Asumimos la responsabilidad de los ataques incendiarios que tuvieron lugar del 2 al 14 de marzo en zonas de Atenas. En concreto

Al amanecer del miércoles 2/3 incendiamos y destruimos una furgoneta de la empresa AKTORA en la calle Chrysostomou Smyrnis en Vyronas.

El 1/4/2021 en Evia, los cuerpos de 3 trabajadores muertos fueron encontrados colgados en los postes de la DEI y tirados sin vida en el suelo en una obra de AKTORA. Los trabajadores asesinados de la guerra de clases no figuran en ninguna estadística oficial, muchas veces ni siquiera tienen nombre, nacionalidad, edad. Son mero combustible y daños colaterales legalizados. Sólo la organización y la venganza proletaria pueden mantener viva la memoria de los trabajadores asesinados y nuestro odio de clase contra sus jefes asesinos. Giannis Carlatiras, 43 años, George Toskas, 55 años, y Alex Brouka, 45 años. están junto a los nombres de Antonis Dellios, Stamatis Diplaris, Giritlis Tzihat y muchos otros trabajadores locales y migrantes, todos ellos asesinados en las obras de AKTORA, en nuestras propias cuentas, en nuestra propia memoria.

Comprendamos que la organización de la antiviolencia revolucionaria de clase no era, ni es, una dimensión secundaria de la acción obrera. Es en la contraviolencia proletaria organizada, en la destrucción de los elementos proletarios del capital y en el ataque a sus cuadros, en las huelgas salvajes, donde se basa no sólo cualquier «poder de negociación» de las masas explotadas, sino también su propia unidad en los campos de la guerra de clases. Es la resistencia y el ataque de los trabajadores contra la patronal lo que une a la Clase, no la negociación de las condiciones materiales de su simple supervivencia.

En medio de la guerra declarada y de los cierres de clase, las consignas sindicales se han reducido a «medidas de protección sanitaria, mascarillas, pruebas y vacunas», legitimando el reclutamiento automático y, por tanto, la devaluación universal de la fuerza de trabajo en nombre de la salud pública. La guerra, toda forma de guerra organizada por los estados, es una devaluación automática de la clase no sólo en términos de salarios y derechos, sino también en simples dimensiones materiales y biológicas. La guerra significa exterminio, destrucción, muerte, y cuando se declara oficialmente, el llamamiento generalizado a la paz no hace sino cavar nuestro agujero. Sólo puede parecer distópico reclamar cascos militares individuales y rutas de paso seguras al trabajo en caso de un conflicto militar real. Una clase obrera disciplinada a los dictados del Estado y del capital es una clase obrera vulnerable, presa fácil de sus designios bélicos.

Por el contrario, los recientes ejemplos de E-Food y Cosco demuestran que los trabajadores sólo ganan poder cuando toman a tiempo el control de la situación en términos beligerantes y de confrontación. Cuando su revalorización colectiva se basa en su organización colectiva, su desobediencia a los dictados de la patronal y su elección del conflicto. Cuando marchan por los caminos marcados de la huelga, su protección o incluso la amenaza de sabotaje, como en el caso de los trabajadores de Cosco. Recordando que la historia de las luchas proletarias está entrelazada con la huelga, el conflicto colectivo, el sabotaje. Tanto en tiempos de «paz» como en tiempos de guerra. El trabajo es la guerra y debemos salir vivos de ella para conquistar la totalidad de nuestras vidas.

En la madrugada del miércoles 9/3 atacamos con un artefacto incendiario la sucursal de la DEDDIE (Operador de la Red de Distribución Eléctrica Helénica) Pankratio, en la calle Amaseia 9, causando daños en la entrada principal del edificio. La acción tuvo lugar a pocos metros de la Comisaría de Policía de Pangrati, lo que demuestra que la policías que allí tiene su base es incapaz de proteger incluso su propio pellejo. La energía significa guerra y la guerra significa energía. A pesar de la incesante propaganda sobre el capitalismo verde y la energía verde, incluso los desprevenidos saben ahora perfectamente que la industria bélica mundial (y la realización de guerras como un sub-episodio de la misma) es la industria que más energía consume y derrocha en el planeta en la historia moderna. Al mismo tiempo, las rivalidades transnacionales por el control y la explotación de los recursos energéticos están adquiriendo una clara dimensión bélica con Estados enteros, gigantes energéticos multinacionales y mecanismos transnacionales de poder militar, económico y político implicados. De la manera más cínica, puede decirse que la satisfacción de las crecientes necesidades energéticas mundiales se reduce en gran medida a operaciones de destrucción y aniquilación del hombre y de la propia naturaleza.

En nuestra parte del mundo, el Estado griego, que se presenta como un pilar de la estabilidad en el sudeste del Mediterráneo, participa con un papel destacado en la generación de tensiones políticas y militares con el trasfondo de la explotación de los terrenos marinos del Mediterráneo como Zonas Económicas Exclusivas (ZEE). La promoción de los intereses griegos a través de la alianza transnacional Grecia-Chipre-Israel-Egipto para la explotación de yacimientos energéticos en el SE del Mediterráneo va acompañada de ejercicios militares conjuntos y del intercambio de conocimientos militares entre los ejércitos de los países implicados. A pesar de la propaganda estatal, el Egeo y el Mediterráneo en general en manos de los gobernantes no puede convertirse en un mar de paz sino sólo en parcelas de tierra, depósitos, campos de ejercicios militares y de guerra. En manos de los señores de la guerra, el Mediterráneo seguirá siendo un vasto cementerio de almas que se ahogan al salir de una guerra o son exterminadas como carne en sus cañones.

En términos más generales, el pasado mes de diciembre la Comisión Europea adoptó una propuesta de resolución de 10 países (encabezados por Francia, donde EDF, la compañía eléctrica nacional, es la que más centrales nucleares tiene en Europa) para que la generación de electricidad nuclear sea ecológica y absorba miles de millones de euros de los fondos europeos. Al mismo tiempo, en medio del conflicto militar ruso-ucraniano, el control y la seguridad de las instalaciones nucleares existentes, o incluso el posible uso de armas nucleares, se está convirtiendo en el nuevo temor de la Guerra Fría a nivel mundial, convirtiendo los conflictos globales intersoberanos en el enemigo número uno para la seguridad y la vida de la población mundial. Las crisis en cadena del capitalismo, ya sea con el telón de fondo de la gestión de una pandemia o con el telón de fondo de un conflicto militar, están poniendo de manifiesto un nuevo globalismo en el que la población de toda la tierra está unida por los lazos de la muerte. La apuesta sigue siendo abierta y sencilla: ¿se convertirán los oprimidos en sepultureros del capitalismo o viceversa?

La anunciada guerra energética la libran los Estados y los gigantes empresariales. Pero la pobreza energética golpea indiscriminadamente a las poblaciones «civiles», privándolas de ingresos, acceso a la electricidad, calefacción, etc. En Grecia, la privatización metódica de la DEI (Empresa Pública de Electricidad) está llegando a su fase final. Después de haber sido desmembrada y vendida pieza por pieza a fondos extranjeros (DEDDIE a Mcquire Asset Management y DEI a CVC Capital Partners), hoy está orquestando un ataque sin precedentes contra la población de este país. Por un lado, la Bolsa de la Energía subvenciona la especulación organizada sobre el producto energético y, por otro, el Gobierno, con sus famosas subvenciones a la factura, avanza y refuerza el carrusel de subidas regulando no el mercado, como supuestamente pretende, sino directamente el exceso de beneficios de los proveedores privados que han surgido sobre el cadáver en descomposición de la DEI. Proveedores privados que han sido los perennes contratistas e incumplidores de la DEI durante décadas, por ejemplo, Kopelouzos, Mytilineos, Latsis, etc.

Es hora de desactivar sus planes. En medio de una guerra expansionista y de conflictos interestatales en Ucrania, y mientras los precios de todos los artículos de primera necesidad suben en todos los países de la región (y no sólo), el rechazo masivo de pagos y la socialización-expropiación de toda mercancía útil para la subsistencia de las poblaciones puede adquirir el carácter de sabotaje antibélico de la paz social mediante la abolición de las fronteras y las divisiones nacionales. Sólo la agudización de la indisciplina social y la recuperación inmediata de la autoconfianza militante de los pueblos en lucha pueden armar las manos y las mentes de las sociedades contra la máquina de guerra. Rechazando la escasez metódica organizada por los Estados a todos los niveles (en la salud, la energía, la vida misma…), sólo los productores de la riqueza social pueden ser sus dueños.

Que nuestro ataque a la sucursal de la DEDDIE Pangrati sea nuestra mínima contribución a la rabia acumulada de los que quieren reventar las arcas de la DEI, para atacar a las cuadrillas de la DEDDIE y a sus contratistas que cortan la electricidad a las casas, para destruir las obras de la DEI (parques eólicos, presas hidroeléctricas, etc. a) que saquean la naturaleza en nombre de la energía verde, para vengar a los obreros muertos en las obras de la DEI y a los miles de personas que han ennegrecido sus pulmones por vivir junto a las minas de lignito.

