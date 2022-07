–

El estado de salud del huelguista de hambre el Sr. Giannis Michailidis, que cumple su 46º día de huelga de hambre y está bajo vigilancia en el Hospital General de Lamia, se encuentra en un punto extremadamente crítico.

En primer lugar, quiero destacar y hacer saber que aunque está legalmente previsto que cualquier preso designe a su médico personal para que le examine y controle, en este caso y a pesar de contar con el permiso pertinente, no se me permitió realizar un examen clínico en persona, nuestra comunicación fue entre barrotes y en presencia del agente de policía que estaba a mi lado, no cumpliendo así el secreto médico ya que estaba escuchando y viendo toda nuestra comunicación.

El recuento de glóbulos blancos de Giannis ha descendido tanto por debajo del límite inferior normal que ahora supone una amenaza para él. La leucopenia conduce a una inmunodeficiencia grave. Las plaquetas también son muy bajas y la trombocitopenia puede causar hemorragias graves y amenazantes. Hay anemia que empeora, alteración de la función hepática, hipocalcemia.

Clínicamente, el huelguista indica ahora que al menor esfuerzo siente un dolor precordial agudo (signos de isquemia miocárdica) y un fuerte dolor en el riñón izquierdo. Los médicos tratantes le han informado de que ahora corre el riesgo de padecer una osteoporosis grave.

La situación extremadamente difícil de Giannis y su lucha se ven agravadas por las condiciones de su detención. Completamente aislado en una celda de cuatro paredes. No hay ventanas, salvo una pequeña claraboya en un lado, ni televisión (aunque el examen psiquiátrico al que fue sometido cuando ingresó en el hospital no presentaba hallazgos patológicos). En otras palabras, está aislado física y sensorialmente, sin el más mínimo apoyo, supervisión y atención constantes de su familia, su abogado y su médico.

Todo esto es perjudicial para el compañero, ya que le causa un estrés adicional y contribuye a la desestabilización de su cuerpo, ya que es una especie de tortura.

Y lo paradójico es que todo esto se obliga a hacerlo de esta manera tortuosa, en el ámbito hospitalario, donde ética y moralmente no se deben violar las reglas de la hospitalización y se debe brindar a todos los pacientes condiciones dignas.

Por mi parte, vuelvo a insistir en la gravedad del estado de salud del huelguista Giannis Michailidis, haciendo un llamamiento a todas las instancias competentes para que aporten una solución inmediata a fin de evitar cualquier desenlace fatal de la huelga.

El médico personal de Giannis Michailidis, Pantelia Vergopoulou – directora del NHS