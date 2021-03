–

Ataque a la escuela de policías de Nea Filadelfia

Como un mínimo signo de solidaridad y apoyo en la lucha del huelguista de hambre y comunista revolucionario D. Koufontinas, elegimos atacar la escuela de los policías en la zona de Nea Philadelphia con piedras y pinturas, en el día simbólico del 8 de marzo la lucha por las mujeres .

Hemos elegido devolver una pequeña parte de la violencia que reciben las personas que están luchando durante tantos días. El gobierno neoliberal de extrema derecha de ND elige jugar con la vida del compañero, ya que elige golpear a las mujeres y a los hombres que bajan en apoyo de la huelga de hambre con productos químicos, flashes, cañones de agua, así como las bandas asesinas uniformadas del grupo delta. No olvidamos la orgía de represión que siguió en N. Smyrni a los residentes y las palizas de los bastardos de la diáspora.

Ps. Dedicamos el ataque a la memoria del anarquista Lambros Fountas, miembro de la Lucha Revolucionaria que fue asesinado con una pistola en la mano por los perros uniformados del régimen el 10 de marzo de 2010.

SOLIDARIDAD CONTINUA PARA D.KOUFONTINAS

ANARQUISTAS / COMUNISTAS

Fuente: Atenas IMC

————–

Como señal mínima de solidaridad con el luchador revolucionario del hambre y la sed Dimitris Koufontinas, en la madrugada del domingo 7/3 atacamos y rompimos:

2 cajeros automáticos del Pireo en Moschato

1 cajero automático de Eurobank en Moschato

1 cajero automático de Alpha Bank en Moschato

El ELTA de Moschato

1 cajero automático de Piraeus en Agia Sofia en Piraeus

1 cajero de Eurobank en Maniatika en el Pireo

LOS GUERRILLEROS NO DECLARAN EL ARREPENTIMIENTO

EL ESTADO Y EL CAPITAL LOS ÚNICOS TERRORISTAS

VICTORIA DE LA LUCHA DE DIMITRIS KOUFONTINAS

Ps. En cuanto al supuesto ataque a la casa de un diputado de N.D. cuando se haga lo entenderás, hasta entonces vive con miedo.

ANARQUISTAS

Fuente: Atenas IMC

Ataques incendiarios en Atenas

n el contexto de la guerra que vivimos cada día, como muestra de nuestra solidaridad práctica con el revolucionario impenitente Dimitris Koufontinas, así como con todos los oprimidos, optamos por atacar. No podemos dejar sin respuesta la tortura y posible masacre del camarada. Desde la violencia insurgente de los oprimidos hasta las prácticas guerrilleras de los rebeldes, las calles nos pertenecen, los objetivos son muchos, ataquemos. Así que elegimos atacar:

1) Una furgoneta de la Oficina General de Correos incendiada (por razones obvias) en la zona de Chalandri, cerca de la calle Pentelis el 24/2

2) Cajero automático del Banco del Pireo en la calle Acharnes incendiado el 3/3

3) Incendio del cajero automático del banco Alpha en la calle Patision el 11/3

Victoria de la huelga de hambre del revolucionario Dimitris Koufontinas, ¡satisfacción inmediata de su petición!

¡Ningún régimen de exención para los presos políticos!

¡Los rebeldes tienen razón, no los chivatos y los agachados!

Estos ataques están dedicados a la memoria del revolucionario anarquista Lambros Fountas, caído en la guerra social.

Grupo de acción 10 de marzo

Patras: ataque con molotovs a dos maderos en moto.

El jueves 4/3 a las 21:00 horas tendimos una emboscada a dos motos de los policías que pasaban por allí, a 50 metros de la comisaría. Los atacamos con tres cócteles molotov, dos explotaron en las motos y el tercero en el casco del policía. Para tener un objetivo claro y lograr el plan tuvimos que esperar algo más de media hora.

Nuestro ataque es un acto de solidaridad con el guerrillero urbano Dimitris Koufontinas que hace su lucha contra el estado asesino. Es el mismo estado que impone el encierro antisocial, que contrata a policías en época covacha para reprimir cualquier voz de resistencia desde abajo y que empobrece a nuestra clase.

En este punto de inflexión histórico crítico, llamamos a cada persona libre y consciente, a cada luchador a construir relaciones y focos de fuego y lucha. Ataquemos el Estado y su repugnante moral por cualquier medio. En cada juzgado y en cada tribunal. A cada jefe. A cada periodista rufián. A cada policía que es el perro de todos ellos. Los enemigos son vulnerables tienen nombres, direcciones y debilidades. Los policías no sólo caen con oraciones, también caen con fuerza de lucha.

VICTORIA PARA EL STRUUGLE DE D. KOUFONTINAS

NI UN PASO ATRÁS

Compañerxs

Fuente: Atenas IMC

Tesalónica: Ataques incendiarios contra los que firmaron la sentencia de muerte de D. Koufondinas.

La dura lucha del compañero Dimitris está llegando a su fin, ya que ha decidido aceptar los costes políticos, económicos y militares de la responsabilidad del primer asesinato de un huelguista de hambre en nuestro país. Con esto, nuestra paciencia también llega a su fin. Habiendo estado del lado del camarada Dimitris desde el principio, declaramos claramente nuestras intenciones.

Si no respetas la vida, ¿por qué la mereces?

