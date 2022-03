–

Revolución o barbarie

En los últimos años nuestros días están llenos de noticias de muertes, de cifras de muertos, de palabras de «expertos» que mandan con arrogancia y se jactan desde el poder que se les han otorgado. Están llenos de órdenes irracionales y de escandalosas imposiciones gubernamentales. No pretendemos analizar extensamente las posiciones sobre la crisis sanitaria. La trágica escasez de personal médico, equipos e infraestructuras, la «mancha» de 100 muertes diarias, es decir, las nefastas consecuencias de décadas de privatización de la sanidad pública. El provocativo fortalecimiento del sector privado, ejemplificado por las grandes empresas farmacéuticas y los gigantes de la salud, cuyos beneficios han alcanzado máximos históricos. El resurgimiento del modelo de Estado «fuerte» para restaurar los equilibrios capitalistas. El reforzamiento de los poderes centralizados y la aparición de una nueva casta de tecnócratas omnímodos, con la función de abdicar y encubrir las responsabilidades del aparato estatal y trasladar la responsabilidad de la propagación del virus al individuo. Estos son sólo algunos de los puntos que configuran la gestión de la pandemia por parte de los estados capitalistas.

A lo largo de la pandemia, las cuestiones clave que han dominado el debate público han girado en torno a la salud pública, la salud mental y los efectos del encarcelamiento, la exclusión social de segmentos cada vez mayores de la población, las crecientes desigualdades de clase, la división capitalista más amplia de los recursos disponibles, el papel de la ciencia y la tecnología, los derechos civiles y el reducido papel de la democracia burguesa en situaciones de emergencia.

La crisis sanitaria ha afectado de forma universal a las relaciones que constituyen la reproducción social del capital. La incapacidad de la formación social para reproducir las condiciones formadas de la producción capitalista condujo a una crisis ideológica del modelo aplicado del neoliberalismo, mientras que al mismo tiempo, siguiendo el dictado de que «para el capitalismo toda crisis es una oportunidad», sirvió como herramienta clave para la transición organizada a una nueva era. La reestructuración capitalista en curso es la operación a gran escala para rescatar un sistema que se hunde en crisis en cadena de carácter estructural. Es también el intento de llevar al capitalismo a una nueva fase, algo que sus apologistas de todo tipo admiten abiertamente. Es un hecho que las contradicciones que se están desarrollando en el seno de las sociedades, de los Estados y de la gran patronal van a tener una trayectoria de conflictos sangrientos en los próximos años. La emergencia de un poderoso bloque en el seno de las burguesías imperialistas, formado por los propietarios de los grandes gigantes tecnológicos, con un potencial decisivo para extraer la hegemonía cultural, está configurando una intersección histórica en la que el paso a la nueva formación capitalista determinará universalmente las vidas, los hábitos y los estilos de vida de la mayoría social. En el nuevo mundo capitalista totalitario que está surgiendo, la posesión de información (datos) será (en mayor medida que ahora) sólo uno de los muchos campos de rentabilidad de estos oligarcas, que, además del fuerte aumento de sus beneficios, concentrarán en sus manos poderes aún mayores. Por otro lado, quienes vivan dentro de las metrópolis hiperconectadas se convertirán literalmente en mercancías plenamente explotables, ya que no sólo venderán su fuerza de trabajo, sino que cada campo de interés social, personal, de consumo, de ocio, será un proceso rentable para el capital, constituirán un flujo ininterrumpido de datos. Cada click, cada pieza de información desbloqueada por los algoritmos de sus pantallas llenará de beneficios los bolsillos de su proveedor en un juego interminable de explotación y control total de cada aspecto de la actividad humana.

En esta realidad compleja y siempre cambiante, todavía hay algunos hechos sólidos que nos ayudan a sacar una conclusión necesaria:

«Desde que estalló la pandemia, las personas más ricas del planeta han duplicado con creces sus fortunas personales. Sólo en los dos años de la pandemia, el aumento de su riqueza fue mayor que el de los 14 años anteriores. Al mismo tiempo, el número de personas que viven en la pobreza absoluta ha aumentado en 160 millones. Además, el número de mujeres que perdieron su empleo aumentó en 13 millones».

