–

De parte de Anarquia.info May 30, 2022 190 puntos de vista

El compa帽ero Giannis Michaeilidis, para exigir lo evidente, es decir, que se respete la ley y que se le libere de la c谩rcel, inici贸 una huelga de hambre el 23/5/2022. Como m铆nimo acto de solidaridad, colocamos una pancarta en la zona de Elefsina.

芦El 29 de diciembre de 2021, habiendo cumplido 3/5 de mi condena de 20 a帽os y 2/5 de la condena por fuga, un total de 8 a帽os y 3 meses de cumplimiento efectivo, la secretar铆a del centro penitenciario me invita a firmar la solicitud de libertad condicional prevista. Al llegar al 煤ltimo episodio, tambi茅n me enfrent茅 a la pol铆tica habitual del mecanismo penitenciario de vengarse de los presos recalcitrantes neg谩ndose a conceder la libertad condicional, a pesar de la condici贸n esencial de terminar con 茅xito mi curso escolar (lo que me imped铆a terminarlo) y de haber encontrado ya un trabajo. De nuevo con un vac铆o legal鈥 esta vez por motivos de peligrosidad potencial鈥 como medida cautelar eso s铆禄. En una declaraci贸n anterior subraya: 芦He completado los requisitos formales para la liberaci贸n de todas mis sentencias. Hoy 22/2/2022, he sido informado de la decisi贸n del Consejo Plenario de Amfissa sobre mi solicitud de excarcelaci贸n. Los jueces Smaragda Moraiti (Presidente), Ioannis Gatzias (Juez del Pleno 鈥 Ponente) y Konstantinos Mantzavinos (Abogado Judicial) dictaminaron que no cumplo las condiciones sustantivas de la libertad. La verdad es que me esperaba esta detenci贸n adicional injustificada que es utilizada oficiosamente por la mafia judicial para castigar opciones que a juicio de algunos jueces no est谩n suficientemente castigadas por la ley, como la opci贸n de fuga (por la que por supuesto he cumplido la pena disciplinaria adem谩s de la de detenci贸n no compaginable). Para justificar esta irregularidad, se invoca el pretexto de que el preso 芦no cumple los requisitos de fondo por existir riesgo de cometer nuevos delitos禄. Se trata, por supuesto, de una distop铆a de detenci贸n orwelliana, seg煤n la cual se me detiene no porque est茅 cumpliendo una condena por un hecho, sino como medida cautelar, ya que la polic铆a del pensamiento ha juzgado que hay riesgo de nuevos delitos, sin el horizonte temporal de un tribunal de justicia donde se juzguen los hechos.禄

LIBERACI脫N INMEDIATA DEL ANARQUISTA EN HUELGA DE HAMBRE DEL 23/5 GIANNIS MICHAILIDIS LUCHAR HASTA LA LIBERTAD

ANARQUISTAS DE ELEFSINA

FUENTE: ATHENS INDYMEDIA

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A