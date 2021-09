–

El guerrillero anarquista Dimitris Chatzivasiliadis fue encarcelado el 9 de agosto de 2021. Seg煤n las 煤ltimas informaciones de personas cercanas a 茅l: El compa帽ero ha sido trasladado a Korydallos al ala subterr谩nea de la c谩rcel de mujeres y est谩 de nuevo en aislamiento.

El compa帽ero anarquista asisti贸 el jueves 8 de agosto ante un investigador y un fiscal en el Tribunal de Tesal贸nica. Todav铆a no se ha tomado una decisi贸n sobre la duraci贸n de su condena. Algunas personas en solidaridad se reunieron fuera del Tribunal, se colgaron pancartas, se lanzaron volantes y se gritaron consignas anarquistas. Las fuerzas de la OPKE y la MAT (Unidades para el Restablecimiento del Orden y divisi贸n especial de la Polic铆a Hel茅nica,) hab铆an bloqueado todas las entradas-salidas alrededor del per铆metro del edificio, como resultado de lo cual no era posible ninguna comunicaci贸n en vivo del compa帽ero con la gente de la concentraci贸n.

El siguiente es un comunicado escrito por Dimitris el 16 de agosto:

Anuncio informativo:

A partir de octubre de 2019, tras mi lesi贸n durante la expropiaci贸n en un local de un casino estatal en Holargos (Atenas), hu铆 del nexo de control represivo preventivo y criminal. El efecto secundario de mi lesi贸n fue el descubrimiento de un conjunto de herramientas ilegales de resistencia y la revelaci贸n de mi relaci贸n con la organizaci贸n guerrillera Autodefensa Revolucionaria. Siendo un proscrito, hice p煤blica mi responsabilidad pol铆tica en la pretendida reconstrucci贸n de la lucha guerrillera, a partir del ejemplo de la Organizaci贸n de Autodefensa Revolucionaria. Revirtiendo la condici贸n de aislamiento pol铆tico de quien escapa a las convenciones chantajistas que busca el Estado y que le sirven (venga de donde venga), particip茅 al m谩ximo en el di谩logo p煤blico del movimiento, con la mirada puesta en la evoluci贸n de la lucha de clases revolucionaria. El per铆odo de exilio fue un intento transitorio de reposicionarme en el espacio sociopol铆tico global de la resistencia para seguir adelante. En el primer a帽o, no se logr贸 romper las barreras m谩s arraigadas. Segu铆 atrapado en un aislamiento relacionado con los impases colectivos del movimiento griego.

El lunes 9 de agosto, intent茅 la expropiaci贸n de un fondo bancario en la zona de Pefka, en Tesal贸nica. Cuando sal铆a de la zona, en un coche y habiendo conducido previamente una motocicleta, fui detenido y hecho prisionero por mercenarios estatales uniformados que se hab铆an movilizado para localizar y atrapar al autor del robo. Mi captura no tiene la m谩s m铆nima relaci贸n con mi anterior b煤squeda por parte de los mecanismos especiales antiguerrilla y, m谩s ampliamente, de la vigilancia policial y digital. Hasta que no dije mi nombre, no supieron a qui茅n hab铆an detenido.

Inicialmente, estuve detenido en la jefatura de polic铆a de Tesal贸nica (AMET), en el centro de detenci贸n de la basura, junto con los dem谩s presos sociales. Ahora estoy en el ala subterr谩nea de la c谩rcel de mujeres de Korydallos, que fue construida hace 2 d茅cadas especialmente para los presos pol铆ticos de las operaciones represivas contra el 17N y la Lucha Popular Revolucionaria y por la que han pasado los guerrilleros capturados de la organizaci贸n Lucha Revolucionaria y el resto de los presos pol铆ticos de los casos judiciales m谩s relevantes. Los presos pol铆ticos Dinos Giantzoglou, Christodoulos Xiros y Savvas Xiros se encuentran actualmente en el mismo pabell贸n. Ha comenzado el cumplimiento de la sentencia (16 a帽os) del tribunal por la expropiaci贸n de Holargos y el caso de la Organizaci贸n Autodefensa Revolucionaria.

Hasta ahora el nuevo expediente se refiere s贸lo a la expropiaci贸n del banco y, con excepci贸n de un punto de dudoso concepto (acusaci贸n de 芦uso de armas禄), atribuye acusaciones que, seg煤n los c贸digos ideol贸gicos del derecho burgu茅s, corresponden en primer lugar a los actos por los que emprend铆 la expropiaci贸n del banco, la exhibici贸n de un arma, la apropiaci贸n temporal y potencialmente compensada de 2 veh铆culos privados como medios necesarios para la expropiaci贸n del banco y la negativa a ser fotografiado durante la fase de preinvestigaci贸n, como una negaci贸n del consentimiento al r茅gimen persecutorio. Aunque no se pueden ocultar las derrotas t谩cticas con sus graves consecuencias personales ni su trasfondo colectivo y personal, y aunque consider茅 poco importante un juicio p煤blico por esta expropiaci贸n bancaria concreta como campo de batalla pol铆tico, no reconozco la ley de lo que son hist贸ricamente: una norma de sometimiento a la dominaci贸n de clase idealizada. Para la defensa pol铆tica de cada una de mis acciones y de todas ellas en t茅rminos de clase y cultura, los compa帽eros pueden remitirse a los cientos de p谩ginas que he escrito en el 煤ltimo a帽o y medio. Espero poder publicar pronto un relato pol铆tico de los 煤ltimos acontecimientos.

Con el levantamiento proletario en el coraz贸n, la anarqu铆a en la mente, el comunismo libertario en la pr谩ctica y el autogobierno socialista ecum茅nico en el programa, confirmo mi presencia all铆 donde se est谩 concibiendo un nuevo mundo libre.

Dimitris Chatzivasiliadis