La guerra de clases que se libra, si sigue siendo unilateral, nos convertirá en esclavos de sus máquinas y de sus mundos digitales. Es una cuestión de vida o muerte. O viviremos optando por arriesgarnos a organizar la guerra revolucionaria contra todas estas basuras y sus estructuras – O moriremos en las fronteras terrestres y marítimas, en los controles policiales y las persecuciones en las calles, en sus cárceles y psiquiátricos, en las galeras laborales, en los hospitales rotos.

No nos arriesgamos. Al contrario, creemos que los reflejos de la comunidad militante son demasiado tardíos para los tiempos que corren. La realidad orwelliana que se extiende rápidamente a nuestro alrededor lo confirma. «Nueva era, nuevas tareas», se dijo una vez. Y si el preludio de esta nueva era es el mundo moderno que emerge a la sombra de la pandemia actual, las nuevas tareas de los movimientos revolucionarios consisten en organizarse, evolucionar, enriquecer su discurso, crear estructuras de guerra y librar esta batalla hasta el final. Como si fuera la última. Una batalla sin tregua de la Revolución contra la barbarie moderna.

Nuestro faro y nuestra señal de ruta son las luchas laborales de los trabajadores de la distribuidora Efood, de los trabajadores de LARCO, de los trabajadores de Petróleo y Fertilizantes de Kavala, así como de los estibadores de COSCO en el puerto del Pireo. Es en estas luchas donde debe arraigar nuestro discurso, para contribuir a la radicalización de los movimientos reivindicativos, para mostrar en la práctica que el capitalismo no es una calle de sentido único.

Construcción del «ciudadano peligroso», o bien: el antiterrorismo como punta de lanza del excepcionalismo moderno

«El autoinmune del cuerpo biopolítico es el terrorismo. Un enemigo que no viene de fuera, sino de dentro». – Jacques Derrida

Al hablar de la reestructuración de las formas contemporáneas de aplicación del Estado, no podemos dejar de mencionar la necesidad estructural de todo poder soberano de construir un enemigo interior, un antropotipo de «ciudadano peligroso». El ser humano excluido de la normalidad del poder constituido en cuestión es una confirmación y un indicador permanente de quién es el sujeto verdaderamente soberano, pero también de los límites de su soberanía. Esta dominación está determinada, más allá de la posesión del monopolio del ejercicio de la violencia, por la posesión del monopolio del juicio sobre cuáles son los límites de la fina línea que separa la «normalidad» de la «emergencia», qué vidas merecen ser vividas o no.

Las estrategias contemporáneas de supervivencia de las estructuras de poder requieren una gestión proactiva con respecto al enemigo interior. El índice biopolítico del ciudadano peligroso marca también el punto de separación del normal, de la mayoría necesaria de personas que, según los cálculos matemáticos, deberían haber interiorizado y apropiado los valores y patrones de comportamiento dominantes, las pautas de producción y consumo dominantes. Los ciudadanos normales son sólo aquellos que han encarnado con éxito la ley y la ética del poder dominante, los que se integran sin problemas y sin fisuras en el proceso productivo/consumista. En tal proceso de autorreproducción continua del sistema capitalista, los signos de esta separación y su materialización en la vida real (cárceles, campos de concentración de migrantes, asesinatos estatales, superación de los límites artificiales «humanitarios» de la violencia estatal en marchas u otros eventos, migrantes desplazados, proletarios completamente marginados y excluidos de la posibilidad de autovalorización) es necesaria -más allá de la definición de la propia soberanía y sus límites- también para la absorción de cualquier choque social, para la inscripción de cualquier situación social en las construcciones teóricas y significados del poder.

