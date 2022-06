–

Asumimos la responsabilidad del incendio provocado de un vehículo de la empresa de seguridad GrGenesis Group en la madrugada del sábado 11/6 en la calle Zakynthou de Peristeri.

Estamos al lado del compañero en huelga de hambre que exige su liberación desde el 23/5. El Estado y la justicia se están vengando de Giannis por su lucha anarquista ininterrumpida durante todos estos años.

Smaragda Moraitis, Ioannis Gatzia y Konstantinos Mandavino estarán frente a ti.

VICTORIA EN LA LUCHA DE G.MICHAILIDIS

HASTA LA LIBERACIÓN TOTAL

PS. La noticia del incendio provocado no apareció en ningún medio de comunicación. Intencionalmente o no, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que la próxima vez nos aseguraremos de que el alcance del evento sea tal que no pueda ser ignorado.

FUENTE: ATHENS INDYMEDIA

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA