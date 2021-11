–

NI UN PASO ATRÁS

25/10/2021

Las máscaras de la hipocresía se desmoronan poco a poco y se revelan las verdaderas razones del rechazo de mi solicitud de permiso.

Según el consejo penitenciario, que rechazó por tercera vez mi solicitud de permiso, el motivo fue el mismo texto que publiqué el pasado mes de junio cuando mi solicitud fue rechazada por segunda vez.

He aquí el razonamiento completo de la decisión del consejo penitenciario: «Como se desprende de las recientes declaraciones públicas y de las opiniones expresadas a través de Internet en los medios de comunicación públicos a través de las cuales insta a un número indeterminado de personas a cometer delitos penales y que se tienen en cuenta como elementos de su conducta y personalidad en general, y de su personalidad en general, no parece con certeza que no exista riesgo de cometer nuevos actos delictivos (durante su permiso) ocasionados por estas declaraciones. Por lo tanto, no es razonable suponer que el demandante hará buen uso de su permiso. (Véase la publicación de la carta del 8/6/21 «Nikos Maziotis: Por eso no me dan el permiso al que tengo derecho») «. (Texto de Maziotis https://epanastaticosagonas.wordpress.com/2021/06/08)

Aparte de la flagrante mentira de que en mi texto del 8/6/21 hay una incitación a cometer actos delictivos -que, si existiera, podría ser procesada- el claro mensaje político de la decisión del consejo penitenciario es el siguiente: No expreses tus opiniones políticas públicamente, no critiques al sistema, renuncia a tu identidad política y entonces tal vez puedas obtener un permiso. Un claro intento de imponer la censura política y a cambio de un favor de una supuesta «democracia» que se supone que permite la libertad de expresión.

En el texto del 8/6/2021 expuse las verdaderas razones del rechazo a mi solicitud de permiso. Y estas son la propia naturaleza de los casos por los que he estado en prisión durante casi 9 años. Es decir, mi acción en Lucha Revolucionaria, el hecho de que asumí la responsabilidad política de mi participación en Lucha Revolucionaria, mi defensa de la acción de la organización, el hecho de que sigo siendo políticamente coherente todos estos años, el hecho de que mi compañera, Pola Roupa, y yo no reconsideramos y no nos echamos atrás. Porque seguimos creyendo en las mismas cosas, en el derecho de nuestra Lucha, en el derecho de la Lucha Revolucionaria.

Y como los funcionarios de las cárceles no pueden ni tienen el valor de enfrentarme con argumentos políticos, de deconstruirme políticamente y, en consecuencia, de reconocerme como opositor político, como lo soy, contra el régimen que representan, inventan pretextos para rechazar la solicitud. Pretextos como las medidas disciplinarias en la cárcel la última vez y la invocación de la posible comisión de nuevos delitos como ocurrió la primera vez pero también ahora. Sólo que ahora la invocación de nuevos delitos se basa en las opiniones políticas librepensadoras que he expresado en mi texto político en público.

Hay muchas cosas que les molestan en el texto del 8/6/2021. Es mi crítica a la «justicia independiente» del Estado por la forma en que me trató, que es una forma informal de exclusión. Es la retirada del cuidado parental de la compañera Roupa y mío para nuestro hijo invocando criterios políticos, nuestra condena como miembros de Lucha Revolucionaria, y su encarcelamiento en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Infantil, una práctica de los regímenes fascistas. Es nuestra reciente condena a cadena perpetua por el atentado de Lucha Revolucionaria contra el BCE-BoG y el FMI, sin ser acusados de asesinato, aplicada por primera y última vez por una ley de 1969 impuesta por la Junta para hacer frente a la entonces lucha guerrilla urbana. Permítanme señalar que, a lo largo del tiempo, tales fueron los enfrentamientos selectivos por parte del gobierno actual que siempre han tenido los opositores políticos del régimen, en un tratamiento más duro que el de otras categorías de presos.

Lo que les molestó en mi texto es la crítica a la hipocresía de la «justicia independiente» del Estado que acaricia a sus propios agentes del régimen, a los narcotraficantes (ver NOOR 1) o a los violadores y pedófilos como N. Georgiadis de N.D que acaba de ser condenado a 28 meses con suspensión por relaciones sexuales pagadas con menores en Moldavia donde estaba en servicio diplomático.

Es la crítica a la «justicia independiente» del Estado la que acaricia a los neonazis paramilitares de Amanecer «Dorado» que durante tantos años actuaron respaldados por la policía «democrática», el Estado «democrático» y la clase política, algunos de los cuales están ahora en la cárcel y se les permite ser trasladados a cárceles rurales y a la KAYF para que puedan ser liberados mucho antes. Por el contrario, a los condenados por guerrilla urbana, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el último proyecto de ley de noviembre de 2020 nos priva de esta posibilidad.