El enemigo interno es invisible, pero para ser definido como tal debe ser primero observado y registrado. Podemos identificarlo a lo largo del tiempo en los cuerpos de los totalmente infravalorados, desplazados y desprestigiados por la condición laboral, de las personas que no pueden o no soportan reproducirse en los términos dominantes, dando así oxígeno a la llama de la subversión, ya que no tienen nada que perder. También se puede rastrear e identificar generacionalmente en las personas conscientemente improductivas y rebeldes para las que se redactaron y adaptaron históricamente las leyes de excepción, y de las que se hará un breve recuento a partir del ejemplo doméstico: desde los bandidos del siglo XIX (ley de persecución y robo – 1871) y los revolucionarios comunistas/socialistas del siglo XX (deportación forzosa – 1913, deportación administrativa – 1926, ídem para tratar el peligro comunista bajo Venizelos – 1929, y posteriores campos de concentración, certificados de posición social y acusaciones de delito antinacional), a las subculturas neoliberales con elementos de cuestionamiento del modelo de producción y consumo dominante (Ley del Teddyboyismo – 1959), a las formas más novedosas de guerrilla urbana a partir de los años 60, que también dieron lugar al antropotipo globalmente extendido del Neo-Terrorista (de motivación política o religiosa), especialmente reforzado tras los atentados de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Sobre esta base, ya se habían sentado las bases para la elaboración de las modernas leyes antiterroristas, ya en junio de 2001, convirtiéndose posteriormente en el instrumento de excepción por excelencia del siglo XXI, blindando la represión «con nuevas posibilidades de intervención y actuación para justificaciones cada vez más fluidas/inciertas, durante períodos cada vez más largos, con limitaciones legislativas cada vez más laxas».

Hablando ahora de las tácticas de las campañas antiterroristas de los Estados occidentales del siglo XXI como punta de lanza de la doctrina de la contrainsurgencia, es útil reconocer los términos muy específicos en los que se desarrolla la «caza de brujas» sincrónica. Cuando el poder define a un enemigo, también debe localizarlo material, espacial y temporalmente. Cuando se ha entrenado en una táctica preventiva, también debe identificar los puntos en los que este enemigo presumiblemente/concebiblemente emerge y se organiza. Así, según la retórica de los think tanks antiterroristas, el enemigo interno llamado «antiautoritario» tiene como primer paso de su autodeterminación ideológico-política los puntos de ocupación/calle y universidades. La reducción de éstos a «bases» y «caldo de cultivo» de los terroristas da al Estado una primera pista de hacia dónde dirigir los espejos de la represión preventiva. Según su retórica, al golpear los lugares donde «surge el terrorismo», también golpearán al propio terrorismo. Así, incluso a nivel semántico, defender nuestras okupas, nuestros espacios y la universidad como lugar de santuario, como lugar de ebullición social y política, y como lugar donde las fuerzas represivas difícilmente pueden hacer pie, es una cuestión de supervivencia política, una cuestión de importancia capital.

Podemos ver claramente cómo se establece un régimen que define espacios enteros como «potencialmente» terroristas si se atreven a desafiar de algún modo el monopolio estatal de la violencia y la «normalidad» capitalista. El arsenal antiterrorista se amplía, con el resultado de que cada vez hay más movimientos que pueden tener «aroma a terror». La dimensión ideológica de la legislación antiterrorista es evidente, ya que parece que el mero propósito o amenaza de un acto terrorista es suficiente, sin necesidad de cometerlo, mientras que también se aplica la lógica de la responsabilidad colectiva, que puede incluir incluso a los amigos/familiares/compañeros más cercanos de las personas acusadas de ser «terroristas». Por extensión, frente a estos lugares, el Estado se despoja completamente de cualquier fachada «humanitaria» y se otorga el derecho de utilizar «cualquier fuerza que sea necesaria». En consecuencia, es inevitable la tortura de los detenidos y encarcelados en las manifestaciones, la retórica de la «tolerancia cero», el desprestigio mediático de los grupos antiautoritarios, de los individuos, de los lugares, de las acciones, los expedientes fabricados sobre «acciones y organizaciones criminales/terroristas», las cámaras en los hogares y los sistemas de geolocalización en los vehículos de los compañeros y compañeras de armas. Todo esto prepara el escenario para nuestra pretendida represión definitiva. Y nuestra represión definitiva establece el clima para una realidad social totalitaria distópica que habrá acabado con cualquier posible oposición y perspectiva subversiva radical.

Por ello, los propios gobernantes nos ofrecen generosamente las herramientas para entender cómo estructuran sus métodos de supervivencia, hacia dónde apuntan y por qué. Nos queda a nosotros, como sujetos revolucionarios, decidir si utilizamos estas herramientas para afinar nuestro arsenal teórico y material o si corremos permanentemente detrás de las circunstancias. Si nos organizaremos para defender nuestras relaciones, nuestros espacios, nuestras adquisiciones, nuestras perspectivas, si lucharemos por la destrucción de la sociedad de clases, o si seguiremos encerrados en los mecanismos ideológicos de la «no violencia», de los verbalismos líricos y del autocanibalismo. Por nuestra parte, creemos que debemos agudizar nuestras conciencias, comprender nuestro lugar en el mundo occidental contemporáneo y asumir responsabilidades y decisiones muy coherentes para nuestra actividad política. Nuestras conexiones y nuestras ideas tienen raíces, y no podemos pasar por alto eso. En los omnipresentes ámbitos sociales de la cultura, en la esfera pública, en los barrios y lugares de trabajo, en nuestra interconexión con los demás, tenemos raíces que no pueden ser aniquiladas por las torpes maniobras de una administración gubernamental igualmente torpe y ridícula.

