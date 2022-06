–

NOTA DE ANARQUÍA: Se ha realizado la traducción del comunicado del anarco-comunista Dimitris Chatzivasileiadis, quien realiza una crítica al posicionamiento anarquista frente a la Guerra entre Rusia y Ucrania, realizando un análisis a la lucha de Nestor Makhno y el ejército Negro, para confrontar al ataque imperialista del Estado Ruso.

Prefacio a la publicación

La composici√≥n del texto ¬ęCuando los majnovistas aniquilaron a Grigoriev y Petliura ¬ę* comenz√≥ en los primeros d√≠as de la guerra y se termin√≥ en la tercera semana. Cuando el manuscrito fue liberado de la prisi√≥n y mecanografiado, ya hab√≠an pasado dos meses de guerra. El texto en griego se public√≥ entonces en athens.indymedia en abril del 22. La informaci√≥n impresa desde el exterior al interior de la prisi√≥n y la comunicaci√≥n escrita desde la prisi√≥n al exterior, llegan con retraso, incluso cuando existe un grupo de apoyo organizado para esta tarea para el combatiente capturado (lo que no es as√≠ en mi caso). Sin embargo, los acontecimientos confirman plenamente el presente an√°lisis. Los nacionalistas e imperialistas de ambos bandos est√°n prolongando el conflicto. Y los libertarios siguen atrapados en el dilema convencional entre huir y abandonar la lucha social en el campo o suicidarse pol√≠ticamente poni√©ndose del lado del nacionalismo. La necesidad de un di√°logo internacional para el renacimiento del anarquismo revolucionario se hace m√°s urgente cada d√≠a que pasa, a trav√©s de la coformaci√≥n de las responsabilidades pr√°cticas que corresponden a quienes desean ser sujetos activos en la evoluci√≥n hist√≥rica.

(Se ha a√Īadido un glosario aclaratorio al final del texto).

*Grigoriev era un desertor del Ej√©rcito Rojo, ex zarista, que aspiraba a convertirse en l√≠der de Ucrania. Makhno lo ejecut√≥ durante una reuni√≥n p√ļblica. Petliura era el l√≠der de los nacionalistas ucranianos. Fue asesinado por el makhnovista jud√≠o Scholem Schwarzbad en 1916 en Francia, que hab√≠a perdido a catorce de sus familiares durante los pogromos antijud√≠os perpetrados por los nacionalistas. En la publicaci√≥n original de este texto en griego, s√≥lo se mencionaba a Petliura, como si estuviera en el lugar de Grigoriev en su ejecuci√≥n. La confusi√≥n hist√≥rica se not√≥ despu√©s de la publicaci√≥n, debido a la presi√≥n del tiempo y a la falta de acceso a los recursos dentro de la prisi√≥n. Sin embargo, el significado pol√≠tico es el mismo.

INTRODUCCI√ďN

Tan pronto como comenz√≥ la invasi√≥n militar del imperialismo ruso en territorio ucraniano, los anarquistas publicaron un llamamiento a la movilizaci√≥n internacional para la ¬ęDefensa Territorial de Ucrania¬Ľ, con la firma ¬ęComit√© de Resistencia¬Ľi. Tal llamamiento, en la situaci√≥n dada y desde el √°mbito de una guerra interestatal y a√ļn m√°s desde la perspectiva de la intervenci√≥n activa en el conflicto, es importante y su posici√≥n pol√≠tica, sea cual sea, es crucial para el movimiento libertario en todo el mundo.

En su trayectoria de los √ļltimos dos siglos, el movimiento socialista, y en particular los anarquistas, se han visto a menudo atrapados en la vor√°gine de la guerra entre estados. La guerra, como la m√°s cruda realidad de la autoridad, que se apodera totalmente del espacio social, es la coyuntura m√°s cr√≠tica para el movimiento social revolucionario. Han sido muchos los momentos en los que el movimiento socialista se ha dividido en relaci√≥n a una guerra en particular o en relaci√≥n a la guerra en general, momentos en los que ha sido llevado al matadero o en los que √©l mismo ha reproducido estructuras belicistas e imperialistas. Por otra parte, todas las revoluciones proletarias surgieron de la guerra o de la dictadura militar. Nuestra postura durante el per√≠odo condensado de la lucha de clases definida militarmente determina el desarrollo del movimiento social.

