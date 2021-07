–

– Extraído de Ilrovescio.info.

Campaña de solidaridad con el compañero anarquista encarcelado Giannis Dimitrakis (Grecia)

Sobre el ataque asesino contra el compañero anarquista Giannis Dimitrakis

Desde el 24/05, nuestro amigo y camarada, el preso político anarquista Giannis Dimitrakis está hospitalizado en Lamia con fuertes heridas por el ataque asesino contra él en la prisión de Domokos. De momento, parece que Giannis ha superado el peligro de las primeras horas. Sin embargo, las heridas que sufrió le han causado múltiples hematomas en la cabeza que influyen en las funciones básicas de su cerebro. El domingo 30/05, muchos de nosotros nos reunimos frente al hospital de Lamia. Gritamos consignas a pocos metros de la ventana de su habitación para expresar nuestra solidaridad, aunque Giannis no podía oírnos. Desde entonces, su estado parece mejorar. Sin embargo, para que su salud se restablezca por completo, es necesario un seguimiento continuo por parte de personal médico especializado durante varios meses. Es obvio que estos cuidados no pueden prestarse en el entorno de la prisión.

En este estado crítico, los cabrones del gobierno de Nueva Democracia, los asesinos de presos, Michalis Chrisochoidis, Sofia Nicholaou y sus sustitutos, después de intentar rebajar e incluso ocultar el incidente, decidieron el jueves 03/06 el traslado de Giannis Dimitrakis de vuelta a la prisión de Domokos, llegando incluso a colocarlo en una celda de aislamiento por prevención de covirus. El traslado de nuestro camarada allí, mientras sus funciones cerebrales siguen en peligro inmediato, es básicamente como un segundo intento de asesinato contra él. Está previsto que la cárcel de Domokos se convierta pronto en una cárcel disciplinaria (tipo C) para presos políticos e indisciplinados, aunque la cárcel no cumple los requisitos para soportar una atención sanitaria decente, necesaria para la recuperación de un preso con lesiones tan graves. Tras el casi asesinato de Dimitris Koufontinas por parte del gobierno, mientras lucha por recuperarse de su reciente huelga de hambre en las mismas condiciones miserables de la misma prisión, se suma a esta ecuación el ataque asesino a Giannis. Como Asamblea de Solidaridad con los presos políticos y los luchadores perseguidos, y como movimiento de solidaridad en general, estamos decididos a no dejar a nuestro compañero indefenso en sus manos manchadas de sangre. Nada puede quedar sin respuesta, ni uno solo de los gestores de la política de la muerte puede quedar en paz. En general, como asamblea, tratamos de ver la cuestión del sistema penitenciario no por separado, sino como una parte del gran cuadro de la cuestión social y política. De la misma manera, vemos a los presos políticos como compañeros en primer lugar, pero también como cautivos de la guerra de clases sociales que siempre se encona en este cruel mundo capitalista. Del mismo modo, entendemos el sistema judicial y penitenciario, en primer lugar, como una política de Estado determinada por la guerra de clases, pero también como parte de la política total de la economía, la sanidad, la educación y el medio ambiente. En todos estos campos, el estado y el capital se mueven en un enfoque neoliberal, intentando demoler lo que queda como obstáculo en el camino del desarrollo capitalista. Al mismo tiempo, intentan silenciar toda voz de resistencia y ahogar toda perspectiva y tradición revolucionaria en el dolor. Utilizan la propaganda para reforzar su política de violencia y dominación. Teniendo esto en cuenta, consideramos tanto los acontecimientos específicos como el estado general del sistema penitenciario griego como acontecimientos sociales y políticos que reflejan la situación también fuera de la cárcel.

La agresión a Giannis Dimitrakis, preso político desde hace muchos años, llevada a cabo no por los funcionarios de prisiones sino por sus compañeros, es de una brutalidad sin precedentes. Hay que analizarlo con criterios políticos, los criterios en los que intentamos basar nuestro análisis de cada hecho de la vida social que se produce a nuestro alrededor. No podemos ver este ataque simplemente como otro típico incidente carcelario, como lo describió el director de la prisión de Domokos. No fue un conflicto más entre presos.