No olvidemos que quienes nos combaten lo hacen simplemente para reafirmar su superioridad y su poder a costa de cualquiera que esté en una posición más débil, mientras que nosotros luchamos para que no haya fuertes y débiles, para que haya relaciones de solidaridad, mutualidad, igualdad y dignidad. Y esta motivación nos hace ser intrépidos, ya que, ante el estancamiento existencial y en la elección de nuestras luchas minoritarias y colectivas por la Anarquía, realmente no tenemos absolutamente nada que perder. Sólo para ganar. Para empezar, una amplia sonrisa de que estamos marchando con toda nuestra energía contra la caída generalizada de los tiempos.

La guerra de múltiples frentes que estamos viviendo y en la que estamos tomando conscientemente una posición de combate, debe encontrarnos preparados, para organizarnos también en el plano operativo, para forzar al aparato estatal a aumentar bruscamente el coste de la autoprotección del régimen democrático-burgués, para impulsar una crisis política intensificando constantemente los antagonismos sociales, para hacer añicos la normalidad y el equilibrio de la sociedad de la mercancía, de la explotación y de la miseria.

La estrategia de ataque personal que hemos decidido seguir pretende poner en práctica la consigna «que el miedo cambie de bando». La colocación de artefactos incendiarios en los domicilios y vehículos de los objetivos seleccionados envía el mensaje más claro posible de que no están fuera de su alcance, al contrario, son accesibles y vulnerables. El sistema no es impersonal, sino que cuenta con personas que ocupan puestos en su jerarquía a nivel local o internacional. El objetivo de estas personas es el objetivo de las políticas y diseños del sistema. La violencia revolucionaria ejercida sobre sus propiedades tiene un carácter simbólico. Actúa principalmente como guerra psicológica y se define objetivamente como una guerra de clases en miniatura que difunde nuestra voluntad de adquirir dimensiones absolutamente reales y generalizadas. Igual de real y generalizada es la guerra que nos han declarado.

El sentimiento de miedo es el factor básico que configura toda la manipulación de masas en el mundo moderno. Es el ariete para imponer los designios de las élites políticas y económicas. La invocación del miedo como método de persuasión es un intento de influir en la actitud y el comportamiento de los sujetos proyectando todas las consecuencias desastrosas que se derivarán del incumplimiento de las opciones propuestas. Su construcción retórica y su difusión se realizan a través de los medios de comunicación. La estrategia básica de la propaganda de la dominación es situar el miedo en el centro de nuestro pensamiento, habitar permanentemente nuestras mentes. Para hacernos dudar y ser reacios. Para magnificarlo y al final ofrecernos las soluciones redentoras propuestas para evitarlo. Soluciones representadas por un solo nombre: Compromiso y sumisión. Pero detrás de estas propuestas de solución no se esconden más que los intereses de quienes fabricaron el miedo, los intereses de quienes ostentan un importante poder económico y político y de quienes les apoyan o acechan bajo sus brazos.

Quienes derroten moralmente la guerra psicológica del capital y el lavado de cerebro por parte de sus aparatos ideológicos se enfrentarán a la verdadera cara de su poder. Con la violencia del poder y el terror de Estado desatado, sin disimulo, por el aparato policial-judicial.

La estrategia de «cambiar el campo del miedo» es una opción táctica fundamental para volver al campo de la amenaza política que puede finalmente crear acontecimientos. Su propio miedo comienza con la amenaza de un enemigo distinto con un potencial desconocido para agudizar su acción.

Este enemigo tiene un nombre y se llama Anarquía. Tiene alma y se encuentra en todos los frentes de la guerra de clases sociales. Tiene miles de rostros, los de los compañeros que fueron torturados, asesinados, encarcelados, por un mundo mejor. Tiene forma y es la sombra del pueblo que se levanta cuando se rebela contra sus opresores.

