Por segunda vez en un periodo de meses, el Consejo de la Prisi贸n de Elaiona ha rechazado la petici贸n de la compa帽era Pola Roupa -que ya ha cumplido 7 a帽os de prisi贸n- de un permiso para poder ver a su hijo durante unos d铆as.

Obs茅rvese el trasfondo pol铆tico en t茅rminos de soberan铆a, tanto el desarrollo de ambas sesiones con preguntas a Pola Roupa sobre sus opiniones ideol贸gico-pol铆ticas y su expresi贸n p煤blica como sobre su defensa pol铆tica en los tribunales, y el consiguiente apuntalamiento pol铆tico del apoyo a las decisiones de rechazo sobre la base, en definitiva, de la criminalizaci贸n de la opini贸n pol铆tica y su expresi贸n p煤blica as铆 como de la postura pol铆tica y la defensa revolucionaria en los tribunales.

Como se dice claramente en la 1陋 decisi贸n (Decisi贸n del Consejo n潞 20/17/02/2022), la criminalizaci贸n de la postura intransigente de la compa帽era de no renunciar a su actividad revolucionaria y de no revisar su posici贸n anarquista, tal y como se defendi贸 en su defensa ante los tribunales, surge 芦Tras escuchar a la detenida, de las cartas y entrevistas publicadas recientemente y antes, en todo caso en el tiempo posterior a su detenci贸n, en internet y en los medios de comunicaci贸n禄. M谩s a煤n, la criminalizaci贸n total de la lucha anarquista, de forma coherente y a trav茅s de la identificaci贸n de Pola Roupa con el espacio anarquista (芦ha sido identificada con el espacio anarquista que desarrolla la acci贸n al margen de la ley禄, seg煤n se escribe en la misma sentencia), sobre la base de la expresi贸n p煤blica de las ideas anarquistas a trav茅s de la contrainformaci贸n que no reconoce fronteras 芦dentro y fuera de los muros禄, demuestra descaradamente la apertura del r茅gimen de excepci贸n en relaci贸n con la expresi贸n de discursos y actitudes pol铆ticas, desde los presos del Estado que siguen resistiendo con coherencia y entereza, hasta los m谩rgenes de la propia lucha en general.

El anterior ataque por parte de las autoridades a la libre expresi贸n pol铆tica y a la lucha antiestatal en general, queda claramente demostrado en la 2陋 decisi贸n (Decisi贸n del Consejo n潞 54a/19/05/2022), ya que el 煤nico motivo de rechazo de la decisi贸n de conceder una licencia es la circulaci贸n -y el contenido por supuesto- del libro de Pola Roupa, 芦Estado vs. Comuna, Derecho, revoluciones y 芦delitos禄 pol铆ticos a trav茅s de los siglos禄, que recoge la investigaci贸n hist贸rica de la compa帽era sobre el 芦delito禄 pol铆tico, los or铆genes del Estado y su papel hist贸rico, tal y como se someti贸 a los tribunales contrarrevolucionarios, en el contexto de su defensa pol铆tica. La criminalizaci贸n de la postura pol铆tica general de la compa帽era en los tribunales, en este caso, se convierte en el veh铆culo para abrir una v铆a para vincular el tratamiento especial y el r茅gimen de exenci贸n para los presos con las potenciales pr谩cticas represivas correspondientes de los militantes en general, a trav茅s de la criminalizaci贸n de la difusi贸n del discurso pol铆tico desde la prisi贸n hacia el exterior y viceversa. De esta manera, y a partir de la criminalizaci贸n de la investigaci贸n hist贸rica y la publicaci贸n de libros en torno al discurso revolucionario, se est谩 perfilando una condici贸n a煤n m谩s dist贸pica que la ya existente de violencia y control, a partir del modismo para el caso de la compa帽era presa Pola Roupa, miembro de Lucha Revolucionaria, se vislumbra la oscura posibilidad de extender pr谩cticas similares de criminalizaci贸n del pensamiento y la expresi贸n a los presos en general, dentro y fuera de las c谩rceles.

El punto m谩s central de este particular ataque del Estado a la compa帽era y a la lucha anarquista en general, es que todo esto se produce entorno a la maternidad (tipificada por la agresiva pregunta del fiscal -en cuanto a la propia elecci贸n de la maternidad- sobre si la compa帽era quer铆a o no quedarse embarazada) y la posibilidad de que un ni帽o viva aunque sea unos d铆as con su madre. El encuentro de todo lo anterior con el n煤cleo de lo que alimenta nuestras luchas por el futuro, es decir, la infancia libre, sus necesidades y la continuidad de la vida, demuestra la brutalidad con la que el poder ataca a la vida misma y no duda en jugar sobre las espaldas de sus partes m谩s org谩nicas sus 芦juegos禄 m谩s complejos y sangrientos鈥

Solidaridad con la compa帽era Pola Roupa y Nikos Maziotis

El Estado es el 煤nico terrorista

Solidaridad con el huelguista de hambre desde el 23/5 Giannis Michailidis

La lucha por la libertad de uno es una lucha por la libertad de todos

Por una conciencia libre

Por una sociedad libre

Iniciativa de los compa帽eros

FUENTE: ATHENS INDYMEDIA

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A