La actitud discriminatoria de la «justicia» «antifascista» del Estado se demuestra en el hecho de que el Tribunal de Apelación, compuesto por 5 miembros, suspendió recientemente la condena de un asesino convicto de Pavlos Fyssas con sólo 2,5 años de prisión.

También les molestó, muy probablemente, la referencia en mi texto -y en el que habíamos publicado antes, titulado «SUPRESIÓN, LEY Y ORDEN»– a que la escalada de la represión penal siempre comienza y se centra en los opositores políticos dinámicos del régimen y evoluciona hacia una política represiva obliterante contra las reacciones sociales. O la mención de que las políticas del propio Estado, los memorandos y las medidas para hacer frente a la crisis económica, pero también la intensificación de la represión estatal, dieron lugar a la explosión de la delincuencia social y el crimen. Mi texto del 8/6/2021 era un texto de crítica política y no contenía ninguna incitación a cometer actos delictivos. Desde el principio, el fiscal del consejo penitenciario, en la audiencia sobre mi solicitud de permiso del 22 de octubre, se refirió a la publicación de mis cargos públicos sin mencionar el mencionado texto del 8/6/2021, diciendo que dichos cargos públicos se tienen en cuenta para la evaluación de la conducta y la personalidad de los detenidos, para la concesión de permisos y también para la libertad condicional.

De hecho, el fiscal confirma lo que dije en el texto del 8/6/202, que quieren mantenerme en prisión el mayor tiempo posible, más allá del límite de 3/5 de mi condena. El fiscal planteó entonces claramente la cuestión de negarme a expresar mis puntos de vista y opiniones políticas para recibir un trato más favorable y una autorización en este caso. Y eso, esencialmente, significa renunciar a mi identidad política.

Le pregunté directamente si exigía de mí una declaración de arrepentimiento y me respondió, molesto, que no se refería al arrepentimiento en el sentido político de la palabra. Le dejé claro que en mi caso no hay arrepentimiento no político porque somos figuras políticas con acción política y, por tanto, presos políticos y que no hacemos ese tipo de declaraciones. También le dije que cuando en Grecia se aprueben leyes para los arrepentidos y su alivio penal como las de Italia -claramente en lo que se refiere a la guerrilla urbana- entonces estará más cubierto legal y políticamente para establecer esas condiciones en igualdad de condiciones. Es ridículo ver a los organismos gubernamentales que tienen miedo de pronunciar la palabra «arrepentimiento», aunque pretendan extraerlo.

El poder estatal en Grecia, como en todas partes, tiene una continuidad y una consecuencia en el tiempo y a pesar de las diferentes condiciones y las diferentes formas que tiene, monarco-fascista, dictatorial, burgués-parlamentario, busca lo mismo: Romper y aplastar a los militantes, hacerlos recapacitar, arrepentirse, callar para no expresarse políticamente, perder su identidad política y abandonar la práctica de la lucha.

Hay un hilo histórico entre estos instrumentos del Estado, los fiscales militares y generales, los gendarmes que exigían, en la época de Metaxas, en Makronisos, durante la guerra civil, en la junta, una declaración de arrepentimiento del combatiente para que se le permitiera volver a casa con su familia, y los instrumentos del memorándum civil «democrática» que me piden que no publique mis opiniones políticas para obtener el permiso de ver a mi hijo. Si antes lo que estaba en juego era la condena del comunismo, hoy lo que está en juego es la condena de la acción revolucionaria armada.

Desde 2010 soy el primer preso político condenado a 20 años de prisión. Sabía de antemano que nuestro trato todos estos años sería especial. Y mientras no guardemos silencio político en la cárcel, mientras no «negociemos», mientras no seamos «tácticos», «flexibles» o «dialécticos», este será el enfoque previsto. También sé que este texto puede ser utilizado en mi contra una vez más en mi solicitud de permiso o de despido condicional. Pero dejo claro que no me callaré, ni aceptaré el chantaje o la censura para poder dar un respiro de libertad y ver a mi hijo, que lleva 5 años y medio privado de sus padres rebeldes. Después de todo, ¿qué educación y ejemplo le daría a mi hijo? ¿Que uno puede renunciar a sí mismo, vender a sus compañeros y a la lucha y recibir un trato más favorable? Sería inaceptable e indecente. Seguiré hablando políticamente desde la cárcel utilizando el arma de la crítica. Insto a los fiscales ante el próximo consejo dentro de dos meses a que busquen en internet los cientos de textos políticos que hemos publicado desde 2010 y nuestras posiciones políticas en los tribunales de Lucha Revolucionaria para estar más informados.

También los exhorto a ser más directos en el próximo consejo y a no tergiversar sus palabras cuando pidan declaraciones de arrepentimiento. Por mi parte, les dejo claro NI UN PASO ATRÁS.

Nikos Maziotis miembro de la Lucha Revolucionaria

Cuarta ala de la prisión de Domokos – Grecia

FUENTE: ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA