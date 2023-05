–

Nota de Briega: En el marco del club de lectura del libro “El Amanecer de Todo” organizado conjuntamente por la Vor谩gine y el Ateneo Popular de Camargo, y como contribuci贸n al debate, reproducimos este texto del pensador marxista Gilles Dauv茅, traducido por por ahuehuete.org:

Desacreditando la 鉂漬arrativa est谩ndar鉂



La sabidur铆a convencional sostiene que la humanidad sufri贸 primero una lucha constante por la supervivencia, viviendo de la mano a la boca, en una simplicidad infantil; luego, el campesinado trabaj贸 de sol a sol; m谩s tarde, gracias a la combinaci贸n de la raz贸n y la tecnolog铆a, hemos recorrido un largo camino, pero el progreso s贸lo ha avanzado con la inevitable desigualdad, la coerci贸n y la guerra. Una interpretaci贸n que, obviamente, tiene “nefastas implicaciones pol铆ticas”. (P谩gina 3: todos los n煤meros de p谩gina se referir谩n a El Amanecer de Todo).

Wengrow y Graeber (en adelante “W. & G.”) contraatacan a esta mentalidad con una amplia gama de contextos hist贸ricos: “burocracias que funcionan a escala comunitaria; ciudades gobernadas por consejos vecinales; sistemas de gobierno en los que las mujeres ocupan una preponderancia de cargos formales; o formas de administraci贸n territorial basadas en los cuidados m谩s que en la propiedad y la extracci贸n” (p. 523).

Desde Abya Yala hasta Turqu铆a, incluyendo la civilizaci贸n del Indo, los casos de gobierno no estatal, autogesti贸n y cooperaci贸n se remontan a 茅pocas m谩s antiguas de lo que suele creerse, y estas “excepciones” son tan numerosas que no pueden calificarse de anomal铆as.

Los autores reconocen que no son las primeras personas en desacreditar un relato que ya no es un谩nime ni “est谩ndar”. Hace mucho tiempo que se empez贸 a poner en tela de juicio. Por ejemplo, por Peter Kropotkin. Y m谩s recientemente, por Pierre Clastres, Marshall Sahlins y James C. Scott (los tres, escritores que inspiraron a W. & G.), por citar s贸lo algunos. (Todas las referencias al final del texto.) Ahora, con el 芦giro feminista禄 de la ecolog铆a evolutiva,

鉂 las estrategias de las hembras han pasado a ocupar un lugar central en los modelos de los or铆genes humanos. Olv铆dense del ‘hombre cazador’鉂.

(Nancy Lindisfarne)

Una serie de especialistas en la materia 鈥 algunas con un punto de vista cr铆tico o anarquista similar al de W. & G.鈥 expresan su desacuerdo con aspectos menores o mayores del libro, o incluso reprochan a sus autores la selecci贸n de datos que apoyan su punto de vista. Como la mayor铆a de sus lectores, no podemos pretender ser especialistas, y damos por sentado que muchos de los datos recopilados en este libro son fidedignos. Lo que nos preocupa es el m茅todo, el sustento pol铆tico y las conclusiones.

W. y G. nos ofrecen un caudal de s贸lidos aportes. Pero toda comprensi贸n del pasado es una reconstrucci贸n con una premisa, y 茅sta suele implicar una intencionalidad pol铆tica. W. y G. no son una excepci贸n. 驴En qu茅 se basa su an谩lisis?

Juego y Periodicidad



La 煤ltima p谩gina de W. & G. (p. 610) resume su tesis principal: en “[m]uchas de las sociedades en las que nos hemos centrado en este libro […] el poder estaba disperso o distribuido de forma flexible entre diferentes elementos de la sociedad, o a diferentes escalas de integraci贸n, o incluso a trav茅s de las 茅pocas del a帽o dentro de la misma sociedad”.

Este hilo rojo se extiende por todo el libro, y los autores lo confirman tantas veces y en lugares tan diversos que El Amanecer de Todo se siente justificado para descartar la pregunta 芦驴Por qu茅? 驴Por qu茅 se marginaliz贸 a esta numerosa poblaci贸n carente de gobierno?禄.芦驴C贸mo nos estancaron? 驴C贸mo acabamos en una modalidad uniforme?禄 (p. 115): “[S]i las sociedades sin Estado se organizaron regularmente de tal manera que sus jefes carecen de poder coercitivo, 驴entonces c贸mo llegaron al mundo, para empezar, las formas de organizaci贸n jer谩rquica?” (p. 520).