Los que golpearon a nuestro camarada con intención asesina, lo hicieron porque él hizo lo que es evidente para cualquier antiautoritario: defendió a los débiles contra los fuertes, aunque pusiera en riesgo su vida. Sin embargo, no lo habría hecho sin la tolerancia del poder estatal. Sin la tolerancia del Estado, los sucios micropoderes del mundo penitenciario, en los que un anarquista nunca participaría, no actuarían sin ser molestados como un grupo mafioso, controlando todos los aspectos de la prisión para su propio beneficio, así como para el beneficio del servicio y la política del Estado.

El gobierno equipara el terrorismo con los delitos comunes viciosos en un intento de disminuir la lucha e identificarla con el crimen organizado. Giannis se enfrentó a la parte más viciosa del crimen organizado, de forma moral y práctica. De esta manera, la narrativa del Estado se hizo añicos una vez más y por eso el gobierno ha estado encubriendo el incidente. Dos mundos diferentes chocaron el 24 de mayo. El mundo de la solidaridad, el desinterés y la igualdad chocó con el mundo de la crueldad y la autoridad.

La violencia caníbal y autoritaria, los métodos paraestatales y mafiosos de ejecución y enriquecimiento, son derivados del mundo capitalista, enredados con la política estatal. En un entorno cerrado como la cárcel, donde todo está bajo un fuerte y estricto control, esto es aún más evidente. Los pequeños grupos de poder y las diversas mafias de la cárcel actúan en régimen de tolerancia a favor del Estado. En toda Grecia su función refuerza el control y la fragmentación de los presos, sofocando todo intento de lucha, toda reivindicación y todo acto de colectivización.

Está claro que los directores de las prisiones y sus superiores políticos son los cómplices morales de este brutal ataque contra Giannis Dimitrakis. Deben estar muy satisfechos de que miembros de la mafia carcelaria, una creación suya, hayan intentado acabar con un anarquista que lleva dando muchas luchas, desde hace casi 2 décadas, en todos los aspectos de la guerra social y de clases. Un anarquista que estuvo en la primera línea del motín de la cárcel de Malandrinos en 2007, que siempre ha luchado por la unidad de todos los presos políticos y su conexión con los proletarios más pobres, así como con los presos insumisos, por plantear reivindicaciones dentro de la cárcel.

Todos los responsables de este ataque contra Giannis Dimitrakis, del primero al último, deben saber ya que ningún preso político está solo. Así ha sido durante décadas. Algunos afirman que el movimiento anarquista, las asambleas de solidaridad con los presos políticos, así como la comunidad de presos políticos en Grecia (cuyos miembros están intencionadamente repartidos en diferentes cárceles, para perder el contacto entre ellos) están en recesión y franqueo y bajo un brutal ataque gubernamental. Esto puede ser cierto, pero esa es la realidad que tenemos que afrontar y superar. Tenemos que redescubrir la memoria revolucionaria que tanto quieren ahogar, volver a ponernos en pie y hacer de la solidaridad de los presos políticos algo que temen. No debemos dejar que nadie piense que un preso político o cualquier otro preso insumiso puede ser víctima del terrorismo y del ataque despiadado de cualquier mecanismo estatal o paraestatal. La lucha de solidaridad con los presos políticos, así como la lucha contra la institución carcelaria en sí, es parte de la lucha general contra el Estado y el capital.

Traslado inmediato de nuestro compañero a un centro especial de rehabilitación

Manos fuera de los presos políticos

Solidaridad y fuerza con Giannis Dimitrakis

Asamblea de Solidaridad con los Presos, Fugitivos y Luchadores Perseguidos

Campaña para sus gastos judiciales y para la terminación de la condena por su estado de salud

-Enlace del fondo de solidaridad para G. Dimitrakis: https://www.firefund.net/giannis |

-Correo electrónico para el fondo de solidaridad: synelallil@riseup.net

[Publicado en griego e inglés por www.firefund.net].