Al amanecer del viernes 4/3 atacamos con un artefacto incendiario la entrada de la empresa Kampakas GMC ABEE en el número 2 de la calle Iroon Skopitiriou en Kaesariani, destruyendo completamente la entrada y parte de la planta baja del edificio. No nos sorprende la completa ocultación de esta acción que tuvo lugar a unos 150 metros de la comisaría de Kaisariani. La empresa Kampakas GMC SA tiene fábricas en Xanthi y Volos y su sede está en Kaisariani. Es una empresa que diseña y produce piezas de recambio y componentes para uso industrial y militar, como orugas para vehículos blindados, proyectiles para bombas, piezas para buques de guerra y aceros de blindaje antibalístico. Anunciando su cooperación directa con la OTAN y siendo uno de los principales proveedores de piezas metálicas del Ministerio de Defensa Nacional, es una de las decenas de empresas griegas que participan en la industria bélica, obteniendo beneficios de la propia guerra.

Al amanecer del martes 14/3 se atacó con un artefacto incendiario la entrada de las oficinas de la empresa ATESE S.A. en la calle Aristonikos de Mets, destruyendo la entrada del edificio. La empresa ATESE S.A. está especializada en el campo de la comunicación electrónica y en la producción de sistemas de control operativo, seguridad, interconexión y gestión para «situaciones de crisis y alto riesgo». ATESE es propiedad del empresario Christos Houbavilis y, junto con la empresa Miltech ( que fabrica productos para muchos ejércitos de todo el mundo, como miras térmicas, sistemas de defensa aérea, etc. ) mantienen una cooperación estable con el Ministerio de Defensa griego y las Fuerzas Aéreas, con las industrias bélicas francesas (Grupo Safran, Dassault Aviation), con la estadounidense Raytheon y MBDA, empresa europea de diseño y producción de misiles.

SABOTAJE DE LAS MÁQUINAS DE GUERRA DE LOS ESTADOS Y DE SUS ECONOMÍAS

¡El enemigo está aquí! Hemos elegido atacar a 2 empresas que participan activamente en la producción y el suministro de equipos militares y conocimientos técnicos al ejército griego y a otros ejércitos nacionales miembros de la OTAN.

Todo Estado basa su soberanía en su poder de matar a sus poblaciones subordinadas. Sobre el monopolio de la violencia se pueden establecer las instituciones terroristas de dominación de clase. La máquina de guerra estatal garantiza fundamentalmente la violencia aplicada de las relaciones productivas y de la economía en su conjunto. Los territorios nacionales son campos de explotación y de miedo, son mataderos amurallados.

Toda alianza interestatal en nombre de la paz o del humanitarismo tiene como objetivo prolongar esta guerra dentro y más allá de las fronteras formadas del nuevo territorio de guerra. El otro nombre de la guerra es contrainsurgencia, que se diferencia sólo en el nombre. Las doctrinas policiaco-militares a lo largo de las décadas han sido vasos comunicantes para el bombeo de recursos, conocimientos, ideologías y métodos aplicados sobre los cuerpos de las personas que resisten, las poblaciones insurgentes de los «grupos marginales». La economía de la guerra es la gestión militar de la vida social y de los recursos, la destrucción metódica, la gestión científica de la muerte. La consecuencia política del razonamiento anterior es inexorable. Todo Estado, en cualquier momento y forma histórica, es la institución terrorista y asesina por excelencia de la humanidad. La resistencia al matadero estatal sólo puede ser social, organizada, violenta.

Por eso la maquinaria de guerra del Estado, tanto a nivel mundial como en Grecia, es multifacética y perpetua.

La producción y exportación de sistemas de armas, el desarrollo de la investigación y la tecnología en cooperación con universidades y grupos multinacionales, el intercambio de conocimientos técnicos entre las instituciones estatales y los grupos empresariales implicados en los campos de la guerra, el mantenimiento de bases militares para lanzar operaciones de guerra, el despliegue de tropas y los ejercicios militares. La economía representada por el complejo militar es fundamental para la existencia de los Estados y sus mecanismos supranacionales de soberanía. El desarrollo, la innovación y el adiestramiento constantes e intensos de la maquinaria bélica, especialmente en tiempos de «paz», convierten el propio concepto de paz en una enorme máscara del terrorismo de Estado. La propia realidad no nos permite tratar la guerra y la paz como dos momentos distintos. La paz de los gobernantes se ha convertido en un campo sangriento, una preparación constante para la guerra; cada materia prima y recurso, cada conocimiento y arma, cada empresa y persona, cada estructura y capital, debe tener su propio destino en nuestra guerra liberadora. Expropiación y socialización. Sabotaje y focalización. Ataque y destrucción. Y, efectivamente, necesitamos 10-100-1000 Células de Acción Directa para intervenir con dinamismo, coherencia y compromiso, en todos los campos del frente social.