La mejor respuesta que sugieren W. y G. es una hip贸tesis propuesta por Franz Steiner (1902-1952): los cuidados, el refugio y la caridad pasaron a dar poder 鈥 y luego poder coercitivo鈥 a las personas que ejerc铆an el mando. L忙s protectores se convirtieron en dominadores. Es posible. Pero esto lleva a la pregunta: 驴por qu茅 los cuidados y el abrigo dejaron de estar organizados y controlados colectivamente para convertirse en el monopolio de una minor铆a?

De hecho, W. & G. s贸lo plantean la pregunta “驴por qu茅?” para descartarla por irrelevante: “El Estado no tiene origen” (afirmaci贸n lo suficientemente importante como para servir de t铆tulo a un cap铆tulo).

Para W. y G., el Estado no s贸lo no tiene origen, sino que su autoridad es constantemente cuestionada: coexiste con un grado de fuerza popular que contrarresta su poder. W. y G. describen extensamente a los se帽ores y reyes “temporales” o “estacionales“. Recuerdan c贸mo, en fecha tan tard铆a como “la d茅cada de 1940, en [Brasil] el pueblo ind铆gena Nambikwara viv铆a en lo que eran efectivamente dos sociedades muy diferentes” (p. 99), dependiendo de la 茅poca del a帽o (estaci贸n de lluvias en comparaci贸n con el resto del a帽o). El pueblo olmeca en Mesoam茅rica mezclaba la rivalidad pol铆tica y el deporte: en sus “estados teatrales […] el poder organizado s贸lo se materializaba peri贸dicamente; en espect谩culos grandiosos pero fugaces” (p. 386). En algunas sociedades norteamericanas, lo que podr铆a llamarse una fuerza policial s贸lo funcionaba tres meses al a帽o, “a veces reclutada entre las filas de bufones ceremoniales” (p. 503), por lo que era “en cierto sentido, una fuerza policial de a mentiritas“. Incluso era posible tener “un ‘imperio’ construido sobre im谩genes” en el Per煤 de 1000 a 200 a.C., donde no se encuentran pruebas arqueol贸gicas de fortificaciones militares o dependencias administrativas.

Se trata de un relato que invita a la reflexi贸n, pero como las palabras ritual y estacional aparecen una y otra vez, W. & G. extienden este “car谩cter estacional” del poder sociopol铆tico hasta el punto de que supuestamente explica gran parte o la mayor parte de nuestro pasado 鈥 y presente: el dominio del Estado es real, pero viene acompa帽ado de una oposici贸n que debe su existencia en mucho menor medida a la forma en que la gente se gana la vida que al ritual y al juego (volveremos al enfoque deliberadamente no materialista de W. & G.). Graeber cree en “el principio del juego en la naturaleza”. Esencialmente, somos seres l煤dicos, y el nivel m谩s b谩sico del ser es el juego, por encima de la econom铆a (entrevista en The Guardian, 2015). Por lo tanto, cualquiera que sea la confrontaci贸n que pueda haber entre grupos opuestos por intereses divergentes, procede en segundo lugar en el curso de la historia, pues la coexistencia de roles rige: cada persona desempe帽a un papel ahorita, y luego otro. Hoy, de ciudadana obediente ante la ley, ma帽ana de revoltosa, y depende de s铆 misma intercambiar los papeles. W. y G. no distinguen realmente entre resistir a un sistema y combatirlo (o derrocarlo). (Por consiguiente, como veremos, tampoco entre reforma y revoluci贸n).

鉂滸raeber cree en el principio del juego en la naturaleza humana” Esencialmente, en que somos seres l煤dicos, y el nivel m谩s b谩sico del ser es el juego, por encima de la econom铆a鉂 鈥 (entrevista en The Guardian, 2015).

Los cimientos sobre los que se consolida la sociabilidad humana



Lo que est谩 en juego aqu铆 no es la existencia (o la importancia) de una historia continua de resistencia, sino su naturaleza.

驴Qu茅 quieren decir W. y G. cuando escriben que “[…] si los seres humanos realmente han pasado la mayor parte de los 煤ltimos 40.000 a帽os aproximadamente yendo y viniendo entre diferentes formas de organizaci贸n social, construyendo jerarqu铆as, y luego desmantel谩ndolas, las implicaciones son profundas”? (p. 112). 驴Qu茅 implicaciones?

W. y G. sostienen que la decencia humana y la b煤squeda de la libertad no pertenecen a 茅pocas pasadas: siempre han existido y persisten en la actualidad: “un cierto comunismo m铆nimo, ‘de base’, que se observa en todas las sociedades” es “el fundamento mismo de la sociabilidad humana”. Por ejemplo, cuando hacemos todo lo posible para salvar a alguien de ahogarse. “Lo que var铆a es hasta d贸nde se estima que debe llegar ese comunismo elemental”. Las personas que pertenec铆an a las comunidades iroquesas o haudenosaunee no se rehusaban a una petici贸n de ayuda alimentaria. En cambio, l忙s franceses del siglo XVII que viv铆an en Norteam茅rica se habr铆an negado, porque “su alcance del comunismo de base parec铆a restringido y no se extend铆a a la comida y el refugio”. (pp. 47-48) Para W. & G., esto es precisamente la base de cualquier sociedad 鈥 y sobre esto podemos construir un mundo radicalmente mejor. En su opini贸n, el curso de la historia no depende de las relaciones entre grupos sociales (en la mayor铆a de las sociedades, grupos sociales opuestos), sino de c贸mo podemos conseguir que nuestra tendencia humana innata se ampl铆e y derrote sus limitaciones.

“Desde la 茅poca paleol铆tica en adelante […] muchas personas 鈥 tal vez incluso la mayor铆a 鈥 no se limitaban a imaginar o poner en pr谩ctica diferentes formas de vida social en diferentes 茅pocas del a帽o, sino que viv铆an en ellas durante largos periodos de tiempo. […] Al parecer, nuestr忙s antepasad忙s lejan忙s […] iban y ven铆an con regularidad entre 鈥榮us condiciones de vida鈥 y 鈥榰n orden econ贸mico o social alternativo鈥. Pero todo se estrope贸 鈥榗uando la gente empez贸 a perder su libertad de imaginar y promulgar otras formas de existencia social鈥. (p. 502)

Si las palabras tienen significado, promulgar es poner en pr谩ctica, realizar, llevar a cabo. Para W. y G., esta capacidad de lograr una forma alternativa de existencia ha estado siempre presente, y hoy puede prevalecer a una escala mucho mayor. Basta con que el trasfondo comunista latente se manifieste, y aparezca a plena luz del d铆a. Siempre hay dos posibilidades dentro de la misma sociedad, y el cambio general llegar谩 cuando el lado que no oprime tome finalmente el control.

鉂滶l argumento pol铆tico que esgrimen Graeber y Wengrow es que la gente 鈥 desde el principio de los tiempos 鈥 siempre ha podido elegir entre la dominaci贸n y la libertad. La recompensa de esta posici贸n es que les permite argumentar que, con voluntad pol铆tica, podemos tener una revoluci贸n y una sociedad dirigida por asambleas populares que operen a trav茅s del consenso.鉂 (Nancy Lindisfarne y Jonathan Neale)



Nancy y Jonathan tienen raz贸n, excepto en una palabra. Si todo lo que necesitamos es manifestar nuestra disposici贸n subyacente y atrevernos a ejercer nuestra libertad intr铆nseca, y si el potencial liberador es universal y omnipresente, la transformaci贸n radical bien podr铆a ser el resultado de una suma multitudinaria de acciones parciales graduales. En pocas palabras, W. y G. han borrado la diferencia entre “reforma” y “revoluci贸n” como ruptura hist贸rica decisiva.

Esto explica por qu茅 no les sirven las explicaciones hist贸ricas: disponer de un amplio despliegue de formas de vida no coercitivas deber铆a bastar para demostrar que podemos ser libres cuando nos lo proponemos. “Lo que importa”, dijo Wengrow en una entrevista, “es la disminuci贸n de la imaginaci贸n pol铆tica, la libertad para repensar el orden social”. Tenemos que “dejar que nuestra imaginaci贸n vuelva a ser una fuerza material en la historia humana”. (Graeber, Coches Voladores…).

Con la producci贸n en la mira



W. & G. han le铆do todo, como demuestran las 146 p谩ginas de notas y bibliograf铆a de un volumen de 692 p谩ginas. Impresionante. Pero s贸lo echan un vistazo superficial a lo que desean ignorar.

Marx, en particular, es rechazado como otro gran relato defectuoso.

En la d茅cada de 1840, l忙s comunistas quer铆an basar su argumento no en deseos, en la miseria creciente entre la poblaci贸n o incluso en una sucesi贸n de luchas sociales, sino en una base material hist贸rica. Con el fin de establecer que las insurrecciones en curso presagiaban la revoluci贸n, trazaron una l铆nea directa entre el desarrollo industrial y la culminaci贸n del proceso de emancipaci贸n: s贸lo el proletariado moderno pose铆a la universalidad hist贸rica que le permitir铆a hacer lo que l忙s explotad忙s y oprimid忙s del pasado hab铆an sido incapaces de lograr. Esto no significa que l忙s primer忙s comunistas estuvieran tod忙s deslumbrados por las maravillas de la m谩quina de vapor y el sistema de producci贸n industrial. Algun忙s lo estaban. Incluso Marx y Engels a veces. (Pero tengamos cuidado con las citas: cualquiera puede demostrar cualquier cosa con un par de l铆neas). Vari忙s anarquistas de los siglos XIX y XX tambi茅n compart铆an esta fascinaci贸n por la tecnolog铆a. En su Humanisph猫re de 1858, Joseph D茅jacques (1822-1865: supuestamente acu帽贸 la palabra “libertaire”) cant贸 una oda a sus poderes liberadores.

M谩s tarde, para explicar una serie de fracasos proletarios, la teor铆a comunista cay贸 en la tentaci贸n de convertir las determinaciones en determinismo, en una especie de historia unidireccional que part铆a de la Edad de Piedra al comunismo.

W. y G. no tienen tiempo para los predicamentos del pensamiento revolucionario. Su premisa b谩sica es anti-“materialista” y punto.

De manera reveladora, cuando apuntan a los conceptos de producci贸n y clase, no se molestan en refutar a Marx: simplemente se limitan a esquivarlo.

En el otro, e igualmente popular libro, Debt: The First 5,000 Years (2011), Graeber comenzaba su an谩lisis con el dinero, desde la perspectiva de la deuda, porque para Graeber la deuda precede al dinero y, sobre todo, porque enfatiza la circulaci贸n por encima de la producci贸n, un concepto seg煤n 茅l, irrelevante:

“La producci贸n es una fantas铆a masculina de nacimiento: producir significa expulsar. [La teor铆a laboral del valor […] se basaba en la noci贸n de producci贸n que tiene un prejuicio patriarcal. Una persona marxista dir铆a: ‘Hay un vaso. 驴Cu谩nto tiempo de trabajo y cu谩ntos recursos son necesarios para producirlo?鈥 Pero la verdadera pregunta es: 鈥榮i s贸lo se produce un vaso una vez, 驴cu谩ntas veces hay que lavarlo?鈥 El marxismo pasa por alto el hecho de que la mayor parte del trabajo se desvanece cuando s贸lo hablamos de producci贸n y, por supuesto, el hecho de que este trabajo suele ser realizado por mujeres, a veces no remunerado en lo absoluto”. (David Graeber en Capitalism Best Kept Secret, entrevista de 2019. Hasta ahorita, esto resume la refutaci贸n de Graeber de la teor铆a del valor de Marx).

Marx y Engels pensaban en t茅rminos de etapas, interpretando la historia como una sucesi贸n de modos de producci贸n, tipificando las sociedades por modos de existencia material y utilizando el an谩lisis de clases para comprender los tiempos modernos. Para W. y G., esto era ya demasiado burdo para el siglo XIX, habiendo sido demostrado claramente como err贸neo en el transcurso de los a帽os.

Su descalificaci贸n del concepto de “modo de producci贸n” (pp. 186-191) se basa principalmente en lo que consideran irrelevante en relaci贸n con la esclavitud. En su opini贸n, hablar de un “modo de producci贸n esclavista” es una extensi贸n ultrajante de lo que exist铆a en la Roma y la Grecia cl谩sicas. La “antigua Mesopotamia” no era un lugar de “sociedades esclavistas” (n.50, p. 575). Adem谩s, el sistema esclavista difer铆a inmensamente entre los pueblos sudamericanos que ten铆an formas similares de producir su sustento. As铆: “clasificar a estos grupos en funci贸n de cu谩nto cultivaban, pescaban o cazaban nos dice poco de sus historias reales. Lo que realmente importaba en t茅rminos de flujo y reflujo de poder y recursos, era el uso de la violencia organizada para ‘alimentarse’ de otras poblaciones.” (p. 188) Por lo tanto, “la idea de clasificar a las sociedades humanas por ‘modos de subsistencia’ parece decididamente ingenua” (pp. 188-189), porque algunas recolectoras “consumen cantidades de cultivos dom茅sticos, exigidos como tributo a las poblaciones agr铆colas colindantes”. (p. 189) W. & G. analizan las modalidades enormemente contrastadas en que se esclavizaba y el trato que se daba a los esclavos, una amplia gama de condiciones que van desde la explotaci贸n pura y simple hasta la adopci贸n, “desde el cuidado a la mascota hasta la familia” (191). “La esclavitud […] se hizo com煤n en la costa [norteamericana] del Noroeste porque una aristocracia ambiciosa se vio incapaz de reducir a sus s煤bditos libres a una mano de obra fiable”. (207)

Esto plantea una cuesti贸n esencial. 驴Por qu茅 exist铆an dos grupos sociales diferentes y totalmente opuestos?

W. y G. insisten en que las sociedades no est谩n determinadas por las relaciones de producci贸n (es decir, por la forma en que las personas reproducen sus condiciones de existencia): importa m谩s “la diferenciaci贸n cultural“. “La jerarqu铆a y la propiedad quiz谩s se deriven de nociones de lo sagrado, pero las formas m谩s brutales de explotaci贸n tienen su origen en la m谩s 铆ntima de las relaciones sociales: la perversi贸n de la naturaleza, del amor y de los cuidados”. (p.208) Ya hemos visto c贸mo W. & G. magnifican la importancia de la imaginaci贸n. Engels puede haber sido simplista, pero 驴qui茅n est谩 siendo “decididamente ingenuo” ahora?

Clases sociales, en la mira



En general, una persona (incluy茅ndonos a nosotr忙s) tiene pocos conocimientos sobre la cultura sumeria de Uruk o la azteca. Puede que est茅 mejor informada sobre la pol铆tica inglesa del siglo XIX, cuando los whigs representaban a las clases comerciales e industriales y los tories a los terratenientes. No tan r谩pido, nos advierten W. & G. p谩gina 363: la propiedad “territorial” o cualquier forma de propiedad es m谩s que material, es tambi茅n jur铆dica, basada en el monopolio de la violencia. Sigue una especie de divagaci贸n, desde el poder del Estado a trav茅s de ejemplos hist贸ricos (lejos de la Inglaterra del siglo XIX) hasta las burocracias mundiales contempor谩neas, hasta que seis p谩ginas m谩s tarde cualquier comprensi贸n de los intereses de la clase mercantil frente a la clase terrateniente se ha perdido, disuelta en la acumulaci贸n de datos.

Si queremos averiguar qu茅 ocurri贸 hace miles de a帽os, preferimos autores que tambi茅n consideren la historia desde un punto de vista anarquista, pero con un enfoque distinto al de W. & G:

鉂漑L]a invenci贸n de la agricultura no condujo autom谩ticamente a la desigualdad de clases o al Estado. Pero hizo posibles esos cambios. [..] La transformaci贸n de la tecnolog铆a y del medio ambiente sirvi贸 de base para la lucha de clases. Y el resultado de esa lucha de clases determin贸 si triunfaba la igualdad o la desigualdad. Graeber y Wengrow ignoran este punto crucial. En lugar de eso, arremeten constantemente contra la burda formulaci贸n de la teor铆a de las “fases” que considera tales cambios como inmediatos e inevitables.鉂 (N. Lindisfarne)



Un modo de producci贸n, insisten W. y G., no viene con una pol铆tica predeterminada. No podr铆amos estar m谩s de acuerdo: en los a帽os treinta, en tres grandes pa铆ses industriales, el mismo modo de producci贸n coincidi贸 con la Alemania de Hitler, la Rusia de Stalin y el New Deal de Roosevelt. La actual sociedad de consumo en China es compatible con el r茅gimen de un 煤nico partido, y la Suiza capitalista difiere enormemente de la Arabia Saud铆 capitalista. 驴Prueba esto la falsedad del capitalismo en su calidad de sistema de producci贸n a escala mundial? Y si definimos a la clase burguesa como aquellos que poseen los medios de producci贸n y tienen el poder de contratar mano de obra para trabajar a su servicio, 驴debemos considerar que el concepto no es v谩lido porque agrupa a Elon Musk y al propietario de un restaurante que tiene a su servicio a un忙 cociner忙 y d忙s meser忙s?

C贸mo tratar un concepto inc贸modo en el discurso pol铆tico y/o acad茅mico: 1) recopilar suficientes excepciones para sugerir que el concepto es inexacto; 2) argumentar a favor de su complejidad; 3) recortar la parte compleja, hasta que encaje con tu propia explicaci贸n de las cosas.

