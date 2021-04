Gregori Saavedra: 鈥淓l Estado espa帽ol lo dominan los hijos y nietos de los que ganaron la guerra civil, y hasta que no se destruyan los privilegios de los vencedores del 39 aqu铆 es posible que no cambie nada鈥

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Hablamos con Gregori Saavedra, miembro de la desaparecida organizaci贸n Rescat y actual miembro del Comit茅 de Suport a Lola (presa pol铆tica) que reivindica y lucha en Catalunya por la amnist铆a total, para que nos explique el nacimiento y trayectoria de Rescat, su despedida de la actividad p煤blica tras 18 a帽os de actividad antirrepresiva y la continuaci贸n de la tarea en la defensa de la prisionera vasca Lola L贸pez Resina.

Saavedra expresa que 鈥渄esde Rescat siempre hemos estado participando y del lado de las diferentes personas represaliadas en causas contra el anarquismo o el independentismo como de los movimientos sociales鈥. Y lamenta que 鈥渁ctualmente en Catalunya por desgracia cada vez tenemos m谩s presos y presas pol铆ticas鈥. A帽ade, adem谩s, que 鈥渓a complicidad medi谩tica y policial con la extrema derecha ha hecho y sigue haciendo mucho da帽o a la sociedad鈥.

Si echamos la mirada atr谩s, cuando naci贸 Rescat (Col路lectiu de suport als presos i preses pol矛tiques) en 2001 驴qu茅 fines persigue? Y 驴por qu茅 se despidi贸 de la actividad p煤blica? 驴No hay presas y presos pol铆ticos en Catalunya?

Cuando naci贸 Rescat fue el a帽o 2001, se cre贸 despu茅s de la represi贸n aplicada a la disidencia organizada contra el Estado espa帽ol, diferentes personas del Movimiento Okupa en Catalunya, y de algunas organizaciones independentistas fueron detenidas, despu茅s de varios registros y detenciones fueron juzgadas 18 personas de las que tres ingresaron en prisi贸n, Laura Riera, Zigor Larredonda y Diego Sanchez. Por desgracia las detenciones continuaron en el a帽o 2002 con Juanra ( cantante de Kop ) y Lola Lop猫z (contin煤a en prisi贸n 鈥淏rieva鈥, y su fecha de salida es el 4 de julio del 2046, cuando habr谩 cumplido 44 a帽os 9 meses y 13 d铆as de condena de sus 95 a帽os 4 meses y 13 d铆as). Por desgracia tambi茅n tuvimos la detenci贸n de Marina Bernado por la misma causa en el a帽o 2006.

Desde Rescat siempre hemos defendido a toda persona presa que reconociendo la causa pol铆tica de su detenci贸n ha hecho defensa de esa causa. Otros casos defendidos por Rescat, pueden ser los compa帽eros Jordi Grau de Val猫ncia, o el Franky de Terrassa, o los dos miembros de la causa conocida en Catalunya como los 鈥淏astoners Solidaris鈥, que eran miembros del colectivo.

Aparte de este resumen, desde Rescat siempre hemos estado participando y del lado de las diferentes personas represaliadas en causas contra el anarquismo o el independentismo como de los movimientos sociales.

Rescat persigue dar voz a las compa帽eras que hab铆an enviado a prisi贸n, denunciar las injusticias que parecen, ayudarles legalmente, hacer agitaci贸n social y ayudar a las familias. Y tambi茅n denunciar las diferentes pol铆ticas penitenciarias y luchar por la Amnist铆a Total.

Decidimos dejar de existir como Rescat despu茅s de la salida de la presa Marina Bernado, no ten铆amos ninguna otra persona en defensa despu茅s de su salida que no fuera la vecina de Granollers Lola L贸pez, vistas la espera a la salida de Lola, a帽o 2046, siendo por desgracia cada vez menos gente en un colectivo que cubr铆a todo el 谩mbito de los Pa茂sos Catalans, pusimos un punto y a parte, nos unimos a gente vecina y amiga de Lola, gente que regularmente visita Lola en prisi贸n, vecinas de Granollers y cercan铆as, y se cre贸 el Comit猫 de Suport a Lola (@Comite_Lola ).