Nuestra vida es un campo de guerra prolongado. El capitalismo en crisis perpetua, el estado de emergencia permanente, las sociedades en guerra, nuestra vida cotidiana militarizada. Los llamamientos a la unidad nacional, a la disciplina y a la responsabilidad individual parecen una conscripción. Los controles policiales y los toques de queda encarnan aspectos de la declaración de la ley marcial. Las multas económicas se convierten en instrumentos punitivos de humillación social y la imposición de procedimientos médicos se convierte en un método científico de fragmentación y atomización social. El rastreo de un virus y la localización de los cuerpos enfermos se asemejan a la búsqueda de enemigos y saboteadores. Los muertos son reclutados por los estados mayores para extorsionar el silencio y la sumisión con el fin de ejecutar la verdad a sangre fría. ¿Quién se atreve todavía a hablar de salud pública; quién se atreve todavía a hablar de paz social? Hace dos años, los gobernantes de todo el mundo declararon unánimemente la guerra al enemigo invisible. Dos años más tarde, su recuerdo o reajuste de las prácticas biopolíticas individuales refuerza su operación orquestada de olvido y normalización de la guerra. Sea cual sea la conclusión científica sobre el curso de la pandemia, no esperemos ningún anuncio político oficial de armisticio o fin de la guerra. El legado de esta batalla ya está pesando en la continuación de la guerra en el lado de los oprimidos. Pues junto a la fuerte depreciación de todos los aspectos de la vida, se encuentra el inexorable retroceso o incluso el desarme político de los movimientos sociales y políticos de todo el mundo. El rechazo a la guerra, al militarismo, a la contrainsurgencia, no puede encontrarnos sin participación, sin armas, desarmados en muchos aspectos. Cada acción e iniciativa política, cada campaña y estrategia debe contribuir también al esclarecimiento multifacético de quién es el verdadero enemigo de los oprimidos. Sólo el perfil y el conocimiento exhaustivos del enemigo pueden proporcionar objetivos comunes para la lucha revolucionaria de los pueblos.

No existe una salida pacífica a la guerra, ni los nuevos equilibrios del terror garantizan la seguridad de los pueblos. El cese de un conflicto militar significa una reorganización militar por parte de los fuertes. La salida de la guerra significa la destrucción de las máquinas de guerra y de su economía. Significa una amplia insubordinación social a los dictados del militarismo, una rebelión de clase desde todo imperativo estatal. Significa comunidades de lucha, instituciones revolucionarias de autogestión y autodefensa social, significa una estrategia de insurrección permanente. Aquí y ahora, construir las proyecciones revolucionarias del mundo que imaginamos asumiendo las multiformes responsabilidades de tal proyecto aquí y ahora. Ofrecer el alma y el cuerpo a la visión y al intento de revolución social. No hay nada más importante y bello que este mundo albergue que la perspectiva de su transformación revolucionaria.

Casi un siglo después del inicio de la Primera Guerra Mundial, en lugar de hacer de la solidaridad internacionalista una bandera de conveniencia, recordemos lo básico. Sabotaje-Solidaridad-Revolución. Sabotaje en la guerra significa hacer que el ejército de mi país (y no sólo), cualquier forma de ejército enemigo, sea incapaz de luchar dentro y fuera de sus fronteras. Interferir subversiva y destructivamente en su mano de obra, recursos y materias primas, formando un entorno hostil a su alrededor mediante el refuerzo de la guerra de clases revolucionaria y antiestatal. Esta es nuestra suprema tarea internacionalista de clase, el gesto supremo de amor, solidaridad y fraternidad con todos los pueblos de este mundo. Y sobre estos gestos se puede construir la comunidad mundial de lucha que derribe fronteras y nacionalismos, estados y ejércitos. La única comunidad, la única guerra que puede detener todas las guerras.

CÉLULAS DE ACCIÓN ANTIMILITARISTA, marzo de 2022

PS. Nuestras acciones están dedicadas al anarquista encarcelado D. Chatzivasileiadis que del 11 al 18/3 realizó una huelga de hambre, enviando una señal de solidaridad internacionalista y antibélica dentro y fuera de las fronteras, y al anarquista encarcelado Xatziagkelou que asumió la responsabilidad por su participación en la organización «Acción Anarquista» así como a las 2 personas detenidas por el mismo caso.

¡Libertad a todos los prisioneros de guerra anarquistas!

Volveremos.

