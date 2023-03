Grecia: La infamia de una terrible catástrofe ferroviaria anunciada

Grecia: La infamia de una terrible cat谩strofe ferroviaria anunciada

Yorgos Mitralias

Las manifestaciones tienden a extenderse y proclaman alto y claro que 鈥渓a privatizaci贸n mata鈥, y sobre todo que 鈥溌uestros muertos antes que sus beneficios!鈥

Lo que sigue podr铆a ser un chiste de humor negro, pero no es m谩s que una historia muy real y, sobre todo, emblem谩tica de esta Grecia neoliberal y en ruinas de la primera mitad del siglo XXI: tan solo algunas horas antes de la terrible cat谩strofe ferroviaria del 28 de febrero, el presidente del sindicato de maquinistas, Kostas Genidounias, coment贸 con estas palabras la visita que el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, iba a realizar el 1 de marzo, es decir, el d铆a siguiente de dicha cat谩strofe, al Centro de Control Remoto y Se帽alizaci贸n de la Red Ferroviaria del Norte de Grecia, en Sal贸nica:

Acabo de leer en una web que Mitsotakis estar谩 ma帽ana en el centro de control remoto y se帽alizaci贸n de la red ferroviaria de Grecia del norte. 驴Alguien puede decirnos d贸nde se halla el centro de se帽alizaci贸n y control remoto y d贸nde funciona en el norte de Grecia?

En Drama no existe ninguno, despu茅s de PLATY en Florina l铆nea 煤nica, mientras que en direcci贸n a Atenas todo est谩 apagado, despu茅s de tx1 rojo, en funcionamiento Sindos, la l铆nea a Strymonas una jungla. 驴Qu茅 es eso que estamos a punto de vivir????

En suma, para inaugurar su campa帽a electoral, en Sal贸nica Mitsotakis pretend铆a cantar loas a un en茅simo logro de su gobierno. 隆Con la salvedad de que ese logro no existe, de que no es m谩s que un fantasma! Y sobre todo, 隆de que es precisamente su inexistencia la que ha provocado la cat谩strofe ferroviaria m谩s mort铆fera (57 v铆ctimas mortales) de la historia del pa铆s!

As铆 hemos llegado al meollo de esta nueva tragedia griega; la inexistencia de lo que constituye la garant铆a de seguridad m谩s elemental de todo el transporte ferroviario. Sin embargo, para comprender el porqu茅 de esta ausencia sorprendente de un sistema de se帽alizaci贸n hay que remontarse un tiempo atr谩s, a la privatizaci贸n de los ferrocarriles griegos impuesta por la tristemente famosa troika de la Uni贸n Europea y del Fondo Monetarios Internacional en el periodo en que ejercieron el tutelaje de Grecia. Una privatizaci贸n que -como en general toda privatizaci贸n de una empresa p煤blica- no tiene m谩s que un 煤nico objetivo: privatizar las ganancias y socializar las p茅rdidas de la empresa. Lo que supuso ofrecer al sector privado, casi gratuitamente, la explotaci贸n de la red ferroviaria que genera beneficios, y mantener en el sector p煤blico las infraestructuras, que solo generan p茅rdidas.

Si nos detuvi茅ramos en este recordatorio, deber铆amos concluir que el 煤nico responsable de la cat谩strofe ferroviaria es el Estado griego actual, que es propietario del OSE (Organismo de los Ferrocarriles Griegos) y gestiona en exclusiva las infraestructuras, es decir, el sistema de se帽alizaci贸n de la red ferroviaria. Sin embargo, la realidad es muy distinta. En primer lugar, la adquisici贸n de la explotaci贸n de los ferrocarriles griegos por parte del sector privado (en este caso, de Hellenic Train, empresa perteneciente a las Ferrovie dello Stato italianas) tan solo le cost贸 45 millones de euros, cuando su valor real superaba los 隆300 millones de euros!

Y como si este esc谩ndalo no fuera suficiente, el mismo Estado griego se comprometi贸 en 2022 a subvencionar con 50 millones anuales a Hellenic Train con el fin de animarle a explotar tambi茅n las l铆neas no rentables, entre ellas la l铆nea de Atenas a Sal贸nica, que es m谩s que 鈥 隆rentable! Y para colmo de la iron铆a, todo esto mientras los sucesivos gobiernos griegos han pretendido privatizar los ferrocarriles鈥 隆para no tener que subvencionarlos m谩s!