鉂滶l secreto m谩s resguardado del capitalismo…



…es que ya no existe. El sistema actual “no es capitalista”. (Graeber, Bullshit Jobs).

El capitalismo, declar贸 Graeber, se basaba en la acumulaci贸n de valor mediante la producci贸n en masa: lo que tenemos ahora es una estructura financiera parasitaria que se sostiene a s铆 misma.

鉂[C]uando la extracci贸n del excedente se produce a trav茅s de medios pol铆ticos directos, no se llama capitalismo, sino feudalismo. Eso es lo que tenemos hoy: una fusi贸n de burocracias p煤blicas y privadas, cuyo prop贸sito es crear m谩s y m谩s deuda, que luego ser谩 objeto de diversas formas de especulaci贸n. […] En la teor铆a marxista cl谩sica, el papel del Estado es garantizar las relaciones de propiedad, que luego permiten la extracci贸n, mediante el trabajo asalariado. Pero ahora, el aparato estatal desempe帽a un papel m谩s activo en este proceso. […] Vivimos en la era del capitalismo depredador鉂. (Entrevista Ouishare, 2016)



“Cuando pensamos en empresas capitalistas, asumimos que estamos hablando de peque帽as o medianas empresas que compiten entre s铆 en un entorno de mercado. […] Si estas empresas no siguen las reglas de funcionamiento eficiente acordadas por el capitalismo, 驴en qu茅 sistema vivimos, entonces? Podr铆a interpretarse como una especie de feudalismo. […] En el capitalismo, los beneficios se obtienen contratando a gente para fabricar cosas y luego venderlas, mientras que el feudalismo es apropiaci贸n directa鈥 (El Secreto Mejor Guardado del Capitalismo, 2019).

La 鈥渁propiaci贸n” ocurre, pero s贸lo te apropias de lo que se ha producido antes: depende del objeto tomado. No est谩 de m谩s repetir que vivimos en un mundo en el que las empresas (tanto las grandes como las peque帽as) obtienen beneficios “contratando gente para fabricar cosas y luego venderlas“, cada empresa intentando “seguir las reglas de eficiencia del capitalismo”, logrando el menor coste de producci贸n para competir con sus rivales en el mercado. Esta realidad es tan estructural ahora como lo era en tiempos de Marx, y explica el continuo avance acelerado del sistema, su capacidad para fabricar y comercializar peri贸dicamente nuevos productos industriales, para readaptarse, superar sus crisis y expandirse.

鉂滶l comunismo ya est谩 aqu铆鉂



Para Graeber, el capitalismo contempor谩neo es igual a la actividad de un animal depredador en la naturaleza. O en otras palabras: es robo a gran escala. En este capitalismo-feudal o feudalismo-capitalista, si estamos dominad忙s por ladrones, la soluci贸n para nosotr忙s, el pueblo, es recuperar lo que es nuestro.

Y recuperar este control colectivo ser谩 tan f谩cil, pues ya estamos encaminad忙s hacia un cambio global:

鉂漇贸lo cuando el trabajo se estandariza y se vuelve aburrido 鈥 como en el caso de la producci贸n en masa 鈥 que es posible imponer formas de comunismo m谩s autoritarias, incluso fascistas. Pero el hecho es que incluso las empresas privadas est谩n, internamente, organizadas de forma comunista.



El comunismo, pues, ya es una realidad. La cuesti贸n es c贸mo democratizarlo en mayor medida. El capitalismo, a su vez, es s贸lo una forma posible de gestionar el comunismo 鈥 y, cada vez est谩 m谩s claro, una forma bastante desastrosa鈥︹潪

(Graeber, Hope in Common, 2008).

Graeber sin duda sab铆a que su computadora hab铆a sido fabricada en cadenas de producci贸n, y que la mayor铆a de los trabajos siguen siendo rutinarios y aburridos en el siglo XXI. Para 茅l, la cadena de producci贸n al estilo Ford coincid铆a con el fascismo. Afortunadamente, cuando la econom铆a del conocimiento y la era inmaterial de la informaci贸n se imponen a la fabricaci贸n al estilo manufactura, una organizaci贸n horizontal 鈥榗omunista鈥 en el mundo laboral se torna por fin factible 鈥 racional, necesaria.

El principio fundamental de El Amanecer de Todo es, como ya hemos visto, que en toda sociedad existe siempre una dualidad, una combinaci贸n de control desde arriba y de autonom铆a desde abajo, por lo que la lucha por la libertad consiste en que la segunda se imponga a la primera. Tal como lo definen W. & G., al igual que en las sociedades del pasado, el 鈥榗apitalismo鈥 (si es que la palabra sigue siendo vigente) es una combinaci贸n de varias modalidades: dejemos que prevalezcan las positivas y tendremos el equivalente del cambio 鈥榬evolucionario鈥 sin la desagradable (aunque afortunadamente obsoleta) irrupci贸n violenta llamada revoluci贸n.

鉂漃arece haber captado el estado de 谩nimo reinante鉂



Los medios de comunicaci贸n que suelen mostrarse antagonistas a las inclinaciones anarquistas tienen mucho inter茅s en rese帽ar 鈥 y recomendar 鈥 los libros de David Graeber, porque, aunque estas obras apoyan el pensamiento anarquista (e incluso el 鈥榗omunismo鈥), lo presentan como una opci贸n viable, pero no antag贸nica a esta sociedad, sino ya activa dentro de ella.

Varias empresas emancipadas o libres de este modo de producci贸n se enorgullecen de ser colaborativas, horizontales, 鈥榙esde abajo hacia arriba鈥, 鈥榚mpoderadoras鈥, con equipos de trabajo dotados de cierta autonom铆a: a sus jefes no les importar谩 leer que est谩n 鈥organizadas internamente de forma comunista鈥, as铆 que 驴por qu茅 no 鈥榙emocratizar a煤n m谩s鈥 una tendencia ya existente y lucrativa?

Adem谩s, con el deterioro del sue帽o liberal y la crisis ecol贸gica inminente, liberales o conservadores ya est谩n dispuest忙s a admitir que las sociedades de anta帽o o de 茅pocas remotas gozaron (o a煤n gozan en rincones remotos del planeta) de libertad y de gobiernos aut贸nomos sin l铆deres, pero eso no significa que se pongan en tela de juicio los actuales poseedores del poder econ贸mico y pol铆tico. Ese mismo mundo que env铆a cohetes para explorar a Marte adora idealizar la prehistoria, las sociedades 鈥榩rimitivas鈥 o a los pueblos originarios actuales, siempre y cuando esto no afecte en nada al sistema actual. No hace da帽o tener una historia contra-hegem贸nica bastante inofensiva.

鉂Ese mismo mundo, el que env铆a cohetes para explorar a Marte, adora idealizar la prehistoria, las sociedades 鈥榩rimitivas鈥 o a los pueblos originarios actuales, siempre y cuando esto no afecte en nada al sistema actual. No hace da帽o tener una historia contra-hegem贸nica bastante inofensiva.



Del otro lado el espectro pol铆tico, The Dawn of Everything ha sido recibido bastante bien en ciertos c铆rculos radicales, precisamente por la raz贸n contraria: el libro ha sido le铆do, discutido e interpretado como una valiosa contribuci贸n a la teor铆a anti-capitalista, y su praxis.

Es cierto: W. & G. tienen el m茅rito de la simplicidad. El cambio se avecina, porque ya ha comenzado. De hecho, la libertad siempre ha estado presente: s贸lo faltaba que nos di茅ramos cuenta.

“[H]ist贸ricamente hablando, la jerarqu铆a y la igualdad tienden a surgir al mismo tiempo, como complementos mutuos”. (p. 208) Entre ambas se produce un permanente ejercicio de equilibrio, en el que una de las partes consigue inclinar regularmente la balanza. Nuestro problema es hacer que la tendencia emancipadora predomine sobre la coercitiva, lo positivo sobre lo negativo, lo bueno sobre lo malo. Para W. & G. nuestra tarea consiste en convertir la antigua “democracia primitiva” en una democracia contempor谩nea que lo englobe todo. Dado que siempre existe un margen abierto hacia la libertad, hacia una comunidad auto-gestionada, hacia un cierto grado de “experimentaci贸n social con conciencia de s铆 misma” (p. 326), debemos buscar espacios de autonom铆a, ampliarlos y transformar las grietas sociales de hoy en los cimientos de ma帽ana.

