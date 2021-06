Los “progres” de Syriza se unen a la derecha de toda la vida para deshacerce de todos los “lastres” del radicalismo de izquierdas del pasado

“隆Bienvenidos al siglo XIX!” De esta manera comentaba Efimerida ton Syntakton (“El peri贸dico de los editores”, un diario le铆do por un p煤blico democr谩tico y de izquierda) la aprobaci贸n por el Parlamento del monstruoso proyecto de ley del ministro de Trabajo Kostis Chatzidakis, presentado como una “reforma” de las relaciones laborales que har谩 posible que Grecia aproveche las “oportunidades” de crecimiento despu茅s de la crisis de 2020 y la pandemia.

El titular del peri贸dico era leg铆timo. La nueva ley suprime la jornada laboral de 8 horas y la semana de 5 d铆as. El texto suprime la obligaci贸n para los empresarios de pagar horas extras cuando piden trabajo extra, m谩s all谩 de las 8 horas o de los 5 d铆as por semana. En lugar de una paga extra, la nueva ley promete que los empresarios proporcionar谩n, m谩s tarde, d铆as libres en compensaci贸n. Probablemente durante los periodos en los que baja la demanda de los productos o servicios que ofrece la empresa.

Esta “flexibilizaci贸n del tiempo de trabajo” fue introducida por primera vez en la legislaci贸n laboral por los socialdem贸cratas, durante el periodo de decadencia neoliberal de sus partidos y sindicatos. Primero, a principios de los a帽os 90, se aplic贸 en sectores marginales [en Tesalia y Macedonia Occidental, los sectores en crisis se sometieron a esta flexibilizaci贸n, pero fue un fracaso, teniendo en cuenta la Constituci贸n] de la econom铆a y deb铆a seguir siendo un elemento marginal y secundario de las relaciones laborales en Grecia. Hoy, el gobierno de Kyriakos Mitsotakis generaliza este “acuerdo” extremadamente liberal, extendi茅ndolo a toda la clase trabajadora. Seg煤n la nueva ley, ahora es legal que los trabajadores industriales (cuyo trabajo es arduo y pesado) trabajen 150 horas m谩s al a帽o, 隆sin ninguna compensaci贸n extra!

Lo peor es que esta ley elimina toda posibilidad de que los trabajadores puedan expresarse colectivamente sobre las cuestiones del tiempo de trabajo y de su correlaci贸n con los salarios. Tales cuestiones formar谩n parte de “contratos individuales” entre cada trabajador y el empresario, pasando por completo por encima de los sindicatos. Esto podr铆a significar el golpe final a la eficacia y legitimidad de los convenios colectivos, que ya fueron gravemente desvirtuados durante los memorandos de austeridad, tras la crisis de 2010-2011 en Grecia (una desvalorizaci贸n que, lamentablemente, tambi茅n fue la caracter铆stica del gobierno de SYRIZA, en 2015-2019).

***

El gobierno sabe que la implementaci贸n de esta pol铆tica se enfrentar谩 a la resistencia de los trabajadores. Por ello, la nueva ley laboral est谩 reforzada por una serie de disposiciones draconianas que afectan al funcionamiento legal de los sindicatos y a la posibilidad de declarar una huelga legal. De ahora en adelante, los sindicatos est谩n obligados a realizar un “registro de afiliados” en formato digital, que debe estar a disposici贸n del Ministerio de Trabajo y de las organizaciones empresariales.

Para declarar una huelga, la decisi贸n debe ser aprobada primero (por votaci贸n electr贸nica) por el 50% m谩s 1 de la totalidad de los trabajadores (no s贸lo los miembros del sindicato). Si un tribunal declara que determinada huelga sindical es ilegal, la huelga no puede volver a declararse, aunque sea por un motivo diferente o por una organizaci贸n sindical distinta (una federaci贸n o confederaci贸n de sindicatos). En los sectores cr铆ticos de los “servicios p煤blicos” (sanidad, educaci贸n, transporte, energ铆a, etc.), en caso de huelga, el 35% de los asalariados debe seguir trabajando, como prueba de “responsabilidad social”.

Esta ley es a todas luces una monstruosidad anti obrera. Incluso la Asociaci贸n de Jueces y Abogados y hasta el “comit茅 de expertos” del Parlamento estimaron que la ley viola los art铆culos de la Constituci贸n de 1974 (que definen la huelga como un derecho e institucionalizan las libertades sindicales con una articulaci贸n entre los derechos de los trabajadores y los derechos pol铆ticos democr谩ticos). Pero a煤n as铆, el proyecto de ley fue aprobado por la mayor铆a parlamentaria de Nueva Democracia (158 diputados).

***

Esta orientaci贸n se basa en una realidad gestada en Grecia durante el desastroso periodo de los memorandos. Contrariamente a la imagen de la propaganda (sobre el pa铆s del sol, la alegr铆a y la despreocupaci贸n…), la clase trabajadora en Grecia se ve obligada a trabajar m谩s que en cualquier otro Estado miembro de la UE, y m谩s que en muchos otros pa铆ses del mundo. Seg煤n los datos de la OCDE (correspondientes a 2019), el tiempo medio de trabajo efectivo en Grecia es de 1.950 horas al a帽o, es decir, solo por debajo del de Corea y M茅xico y muy por encima del de Alemania, por ejemplo (1.386 horas al a帽o). Mientras tanto, los salarios, han sido recortados en un 30% entre 2008 y 2019: el salario medio real cay贸 de unos 1.300 euros (en 2008) a 950 euros (en 2019). Esta nivelaci贸n hacia abajo es el fruto de la reducci贸n del salario m铆nimo legal y sobre todo, de la presi贸n constante a la baja de todos los salarios para alcanzar apenas el m铆nimo legal.

Los capitalistas griegos saben que, durante la crisis, ellos tambi茅n registraron algunas p茅rdidas y retrocedieron en la clasificaci贸n de la competencia mundial, adem谩s de tener que enfrentarse a la peligrosa “trampa de la deuda”. Pero tambi茅n saben que para “aprovechar la oportunidad” de un posible per铆odo de crecimiento despu茅s de la pandemia, tienen que aumentar la tasa de explotaci贸n de la clase obrera y exigir m谩s trabajo por el mismo salario o por un salario m谩s bajo.

Esto es lo que intenta hacer el gobierno de Mitsotakis, “sin edulcorantes”. La ley laboral de Kostis Chatzidakis no va a ser la 煤nica contrarreforma brutal. Los planes de privatizaci贸n del sistema p煤blico de pensiones y de la seguridad social, as铆 como las privatizaciones masivas de lo que queda de la propiedad p煤blica, ya est谩n en marcha.

Esta orientaci贸n pol铆tica no es f谩cil para el gobierno. Seis conocidos pol铆ticos de derechas (ex ministros, parlamentarios o portavoces de Nueva Democracia), que se identifican con la “tradici贸n” del fundador del partido, Konstantinos Karamanlis, en 1974, declararon p煤blicamente su desacuerdo con “este alejamiento de los principios del liberalismo social, que defin铆an los gobiernos de Nueva Democracia”, al menos durante los a帽os posteriores a la ca铆da de la junta militar.

Lo que dicen en realidad es que no creen que Mitsotakis pueda imponer esta direcci贸n manteniendo a la vez una estabilidad relativa y la sostenibilidad. Pero no es razonable esperar una reacci贸n seria de la derecha. En el parlamento, los diputados de Nueva Democracia se alinearon y votaron en bloque a favor de la ley laboral.