En mi opini√≥n, las observaciones y propuestas de Mijail Bakunin sobre la guerra franco-prusiana siguen siendo las posiciones anarquistas revolucionarias m√°s l√ļcidas sobre la guerra. Bakunin vio muy pronto la din√°mica revolucionaria en la batalla entre el internacionalismo y el nacionalismo dentro de la defensa patri√≥tica, yuxtapuesta a los desvar√≠os racistas imperialistas de Marx y Engels, mucho antes de que Lenin planteara el antiimperialismo. M√°s tarde, la revoluci√≥n libertaria sovi√©tica en el territorio ucraniano se convirti√≥ en la experiencia m√°s educativa hasta la fecha sobre el lugar de los anarquistas en la guerra. La pol√≠tica cambiante del Ej√©rcito Revolucionario Insurgente de Ucrania (Makhnovista) en relaci√≥n con las fuerzas estatistas implicadas en la guerra contrarrevolucionaria, nos da unas pautas claras y atemporales (dentro de los l√≠mites hist√≥ricos del capitalismo). La revoluci√≥n social en el territorio ucraniano se enfrent√≥ a todas las formas de dominio militar de la contrarrevoluci√≥n: los poderes (mon√°rquicos, feudales y, en menor medida, burgueses) del antiguo imperio dominante, la intervenci√≥n externa de las potencias imperialistas centrales de Europa, el intento nacionalista de controlar el movimiento local, adem√°s de todo esto, las bandas de saqueadores y, finalmente, la continuaci√≥n del imperialismo zarista por parte de la dictadura bolchevique, que previamente hab√≠a vendido los territorios ucranianos con el Tratado de Brest. Los makhnovista fueron ejemplares al abordar la necesidad de desarrollar una estrategia de guerra, que estuviera subordinada al objetivo pol√≠tico: el desarrollo de la revoluci√≥n social.

He sentido la necesidad de entrar en el di√°logo en torno a la convocatoria del Comit√© de Resistencia por muchas razones. En primer lugar, este breve llamamiento no contiene ninguna posici√≥n o propuesta pol√≠tica, salvo la vaga declaraci√≥n apolog√©tica de que se trata de una ¬ęguerra contra el imperio, no a favor del Estado¬Ľ. Adem√°s, los imperativos finales son m√°s que vagos, son controvertidos: ¬ęUcrania libre¬Ľ es un concepto expresado por igual por el pueblo, por los nacionalistas, por los nazis y por los imperialistas de la OTAN, e incluso por los militaristas rusos. La delimitaci√≥n del proyecto revolucionario dentro de las fronteras de la ¬ęEuropa revolucionaria¬Ľ, y de hecho, en la geograf√≠a de la acumulaci√≥n capitalista, s√≥lo puede plantear interrogantes. El socialismo nacional de la √©poca de los Batallones de Asalto, encontrar√≠a su expresi√≥n m√°s adecuada en esta consigna. El llamamiento del Comit√© de Resistencia se limita a vagas propuestas de car√°cter militar. El textoii m√°s extenso al que se refiere el Comit√©, en cuanto a sus ¬ęposiciones y opiniones¬Ľ, no a√Īade nada a la falta de referencia a cualquier pol√≠tica revolucionaria. M√°s adelante examinar√© este art√≠culo ‚Äď referencia, que es sobre todo una narraci√≥n hist√≥rica reeditada por el grupo Crimethink. Una cr√≠tica a esto ya ha sido planteadaiii por los compa√Īeros del grupo –Ď–ĺ–Ķ—Ü –į–Ĺ–į—Ä—Ö–ł—Ā—ā–ĺ–≤ ‚Äď Luchador Anarquista (Rusia). De acuerdo con los comentarios de Luchador Anarquista, ampliar√© la revisi√≥n cr√≠tica.

Una segunda razón relacionada, para escribir este texto, es la propaganda a favor de la subordinación del movimiento anarquista y social a las fuerzas estatistas, que se expresa directamente a través de los textos publicados en los medios antiautoritarios, como el mencionado artículo-identidad del Comité de Resistencia.

La tercera razón, relacionada con la anterior, es la distorsión de la experiencia y las propuestas del Movimiento por la Libertad Kurdo.

Escribo como anarquista encarcelado por mi participación en la lucha guerrillera dentro de los límites territoriales de un Estado perteneciente a la estructura interestatal-capitalista dominante de este planeta. La Organización Autodefensa Revolucionariaiv, cuya historia defiendov y cuyas propuestas reafirmo, nació del movimiento social, para servir y manifestar la estrategia internacionalista, como base de la lucha revolucionaria.

Tambi√©n escribo sobre la base de los v√≠nculos creados a trav√©s de la lucha com√ļn con el Movimiento por la Libertad del Kurdist√°n y con la experiencia y la propuesta confederal, v√≠nculos con los que me he comprometido desde que comenz√≥ la revoluci√≥n en Rojava.

