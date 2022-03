–

La violencia de género no es sólo un hecho. Es la normalidad constantemente impuesta de la asfixia patriarcal. Feminicidios diarios, innumerables violaciones y abusos, comentarios insultantes e irónicos, cuestionamientos e intimidaciones. Y cuando estas cosas reciben la bendición divina del oscurantismo civilizado que cosecha la iglesia, la rabia intransigente toma forma, sale a la calle y busca voz. La violencia revolucionaria asume su responsabilidad.

El 21/01 se añade una pieza más al puzzle de la podredumbre cultural que domina la vida social y política. Un cura violador de niños de 37 años es acusado de indecencia sistemática contra una niña de 11 años que asistía al catecismo de la jauría religiosa de los proxenetas en Patisia (zona de Atenas). Tristeza, asco, rabia pero sobre todo responsabilidad. Responsabilidad de no enterrar un incidente más de tantos sucesos repulsivos que conforman el hedor de la mafia sagrada. Responsabilidad para no dejar nada sin respuesta. Y la responsabilidad, si no se traduce en acción, se pierde en la vorágine entre la aceptación y la resignación.

Llevé a cabo el ataque incendiario a la Fundación para la Reflexión Nacional y Religiosa porque el rechazo de la aceptación arma la afirmación de la justificación. Porque no espero que se haga justicia con quienes sancionan sistemáticamente la normalización de la violencia de género y la muerte exigiendo explicaciones y disculpas. Hice una intervención política altamente simbólica con un agente de la mafia sagrada al enviar un único y claro mensaje: En las leyes de sometimiento, la justicia revolucionaria es el único camino.

Nuestro cautiverio ordenado no muestra más que la polarización que alimenta dos mundos en constante lanzamiento y conflicto. Acepto con orgullo mi responsabilidad, con la cabeza alta y una sonrisa en la cara, aunque cueste la pérdida de mi libertad individual, aunque suponga iniciar una nueva caza de brujas, y es que mis propias responsabilidades pesan como montañas.

Con nuestros cuerpos aprisionados entre muros, barrotes y cadenas, pero nuestros corazones siempre libres, continuamos nuestra lucha por la igualdad, la justicia y la autodeterminación.

Mi absoluto apoyo, amor y solidaridad a los dos perseguidos Georgia Voulgari y Panagiotis Kalaitzis. Mi agradecimiento sin reservas a los cientos de corazones que laten de nuestro lado y la promesa de que no desfalleceremos ni un momento . Estamos en guerra.

APLASTEMOS A LA SANTA MAFIA

TOMEMOS DE NUEVO NUESTRAS VIDAS EN NUESTRAS MANOS

Thanos Xatziangelou

Anarquista cautivo, ΓΑΔΘ (celdas del cuartel general de la policía de Tesalónica)

12/2/2022

FUENTE: ACT FOR FREEDOM NOW!

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA