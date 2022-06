–

Las declaraciones de los compañeros presos en la actividad : El discurso en memoria de los presos políticos. El jueves 9 de junio, en el marco de la Semana de actos para la restauración del monumento al estudiante anarquista Alexandros Grigoropoulos y en presencia de varios compañeros y compañeras, se celebró un acto titulado «Discurso en memoria de los presos políticos». Al acto asistieron los siguientes compañeros: Giannis Dimitrakis, Giannis Michailidis (en huelga de hambre desde el 23/05), Fotis D., Dimitris Chatzivasileiadis, Panos Kalaitzis, Haris Mantzouridis y Thanos Xatziagkelou. A continuación ofrecemos archivos pdf de cada declaración por separado, excepto la del camarada Giannis Dimitrakis, que fue puramente telefónica y se subirá cuando se complete la transcripción. SOLIDARIDAD CON TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS

Iniciativa anarquista contra los asesinatos del Estado

El hecho de empezar un post de diciembre sobre cómo lo viví, qué aspectos positivos me llevé y cómo todo me cambió como persona es un poco incómodo. Lo que sea positivo que haya salido de ello sigue siendo la pérdida de una persona joven. Y como nunca he buscado héroes en mi vida, preferiría que Alexandros y todos los Alexandros estuvieran hoy aquí con nosotros y que todo esto no hubiera surgido por el asesinato de un niño.

Hace catorce años entonces…

Diciembre de 2008. La noticia explotó como una bomba. Un chico de 16 años muerto por la bala de un policía. Inmediatamente me viene a la mente la imagen de mi a los 16 años en la escuela ocupada en el Departamento de Filosofía en el verano de 2003, en la ciudad laminar de Tesalónica. Podría haber sido yo, pensé, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Inmediatamente las lágrimas se convirtieron en odio y un sentimiento de venganza me empujó a salir a la calle desde el primer momento.

Para mí, diciembre de 2008 me encuentra un poco punk, un poco de clase obrera, un poco de estadio, un poco con algunos microclimas. Así que todo eso me empujó a la primera línea desde el primer momento.

Pero hoy no voy a hablar de enfrentamientos, ni de incendios, ni de catástrofes. Hoy intentaré hablar de lo que realmente me ha dejado diciembre, y no es otra cosa que las relaciones que se crearon. Personas que se encontraron al lado, que hasta entonces no se conocían, y que en aquellos días nos empujaron para que aún hoy, tantos años después, sigamos manteniendo una relación de amistad y un camino común en las luchas sociales de hoy.

Para mí, la persona que fue la causa de todo esto fue mi mejor amigo, que creció en el mismo barrio y fue al mismo colegio. Los conflictos seguían en marcha en la ciudad cuando se acercó a mí y me sugirió que convocáramos la Asamblea Abierta de los Barrios del Oeste para llevar la lucha fuera del centro de la ciudad, a zonas en las que en ese momento ni siquiera se pegaban carteles. Aunque no tenía mucha fe en el proyecto, acepté y seguimos adelante.

Para que los que no conocen la ciudad lo entiendan, los suburbios occidentales de Salónica son zonas degradadas cercanas a las grandes fábricas de la ciudad y habitadas principalmente por familias de clase trabajadora mal pagadas, tanto griegas que se trasladaron allí desde las afueras de la prefectura como inmigrantes debido a los bajos alquileres.

Fue también en esta época cuando aparecieron tímidamente los primeros intentos de formar grupos fascistas a través de asociaciones de aficionados. Como pueden comprender, nos habíamos embarcado en un proyecto difícil. Así que se convocó la primera reunión en la escuela de teatro ocupada mientras seguían los enfrentamientos. Unas pocas personas, la mayoría amigos y conocidos. Segunda reunión dos días después, con el doble de gente. Tercera reunión en la escuela de cine, ahora en el oeste de la ciudad, con números de tres dígitos. Personas de todas las edades y de todos los sectores progresistas de la sociedad.

En ese momento, y después de que la policía reprimiera el levantamiento, las asambleas de vecinos, tanto en Atenas como en Tesalónica, eran cada vez más numerosas. La gente empezó a mirar a su alrededor, a participar en asambleas, a aprender sobre la autoorganización.

A estas alturas estábamos en proceso de encontrar un refugio en el oeste de la ciudad y nuestra presencia tanto en los asuntos locales como en las luchas nacionales era constante. Culminando con nuestra magnífica presencia con un enorme bloque en las grandes marchas de la huelga de 2010, que fue salvajemente golpeado por la policía, teniendo incluso muchas detenciones.

Por ello, diciembre consiguió unir a personas que quizá nunca se hubieran encontrado. Personas que, aun siendo tan diferentes entre sí, consiguieron, a través de las asambleas, unirse y librar luchas comunes.

Incluso hoy, casi 15 años después, sigo rodeado de gente que conocí en aquellos días. Personas que fueron golpeadas juntas, que lucharon juntas, que cayeron juntas, pero que incluso ahora seguimos luchando.

Personas -que, aunque rara vez uso esta palabra- considero compañeros. Así que lo que guardo del levantamiento de diciembre son el compañerismo que se formaron y y al conservarlos, mantenemos vivo el recuerdo de nuestra lucha, la memoria de nuestros muertos.

Panagiotis Kalaitzis(*)

Centro de detención de Korydallos,

Sala D