–

芦El Estado aterroriza, enturbia, se burla, desembarca, finge. Su omnipotencia es un mito. Nuestra ira nos fortalece, su alienaci贸n no nos toca, rompemos las ventanas del poder con piedras, las cadenas del sometimiento, con la llama de la rebeld铆a que arde en cada coraz贸n de los oprimidos. Nuestros ojos est谩n abiertos, nuestros o铆dos captan cada sonido. Nuestro pensamiento es cristalino. Nuestra elecci贸n es una: La lucha violenta e incontrolada por la destrucci贸n del Estado y del poder. Estamos furiosos, somos la revuelta, somos sus peores pesadillas禄. Este texto fue escrito por Lambros Fountas y compartido con los compa帽eros tras su detenci贸n en la Polit茅cnica en 1995.

En el marco de la Huelga de Hambre del 8 de enero de D.Koufocentina, en memoria de L. Fountas, al amanecer del mi茅rcoles 10 de marzo, un grupo de compa帽eros, acompa帽ados con molotovs y botes de gas, se coordinan en dos puntos de una de las zonas m谩s vigiladas de Patras, 隆en el aparcamiento al aire libre de la polic铆a en la calle Am茅rica! Hay decenas de sus veh铆culos, de todo tipo. En el momento del ataque de uno de los grupos, una patrulla que esperaba para prevenir un posible ataque intent贸 intervenir, pero recibi贸 el ataque del segundo grupo. El resultado del ataque coordinado fue causar grandes da帽os a 8 veh铆culos y la patrulla, atemorizada en su zona, miraba las llamas.

En el particular periodo en el que nos encontramos, los estados han elegido como m茅todo el conocido confinamiento, que para nosotros no es m谩s que una oportunidad para intensificar y redefinir a煤n m谩s la vida sociopol铆tica. A trav茅s de una fuerte crisis pol铆tica y econ贸mica, que se produce con la amenaza sanitaria, el poder de inventar e imponer nuevas t茅cnicas de disciplina, control y miedo. Est谩 en la criminalizaci贸n de la vida fuera del Estado y de la ley, mientras hace todo lo posible para encajar nuestras vidas en 6 c贸digos. El Estado tiene mucho miedo a la organizaci贸n, a la acci贸n y al cuestionamiento desde abajo. No hay que olvidar que las fant谩sticas multas por cualquier incumplimiento de las medidas est谩n en los umbrales del salario m铆nimo y se reparten desde los 芦protectores禄 de la salud con tanta facilidad en nombre de su supuesta democracia, que no es m谩s que polic铆as, c谩rceles, campos de concentraci贸n y terrorismo diario desde los informativos.

Los medios de comunicaci贸n financiados por el Estado, engrosados durante la pandemia, distorsionan la realidad, malinterpretando las noticias y los hechos. Adem谩s, se puede considerar propaganda fascista cuando sus periodistas hablan de un ataque asesino a un polic铆a de Patras, al que se le permiti贸 vivir, cuando al mismo tiempo, hay incidentes diarios de violencia (policial) y s贸lo por suerte, no tenemos muertos. Estos periodistas son los mismos que derraman l谩grimas de cocodrilo por los muertos europeos de Covid, mientras que por los muertos en los campos de concentraci贸n, las fronteras, las c谩rceles, y por las v铆ctimas cotidianas del capitalismo, no dicen ni media palabra, aunque ellos mismos 芦condenan la violencia venga de donde venga禄.

Al inspector de polic铆a de Patras, Chitsika, que habl贸 p煤blicamente de una proclamaci贸n de guerra abierta, le decimos que esta guerra ha empezado hace a帽os; es una guerra por la libertad contra un mundo de represi贸n y poder. La polic铆a no es m谩s que un mecanismo de autodefensa de los ricos, los poderosos y de sus intereses; se les invita a ahogar la rabia popular, la posible rebeli贸n 鈥 revoluci贸n. Adem谩s, se oponen a la 煤nica expresi贸n de la violencia leg铆tima, la de cualquiera que se alce por un mundo mejor.

Queremos romper el mito de que el atentado no es un caso de gente especial, s煤per entrenada y superior. Hay muchos m茅todos que pueden causar da帽o, revertir el miedo y devolver una parte de la violencia que aceptamos.

Enviamos una se帽al de solidaridad a todos los detenidos en los sucesos de N. Esmirna.

EL AIRE HA EMPEZADO A OLER A GASOLINA.

LA MARCHA DA LUGAR A LA REBELI脫N.

C脡LULA ANARQUISTA 鈥楲AMBROS FOUNTAS鈥