Hace años que sabemos que nos oponemos a un sistema poderoso que ha hecho de la obscenidad y la injusticia sus leyes. Hemos aceptado que somos pequeños y poco numerosos, frente a tu omnipotencia. Lo sabes todo sobre nosotros, registras nuestros movimientos, robas suspiros y momentos de libertad, sin ningún rastro de vergüenza. Sabemos que no tienen sensibilidad, que condenan a millones de vidas a la pobreza. Pero a pesar de su vigilancia y poder, la situación y el equilibrio están cambiando, poco a poco.

Lo sabemos todo sobre ti. Sus casas, sus oficinas, sus coches, sus fortunas. Registramos todos sus movimientos. Sus tardes tranquilas, sus viajes matutinos de ida y vuelta al trabajo, sus salidas dominicales con sus familias. Y si no nos diferenciáramos de vosotros, por esta característica tan importante llamada moral revolucionaria, este aspecto cualitativo y moral, os habríamos privado de todos los bellos momentos que disfrutáis. Pero nuestra guerra tiene un objetivo estructurado y se dirige a las causas de la miseria. La sangre de nuestros camaradas vale tanto como el mundo entero. Así que si se derrama su sangre, el mundo se inundará de ella.

Al final, sólo queda la rabia. Por eso reivindicamos las bombas incendiarias de baja potencia, contra objetivos políticos, judiciales y militares, en la ciudad de Tesalónica.

– Al amanecer del domingo 28 de febrero, atacamos la casa del presidente de la Asociación de Policías de Salónica, Demetrios Padiotis, en la calle Pelopidas 5, en Sykies. Padiotis y el resto de los asesinos uniformados son responsables de miles de torturas, detenciones y encarcelamientos, abusos y asesinatos a costa de locales e inmigrantes, activistas, marginados, jóvenes, estudiantes, etc. Son el blindaje militar del gobierno, y son los únicos responsables. Son la armadura militar del totalitarismo de Estado, en su guerra contra el enemigo interior. La resistencia al terrorismo de Estado sólo puede lograrse mediante un conflicto abierto con las fuerzas de seguridad.

– En la noche del martes 2 de marzo, asaltamos el domicilio del ex presidente del Tribunal de Apelación, Antonios Tsalapeta, en el número 12 de la calle Distoros, en el barrio de Charilaou. El clero de la mafia judicial ignora ostensiblemente al compañero de Dimitris y discute la validez de su petición de ser trasladado a la sección subterránea de la prisión de Korydallos. Con la misma facilidad con la que firman documentos que condenan a millones de vidas a la desesperación, firman la primera muerte de un huelguista de hambre.

– En la noche del miércoles 3 de marzo, atacamos la casa de la política de Nea Dimokratía, Afrodita Latinopoulou, en el número 1 de la calle Episkopou Kitrous Nikolaou, en el centro de la ciudad. Esta escoria, a través de la seguridad que le da la realidad digital, chorrea odio y bilis contra la vida y la lucha de nuestro compañero y contra la lucha de clases. Nuestro ataque, a pocos metros de la lucha de los estudiantes, es un mínimo mensaje de solidaridad con la lucha contra el deterioro de la educación y por la libertad dentro de las universidades.

El asesinato planificado del camarada Dimitris no es sólo una noticia. Es un punto de inflexión histórico, que acelera la escalada de la guerra revolucionaria, ya que se están tendiendo puentes dentro del movimiento de resistencia social. La verdad está ante nosotros y nos mira a la cara con urgencia: si abandonamos la lucha por la vida y la dignidad, mataremos a nuestro compañero antes de que lo haga el enemigo. Una batalla no termina cuando se acaban las balas, sino por la determinación. Por eso, para ganar, hay que creer en ello, como cree Dimitris, que no flaquea, no después de 50 y 60 días, sino después de dos décadas de lucha contra el régimen de excepción permanente.

«…En esta larga lucha, no importa si te caes, si hay otra mano para continuar. Los caminos cambian, los tiempos cambian, las formas cambian, pero el objetivo es el mismo. »

Dimitris Koufondinas

Hacemos un llamamiento abierto a la sociedad: si el gobierno estadounidense y Mitsotákis ejecutan al revolucionario Dimitris Koufondinas, toda la ciudad será destruida. Y para ello necesitamos que todos estén a nuestro lado. Porque la vida y la dignidad deben seguir siendo valores que se defienden colectivamente, con uñas y dientes, frente al autoritarismo de un clan de bastardos que rondan esta época de la manera más oscura. Una era de confrontación de clases. En un momento en que la historia se escribe con adoquines, los asesinos no son los activistas, sino los que insultan y empañan la memoria revolucionaria. A partir de ahora, cada uno elige conscientemente su lado. Los errores, las negligencias y las incoherencias no se perdonarán.

Para todos los compas que libran batallas en la vida real, para todos nuestros hermanos y hermanas encarcelados, para cada corazón rebelde que camina a nuestro lado armando voluntariamente nuestras negaciones colectivas, para Lambros Foundas, que, 11 años después, nos dice «no abandonar la lucha», pero sobre todo para ese gran camarada y hombre libre que es Dimitris Koufondinas, el amanecer sigue brillando. El final está ante nosotros. Veámoslo. Luchemos, brújula, no te doblegues, no te eches atrás. Hagamos que paguen por todo.

Toda nuestra fuerza está con Dimitris.

Lo peor está por llegar…

Núcleos de Acción Directa – Organización de Acción Anarquista

