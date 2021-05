Grecia: Sentencia del juicio contra Vaggelis Stathopoulos, Dimitris Chatzivasileiadis y D. M (23 de abril del 2021)

Sentencia del juicio contra Vaggelis Stathopoulos, Dimitris Chatzivasileiadis y D. M. (Atenas, Grecia, 23 de abril de 2021)

El viernes 23 de abril de 2021, en el Tribunal de Loukareos de Atenas, se pronunci贸 el veredicto contra los anarquistas Vaggelis Stathopoulos (encarcelado) y Dimitris Chatzivasileiadis (en la clandestinidad desde octubre de 2019) y contra el tercer acusado, D. M. El juicio se celebr贸 tras la operaci贸n represiva del 8 y 9 de noviembre de 2019 en Atenas. A los acusados se les imputaron diversos cargos: un robo a mano armada en una agencia de la OPAP, en el que result贸 herido accidentalmente el camarada Dimitris Chatzivasileiadis (21 de octubre de 2019), posesi贸n de un alijo de armas y participaci贸n en la Organizaci贸n de Autodefensa Revolucionaria [螣蟻纬伪谓喂蟽渭蠈蟼 螘蟺伪谓伪蟽蟿伪蟿喂魏萎蟼 螒蠀蟿慰维渭蠀谓伪蟼, OEA].

Tras el robo, se puso en marcha el aparato represivo, que desemboc贸 en la operaci贸n y las detenciones del mes de noviembre siguiente. Durante la operaci贸n se encontraron armas, una de las cuales fue considerada por las fuerzas represivas como perteneciente a la Organizaci贸n Revolucionaria de Autodefensa.

El camarada Dimitris Chatzivasileiadis asumi贸 inmediatamente la responsabilidad pol铆tica y pr谩ctica de haber participado en el robo y la responsabilidad exclusiva de sus propias lesiones. Asimismo, asumi贸 la exclusiva responsabilidad pol铆tica y pr谩ctica de todo el arsenal y dem谩s material que se encontr贸 con 茅l. El camarada declar贸 que hab铆a asumido la responsabilidad pol铆tica de la reorganizaci贸n y la continuaci贸n de la lucha guerrillera basada en la estrategia y la experiencia de la Organizaci贸n de Autodefensa Revolucionaria, negando que el detenido pudiera tener alguna relaci贸n con la historia de la organizaci贸n espec铆fica y las responsabilidades pol铆ticas y pr谩cticas resultantes de las que s贸lo 茅l ten铆a conocimiento.

Anuncio de las sentencias del juicio contra los anarquistas Vaggelis Stathopoulos y Dimitris Chatzivasileiadis y D. M.

La sentencia del juicio:

Vaggelis Stathopoulos: 19 a帽os sin apelaci贸n.

Dimitris Chatzivasileiadis: 16 a帽os sin apelaci贸n.

D. M.: 10 a帽os con apelaci贸n.

Pancartas y consignas antes en la sala tras el anuncio de las sentencias.

FUERZA AL COMPA脩ERO BUSCADO DIMITRIS CHATZIVASILEIADIS

SOLIDARIDAD Y FUERZA AL ANARQUISTA VAGGELIS STATHOPOULOS Y A D.M.

隆Fuego a las c谩rceles!

Declaraci贸n de Vaggelis Stathopoulos

La solidaridad es juzgada en mi persona con las m谩s pesadas acusaciones, porque ayud茅 a un compa帽ero herido. Mi acusaci贸n y mi juicio se basan 煤nicamente en criterios pol铆ticos, en la actitud de dignidad y solidaridad que he seguido sistem谩ticamente durante toda mi vida. No tengo nada que disponer m谩s que mi propia vida, no tengo nada que defender a pesar de la lucha constante contra la furia asesina del Estado y del capital. Si mi solidaridad pr谩ctica es el delito por el que se me condena y encarcela, 隆me declaro impenitente!

P. S.: Para terminar, quiero saludar de todo coraz贸n a los compa帽eros que estuvieron a mi lado, en todos los sentidos, a los que estuvieron a mi lado y siguen luchando. Sabiendo que las condiciones son adversas y que las cosas est谩n dif铆ciles afuera, 隆no desistieron! Y renovar la cita en las calles, donde crec铆 y nunca he olvidado.

NI UN PASO ATR脕S

Utilizando el poder del adversario invertimos los t茅rminos, 隆el camino m谩s corto es el recto!

Ninguna batalla fue ganada sin haber sido dada.

Vaggelis Stathopoulos

Prisi贸n de Korydallos