El resultado salta a la vista: tras esta verdadera liquidaci贸n de los ferrocarriles griegos, el OSE se descompone y se ve obligado a practicar recortes dr谩sticos de su presupuesto, lo que se traduce en m谩s despidos y menos contrataciones, menos formaci贸n, menos mantenimiento del material y de las infraestructuras y menos inversiones. Evidentemente, no es por casualidad que el sistema de se帽alizaci贸n de la red ferroviaria, que funcionaba sin problemas hasta 2010, haya dejado de existir a partir de aquel mismo fat铆dico 2010, a帽o en que apareci贸 la tristemente c茅lebre troika con sus memorandos y en que comenz贸 la puesta bajo tutela de Grecia.

Todo esto se combina con las derrotas y frustraciones del pueblo, y sobre todo con la putrefacci贸n del sistema pol铆tico, con la corrupci贸n del personal pol铆tico y la ruina del Estado, fruto de las pol铆ticas neoliberales aplicadas por todos los gobiernos de derechas (Nueva Democracia), de izquierdas (Syriza) y de centro-izquierda (PASOK) de los 煤ltimos 40 a帽os, abocando el pa铆s directamente a cat谩strofes como la que acabamos de sufrir鈥 y las dem谩s que vendr谩n. Inevitablemente鈥

Adem谩s, acabamos de enterarnos de que la conducci贸n a ciegas por falta de un sistema de se帽alizaci贸n no es exclusiva de los maquinistas griegos de larga distancia. En efecto, los conductores del metro y del tren suburbano de la capital griega, aprovechando la conmoci贸n causada por la cat谩strofe ferroviaria, denuncian ahora que el 煤ltimo tramo de la l铆nea que conduce al aeropuerto Venizelos de Atenas carece cruelmente de se帽alizaci贸n (!) y que, desafiando sus protestas, la empresa privada que los explota hace o铆dos sordos y no mueve ni un dedo. Evidentemente, es un milagro que a煤n no hayamos tenido cat谩strofes similares a la del 28 de febrero en la capital griega鈥

Hace diez d铆as, el 煤ltimo v谩stago de la venerable dinast铆a pol铆tica de los Karamanlis, el ministro de Transportes Kostas Karamanlis, que acaba de dimitir, fustig贸 en el Parlamento a un diputado de Syriza por atreverse a cuestionar la seguridad de los ferrocarriles griegos. Karamanlis calific贸 de 鈥渧ergonzoso鈥 e 鈥渉ip贸crita鈥 el cuestionamiento del pobre diputado de Syriza, antes de recordar que el n煤mero de accidentes ferroviarios en Grecia es el m谩s bajo de Europa. El ministro no minti贸, pero olvid贸 decir que Grecia tiene la red ferroviaria menos desarrollada y densa de Europa, que se reduce a casi una l铆nea, la que une Atenas y Sal贸nica.

De hecho, la maldici贸n de los ferrocarriles griegos no data de ayer ni de anteayer. Es mucho m谩s antigua y ha hecho que el paisaje ferroviario griego recuerde al salvaje oeste de las viejas pel铆culas estadounidenses, al menos hasta hace una veintena de a帽os.

Locomotoras viejas, estaciones del siglo XIX y una electrificaci贸n que acaba de empezar y que a煤n no se ha completado ni siquiera en la l铆nea Atenas-Sal贸nica. 驴Por qu茅? Porque a la inacci贸n y el conservadurismo de la burocracia estatal griega se uni贸 pronto la obstrucci贸n organizada del lobby del asfalto, que ha hecho que el transporte de mercanc铆as, como tambi茅n el de pasajeros, siempre haya estado pr谩cticamente monopolizado en Grecia por los transportistas por carretera.

As铆 pues, nuestra conclusi贸n ser铆a totalmente pesimista si no fuera por el rayo de esperanza que representan las manifestaciones masivas de cierta juventud griega que comenzaron a ra铆z de la terrible cat谩strofe ferroviaria del 28 de febrero, y que contin煤an hasta hoy. Manifestaciones que tienden a extenderse y que proclaman alto y claro que 鈥渓a privatizaci贸n mata鈥, y sobre todo que 鈥溌uestros muertos antes que sus beneficios!鈥 Tal vez ahora la gota de c贸lera popular desborde el vaso de la paciencia, que ya ha durado demasiado鈥

06/03/2023. Traducci贸n: viento sur

鈥-

Texto completo en: https://www.lahaine.org/mundo.php/grecia-la-infamia-de-una