Actualmente en Catalunya por desgracia cada vez tenemos m谩s presos y presas pol铆ticas, no solo esta nuestra compa帽era Lola L贸pez, el compa帽ero Pablo Hasel, o las represaliadas (Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart; Jordi S脿nchez, Oriol Junqueras, Ra眉l Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull) , las exiliadas Ana Gabriel, Josep Valtonyc, Clara Ponsat铆, Meritxell Serret, Marta Rovira, Carles Puigdemont, Antoni Comin, Llu铆s Puig.

Y la lista puede ampliarse continuamente como con el caso del compa帽ero Adria Sas de Vilafranca, a punto de que le hagan entrar en prisi贸n.

Pero, por desgracia, actualmente sus grupos de apoyo dif铆cilmente trabajan conjuntamente, se ha creado una Coordinadora Antirrepresiva de Catalunya que agrupa actualmente a 28 colectivos antirrepresivos, con la intenci贸n de coordinar todos los grupos antirrepresivos existentes en Catalunya en la lucha contra los diferentes m茅todos de represi贸n que utiliza el Estado y por la lucha por la Amnist铆a Total.

驴Qu茅 reflexi贸n puedes hacer de los presos, presas y exiliadas y exiliados del Proc茅s? En el Estado espa帽ol siempre se nos dec铆a que si desaparec铆an las armas, todo se pod铆a lograr. Visto lo visto, 驴nos han tomado el pelo?

La reflexi贸n es bastante obvia por desgracia, el Estado espa帽ol no estar谩 nunca dispuesto a hablar con nadie ya sea por la v铆a pac铆fica, pol铆tica y dialogante, o por la v铆a armada de lo que pueda suponer la rotura del Estado espa帽ol tal como lo conocemos hoy d铆a. No considero que nos hayan tomado el pelo, la gente que luch贸 en su d铆a, y la que sigue alimentando la subversi贸n en el estado, lo ten铆an y tienen claro, ni con un gobierno supuestamente progresista el pueblo consigue avanzar.

El Estado espa帽ol lo dominan los hijos y nietos de los que ganaron la guerra civil, y hasta que no se destruyan los privilegios de los vencedores del 39 aqu铆 es posible que no cambie nada.

驴Crees que es necesaria la amnist铆a para poner el contador a cero, por as铆 decirlo? 驴Crees que la CUP y ERC demandar谩n esta salida?

Depende que tipo de Amnist铆a se aplicase, nosotros apostamos por una Amnist铆a Total para todas las presas y exiliadas por motivos pol铆ticos que ser铆a poner el contador a cero, no como se pide actualmente en Catalunya que solo incluir铆a a las presas pol铆ticas posteriores al 1 de octubre en Catalunya.

Igualmente la implicaci贸n de los partidos pol铆ticos la veo de forma muy parcial, s茅 de gente de la CUP que apuesta por la Amnist铆a Total, pero una parte de la CUP como la mayor铆a de ERC estar铆an por una Amnist铆a adaptada a sus intereses, cosa que dejar铆a en prisi贸n muchas compa帽eras por causas pol铆ticas no ligadas al 1 de octubre.

Sin embargo, el Estado espa帽ol mantiene la ley mordaza y otros art铆culos del c贸digo penal que permiten la represi贸n y el env铆o a prisi贸n de quienes pelean por la justicia social, econ贸mica y contra el fascismo 驴la dictadura de Franco tiene unos tent谩culos tan largos que nos sigue ahogando?

El supuesto Gobierno progresista en el Estado espa帽ol ya ha demostrado que no lo es tal, no solo en el 谩mbito represivo con el mantenimiento de la ley mordaza en todos los 谩mbitos, cultural (Valtonic, Has猫l, Insurgencia, etc鈥) y social (Multas a feministas, antifascistas, defensores de la vivienda p煤blica, etc..). Como he respondido anteriormente, si el poder pol铆tico y econ贸mico lo contin煤an controlando los que salieron victoriosos del 39 es imposible.

驴Qu茅 piensas del encarcelamiento de Pablo Has猫l y de otros sobre los que pesan otras sanciones o sentencias?

