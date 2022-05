–

Publicado de un sitio web de contrainformaci贸n. 芦Sobre el pr贸ximo juicio en relaci贸n con el incidente de 2018 con el cazador en Evia El 26 de mayo de 2022, el caso judicial por el incidente que ocurri贸 hace unos 3,5 a帽os, el 26 de diciembre de 2018, en Evia, en relaci贸n con una disputa con un cazador, se escuchar谩 en el Tribunal de Apelaci贸n Unipersonal para Casos de Delitos en Chalkida. Las personas llevadas a juicio son dos.

Sin embargo, por razones que no vienen al caso, tanto este texto como la apertura pol铆tica del caso se hace ahora s贸lo por el firmante. Lo que ocurri贸 en diciembre de 2018 fue un intento espont谩neo de impedir que un cazador siguiera con su afici贸n de matar a un animal. Tras pedirle repetidamente que se detuviera en vano, se produjo una tensi贸n cuyo resultado fue que su escopeta fue arrojada a alg煤n lugar del bosque. Con el cazador en un estado furioso, el final del incidente lleg贸 con nuestra salida del lugar. El cazador llam贸 a la polic铆a y como resultado fuimos detenidos en la ruta por varios de sus veh铆culos y nos arrestaron.

Los cargos que se nos imputaron fueron robo (por la escopeta), que es un delito grave, y hurto (de un tel茅fono m贸vil), que es un delito menor. Al mismo tiempo, se impuso una condici贸n restrictiva para salir del pa铆s, que sigue vigente hoy en d铆a. Se puede encontrar m谩s informaci贸n sobre el incidente y las declaraciones, el papel y la actitud de los clubes de caza sobre el caso en el texto anterior publicado aqu铆 (nota del editor: este texto se puede encontrar traducido dentro del blog aqu铆).

Estas acusaciones s贸lo sirven para despolitizar una acci贸n espont谩nea pero pol铆tica a favor de los animales no humanos y contra los cazadores asesinos. Despolitizar las acciones que alteran la ley y el orden, que ponen en peligro la normalidad y que desaf铆an el poder y los privilegios de algunos, es algo que hace mayoritariamente la justicia civil. Con la ley como herramienta de la democracia civil, el poder camufla las caracter铆sticas de nuestras acciones y las juzga en funci贸n de su inclusi贸n o no en su c贸digo legal. Las leyes, sin embargo, no son m谩s que la ratificaci贸n escrita de los poderes verticales y horizontales. Por ello, la guerra contra los poderes se sit煤a a menudo fuera del contexto de la vida jur铆dica. Dicho esto, la conclusi贸n no es que la acci贸n en Evia fuera ilegal. Es que las acciones contra la autoridad a menudo pueden ser ilegales o, con la gesti贸n adecuada del c贸digo penal, pueden llegar a serlo.

En definitiva, este texto no es un intento de demostrar la inocencia ni un llamamiento a apoyar al firmante frente a dos acusaciones injustas y falsas formuladas por el sistema judicial del Estado. Es un llamamiento a la solidaridad en la lucha contra el poder. En este caso, el poder lo encarnaba un individuo que, ampar谩ndose en su posici贸n privilegiada como miembro de la especie humana, sali贸 a divertirse matando a criaturas no humanas libres que se mov铆an en su entorno natural. La caza como s铆ntoma de antropocentrismo y especismo existe para confirmar este 煤ltimo. Matar a voluntad a otros seres sintientes (se muevan por tierra, mar o aire) bas谩ndose en la superioridad sobre ellos es una pieza en la cadena de la explotaci贸n polimorfa de los animales no humanos.

Junto a ella est谩 el secuestro y el encarcelamiento de animales en estructuras de confinamiento, explotaci贸n, tortura y asesinato. Algunos ejemplos son los zool贸gicos, los parques marinos, las tiendas de animales, las piscifactor铆as, las f谩bricas de la industria de la carne, la leche, el queso, los huevos, el cuero y las pieles. La misma reivindicaci贸n de la superioridad de la especie humana arma las manos de la ciencia y lleva a los animales no humanos a los laboratorios de experimentaci贸n en nombre de la b煤squeda de una cura para las enfermedades humanas y la causa de las subvenciones financieras para los experimentos, la promoci贸n y el avance acad茅mico a trav茅s de la publicaci贸n de la investigaci贸n experimental y la rentabilidad de las empresas farmac茅uticas de la producci贸n y venta de medicamentos. La vida y la existencia de los animales se considera tan inferior que la experimentaci贸n con ellos para la producci贸n de cosm茅ticos, detergentes y otros productos de aseo y del hogar no despierta, en su mayor铆a, ning煤n reflejo social.

