–

De parte de Anarquia.info May 24, 2021 70 puntos de vista

El 17/9/2015, 2 a帽os despu茅s del asesinato del antifascista Pavlos Fissas por la mano del fascista Roupakias, se convoc贸 una manifestaci贸n antifascista 鈥 antiestatal 鈥 anticapitalista (https://athens.indymedia.org/event/60243/) en la plaza de Kaningos por la 芦Asamblea anarquista contra el estado, el capital y lxs fascistas禄.

Como se ha demostrado hist贸ricamente, el fascismo es la mano derecha de lxs patrones y los Estados. Lxs fascistas son lxs testaferros 煤tiles para la expansi贸n de los intereses capitalistas en t茅rminos militares, siempre abrazados por la narrativa de la conciencia y la supremac铆a nacional. Siempre que ha sido necesario, esta narrativa ha sido empleada ideol贸gica y materialmente con el fin de redefinir los equilibrios sociales y las condiciones de explotaci贸n.

Esa concentraci贸n pretend铆a establecer la conexi贸n de la perspectiva antifascista con los principios anarquistas, anticapitalistas y antiestatales m谩s amplios, afirmando que lxs fascistas no son nada por s铆 mismxs y que no podemos aniquilar la amenaza fascista si no resistimos principalmente al sistema capitalista y al poder estatal que lo engendra y alimenta. El asesinato de Pavlos Fissas no fue un incidente aislado. Fue parte de las pol铆ticas racistas estatales que ya estaban estigmatizando y destruyendo a lxs migrantes y refugiadxs, a lxs trabajadores sexuales seropositivxs, a lxs movimientos e iniciativas de resistencia, a los grupos sociales marginadxs que -a lo largo de los muchos a帽os de historia capitalista- fueron arrojadxs al vertedero de la depreciaci贸n y la degradaci贸n. Era parte de la separaci贸n de clases que -a lo largo de siglos- fue normalizando la desigualdad social, la pobreza y la miseria.

La gente de aquella manifestaci贸n se enfrent贸 al poder represivo, al pasar de la plaza de Kaningos a la comisar铆a de polic铆a de Exarchia. Desde este punto, los enfrentamientos se extendieron a toda la zona de Exarchia durante algunas horas. En el lado de la gente de la lucha, hubo detenciones y heridxs graves que se produjeron despu茅s de la intervenci贸n represiva de las antiguas fuerzas DELTA (lxs polic铆as con las peque帽as motos). Vale la pena se帽alar que en esa manifestaci贸n fue la 煤ltima aparici贸n de lxs 芦matones禄 uniformadxs espec铆ficxs por los pr贸ximos 4 a帽os (en 2019 reaparecieron bajo el gobierno de Nueva Democracia). Y esto ocurri贸 porque se rompieron los falsos l铆mites humanistas, y caus贸 revuelo la violencia que ejercieron sobre los cuerpos de lxs j贸venes, rompiendo dientes, poniendo ojos morados, atropellando pies con sus motos, rompiendo manos, aplastando huesos. Pero estas pr谩cticas no son in茅ditas, ni invisibles. El Estado tiene una continuidad, y tambi茅n la brutalidad y la 芦violencia legal禄 ejercida por sus testaferros armados.

Los procesos judiciales de muchas personas incluyen cargos de tipo penal. Las audiencias judiciales a煤n no han terminado para todxs lxs procesadxs, ya que a煤n est谩 por celebrarse el juicio de apelaci贸n de algunxs compa帽erxs que en su d铆a ten铆an m谩s de 18 a帽os, y se les juzga con la correspondiente imposici贸n legal. Las cantidades de dinero que hay que recaudar son casi inasequibles, y el periodo de encierro a causa de Covid-19 dificult贸 a煤n m谩s el procedimiento de recaudaci贸n de ese dinero.

Esta campa帽a de solidaridad espec铆fica trata de recaudar una cantidad relativamente peque帽a del total de los gastos legales para el tribunal de apelaci贸n, ya que la mayor parte ya se ha recaudado. Estos gastos legales surgen por la necesidad de la defensa legal de los procesados ante la sala de juicios.

LA SOLIDARIDAD ES NUESTRA ARMA

LUCHA CONTRA EL ESTADO-CAPITAL-FASCISTA

FUENTE: FIRE FOUND

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A