En nombre de la Anarquía y del esfuerzo de las Células de Acción Directa por mantenerla como fuerza histórica activa de ataque y rebelión, asumimos la responsabilidad de los ataques incendiarios coordinados en Tesalónica y Atenas:

El ataque incendiario a la entrada de la casa del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Aristóteles de Tesalónica y presidente de la Comisión Preparatoria Permanente de Derecho, Lambros Margaritis, en Tesalónica, la noche del 6 de diciembre. Fue nuestro homenaje a esa noche en la que la muerte venció al miedo.

Este profesor es el responsable directo del nuevo código penal de inspiración «americana» aprobado en noviembre, ya que fue el presidente en la comisión Tsiaras que recomendó todas las adiciones a este proyecto de ley.

Pocas horas después del feminicidio de Caroline en Glyka Nera el pasado mes de mayo, y mientras la hipótesis predominante del momento era que «unos ladrones extranjeros después de atar a la piloto la asesinaron delante de sus ojos», se escucha por boca de un ministro que el código penal para los delitos «graves» se cambiará al más estricto con motivo de ese suceso. Una vez revelada la verdad, el cambio del código penal se «vistió» también con el manto del «yo también» como el manto «progresista» de esta reforma, ya que las disposiciones incluían un endurecimiento de las penas por violación y violencia doméstica. En los días siguientes, se creó la comisión encabezada por Margaritis, que en efecto formó un código penal aún más duro, aún más criminal y clasista, aún más represivo. Bajo el pretexto de endurecer el marco de las penas para los delitos contra la libertad y la dignidad sexual, este código es en su esencia un ataque total al movimiento anarquista/antirracista y a los pobres.

La mayor criminalización de las herramientas insurgentes (como los cócteles molotov), el endurecimiento del marco de las penas, con especial referencia, por supuesto, a los delitos en el marco de una organización «terrorista», así como la mayor permanencia en prisión hasta que la persona haya cumplido su condena, son el carácter tripartito de esta ley. La nueva realidad recordará al sistema «penitenciario» estadounidense, en el que se hacinan de forma racista millones de pobres diablos, principalmente afroamericanos, que suelen pasar la mayor parte de su vida en las cárceles.

La escoria en cuestión que golpeamos es uno de los responsables más directos de la abominación anterior. Es el responsable directo del hacinamiento que se creará en las cárceles. Responsable del aumento previsto de suicidios de personas encarceladas. Responsable del aumento del canibalismo entre los reclusos. Responsable de que miles de presos permanezcan muchos años más en las celdas de las cárceles y se vean privados de sus seres queridos y de la posesión de la libertad durante tanto tiempo que queden olvidados entre las 4 paredes. Que este acto verdaderamente simbólico -por la gravedad de sus actos- de prender fuego a la entrada de su casa sea visto como una advertencia.

No hemos terminado con este asunto en particular. Para nosotros, cualquier ataque a los derechos de los presos adquiridos a través de luchas sangrientas es evaluado muy seriamente, y en este sentido intentaremos en la medida de lo posible mantenerlo en lo alto de las prioridades de las formaciones militantes que actúan en el movimiento antagonista. Les pedimos que se conviertan en un escudo de protección de los derechos de los presos políticos en las cárceles y que apunten a los responsables directos de este código penal anacrónico que nos hace retroceder muchas décadas.

Los ataques incendiarios a las casas de los policías mercenaria en Tesalónica, Giorgos Deligiorgis en la calle Homerou 33, Nikolaos Amanatidis en la calle Argenti 12, Anastasios Chalkidis en la calle Marasli 16A.

La basura uniformada ha recibido un cheque en blanco por parte de la jefatura del gobierno para dar rienda suelta a todas sus inclinaciones criminales, sin el más mínimo respiro. Las constantes palizas y torturas, los tiroteos a sangre fría, los abusos en comisarías y cárceles son claros indicios de una estrategia central que da rienda suelta a todos los asesinos uniformados para ejercer la violencia sin coste alguno sobre nuestros cuerpos. Golpear en las manifestaciones, torturar a los okupas en los desalojos de los lugares de lucha, demoler las casas de la lucha, ejecutar en las calles a todo aquel que no obedezca las órdenes del orden y la seguridad. Al mismo tiempo que los mayores refugios de exportación de los circuitos más atroces de proxenetas, maltratadores y narcotraficantes son la Dirección General de la Policía.

