000鈥 Acost煤mbrese a que la verdad es la verdad judicial鈥. Claro est谩, por esa misma raz贸n los cr铆menes del franquismo no han existido ni deben considerarse por la sencilla raz贸n de que ning煤n tribunal los ha juzgado ni condenado.

Curiosamente, cuando cientos de denunciantes han acudido a los Juzgados espa帽oles en demanda de verdad y justicia para los cr铆menes franquistas, 茅stos les han dado un portazo en la cara, inadmitiendo y archivando todas sus querellas. Y la nueva y flamante Ley de Memoria Democr谩tica sigue haciendo lo mismo, pues contin煤a sin permitir el acceso a la Justicia. En resumen, el ministro dice que tan solo vale la verdad judicial, pero la Justicia espa帽ola se niega a investigarla y el Gobierno respalda su actuaci贸n. Grande Marlaska hace trampas y se ufana de ello.

Volvamos al principio. Tan solo en un gobierno que califica la criminal intervenci贸n policial en Melilla como razonable y escrupulosa puede entenderse que haya un ministro como Grande Malaska, c贸mplice de la pr谩ctica reiterada de la tortura en dependencias policiales. Tal para cual.