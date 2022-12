–

Soy uno de los miles de afiliados de CNT que estos d铆as empieza a recibir noticias del congreso que el 6 de diciembre acab贸 en Canovelles. El trabajo de las personas que han formado parte de las delegaciones y de la organizaci贸n les ha pasado factura y ahora les corresponde un merecido descanso. Pero que eso no nos impida empezar a valorar el escenario que se abre tras este congreso.

Lo primero es se帽alar que la importancia de este congreso de CNT trasciende a los contornos de su organizaci贸n y, considero, es de inter茅s para el resto del espacio sindical combativo, del movimiento libertario y, porqu茅 no, del resto de las familias socialistas.

Empiezo por lo que es m谩s espec铆fico de CNT: su apuesta por un modelo sindical propio. La pr谩ctica sindical de CNT es una rareza desde hace d茅cadas. Pero de ser una rareza aparentemente maximalista, ideologizada y caprichosa hemos pasado a ser una propuesta original, independiente y proactiva. En resumen, la l铆nea es desarrollar una lucha por la libertad sindical poniendo todo el protagonismo en las instituciones propias de la clase trabajadora: los sindicatos.

A ellos corresponde la iniciativa en la defensa de los derechos laborales y pol铆ticos de la clase trabajadora, no al legislador ni a las mesas de negociaci贸n y di谩logo social. Esto, que puede ser una afirmaci贸n compartida por amplios sectores, tiene una traducci贸n pr谩ctica en CNT que no tiene en otras organizaciones: poner nuestra fuerza militante a disposici贸n de una ofensiva sindical para ampliar el alcance de lo posible desde la acci贸n directa sindical. El ejemplo m谩s reciente lo tenemos en Galicia, con la huelga del consorcio IeB en la que cientos de trabajadoras de la Xunta han retratado a la representaci贸n unitaria como una m谩scara hueca ante la organizaci贸n independiente de la plantilla en el contexto generalizado de las estabilizaciones del sector p煤blico. Tambi茅n, claro, vemos ejemplos de esta lucha en los reveses como los que suponen las sentencias del Caso La Suiza, que pretende castigar penalmente la acci贸n sindical de CNT.

Construir el nuevo sindicalismo

El congreso viene a reforzar esta l铆nea de trabajo, abandonando posiciones defensivas y pasando a la ofensiva sindical. En este sentido, el congreso de CNT es de nuevo una rareza, pero porque lejos de limitarse a la lamentaci贸n o la queja, plantea mecanismos de lucha a la ofensiva para ampliar derechos y libertades pol铆ticas de la clase trabajadora. Frente a las narrativas del fin del mundo y de la impotencia pol铆tica, este congreso trae imaginaci贸n y planes que llevar a cabo.

PASTELER脥A SUIZA鈥淟a rabia y la solidaridad pueden m谩s que las condenas de un poder judicial que huele a naftalina鈥

Una agenda propia

La trayectoria de CNT tras los pactos de Moncloa del 78 es relativamente conocida: de ser un sindicato de cientos de miles de afiliadas a quedarse reducido a la m铆nima expresi贸n tras varias escisiones, rupturas y salidas masivas de militantes. La trayectoria cambia hace algo m谩s de un d茅cada, en la que CNT retoma el crecimiento y la proyecci贸n que le permita convertirse de nuevo en un sindicato relevante.

Pero este cambio de trayectoria no ha cambiado la naturaleza independiente del sindicato. Que una organizaci贸n marginal sea independiente es lo natural debido a su poca trascendencia. Pero que un sindicato con miles de afiliaciones sea una estructura autogestionada y aut贸noma es otra rareza. Y CNT est谩 siendo capaz de mantener esa autonom铆a organizativa que, y esto es lo importante, le permite recoger los intereses de la clase en su seno sin la mediaci贸n de otro tipo de tendencias: la gente no est谩 entrando por afinidad ideol贸gica ni recomendaci贸n de un partido, sino por su puro inter茅s de clase.

