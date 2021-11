–

De parte de Anarquia.info November 25, 2021

19 a帽os de prisi贸n sin pruebas.

En abril de 2021 el anarquista Vangelis Stathopoulos fue condenado por el Tribunal Penal de Apelaci贸n a 19 a帽os de prisi贸n. Nuestro compa帽ero se encuentra en prisi贸n preventiva desde noviembre de 2019, en la primera operaci贸n represiva de Nueva Democracia -tras llegar al poder- en lo que respecta al encarcelamiento de militantes mediante cargos inventados y complots descarados.

Vangelis Stathopoulos, al ser preguntado, prest贸 primeros auxilios a un compa帽ero herido. El tribunal de apelaci贸n, presidido por Maria Giannakopoulou -la misma jueza que hab铆a condenado a Tasos Theofilou en primera instancia- lo conden贸 a 19 a帽os de prisi贸n por participar en la organizaci贸n 芦Autodefensa Revolucionaria禄 y por robo en una tienda de 螣螤螒螤 (la mayor empresa de juegos de azar de Grecia).

驴En base a qu茅 datos? En base a las mismas pruebas con las que muchos militantes han sido encarcelados en los 煤ltimos a帽os: las conocidas 芦llamadas an贸nimas禄 de la polic铆a antiterrorista, las anticient铆ficas 芦muestras de ADN禄 de la polic铆a antiterrorista y los 芦testimonios禄 dictados por la polic铆a. Es significativo que durante su detenci贸n, el comandante del Servicio Antiterrorista, Lefteris Hardalias, le dijera: 芦Sabemos que no tienes nada que ver con el robo de O螤螒螤, pero ma帽ana encontrar谩s la guinda del pastel禄. La guinda del pastel fue la met贸dica afirmaci贸n de la polic铆a de que Vangelis Stathopoulos estaba involucrado en la organizaci贸n 芦Autodefensa Revolucionaria禄.

En un tribunal, en el que 3 testigos declararon que estaban con Vangelis en el centro de Atenas en el momento del robo en la tienda de la OPAP en Cholargos. En un tribunal, en el que incluso los propios testigos de la acusaci贸n declararon que no identificaron a Vangelis en ninguno de los ataques de la organizaci贸n, ni en el robo. En un tribunal, en el que un bi贸logo/consultor t茅cnico testific贸 que esta muestra de ADN en particular podr铆a ser de cualquiera. En el mismo tribunal, nuestro compa帽ero fue condenado a 19 a帽os.

Como el propio Vangelis Stathopoulos afirm贸 en su declaraci贸n: 芦Mi deber es la solidaridad y desde el principio he asumido mi responsabilidad en este sentido. Si tengo que ser juzgado por mis opiniones pol铆ticas, declaro inequ铆vocamente que soy anarquista. Defiendo la historia de los movimientos subversivos en el camino de la liberaci贸n universal del hombre. La sucesi贸n de los hechos, las acrobacias, las certezas que no se justifican en ninguna parte, las preguntas que son muchas y sin respuesta, no hacen v谩lida la propuesta del fiscal. Es la percepci贸n de lo que dice la polic铆a, es una sugerencia premeditada a una agencia ordenada para ser utilizada contra m铆 para eliminar cualquier presunci贸n de inocencia. Niego todos los cargos tanto en lo que respecta a mi participaci贸n en la Autodefensa Revolucionaria como en lo que respecta al robo禄. Se ha fijado un juicio de segundo grado en el caso para el 9 de febrero.

El 9 de febrero estaremos todos en el Tribunal de Apelaci贸n, en solidaridad con Vangelis Stathopoulos, nuestro compa帽ero de lucha, que nunca dej贸 de luchar contra la explotaci贸n del hombre por el hombre. Liberaci贸n inmediata del compa帽ero anarquista. Vangelis, fuerte a la libertad.

en Solidaridad

FUENTE: ACT FOR FREEDOM NOW!

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A