Con estas actitudes de represalias contra todo el que opina contra el estado lo 煤nico que consiguen es despertar algunas conciencias que estaban dormidas y alguna cr铆tica de las instituciones europeas, las mismas que han mirado hacia otro lado cuando se han denunciado torturas o el cierre de medios de comunicaci贸n como Egin o Egunkaria.

Precisamente, esta semana con la provocaci贸n de Vox en Vallecas y la represi贸n policial, uno de los detenidos ha denunciado palizas por la Guardia Civil 驴no cambia nada? El Estado espa帽ol ya cuenta con varias sentencias por el Tribunal de Derechos Humanos, 驴crees que a Grande-Marlaska o al 鈥済obierno m谩s progresista鈥 de la historia le da igual?

Como no queremos que les de igual, Grande-Marlaska fue denunciado por torturas y el gobierno m谩s progresista lo pone de ministro de Interior, como en todos los casos de tortura en el Estado espa帽ol que se han acabado con suspensi贸n de penas y condecoraciones a los acusados de torturas.

En el caso de el acto de Vox en Vallekas, como en otros sitios saben que ellos salen fortalecidos, no a nivel electoral, pero a nivel medi谩tico consiguen la polarizaci贸n que est谩n buscando, contando siempre con la ayuda policial.

驴Qu茅 opinas del incremento de los actos fascistas? 驴Las agresiones a distintas personas por parte de ultraderechistas a fotoperiodistas como Jordi Borr谩s, y otras personas? 驴Campan a sus anchas?

La presencia fascista la han estado normalizando y blanqueando los medios de informaci贸n generalistas y las redes tipo Facebook y Twitter, por eso en poco tiempo hemos pasado de que lo que representa a la derecha m谩s reaccionaria en el Estado espa帽ol haya pasado del extraparlamentarias a estar en las instituciones de la mano de Vox.

La complicidad medi谩tica y policial con la extrema derecha ha hecho y sigue haciendo mucho da帽o a la sociedad.

Este 17 de abril, D铆a Internacional del Preso Pol铆tico, hay una movilizaci贸n popular en defensa de los presos pol铆ticos que luchan por conquistar los derechos y libertades y por la Amnist铆a total, 驴nos puedes explicar m谩s detalles de la iniciativa?

Sabemos que en Euskal Herria como en otras partes se reivindica el 17 de abril como d铆a internacional del preso pol铆tico, en Barcelona la jornada consta de un acto en la Pla莽a del Raspall (Gr脿cia) a las 17:00 horas donde desde el Comit茅 de Suport a Lola, explicaremos la campa帽a que hemos lanzado por la situaci贸n de Los 70 A帽os en prisi贸n, 30 a帽os de prisi贸n, 20 actual condena (8 a帽os condenas anteriores, y 25 m谩s por cumplir).

Tambi茅n hablar谩 Alejandra Matamoros, abogada de Pablo Has猫l, para explicar c贸mo est谩 su situaci贸n penitenciaria, contaremos con los compa帽eros de la Operaci贸n Judas (Detingudes 23S) y el compa帽ero Adria Sas pendiente de prisi贸n, adem谩s recordaremos a diversas compa帽eras presas a nivel internacional, para finalizar con una manifestaci贸n en Jardinets de Gr脿cia a las 19:00 horas, bajo el lema 17 Abril Dia Internacional del Pres Pol铆tic – Amnistia Total.

驴Crees que el Gobierno espa帽ol aceptar谩 alg煤n d铆a la realizaci贸n de un refer茅ndum en Catalunya por la soberan铆a o la independencia? 驴Ves a los partidos catalanes dispuestos a llevarlo adelante si Madrid se niega?

Desde el Gobierno espa帽ol no creo que nunca se acepte un refer茅ndum de independencia para ning煤n territorio Catalunya / Pa茂sos Catalans, Euskal Herria, Galiza, como mucho aceptar铆an dotar de m谩s competencias a los diferentes estatutos de autonom铆a.

A nivel pol铆tico veo poco inter茅s real por parte de los partidos pol铆ticos de llevar una confrontaci贸n real con el Estado ya sea por parte de la CUP en Catalunya o de Bildu en Euskal Herria

http://sareantifaxista.blogspot.com/2021/04/gregori-saavedra-el-estado-espanol-lo.html