W. y G. explican que la verdadera explicaci贸n de la historia no son los factores materiales, sino la libertad de elecci贸n de las personas. Insisten en que la evoluci贸n (con sus innovaciones cruciales como los cultivos de primera necesidad, la cer谩mica, la miner铆a…) es gradual, a menudo no causada por intereses materiales, sino por rituales, el juego o la religi贸n. L贸gicamente, si la evoluci贸n es gradual, se infiere que lo m谩s probable es que los cambios radicales tambi茅n lo sean. De nuevo, en este caso, el camino f谩cil hacia la emancipaci贸n no necesita una revoluci贸n violenta. La multiplicidad de solidaridades y comunidades elementales que componen el “comunismo fundamental”, hasta ahora marginales y clandestinas, podr铆an as铆 surgir y afirmarse. A condici贸n, claro est谩, de que nosotr忙s tomemos conciencia de lo que realmente somos en el fondo, y dejemos que el elixir de la libertad salga a flote.

驴A qu茅 se refieren W. y G., cuando mencionan 鈥鈥榥osotr忙s鈥? Si, como se afirma en Debt: The First 5,000 Years, el capitalismo se ha convertido ahora en “una gigantesca m谩quina de endeudamiento”, la divisi贸n decisiva sit煤a, entonces, frente a frente a acreedores y deudores. Y 驴no somos tod忙s deudores, de una forma u otra? Bastantes propietari忙s de viviendas de la clase media estadounidense sufren embargos hipotecarios. Incluso much忙s ricos viven a cr茅dito. As铆, los usureros y los banqueros no pueden ser m谩s del 1% de la poblaci贸n. “Somos el 99%”, se nos recuerda, por lo que la victoria est谩 destinada a manifestarse de nuestro lado.

Lamentablemente, y no es de extra帽ar, algun忙s radicales, especialmente si han renunciado al concepto de clase social (sobre todo a la supuestamente anticuada clase trabajadora), prestan o铆dos gustosos a este tipo de planteamientos. La narrativa maestra de W. & G. 鈥 indudablemente informativa y cautivadora 鈥 resuena con lo que podr铆a ser el mayor m铆nimo-com煤n-denominador entre los distintos retazos que componen las cortinas de los c铆rculos radicales en resistencia: la creencia de que el 鈥渃ambio social global puede provenir del uso colectivo, y la extensi贸n de lo que [se presenta] como potencialmente com煤n: por ejemplo, el sistema de campo abierto en las sociedades tradicionales a煤n existentes, o el acceso libre al software en las m谩s modernas. […] Se supone que los 鈥榖ienes comunes creativos鈥 permitir谩n el paso gradual y pac铆fico a una comunidad humana […] La riqueza com煤n est谩 aqu铆, todo lo que tenemos que hacer es reclamarla entre tod忙s鈥” (De la crisis a la comunizaci贸n).

Cuando el reformismo desde arriba (ejercido por los sindicatos y los partidos socialistas) est谩 en franca decadencia, el reformismo 鈥榙e base鈥 desde abajo viene a intentar sustituirlo 鈥 con muchos menos resultados, hay que a帽adir.

* * *

El Amanecer de Todo se opone a la visi贸n Hobbesiana, a煤n dominante, en la que los seres humanos est谩n condenados a una “guerra de tod忙s contra tod忙s” a menos que se sometan a dictadores ben茅volos. El amplio recorrido hist贸rico de W. & G. nos informa sobre una gran variedad de situaciones de cooperaci贸n y autogobierno a lo largo del espacio y del tiempo. Pero este efecto vigorizante viene con su lado negativo: un punto de vista que hace caso omiso de la realidad del sistema de clases y del capitalismo, e ignora la problem谩tica de la revoluci贸n.

Wengrow y Graeber escriben que Yuval Harari es popular en todo el mundo porque “parece haber captado el estado de 谩nimo imperante en la sociedad” (p. 504). Muy cierto. A diferencia de Harari, los autores se presentan como anarquistas, desde luego no se relacionan con jefes de Estado, y David Graeber fue un dedicado activista en las calles. Pero por agudo y mordaz que sea El Amanecer de Todo, su cr铆tica est谩 en sinton铆a con las limitaciones de los movimientos sociales actuales, que el libro expresa sin contribuir a comprenderlas y superarlas. M谩s bien, las refuerza. Graves implicaciones pol铆ticas, sin duda.

G. D. (Febrero del 2023)

1 Traducido e ilustrado por el taller ahuehuete [ahuehuete.org] en solidaridad.

Agradecemos al compa Esteban Gatica por su ayuda durante la revisi贸n, y al abuelito Zapatista por amenazarnos 鈥 es decir, 驴dijimos alentarnos, verdad? Alentarnos, s铆.

Anexamos la bibliograf铆a como aparece en la versi贸n en ingl茅s:

