De parte de Terraindomite June 1, 2021 46 puntos de vista

Este art√≠culo es un amplio resumen de la entrevista hecha a Artur Sala por Jes√ļs Garc√≠a Blanca en la revista Discovery Salud n¬ļ 249 de junio de 2021

La ciencia moderna nace como ap√©ndice prosaico de la Alquimia, la Espagiria, la Astrolog√≠a y algunas medicinas tradicionales‚Ķ. El 98% de lo que escribi√≥ Isaac Newton se bas√≥ en la Alquimia y si hoy se etiquetan esos conocimientos de ‚Äúesot√©ricos‚ÄĚ es por pura ignorancia. Las antiguas tradiciones llegaron a una misma conclusi√≥n: la materia est√° constituida por tres principios -sal, azufre y mercurio- y cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego. Y asimismo comprobaron que existe una clara relaci√≥n entre los astros del firmamento y la forma arquet√≠pica de las plantas que es la que dio lugar a la Teor√≠a de las Signaturas. De hecho los monarcas, nobles y miembros de las √©lites de la antig√ľedad se reservaron los principales conocimientos -que en el caso de la constatada influencia astral ser√≠a denominada Astrolog√≠a- no divulg√°ndolo al pueblo llano para tener m√°s poder. Lo mismo que se hace ahora salvo que es la ciencia la que sustituye a la religi√≥n. Y otro tanto hicieron con conocimientos m√©dicos como el de la Teor√≠a de los Humores. La diferencia es que hoy la ciencia es la nueva religi√≥n, ‚Äúreligi√≥n cient√≠fica‚ÄĚ que pretende hacer creer que solo existe lo material barriendo por completo con todo lo aprendido antes del Siglo de las Luces. Ha impuesto una √ļnica forma de comprender el mundo que es puramente materialista en un ejercicio hegem√≥nico cruel, lleno de soberbia y profundamente autodestructivo. En la actualidad el ¬ęconocimiento sagrado¬Ľ es marginal por diferentes motivos.

Ejemplo significativo es el del calendario biodin√°mico de Rudolf Steiner que predice los mejores d√≠as de siembra, poda o recolecci√≥n en funci√≥n de si lo que se desea es potenciar la hoja, el fruto o la ra√≠z de la planta. El experimento m√°s famoso en ese sentido fue el que hizo Maria Thun cuando plant√≥ durante un mes lunar de 28 d√≠as r√°banos rojos y comprob√≥ que las formas de las ra√≠ces y las hojas eran muy distintas seg√ļn el d√≠a en que fueron plantadas. Igualmente constat√≥ que las plantas no crecen si se plantan cuando la luna pasa por la ecl√≠ptica y menos a√ļn si ese d√≠a ha habido un eclipse. Fue una bomba de relojer√≠a para quienes afirman que los astros no nos influyen en nada. De hecho nuestra sociedad vive completamente de espaldas a la naturaleza. Sin embargo lo que hizo Steiner -al igual que Samuel Hahnemann con la Homeopat√≠a- fue un resumen del conocimiento esencial de la ciencia rom√°ntica de Heinrich Lahmann, Wilhelm K√ľhne y, sobre todo, de Wolfrang Von Goethe.

El hecho de que todas las grandes tradiciones de la antig√ľedad hayan observado el cielo dibujando en √©l esferas de influencia -llamadas astrol√≥gicamente constelaciones y casas- es porque, lisa y llanamente, maximizaba la producci√≥n de sus cosechas y, por ende, su supervivencia como civilizaci√≥n.

