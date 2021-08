–

‘P煤blico’ desvela en exclusiva para Espa帽a la nueva macro-filtraci贸n de WikiLeaks: 17.000 documentos internos de Hazte O铆r y CitizenGo previos al despegue mete贸rico del partido de Santiago Abascal, incluidos los listados y aportaciones de los “grandes-grandes donantes” que hicieron posible el auge electoral de la ultraderecha.

La plataforma de filtraciones y protecci贸n de whistleblowers (alertadores) WikiLeaks vuelve hoy a la palestra (tras mucho tiempo de silencio por el encarcelamiento en Londres, bajo total aislamiento en solitario, de su creador, Julian Assange) con una publicaci贸n conjunta por medios de Italia (Il Fatto Quotidiano), Alemania (Taz), Espa帽a (P煤blico) y M茅xico (Contral铆nea), de miles de documentos internos y confidenciales generados por las organizaciones espa帽olas de ultraderecha Hazte O铆r y CitizenGo entre 2001 y 2017, en un proyecto que se denomina The Intolerance Network (La Red de Intolerancia).

Expurgados de todas las identificaciones personales protegidas por la Ley de Protecci贸n de Datos, y contrastados uno a uno por Wikileaks y por los medios que hemos colaborado durante meses en esta investigaci贸n, dos millares de archivos han sido descartados para mantener una biblioteca de unos 17.000 documentos, que incluyen campa帽as de propaganda y captaci贸n de fondos, instrucciones internas sobre la gesti贸n de informaciones adversas, power-points, cartas dirigidas a socios internacionales y mucho m谩s.

El material cubre tanto las actividades de Hazte O铆r, fundada en 2001 por Ignacio Arsuaga Rato (sobrino tercero de Rodrigo Rato y amigo 铆ntimo del l铆der de Vox, Santiago Abascal), como de CitizenGo, que puso en marcha el mismo Arsuaga en 2013 como plataforma internacional de su organizaci贸n y ha extendido sus operaciones a medio centenar de pa铆ses, con sedes permanentes en 15 ciudades.

Entre lo m谩s destacable de toda esta base de datos figuran las tablas de Excel con todos los donantes que financiaron el nacimiento y crecimiento de esta plataforma internacional ultracat贸lica, tal como reza su Gu铆a para Comunicar en Situaciones de Crisis (cuyo borrador de 2014 llevaba marca de agua como “Confidencial”):

“HazteOir se financia 煤nica y exclusivamente con las aportaciones y donativos de sus socios y de las personas que desean ayudarnos” [鈥 “tiene casi 7.000 socios, m谩s de 20.000 colaboradores y m谩s de 400.000 simpatizantes”.

Millonarios para financiar el Congreso Mundial de Familias

Sin duda, los Excel estudiados por los que hemos participado en esta nueva exclusiva mundial de Wikileaks muestran peque帽os donativos de miles de personas, que quedan registradas con sus direcciones, correos electr贸nicos y tel茅fonos. Pero adem谩s de los muchos ciudadanos corrientes que aportan cuotas, destacan numerosos millonarios y altos ejecutivos, entre los que hay grandes fortunas que no son socios pero aportaron muchos miles de euros para acontecimientos como el Congreso Mundial de Familias de 2012, a帽o en que por primera vez se celebr贸 en Espa帽a ese World Family Congress (WFC) anual que organiza el estadounidense The Howard Center for Family y re煤ne al n煤cleo duro de las asociaciones ultra-cat贸licas de todo el mundo.

En 2017, ese WFC tuvo lugar en Budapest, con la participaci贸n e intervenci贸n del ultraderechista primer ministro h煤ngaro, V铆ctor Orban, y al de 2019, que se celebr贸 en Verona, asisti贸 el entonces vicepresidente del Gobierno italiano y l铆der de la neofascista Liga Norte, Matteo Salvini.