Agenda propia no significa aislamiento ni autorreferencialidad, aunque se puedan confundir

Esto no significa ni que CNT sea un faro de luz inmaculada, ni que sea el grial de una nueva fuerza proletaria. Tal vez, todo lo contrario. Tal vez esta impermeabilizaci贸n ante otras tendencias hace que CNT sea especialmente sensible a la espontaneidad y la injerencia de las corrientes pol铆ticas que permean la sociedad. Pero es precisamente aqu铆 donde est谩 la importancia de esa soberan铆a organizativa de la que hablamos. Agenda propia no significa aislamiento ni autorreferencialidad, aunque se puedan confundir. Agenda propia se tiene cuando se act煤a sobre una realidad que impone tendencias desde fuera. Ese es el verdadero m茅rito.

驴Qu茅 significa todo esto? Que CNT es, hoy, una muestra de lo que significa mantener una agenda propia y capacidad de marcarla de forma aut贸noma. Una rareza. Por ejemplo: hace 7 a帽os, en su anterior congreso, CNT opt贸 por definirse como feminista y adopto una bater铆a de acuerdos en materia de mujer trabajadora que se explican por el auge del movimiento feminista de la d茅cada pasada. Esta orientaci贸n fue clave para llegar a las huelgas feministas de 2018 y 2019 con los deberes hechos, a diferencia de otras organizaciones y corrientes pol铆ticas que tuvieron que debatirse entre el seguidismo y la indiferencia (o la rabieta impotente).

En esta 茅poca de volatilidad y dispersi贸n, en la que cada d铆a hay una noticia nueva y las posiciones pol铆ticas giran como veletas, CNT mantiene una sorprendente coherencia interna en con sus ejes fundamentales. Ah铆, mantener una agenda propia independiente es la principal explicaci贸n.

Consensos, cohesi贸n y cordialidad

Una organizaci贸n es un avispero. Un congreso de una organizaci贸n grande es una caja de bombas. Las situaciones no son c贸modas. Hay camarillas, hay pasillo, hay aparato(s). Lo hay porque hay poderes en disputa, porque una organizaci贸n de miles de afiliadas tiene recursos y capacidades que son en s铆 mismas un poder social, a su escala. Negarlo es necedad, ignorarlo es imprudente. Pero tampoco se puede afirmar la existencia de tensiones para regodearse en ellas: hay que encontrar la manera de convivir con las tensiones, de mediar los conflictos y de institucionalizar las instancias de poder interno para que los consensos sean posibles, la cohesi贸n sobreviva y la cordialidad sea la condici贸n de posibilidad de los cuidados.

El congreso de CNT no ha sido una balsa pero ha demostrado varias cosas de las que otras organizaciones y espacios pol铆ticos tal vez debieran tomar nota. Se han debatido cuestiones que hoy nos atraviesan a todo el mundo de manera visceral sin que eso haya hecho saltar por los aires la organizaci贸n, como es el caso de la prostituci贸n o los derechos trans. Consiguiendo consensos frente al ruido exterior: s铆 que se puede. Se han dejado de lado diferencias ideol贸gicas en muchos casos profundas y decisivas para construir un mismo proyecto organizativo porque, frente a la demencia de las redes sociales, s铆 que se puede hacer esto. Se han abordado cuestiones espinosas que son cr贸nicas de las organizaciones sindicales grandes, como el reparto de representatividad territorial o los mecanismos de contrataci贸n, y se ha hecho con calma, sensatez y sin dejar que las diferencias arrastran el resultado.

El futuro de la CNT depende de ella misma. Lo veremos estos a帽os. Lo que est谩 claro es que lo que demuestra CNT es que si se puede actuar con independencia, marcar nuestra propia agenda y levantar grandes organizaciones obreras desde esas coordenadas. No conformarnos con la marginalidad ni con la domesticaci贸n.

Por supuesto, no querr铆a cerrar estas l铆neas sin la debida gratitud y reconocimiento a los centenares de personas que formaron delegaciones y representaron al resto de la afiliaci贸n. A quienes consiguieron los consensos. A quienes trabajaron en cuidados, mantenimiento, inform谩tica, t茅cnica de sala, cocina o limpieza. A quienes organizaron el congreso. En definitiva, gracias a la clase trabajadora organizada por demostrar de lo que es capaz.