***

El gobierno de Mitsotakis no es un adversario f谩cil. Cuenta con el apoyo de la clase dirigente sobre la nueva ley laboral, tal y como lo muestra la cobertura medi谩tica dominante. Dos “asesores” de Alexis Tsipras, Antonis Liakos y Myrsini Zorba (ambos ex socialdem贸cratas y reci茅n llegados a SYRIZA), dicen en un art铆culo reciente:

“El gobierno de Mitsotakis no encuentra dificultades en su camino. No confundamos nuestros deseos con la realidad. Tras una d茅cada de crisis, las fuerzas burguesas griegas se est谩n reagrupando y eso se expresa en el actual gobierno a trav茅s de su gran apertura [a otros actores]. No debemos entender esta apertura como una simple suma de corrientes pol铆ticas… sino como la formaci贸n de un bloque dirigente con alianzas sociales, medios de comunicaci贸n y sobre todo con una estrategia… El radicalismo no es un privilegio exclusivo de la izquierda. El radicalismo de derecha aparece fuerte y decidido y llega a violar el Estado de Derecho”. El diagn贸stico que hacen es correcto.

Lo curioso es que ante este fen贸meno, la t谩ctica que ambos proponen es una adaptaci贸n a煤n mayor al mismo, deshaci茅ndose de todos los “lastres” del radicalismo de izquierdas del pasado, adoptando una estrategia de unidad nacional, e incluso “emancipando a la izquierda del concepto de “partido” que la mantiene atrapada en el pasado.”

Lo tr谩gico es que esos puntos de vista son, en los hechos, los que predominan en la direcci贸n de SYRIZA. Fuera del parlamento, SYRIZA mantiene una ret贸rica opositora de rechazo total a la nueva ley laboral. Pero dentro del parlamento, el partido de Alexis Tsipras vot贸 a favor de una serie de art铆culos (隆55!) de la ley, optando por una t谩ctica que “distingue buenos y las malos aspectos” de la ley, en lugar del necesario rechazo pol铆tico y completo de esta ley extremadamente reaccionaria (como hizo por ejemplo el Partido Comunista). En mi opini贸n, fue un claro mensaje de Alexis Tsipras a la clase dirigente de que, a pesar de los deseos de su base, SYRIZA seguir谩 siendo un partido “responsable” que no “quemar谩 los puentes” de las relaciones, incluso ante desaf铆os extremos.

En las calles, la reacci贸n fue importante. El proyecto de ley laboral se convirti贸 en una oportunidad para intentar organizar una huelga general en Grecia despu茅s de un largo periodo. Todos sab铆amos que no iba a ser sencillo ni f谩cil. El contexto persistente de la pandemia, la burocracia sindical que declar贸 la huelga pero hizo todo lo posible para… desvirtuarla. Los verdaderos cambios negativos en la vida cotidiana y en los lugares de trabajo que pesan sobre los trabajadores constituyen l铆mites a la capacidad de movilizaci贸n.

Pero el resultado fue mejor de lo esperado. Las manifestaciones fueron numerosas y se expres贸 la indignaci贸n. La “gente de izquierda” constitu铆a el grueso de las tropas. El Partido Comunista, la izquierda anticapitalista y por primera vez en mucho tiempo, un sector de SYRIZA. Una composici贸n que todav铆a est谩 lejos de la amplia participaci贸n de la clase trabajadora que se necesita para revocar una ley laboral, pero que no debe subestimarse. Cualquiera que conozca el movimiento de resistencia en Grecia sabe que as铆 es como suelen empezar las marchas largas, hasta lograr una movilizaci贸n de mayor magnitud.

La nueva ley laboral ya es una realidad. Una parte importante del movimiento organizado se niega a someterse a ella y tratar谩 de derribarla en la pr谩ctica. Un movimiento de los trabajadores que no estar谩 aislado: pese a la propaganda medi谩tica hist茅rica, todos los sondeos constatan que hay una mayor铆a social (hasta el 65% en algunos sectores…) que cree que los manifestantes “tienen raz贸n”. Un movimiento que espera anular esta contrarreforma. Esta “pulseada” ser谩 decisiva para la evoluci贸n social en Grecia. En mi opini贸n, tambi茅n determinar谩 la situaci贸n pol铆tica, a diferencia de las maniobras parlamentarias o del ajuste socialdem贸crata adoptado por la direcci贸n de SYRIZA.

alencontre.org