Carta de Panos Kalaitzis

El martes 08/02, a las 19.00 horas, fui detenido por la brigada antiterrorista frente a la casa de mi pareja en Ano Polis. El motivo de mi acusaci贸n fue la detenci贸n, esa misma ma帽ana, de Thanos Xatziagkelou y Georgia Voulgari, acusados de haber colocado un artefacto incendiario en la Fundaci贸n para la Reflexi贸n Nacional y Religiosa. Me llevaron a la Direcci贸n General de la Polic铆a de Tesal贸nica, donde, unas horas m谩s tarde, me informaron de que estaba detenido acusado de pertenecer a la organizaci贸n Acci贸n Anarquista. Permanec铆 detenido durante dos d铆as, en el s贸tano del GADTH, el viernes 11/02 fui interrogado y luego comparec铆 ante el fiscal, que me notific贸 mi detenci贸n preventiva.

Dado que me enfrento a un juicio nada menos que rid铆culo contra m铆, me declaro inequ铆voca y categ贸ricamente inocente de todos los cargos que se me imputan. Actualmente estoy detenido sin una sola prueba que me vincule a la participaci贸n o a cualquier actividad de la organizaci贸n Acci贸n Anarquista. Entre otras cosas, mi nombre nunca se menciona en los archivos de la polic铆a antiterrorista. La 煤nica conexi贸n que han encontrado es la casa que alquil茅 junto a la tienda que regentaba con mis compa帽eros, as铆 como junto a la casa de mi pareja (donde realmente viv铆a), que reserv茅 como espacio de cuarentena y recuperaci贸n del covid-19.

Estoy haciendo un gran esfuerzo para resistir esta conspiraci贸n que se ha montado para privarme de mi libertad. Intento mantener mi mente alerta y despejada de todo pensamiento, para poder resistir esta injusticia que quiere estrangularme. Intento resistirme a esta arbitrariedad que ve mi vida como un pe贸n en un tablero de ajedrez invisible.

Contra los que toman las relaciones humanas y las utilizan como quieren y les conviene para componer un puzzle dise帽ado por ellos.

Lo conseguir茅.

Solidaridad con mi amigo, colega y compa帽ero Thanos Xatziagkelou y la compa帽era Georgia, a quienes conoc铆 hace unos d铆as en el s贸tano de 螕螒螖螛 (celdas de detenci贸n de la Jefatura de Polic铆a de Tesal贸nica).

Panos Kalaitzis

Prisi贸n de Korydallos

15/02/2022