Sin embargo la ciencia ha relegado, marginado este conocimiento. Las implicaciones que tendr√≠a recuperarlo ser√≠an innumerables. La principal es que nos har√≠a comprender, como refrend√≥ el qu√≠mico Louis Kervran hace casi 100 a√Īos, que algunos seres vivos somos capaces de sintetizar nuclearmente elementos como el magnesio, el silicio, el potasio y el calcio a 37¬į C. Sus trabajos fueron propuestos en dos ocasiones al Premio Nobel pero al final, para ridiculizarlo, lo que le dieron en 1993 fue el Ig Nobel, una parodia de los Nobel que se entrega a los descubrimientos m√°s ¬ędisparatados¬Ľ. El experimento m√°s famoso de Kervran fue demostrar que las gallinas alimentadas con una dieta carente de calcio pero rica en potasio carecen de problemas √≥seos y ponen sin problema huevos llenos de calcio. Luego es obvio que transmutan el potasio en calcio. Kervran muri√≥ sin poder dar una explicaci√≥n a esa y otras muchas transmutaciones a baja temperatura que hab√≠a detectado lo que se aprovech√≥ para ridiculizarlo con argumentos peregrinos e incongruentes. Hoy d√≠a ese mecanismo nuclear se conoce muy bien. Est√° constatado que se pueden lograr transmutaciones a temperaturas bajas muy concretas mediante un fen√≥meno llamado resonancia fon√≥nica. Se trata de la energ√≠a no radiactiva y plenamente bi√≥tica que los antiguos sabios chinos denominaron ‚Äúenerg√≠a vital o ‚ÄúChi‚ÄĚ. Se manifiesta a 37¬į C y se visualiza en el aura, algo que puede constatarse con aparatos como el GDV (Gas Discharge Visualization), dispositivo inventado por el f√≠sico ruso Konstantin Korotkov. Tratar de explicarlo desde un punto de vista solamente bioqu√≠mico (mediante el llamado ciclo de Krebbs) es absurdo e imposible. La bomba sodio-potasio de la membrana plasm√°tica celular no funciona mediante intercambios i√≥nicos sino que es una transmutaci√≥n nuclear de sodio a potasio. Y hay otras muchas transmutaciones que tienen lugar en el organismo, sobre todo en el interior de las mitocondrias y en la sangre. Lo investigaron y constataron cient√≠ficos del ej√©rcito estadounidense en un trabajo de 1978 cuyo art√≠culo fue considerado alto secreto durante d√©cadas y no se descatalog√≥ hasta hace unos a√Īos aunque pocos lo conocen.

Esto ocurre porque la ciencia, y en particular la f√≠sica, es en muchos aspectos, una pseudo-ciencia alejada de la realidad y del m√°s m√≠nimo sentido com√ļn. Y la raz√≥n es que niega la existencia del √©ter debido al famoso Experimento de Michelson-Morley, considerado uno de los pilares de la actual F√≠sica materialista que domina las creencias acad√©micas.

A finales del siglo XIX quiso averiguarse si las ondas electromagnéticas se sustentan en el éter del que hablaban los antiguos. Para ello se propuso observar si la luz se ve afectada por él. Así que dividieron un haz de luz en dos y luego los superpusieron de nuevo observando las franjas que se formaban al hacerlos interferir. La Tierra gira sobre sí misma a razón de unos 500 metros por segundo, su traslación respecto al Sol es de unos 29 km por segundo y la velocidad de la luz se estima en unos 300.000 km por segundo así que la velocidad de las ondas electromagnéticas debería ser mayor si el interferómetro se coloca a favor del movimiento de la Tierra y menor si está en contra. Al colocar un interferómetro hay dos ejes posibles: Norte/Sur y Este/Oeste. Y se infirió que colocado en la posición Norte-Sur no debería observarse cambio en el patrón de interferencia pero sí al colocarse en dirección Este/Oeste. Sin embargo no fue así y el resultado dejó a Michelson y Morley desconcertados. La luz no parecía verse afectada ni por el movimiento de rotación ni por el de traslación terrestre y de ahí la falsa conclusión de la inexistencia del éter. En realidad cometieron varios errores que invalidaban su experimento pero el principal es que el aparato no medía la velocidad del haz de luz sino la velocidad promedio y esa es siempre de 3000.000 km/seg. Debieron construir un interferómetro mucho más sensible y, sobre todo, considerar otros parámetros como la altura, ya que la afectación es mayor que a nivel del mar. En fin, lo importante es que ese experimento demostró que el éter no es estático sino dinámico y puede formar una especie de viento, algo parecido a las ondas más compactadas que se forman cuando un objeto atraviesa el agua. Esta anisotropía produciría los movimientos de los cuerpos más próximos e influyentes, es decir, la inercia. Décadas después un astrónomo llamado Dayton Miller detectó el viento de éter tras miles y miles de horas de observación paciente. Con lo cual todo el edificio de la relatividad que se estaba construyendo con Albert Einstein tendría que reescribirse. Y es que el viento de éter se ve afectado por el giro de la Luna alrededor de la Tierra, por el de ésta alrededor del Sol, por el del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea y por el de ésta respecto a un punto ubicado en la constelación Dorado que parece ser el centro de nuestro universo. Es decir, el éter es la matriz del universo siendo sus nodos u ondas estacionarias los lugares donde se crean las estrellas y planetas. Nada que ver pues con la idea materialista de un universo hueco, vacío y sin propósito donde los astros se mueven de manera independiente y aislados unos de otros. Todo lo derivado después, como el Big Bang, el modelo de partículas o las fuerzas nucleares, no son por tanto más que interpretaciones erróneas. Con todo lo que eso implica.

Y a esa energ√≠a vital universal que ser√≠a la fuente de todo lo que existe es a lo que Wilhelm Reich denomin√≥ org√≥n. De hecho as√≠ se lo explic√≥ a Albert Einstein a quien le llev√≥ su generador de org√≥n personalmente y fue cuando √©ste le dijo que el aumento de temperatura que se produce en su interior se deb√≠a al gradiente t√©rmico. Reich postulaba que en la energ√≠a vital hay dos fuerzas: org√≥n positivo y DOR negativo. Hoy sabemos que en realidad hay 4 √©teres con sus respectivas fuerzas formativas como m√≠nimo aunque no es un tema cerrado. Lo que nos permite comprender desde los bloqueos psicosom√°ticos en el ser humano hasta las din√°micas del clima, el nivel de vitalidad del suelo a partir de la cristalizaci√≥n sensible o la formaci√≥n de los planetas, estrellas y galaxias. Tesla lo resum√≠a en: ‚ÄúEl d√≠a que la ciencia se dedique a estudiar los fen√≥menos no f√≠sicos de la naturaleza har√° m√°s avances en unas semanas que en toda su historia‚ÄĚ. No es que la energ√≠a vital u org√≥n de Reich exista: ¬°es que SOMOS esa energ√≠a vital! Somos ese org√≥n. La materia es el resultado de lo inmaterial.

En suma, todo lo que existe tiene el mismo origen: esa ‚Äúenerg√≠a vital‚ÄĚ. Y es el meollo de todo. Hasta el siglo XVIII se postulaba que la vida se forma de manera espont√°nea pero esa idea fue cambiando poco a poco en el siglo XIX, sobre todo cuando triunfaron las teor√≠as de Louis Pasteur y John Tyndall a partir de varios experimentos bastante famosos para tratar de demostrar esta idea. Como la de irse a un glaciar de los Alpes con sus matraces de donde sacaron falsas conclusiones sobre las que luego se construyeron los cimientos de la industria farmac√©utica. En realidad todos ten√≠an su parte de raz√≥n -incluido el tramposo de Pasteur- en el sentido de que no es cierto que de un henar puedan aparecer ratones como se cre√≠a antiguamente pero s√≠ que la unidad fundamental de vida NO est√° en la c√©lula. Esto que digo cuestiona los dos pilares fundamentales de la Biolog√≠a ya que es lo primero que les dicen a los ni√Īos cuando llegan a la educaci√≥n secundaria en primero de la ESO: la vida solo puede proceder de la vida, su unidad fundamental radica en la c√©lula y no hay nada por debajo de ella. En realidad se puede -y se debe- ir mucho m√°s abajo para hallar su origen en la ‚Äúpart√≠cula browniana‚ÄĚ que la ciencia materialista considera err√≥neamente carente de vida. Este descubrimiento fue clave para entender las cr√≠pticas condiciones donde una materia inerte -como la arena o la arcilla- s√≠ puede dar lugar al germen de la vida.

Antoine B√©champ fue el primero en ver que estas part√≠culas pod√≠an activar una fermentaci√≥n y que cuando un ser vivo muere, toda nuestra esencia, en el carbonato c√°lcico que constituyen nuestros huesos y esqueletos, se congela en estas unidades diminutas de vida y puede renacer en cualquier otro momento y lugar. Reich recogi√≥ el testigo de B√©champ y las llam√≥ ‚Äúbiones‚ÄĚ. Luego ese conocimiento fue ampliado descubriendo que la clave de la vida es su adaptabilidad a la misma a partir de la transformaci√≥n continua o pleomorfismo (B√©champ) catalizada y controlada por las condiciones del terreno (Claude Bernard).

Ambas ideas, Béchamp y Bernard, son en realidad, las dos caras de una misma moneda y se complementan perfectamente en una teoría sólida y con pleno sentido que se puede comprobar fácilmente cuando se observa la sangre durante un período lo suficientemente prolongado de tiempo en el microscopio; en particular, en el de campo oscuro.

Bernard, dijo que el terreno y no el pat√≥geno lo era todo. Ten√≠a m√°s raz√≥n que un santo. Ahora bien, es imprescindible llenar esa frase de sentido y coherencia ya que la pregunta obvia que subyace a esta afirmaci√≥n es l√≥gica: ¬Ņy cu√°les son esas condiciones √≥ptimas del terreno? Varios fueron los que trataron de responder a esa pregunta, indicando cu√°les son las condiciones bioel√©ctricas del terreno que propician el cambio de las diminutas formas de vida o biones a su fase de bacterias pat√≥genas y la aparici√≥n con ello de las ‚Äúmal llamadas‚ÄĚ enfermedades.

Estas condiciones bioeléctricas son tres:

‚Äď El pH, que nos indica la concentraci√≥n de cargas positivas con respecto a una media cuya escala es magn√©tica, logar√≠tmica y sim√©trica

‚Äď El rH2 o potencial redox, que nos indica la concentraci√≥n de cargas negativas y cuya escala es el√©ctrica, lineal y asim√©trica

‚Äď La resistividad o impedancia el√©ctrica, que nos indica la capacidad del medio para mantener el equilibrio.

Se dice que Otto Warburg afirm√≥ que las enfermedades -sobre todo el c√°ncer- se manifiestan siempre en terreno √°cido y que en un medio alcalino no pueden proliferar y a partir de ah√≠ se ha creado una cultura de ‚Äú√°cido malo versus alcalino bueno‚ÄĚ pero siento decir que eso es falso. Ni lo dijo Warburg ni la cosa, por suerte, es tan simple.

Vincent fue un ingeniero h√≠drico que a lo largo de su carrera analiz√≥ las aguas de 13.000 lugares de Francia catalogando sus propiedades bioel√©ctricas (pH, rH2 y resistividad) y tratando de ver cuales correspond√≠an a las aguas que la medicina natural consideraba √≥ptimas para la salud. En resumen, las peores aguas eran las que estaban en dep√≥sitos aislados del suelo porque tend√≠an claramente a la oxidaci√≥n, es decir, a la p√©rdida de electrones. Y es que el suelo es el principal agente reductor o ‚Äúdador de electrones‚ÄĚ mientras el sol es el principal agente acidificador o ‚Äúdador de protones‚ÄĚ. Pues bien, esos tres par√°metros le permitieron saber inmediatamente la calidad para la salud de las aguas que analizaba. De hecho comprob√≥ que en las ciudades con aguas ligeramente alcalinas y oxidadas hab√≠a m√°s casos de c√°ncer, patolog√≠a que aumentaba constantemente. En aquel entonces aparec√≠a un caso por cada 50 personas cuando hoy lo sufre una de cada 3 pero hace siglos los terrenos eran √°cidos -sobre todo reductores- y Vincent constat√≥ que entre sus habitantes proliferaban enfermedades ‚Äúinfecciosas‚ÄĚ como el tifus, la peste o el c√≥lera. La paulatina oxidaci√≥n las erradic√≥ siendo la polio la √ļltima de ellas. Vincent decidi√≥ entonces analizar la saliva, la orina y la sangre de muchas personas y comprob√≥ que exist√≠a correlaci√≥n directa entre esas enfermedades y el tipo de terreno. Llegar√≠a asimismo a la conclusi√≥n de que en las aguas √°cidas y reducidas proliferan las bacterias pat√≥genas y en las alcalinas y oxidadas los virus. En otras palabras, descubri√≥ la importancia que tienen las condiciones bioel√©ctricas del terreno. Ahora bien, echar un producto alcalino al agua de una piscina no la purifica; solo impide que proliferen en ella bacterias da√Īinas.

Vincent dec√≠a que nuestra desconexi√≥n con el suelo debido al calzado, el asfalto y los suelos artificiales nos alcaliniza y oxida moderadamente ‚Äďnos desequilibra pues- y ese es el terreno que promueve disfunciones que se catalogan como enfermedades de tipo v√≠rico y/o cancer√≠geno. Seg√ļn √©l en ellos hay m√°s virus pero no afirmaba que √©stos sean causa de enfermedades sino que aparecen para ayudar en el proceso biol√≥gico de reparaci√≥n. Especialmente en casos de c√°ncer. Hoy las aguas son m√°s oxidadas y las infecciones son pues muchas menos pero nos estamos hiper-oxidando. Las aguas han pasado en apenas tres siglos de tener un pH de 6,6 a tenerlo de 7,4 pero no ha ocurrido lo mismo con el rH2 (el potencial redox). En fin, los productos que se comercializan como alcalinos son efectivos pero habr√≠a que cambiarles la nomenclatura y llamarlos antioxidantes o reductores en lugar de alcalinos‚Ķ

Las enfermedades poseen a veces pleno sentido biológico, que se trata de procesos curativos lógicos acordes con la vida; así lo trató de explicar Hamer con sus famosas 5 leyes biológicas. Hay sin embargo que tener en cuenta otras muchas cosas. La incidencia de lo que bebemos e ingerimos es indiscutible y nuestra sociedad está hiper-contaminada por tóxicos de todo tipo. Es más, estamos contaminados electromagnéticamente.

Artur Sala

Discovery Salud N¬ļ 249, Junio 2021