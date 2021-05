–

GRAVE: Gobierno responde a Colmed que Mesa Asesora Covid-19 no tiene funcionamiento formal e informa que no hay actas, ni integrantes.

Declaraciones del @colmed_chile: “Vía transparencia, el Ejecutivo indicó que no es posible entregar el detalle del órgano, la manera en que toma las definiciones, cómo o quiénes participan y asesoran al Presidente Sebastián Piñera en la toma de decisiones sobre el manejo de la pandemia.

La Directiva Nacional (del Colmed) calificó la situación como preocupante y advirtió que resta transparencia y seriedad a la política sanitaria y que podría poner en tela de juicio los criterios usados para definir el “Plan Paso a Paso” o instrumentos como el “pase de movilidad””.

Añadimos partes de la respuesta del ejecutivo:

“Santiago, 26 de mayo.- “En consecuencia, y dado su funcionamiento no reglado, no existe un acto o resolución formal que constituya una instancia denominada “Mesa Covid-19” y fije sus integrantes, así como tampoco existen actas, expedientes, contratos o acuerdos de su trabajo, motivo por el cual los documentos requeridos resultan inexistentes, no encontrándose por ende en poder de esta Secretaría de Estado. Sin perjuicio de lo señalado, a modo de buena práctica se puede indicar que han participado en instancias de coordinación las siguientes autoridades del Ministerio de Salud: Dr. Enrique Paris Mancilla, Ministro de Salud; Dra. Paula Daza Narbona, Subsecretaria de Salud Pública; Dr. Alberto Dougnac Labatut, Subsecretario de Redes Asistenciales”.”

https://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2021/05/ORD_1815_14_05_2021-1.pdf