–

De parte de A Las Barricadas March 6, 2023 473 puntos de vista

En verano de 2021, Grecia fue golpeada por unos devastadores incendios forestales. Solamente en la isla de Evia, la regi贸n m谩s afectada, 50.000 hect谩reas de bosque, tierra agr铆cola y viviendas fueron arrasadas por las llamas. Miles de personas fueron evacuadas para evitar que el incendio cobrara tambi茅n vidas humanas 鈥 sin embargo, una vez apagadas las llamas, muchas de ellas se encontraron sus casas y su existencia destrozadas.

En este contexto, mientras el gobierno griego en sus comunicados de prensa celebraba las evacuaciones como una exitosa estrategia de evitar p茅rdidas de vidas humanas, el 7 de septiembre de 2021 la organizaci贸n anarquista Rouvikonas ocup贸 el Ministerio del Medioambiente. Los 24 participantes de la acci贸n desplegaron una pancarta con las palabras 鈥淓stado pir贸mano鈥 y llenaron los suelos del edificio de octavillas con el mismo mensaje. 鈥淟a extinci贸n de incendios, la respuesta ante inundaciones e incluso la protecci贸n de la salud en una pandemia NO son la primera prioridad para el Estado. [鈥 El Estado no es incompetente. Por el contrario, es extremadamente capaz de hacer su trabajo. Su trabajo, no el nuestro鈥, declararon, denunciando la falta de medidas de prevenci贸n de incendios, el insuficiente presupuesto para el servicio de bomberos y el abandono de las v铆ctimas del incendio por parte de las instituciones.

La acci贸n termin贸 con la detenci贸n de los 24 activistas. Esta semana, el d铆a 8 de marzo, se enfrentar谩n a un juicio por perturbaci贸n del funcionamiento de una instituci贸n p煤blica, un delito que en Grecia est谩 penalizado con hasta 3 a帽os de prisi贸n. A 20 de los acusados a eso se les suma la acusaci贸n de desobediencia por haberse negado a dar sus huellas dactilares.

En sus m谩s de 10 a帽os de actividad, Rouvikonas ha pasado por una multitud de juicios por acciones similares: ocupaciones de ministerios, pintadas en casas de pol铆ticos corruptos, intervenciones en despachos de empresarios explotadores鈥 Sin embargo, el trabajo de la organizaci贸n no se limita a se帽alar los responsables de la desigualdad social. Fiel a su reivindicaci贸n de la autoorganizaci贸n y del apoyo mutuo, Rouvikonas mantiene dos centros sociales autogestionados en diferentes puntos de Atenas, uno de los cuales alberga la 鈥淓structura de Salud Autoorganizada de Exarchia鈥 (ADYE) que proporciona atenci贸n sanitaria gratuita e independiente a migrantes sin papeles y cualquier otra persona cuyas necesitadas no se vean cubiertas por el sistema sanitario oficial cada vez m谩s privatizado. Durante la pandemia la organizaci贸n fue una de las principales impulsoras de una red de cocina solidarias que en la actualidad contin煤a sirviendo cientos de platos de comida caliente a personas sin hogar de Atenas todos los d铆as.

El juicio por la ocupaci贸n del Ministerio del Medioambiente coincide con un momento en el que, tras el devastador accidente de trenes entre Atenas y Tesal贸nica, las calles de Grecia se vuelven a llenar de rabia contra la negligencia del Estado cuando se trata de prevenir el desastre. Ante esta situaci贸n, la justicia griega se tendr谩 que pensar bien si continua por el camino de la criminalizaci贸n de quienes exigen respeto por las vidas humanas y por la naturaleza.

隆Solidaridad con lxs 24 encausadxs de Rouvikonas!