En cambio, los m谩s afortunados est谩n protegidos legalmente seg煤n la cultura y las leyes de cada pa铆s, como ocurre en Grecia principalmente con los gatos y los perros. Sin embargo, incluso en este caso, estos animales se denominan 芦animales de compa帽铆a禄 (nota del editor: tambi茅n llamados 芦mascotas禄) ya que su existencia no puede dejar de servir a las personas de alguna manera. Al mismo tiempo, la cultura del especismo, que abraza la eugenesia y la l贸gica de la pureza, arma las manos del Estado y de todo tipo de 芦amantes de los animales禄 con las herramientas de la esterilizaci贸n, el astillado y el confinamiento en apartamentos con el argumento de 芦salvar禄 a los animales no humanos. Pero esto tampoco es m谩s que una mentalidad camuflada de especismo que vuelve a colocar a los humanos en la posici贸n de decidir por los animales no humanos, esta vez como sus protectores superiores. Pero que estos 芦amantes de los animales禄 respondan si elegir铆an lo mismo para las personas sin hogar.

O si entienden el t茅rmino 芦bienestar animal禄 de la misma manera que entienden el t茅rmino 芦fil谩ntropo禄. Supongo que no castrar铆an, astillar铆an y encarcelar铆an a un amigo humano debido a las condiciones meteorol贸gicas. Todas estas pr谩cticas autoritarias y las estructuras correspondientes pueden existir, y de hecho existen, s贸lo porque sirven al constructo del antropocentrismo y a la cultura del especismo sobre los que se asienta la mayor parte de la sociedad humana. Ambos despojan a los animales no humanos de sus caracter铆sticas y permiten que pasen de ser sujetos con un valor intr铆nseco en la vida a ser m谩quinas con fines de lucro, objetos de entretenimiento, productos de consumo, herramientas de experimentaci贸n y osos de peluche para los humanos. Y la caza no es m谩s que una parte de todo esto. El presidente del club de caza local 鈥 de Istriea 鈥 dijo que toda la 芦familia de la caza禄 est谩 siendo perjudicada y amenazada por la acci贸n en Evia.

Esta acci贸n, sin embargo, lleva detr谩s la oposici贸n no s贸lo a este cazador en particular, no s贸lo a los cazadores, sino a todos aquellos que encarnan la autoridad del especismo. La liberaci贸n de los animales no humanos de los grilletes de la dominaci贸n humana es la piedra angular del antiespecismo, al igual que la liberaci贸n de todos de los grilletes de todos los poderes es el n煤cleo de la liberaci贸n total. Todas las formas de poder coexisten, interact煤an y se alimentan mutuamente. El patriarcado desaf铆a la igualdad de valor de las feminidades sobre las masculinidades, al igual que el especismo desaf铆a la autovaloraci贸n de los animales no humanos sobre los animales humanos. La guerra contra la autodeterminaci贸n de los cuerpos de las hembras humanas, su violaci贸n y tratamiento no consensuado como mecanismos de reproducci贸n, medios de producci贸n de entretenimiento, placer y como herramientas para la validaci贸n de la dominaci贸n masculina, est谩 al lado del correspondiente tratamiento de los cuerpos femeninos de los animales no humanos. Las vacas en el contexto de la industria, apiladas una al lado de la otra, aprisionadas e inmovilizadas, son sometidas a repetidas violaciones con el fin de producir beb茅s que nunca crecer谩n con sus madres ya que terminar谩n en un matadero para convertirse en carne para los humanos.

Y la leche de su madre nunca acabar谩 para ellos, ya que se convertir谩 de nuevo en un producto para los humanos. Probablemente el estante del supermercado que adornar谩 lo que deber铆a ser comida para sus beb茅s estar谩 cerca de una nevera que contendr谩 sus propios cuerpos descuartizados empaquetados y congelados. El tr谩fico de mujeres no es tan diferente de llevar vacas en camiones a alguna instalaci贸n para su confinamiento, opresi贸n, tortura y violaci贸n. Concebir la 芦liberaci贸n禄 como algo que s贸lo cabe en la especie humana es lo mismo que concebir la 芦sociedad sin clases禄 como una sociedad de supremacistas blancos y esclavos de piel oscura. O como una sociedad en la que el patriarcado seguir谩 existiendo y/o los ni帽os y los ancianos seguir谩n siendo oprimidos por la edad 芦productiva禄 y las personas con capacidades y formas de pensar diferentes vivir谩n a la sombra de los 芦normales禄. Una sociedad as铆 no puede ser liberadora. Para concluir y volver, la importancia del pr贸ximo tribunal no reside en su aspecto jur铆dico y su veredicto y -en lo que a m铆 respecta- no es un proceso dirigido al individuo juzgado ni una referencia -por extensi贸n- a la visi贸n atomoc茅ntrica de las luchas de liberaci贸n. Se trata de la promoci贸n sociopol铆tica de formas de vida que se oponen a la opresi贸n y al poder. Y desde mi perspectiva, la solidaridad en este caso en particular se entiende como solidaridad en primer lugar con los propios animales no humanos, como algunos conejos que pueden haberse salvado ese d铆a. Con este punto de partida, invito a las personas que comparten estos temas a expresar su solidaridad de la manera que deseen. Porque hasta que todos sean libres, ninguno lo ser谩.

LOS ANIMALES NO SON OBJETOS, TIENEN VALOR DE VIDA PROPIA LA CAZA NO ES UN PASATIEMPO, ES UN ASESINATO

Atenas,

23/04/2022

Dimitra