Aquel a帽o 2012 en el que el WFC fue organizado en Espa帽a por HazteO铆r, el listado de “grandes donantes” incluye a 800 personas que aportan unos cientos de euros cada una, pero en ese mismo Excel hay una segunda p谩gina, identificada como “Grandes Grandes Donantes” en la que figuran 209 contribuyentes a las finanzas de la organizaci贸n ultra-cat贸lica, con aportaciones de miles de euros, y donde saltan a la vista algunos nombres m谩s que conocidos, como los de Esther Koplowitz (FCC), Isidoro 脕lvarez (El Corte Ingl茅s) o Juan Miguel Villar-Mir (OHL).

Aqu铆 abajo reproducimos el principio de ese listado, donde hemos tachado los nombres de todos los que no tienen una clara relevancia p煤blica, as铆 como todos los datos personales de tel茅fonos o direcciones (los que restan, corresponden a las sedes corporativas de las compa帽铆as que dirigen las personalidades correspondientes):

Del Grupo Eulen a Esther Koplowitz y Villar Mir

El primero de la lista, por haber contribuido con 20.000 euros al Congreso Nacional de Familias, es David 脕lvarez D铆ez, propietario del Grupo Eulen (un imperio multinacional de servicios externalizados con m谩s de 84.000 empleados en una docena de pa铆ses) que falleci贸 en 2015 y dej贸 a sus siete hijos enzarzados en una guerra familiar sin cuartel por el control de ese holding, con unos ingresos anuales que rondan los 700 millones de euros.

En segundo lugar (con 10.000 euros de donativo) aparece Esther Alcocer Koplowitz, marquesa de Pe帽alver, presidenta en ese momento de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), y due帽a de hoteles Ritz en diversas ciudades del mundo, cuya fortuna estimaba Forbes en m谩s mil millones de euros antes de la pandemia.

La misma cantidad que Esther Koplowitz don贸 para el ultraconservador Congreso Mundial de Familias el ya fallecido Isidoro 脕lvarez, quien fuera presidente de El Corte Ingl茅s, tras suceder a su t铆o Ram贸n Areces. En cambio, Juan Miguel Villar-Mir, exministro de Hacienda y due帽o entonces de la constructora OHL y muchas otras grandes empresas, contribuy贸 a esa misma iniciativa con la mitad: 5.000 euros.

Del estudio de las diferentes hojas de c谩lculo de los grandes donantes que contribuyeron a la expansi贸n de Hazte O铆r, base sobre la que se alzar铆an despu茅s los cimientos del partido Vox y sus 茅xitos electorales, se concluye que fueron muchos los multimillonarios que participaron en el auge de la ultraderecha espa帽ola. Por ejemplo, en esta misma hoja de Excel aparecen otros donantes importantes de ese a帽o, aunque sean menos conocidos.

M谩s de 17 millones de euros en donaciones

Entre ellos, Bernard Meunier (consejero delegado de Nestl茅 Pen铆nsula Ib茅rica en 2012, quien ascendi贸 el pasado marzo a vicepresidente ejecutivo de Nestl茅 S.A., as铆 como director de Negocios Estrat茅gicos, Marketing y Ventas de la multinacional suiza); Ignacio Esquer De O帽ate (secretario del Consejo de Administraci贸n de Fertiberia, con cargos en otra decena de empresas); o Javier Javaloyes (de Agencia Negociadora y el Grupo Reacciona).

M谩s adelante en el listado figuran otros altos ejecutivos como Luis Vilaclara Pont (apoderado o administrador de una decena de empresas inmobiliarias).

Son los dos centenares de donantes de ese nivel los que permiten que Hazte O铆r cierre el a帽o 2013 con un presupuesto de casi dos millones de euros. Ese a帽o, el entonces ministro del Interior de Rajoy, Jorge Fern谩ndez D铆az (hoy imputado en la causa Kitchen por la destrucci贸n de pruebas sobre la Caja B del PP), firm贸 la resoluci贸n que dotaba al lobby ultraconservador, con su plataforma internacional CitizenGo, de los beneficios fiscales de una “asociaci贸n de utilidad p煤blica”, y a partir de entonces las donaciones crecieron hasta sumar en total m谩s de 17 millones de euros.