Si el Ministerio de Protección Pública valora la vida y la libertad bajo la imagen de un poder que pretende ser inmune, prepárese para asumir la carga de la responsabilidad de tal elección. Hemos dejado claro desde el principio que tenemos una especial sensibilidad hacia los batallones de asalto uniformados contratados por la democracia burguesa para defender el legítimo interés y la imagen del orden establecido. Las manos que se extienden para aplastar la resistencia, para atacar a los huelguistas, para abusar de los militantes, serán aplastadas. Serán cortadas de raíz. Y el fuego quemará sus carnes hasta cerrar toda cuenta abierta con la tiranía.

El ataque incendiario a la casa del «periodista» de SKAI Dimitris Kabourakis en Atenas.

Es habitual que todos los tristes apologistas del aparato del Estado invoquen la libertad de expresión y el intento de silenciarlos cuando son blanco de los sucios servicios que prestan. Kabourakis puede tener el título de «periodista», pero su relación con el periodismo real es de hostilidad. Defensor consecuente de la Nueva Democracia de Mitsotakis, siendo uno de los aguadores de la modernización semítica, trabaja en su órgano oficial de propaganda, el grupo SKAI. El grupo SKAI es la etapa de transición para los «periodistas» que sueñan con una carrera política en Nueva Democracia. Hay decenas de ellos que, tras practicar sus habilidades para mentir, engañar y manipular, dieron el siguiente paso entrando en la arena política bajo el paraguas de ND (por ejemplo, Babis Papadimitriou, Aristotelia Peloni, Konstantinos Bogdanos ). Kabourakis, al tener vínculos personales con la familia Mitsotakis, intentó hacer él mismo ese intento antes de las elecciones de 2019. Sin embargo, el hecho objetivo de que la estupidez es una de sus pocas virtudes le obligó a seguir en el banquillo, permaneciendo como un idiota útil que lanza barro para defender las políticas del gobierno.

«La libertad de expresión» cuando se trata de periodistas que trabajan para los grandes conglomerados televisivos es la mayor estafa de todas y todo el mundo lo sabe. La libertad de expresión en los medios de comunicación consiste en defender los intereses económicos y políticos de sus propietarios.

¿Podría haber un programa de investigación en el MEGA de Marinakis para buscar las razones por las que todos los mártires de NOOR 1 han sido asesinados en varios países? ¿Podrían los periodistas de SKAI hacer un programa sobre el contrabando de Alafouzos o sus violaciones del medio ambiente que constituyen crímenes ecológicos? ¿Podrían los informativos de STAR pedir responsabilidades por el «accidente industrial» de las refinerías de Vardinoyannis, con trabajadores gravemente heridos y muertos hace unos años, debido a medidas inadecuadas y controles inexistentes? Preguntas retóricas que podrían llenar un libro entero sobre el encubrimiento sistemático de los crímenes de todas estas excelentes basuras por parte de sus empleados «periodistas».

El ataque incendiario a la casa del «sindicalista» y presidente «vitalicio» de la Asociación de Guardias Especiales, Vassilis Doumas en Atenas.

Para esta basura en particular, no hace falta decir mucho. Es un conocido personaje de la televisión, defensor y cómplice de todas las actitudes y prácticas de extrema derecha de la policía en los últimos años. Desde su posición nombra abogados – lacayos como Kougias para defender a sus colegas asesinos, siendo el caso más reciente el asesinato de Nikos Sampanis por 7 policías del equipo DI.A.S. en Perama. Conocido por su vulgar retórica de extrema derecha sobre las repatriaciones y asesinatos de inmigrantes por parte de la policía, partidario incondicional de los batallones de asalto DELTA, calumniador constante del movimiento anarquista y de las prácticas revolucionarias. Últimamente recorre las televisiones para presionar a su dirección política para que siga adelante con el proyecto de la Policía Universitaria. El sueño de Douma y sus colegas es una universidad totalmente controlada y vigilada, en la que se reprima toda voz radical, se vigile todo movimiento, se controle toda entrada y se prohíba todo proceso político radical. Parece que a Doumas y a los de su calaña les repugnan los años en los que el EAT-ESA* asaltaba las universidades, detenía y torturaba a los estudiantes que luchaban en sus tenedores. Por eso hoy tenemos el deber de recordarle a Doumas y a todos los nostálgicos afines de los siete años que, al igual que fueron expulsados de las universidades con luchas sangrientas, ahora cualquier aplicación de la Ley de Policía Universitaria debe tener -y tendrá- un enorme coste político para el gobierno.

