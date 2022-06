–

De parte de Anarquia.info June 14, 2022 139 puntos de vista

Noche del 28 de mayo. Se est谩n ultimando los planes de la Polic铆a Nacional para los pr贸ximos disturbios que desde hace d铆as se anuncian a trav茅s de los medios de comunicaci贸n que tendr谩n lugar en el interior de la Universidad de Atenas a ra铆z de los sucesos contra la presencia policial. 芦Fortalecer la AUTH禄, 芦El cord贸n alrededor de la AUTH est谩 siendo preparado禄, son algunas de las frases que se escuchan 煤ltimamente en un esfuerzo de car谩cter comunicativo, cuyo objetivo es intimidar y luego evitar los enfrentamientos. La polic铆a antidisturbios, las motocicletas y los antidisturbios se han desplegado alrededor del per铆metro de la universidad. En el interior, los pelotones est谩n apostados en las facultades de la STH y de Biolog铆a, mientras que los guardias de seguridad han tomado posiciones 芦estrat茅gicas禄 para trazar un mapa de las personas que provocar谩n los incidentes. 芦Posiciones estrat茅gicas禄 que hemos podido localizar y algunas de ellas han sido perseguidas con exagerada facilidad, sin poder capturarlas, ya que la sola idea de lo que somos capaces les hace huir.

El Estado intenta ahora proyectar la imagen de un mecanismo policial 芦perfecto禄 sin vulnerabilidades con una planificaci贸n operativa 芦perfecta禄. Una planificaci贸n operativa 芦perfecta禄 que no parece serlo en la pr谩ctica. Sorprendimos a los pelotones que custodiaban el riesgo biol贸gico durante las 24 horas quem谩ndolos ya desde el primer ataque. Durante nuestra reconstituci贸n detectamos un intento de represalia por parte del equipo de detenci贸n, que no lleg贸 a producirse, ya que nos llam贸 la atenci贸n y les atacamos con gran ferocidad, deteni茅ndoles. Cuando los antidisturbios vieron que no pod铆an controlar la situaci贸n, comenzaron a retirarse y ocultarse detr谩s del carro lanzaaguas. Cabe destacar que el carro lanzaaguas no arroj贸 agua, ya que nunca intent贸 acercarse a nosotros. El 煤nico movimiento que le vimos hacer fue de 1 metro hacia adelante y 10 metros hacia atr谩s. Los enfrentamientos duraron en total unos 45 minutos y fueron protagonizados por 70 personas.

Llegados a este punto, queremos se帽alar algunas cosas sobre la violencia estatal. El uso de la fuerza policial excesiva siempre ha sido una herramienta utilizada en circunstancias en las que el poder perd铆a terreno. Por mucho que intenten convencernos de la suave caricia del poder, nunca olvidaremos los asesinatos, las palizas, las torturas en los centros de detenci贸n. Nunca olvidaremos los disparos directos desde una distancia de pocos metros y la amenaza de un polic铆a antidisturbios cuando nos apunt贸 con su arma reglamentaria durante un asalto al consulado turco. Y todo esto es la punta de un iceberg que a veces es m谩s visible y otras menos. Estos acontecimientos nos hacen reflexionar sobre la planificaci贸n operativa de la polic铆a. Pensamientos que nos susurran que los c铆rculos dentro de las fuerzas policiales est谩n buscando sangre. Pensamientos que nos susurran que quieren morir.

Enviamos una se帽al de agresi贸n desde Sal贸nica a Atenas y a todas las dem谩s ciudades y anunciamos un nuevo ciclo de ataques. Nos alegramos de los atentados que han tenido lugar en Tesal贸nica, en Exarchia y en otras zonas en las 煤ltimas semanas, tanto los que se han hecho p煤blicos como los que nunca se han o铆do. Nos dan valor para el futuro. Con inteligencia, valor y paciencia, seguimos luchando. Con cerebro, coraje y sin paciencia esperamos a la polic铆a universitaria para recibirlos con los brazos abiertos y flores.

P.D.: Liberaci贸n inmediata del compa帽ero y huelguista de hambre Giannis Michailidis

Anarquistas

FUENTE: ATHENS INDYMEDIA

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A