Arsuaga pidi贸 100.000鈧 a un oligarca ruso

El impulso financiero de esos millonarios espa帽oles se combin贸 con otras aportaciones de magnates extranjeros, como se demuestra con la carta que mostramos, fechada en Par铆s el 4 de abril de 2013, en la que Arsuaga pide una contribuci贸n de 100.000 euros al oligarca ruso Konstant铆n Malof茅yev, fundador del fondo de capital riesgo y banca de inversi贸n Marshall Capital y presidente del grupo de medios de comunicaci贸n Tsargrady; un think tank de extrema derecha que mantiene estrechas relaciones con el lobby ultra-religioso de EEUU y que contrat贸 al productor Jack Hanick, de Fox News, para crear en 2014 Tsargrad TV, un canal integrista ortodoxo.

En su misiva en ingl茅s, encabezada “Dear Mr. Malofeev” (graf铆a inglesa del apellido ruso), Arsuaga le agradece haberle permitido presentarle personalmente el proyecto CitizenGo, del que espera que “se convierta, en tres a帽os, en el sitio web m谩s influyente de la movilizaci贸n internacional de inspiraci贸n cristiana”. Tambi茅n informa al magnate ruso de que “ya hemos encontrado a dos donantes que se han comprometido a ayudarnos a impulsar CitizenGo con 170.000 euros (218.000 d贸lares USA). Pero a煤n as铆 nos quedamos cortos en 258.000 euros para financiar el proyecto completo”.

“Espero de verdad que est茅 usted interesado en participar en el lanzamiento de este proyecto con una contribuci贸n inicial de 100.000 euros”.

Abascal despeg贸 con el apoyo ultra en Europa

No cabe duda de que las aportaciones de multimillonarios a las arcas de CitizenGo lograron convertir esa plataforma ultra-cat贸lica en un motor internacional de impulso a los partidos y organizaciones de extrema derecha, en vista de su r谩pida extensi贸n y consolidaci贸n en cincuenta pa铆ses. Algo que tambi茅n propuls贸 el despegue de Vox, tras sus fracasos electorales iniciales en Espa帽a, en el 谩mbito europeo a partir de su participaci贸n en la cumbre de la derecha 鈥渆uroesc茅ptica鈥 de 2017 en Coblenza (Alemania), donde Abascal estableci贸 contacto directo con la francesa Marine Le Pen, el holand茅s Geert Wilders y la alemana Frauke Petry, entre otros l铆deres de potentes partidos ultras.

Sin embargo, las relaciones entre Arsuaga y Abascal empezar铆an a complicarse tras los grandes 茅xitos electorales de Vox (2018 y 2019) y sus acuerdos con PP y Ciudadanos para formar un Ejecutivo derechista en la Junta de Andaluc铆a y apoyar los gobiernos regionales de la derecha en Madrid y Murcia. As铆 que en agosto de 2019 Hazte O铆r anunci贸 su ruptura con Vox como respuesta a la marcha atr谩s de Abascal en su exigencia de derogar las leyes LGTBI: “Se han vendido muy barato”, proclam贸 Arsuaga.

En realidad, Abascal tambi茅n estaba intentando independizarse de Hazte O铆r, una vez ya liberado de la hipoteca de su apoyo econ贸mico a trav茅s de los generosos donantes de CitizenGo, para alejarse del descr茅dito que supon铆an las crecientes pruebas de que Arsuaga formaba parte de la c煤pula de la sociedad secreta integrista El Yunque, como explicaremos en el pr贸ximo cap铆tulo de esta exclusiva.