En cuanto a sus babas en la televisión la mañana siguiente al ataque a su casa sobre prácticas fascistas por nuestra parte, recordemos al «demócrata» presidente del sindicato de guardias especiales que no somos nosotros los que matamos a los inmigrantes en la frontera y a los gitanos en Perama, sino él y sus colegas. No somos nosotros los que torturan y humillan a los migrantes detenidos y a los detenidos, como en la comisaría de Omonia. Tampoco mantenemos a chicas cautivas en nuestra casa con la intención de violarlas y extraditarlas, como su colega en Heliópolis. Tampoco vendemos protección a burdeles, casinos ilegales y clubes de striptease, como hacen la mayoría de sus colegas. No sobornamos a los grandes narcotraficantes y a los contrabandistas de petróleo y tabaco, como hacen él y sus colegas. No reprimimos ni utilizamos la violencia contra los trabajadores, los estudiantes y las víctimas de los incendios, como hacen sus colegas en las marchas y concentraciones. Recordémosle que nosotros vivimos nuestro tiempo con dignidad y con la cabeza alta, arriesgando y luchando por la libertad, mientras que él y sus colegas viven suplicando a sus jefes que les tiren un trozo más grande de chatarra al suelo.

10 – 100 – 1000 Células de Acción Directa

Durante el último año hemos estado actuando de forma consistente a intervalos regulares, dándonos cuenta de la necesidad de tener una respuesta militante a la guerra frontal que se ha declarado contra nosotros. Queremos inspirar a más camaradas para que comprendan la importancia del período que estamos viviendo y para que estén de manera consistente y dedicada en la primera línea del ataque. A través de la Célula de Acción Directa nos esforzamos por conseguir la mayor unión posible de nuestras fuerzas hacia un objetivo y una estrategia comunes, lo cual es necesario y prometedor para las fuerzas revolucionarias en lucha en la era moderna. Parte de este esfuerzo es la realización de los atentados en Atenas y Tesalónica el mes pasado. Llamamos una vez más a cada compañero que busca convertir sus palabras en hechos. A cada compañera y compañero que cree profundamente en la necesidad de la acción revolucionaria violenta, a organizar Células de Acción Directa para golpear al estado y al capital, mientras se construye la camaradería y las conexiones de confianza.

Enviamos nuestra solidaridad incondicional a todos los presos políticos y detenidos en los infiernos griegos.

A los que se enfrentarán a sus jueces en el próximo periodo, pagando el precio de sus opciones políticas. Estamos con vosotros.

Solidaridad y fuerza al compañero Thanos Xatziagkelou y al compañero detenido en Tesalónica el 08/02.

Exigimos la liberación inmediata del camarada Haris Mantzouridis, para poner fin a su aniquilación física y mental. Cada día de prolongación de su toma de rehenes es un motivo más para atacarlo.

Solidaridad y complicidad con todos los presos políticos revolucionarios y con los presos de todos los rincones del mundo.

Lucha internacionalista para romper el régimen especial de detención que los estados están construyendo con sus leyes antiterroristas para los presos de larga duración. Por los compañeros subversivos en Chile, Claudio Lavazza en Francia, Dimitris Koufontinas en Grecia, Ali Osman Köse en Turquía, por todos los militantes que están presos indefinidamente en los infiernos carcelarios con artimañas legales.

Por Mónica Caballero y Francisco Solar en Chile, que tiene graves problemas de salud y no recibe la atención médica necesaria.

Por nuestros compañeros que están presos en las mazmorras de Bielorrusia e Italia.

Nuestra solidaridad con todos los espacios y ocupaciones autogestionadas que están siendo atacadas por el Estado y que están defendiendo sus proyectos con dignidad.

Células de Acción Directa

Célula anarquista «Santiago Maldonado»

* ΕΑΤ-ΕΣΑ, la principal fuerza de seguridad durante la junta militar.

