June 14, 2022

Desde el 23.5, el compa帽ero Giannis Michailidis opt贸 por poner su cuerpo en riesgo, iniciando una huelga de hambre para exigir su liberaci贸n inmediata. El compa帽ero ha cumplido 3/5 de su condena y cumple todas las condiciones formales para su liberaci贸n. Sin embargo, el consejo judicial rechaz贸 vengativamente la petici贸n del compa帽ero, poniendo como excusa que Giannis no cumple las condiciones esenciales para ser puesto en libertad, ya que el consejo lo considera un delincuente de riesgo.

El poder quiere imponernos un mundo donde el 芦peligro禄 se identifica con la visi贸n de un mundo de igualdad y solidaridad. Cuando cualquier forma de autodeterminaci贸n y autoorganizaci贸n, cualquier intento de superar la mediaci贸n estatal se considera un delito. El mismo sistema que crea y reproduce la explotaci贸n, la opresi贸n y la cultura del poder se utiliza como regulador y juez. As铆, impone leyes que protegen la soberan铆a, castigos que se desenvuelven a la base. Y cuando 茅ste se da cuenta de que si no lucha no puede sobrevivir y opta por la autodefensa, el regulador omnipresente pone su cara m谩s sanguinaria, porque en ese momento no s贸lo est谩 amenazada la soberan铆a sino que se pone en cuesti贸n su propio papel. As铆 es como se construyen sus tribunales pol铆ticos. En momentos de cuestionamiento pr谩ctico de un mundo devastado, momentos de cuestionamiento de quienes lo custodian.

El encarcelamiento no es m谩s que la condensaci贸n de la condici贸n proletaria en el capitalismo contempor谩neo. La democracia se impone no s贸lo mediante victorias t谩cticas, sino tambi茅n a trav茅s del esfuerzo constante por someter a quienes desaf铆an su dominio y luchan por su supervivencia mediante su derrocamiento. Intenta poner de rodillas a las sectores que se niegan de la sociedad enterr谩ndolas en dep贸sitos masivos de almas, conden谩ndolas a un destino de cautiverio, privaci贸n y tortura permanentes.

Pero dentro de esta condici贸n, dentro de las prisiones del mundo de abajo, hay gente que se resiste. Personas que no se doblegan y no se arrepienten. Que no han renunciado a sus ideas y han superado sus elecciones a toda costa. Luchadores como Giannis Michailidis, que al poner su cuerpo en riesgo en una 煤ltima batalla contra las maquinaciones del poder, da vida a la memoria de clase, trayendo urgentemente al primer plano de la historia el esp铆ritu de sacrificio de los oprimidos y el odio insaciable a las clases dominantes.

As铆, la lucha por la liberaci贸n de Gianni es una lucha por actualizar y legitimar lo que 茅l ha luchado y nosotros hemos luchado durante tantos a帽os. Es la lucha contra las fronteras y las guerras, el saqueo de la naturaleza, el empobrecimiento y la exclusi贸n social y econ贸mica que nos imponen las clases dominantes. Es la lucha siempre, oportuna y justa, de masas y armada contra el Estado y el capital, la lucha que mantiene viva y hace crecer la llama de la insurrecci贸n proletaria. La lucha de los que llevan un nuevo mundo libre en sus corazones.

Como una m铆nima muestra de solidaridad pr谩ctica con la lucha que lleva a cabo el compa帽ero, optamos por realizar un ataque al Banco Nacional en la Avenida Alexandra, colocando un artefacto incendiario en la entrada trasera de la calle Mavromichalis. De este modo, elegimos estar al lado del compa帽ero, pero tambi茅n contra todo s铆mbolo e instituci贸n de un sistema de explotaci贸n, opresi贸n y poder. Y estaremos all铆 todo el tiempo que sea necesario.

Respiraci贸n profunda hasta la muerte del Estado, del capital y de la cultura del poder.

FUENTE: ATHENS INDYMEDIA

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A