Debo se√Īalar adem√°s que me posiciono claramente desde una perspectiva plataformista, luchando por la unidad pol√≠tica territorial internacional de los anarquistas y el cultivo de la responsabilidad social colectiva dentro de la autodirecci√≥n revolucionaria, as√≠ como que defiendo la consecuencia armada de la voluntad y la √©tica anarquista. La guerra actual ha llevado el plataformismo al primer plano del discurso anarquista. El di√°logo que llega al punto de la pol√©mica dentro del mismo marco te√≥rico significa que este marco es actual.

En aras de la brevedad, me abstendr√© inicialmente de dar mi propio an√°lisis de la situaci√≥n pol√≠tico-econ√≥mica planetaria y ucraniana. Bastar√° con la declaraci√≥n pol√≠tica de clase descriptiva de las federaciones anarquistasvi, con la que estoy de acuerdo. Su texto com√ļn constituye un enfoque anarquista elemental de los conflictos interestatales y de r√©gimen, hacia la formaci√≥n de una orientaci√≥n revolucionaria. A continuaci√≥n examinar√© una cr√≠ticavii realizada al texto de las federaciones. All√≠ me centrar√© en particular en las debilidades de las propuestas de este texto, que otros tambi√©n se√Īalaron. Sin embargo, creo que estas debilidades, que son cr√≥nicas, no han sido abordadas hasta la fecha en una direcci√≥n revolucionaria.

¬ęNO PARA EL ESTADO¬Ľ, ¬ŅCON EL ESTADO O CONTRA EL ESTADO?

Empiezo comentando la narración histórica del artículo al que se refiere el Comité de Resistencia, porque pinta un cuadro de la realidad que aspira a ser exhaustivo, al tiempo que es amplia e intencionadamente inexacto. En resumen, el texto tiene un estilo periodístico, dejando que sus intenciones políticas se deslicen bajo la sombra de su enfoque descriptivo ambiguo y supuestamente neutral. Los aspectos políticos destacados en su narrativa son inherentemente pro-burgueses. Los acontecimientos han sido descritos u ocultados, con el evidente propósito de encubrir el factor fascista. Al mismo tiempo, está ausente cualquier referencia a las posiciones anarquistas, históricas, contemporáneas o particulares de los autores.

En concreto, la distorsi√≥n de la historia comienza con el levantamiento de Maidan. Detr√°s de la mentira de que ¬ęninguna de las fuerzas era absolutamente dominante¬Ľ, relativizada por la palabra ¬ęabsolutamente¬Ľ, se encuentra el dominio militar absoluto de los nazis en la calle, que culmin√≥ con su ataque armado contra el parlamento, que, aunque simb√≥lico (ni siquiera veinte fusiles, seg√ļn todos los informes disponibles), fue la ocasi√≥n para la entrega del gobierno a la direcci√≥n burguesa pro-OTAN y a los fascistas. El traspaso del Estado lo hizo el propio aparato estatal. La reticencia de la polic√≠a durante la escalada del conflicto se presenta al rev√©s. Mientras se hace referencia a los cuerpos de mercenarios leales al dictador dirigido por Rusia, se pasa por alto el hecho probado de que la direcci√≥n de la oposici√≥n pro-OTAN hab√≠a organizado y llevado a cabo asesinatos de manifestantes por francotiradores de la polic√≠a con el fin de socavar el r√©gimen. Al final, unos pocos disparos de fusil por parte de un grupo de fascistas fueron suficientes para provocar el cambio de posici√≥n y orientaci√≥n que la burgues√≠a ucraniana, con el apoyo de EEUU, hab√≠a predeterminado. Ciertamente, el movimiento del Maidan no fue un golpe militar y, con la misma claridad, se desencaden√≥ para provocar y provoc√≥ un cambio institucional, similar al marcado por la ¬ęMarcha sobre Roma¬Ľ de los Camisas Negras de Mussolini.

Los autores del art√≠culo afirman que el proyecto de los anarquistas de organizarse junto a los fascistas fue impotente, se√Īalando algunas de las razones de la debilidad de los anarquistas en los momentos cruciales, una debilidad duradera que trasciende las fronteras. Sin embargo, no hacen ning√ļn comentario pol√≠tico sobre la inexistente autonom√≠a de los anarquistas dentro del movimiento de Maidan, sobre la ausencia de organizaci√≥n de la autodirecci√≥n social y la autodefensa, sobre c√≥mo la participaci√≥n combativa de los anarquistas estuvo subordinada al militarismo fascista, y sobre el consiguiente hecho de la dominaci√≥n pol√≠tica del nacionalismo contra el movimiento social.

Como deja claro el art√≠culo, el movimiento de Maidan no ten√≠a ning√ļn componente social o pol√≠tico con objetivos proletarios. Que sepamos, nadie plante√≥ la cuesti√≥n de la explotaci√≥n de clase, ni siquiera los anarquistas participantes. El punto de encuentro de proletarios y anarquistas con el resto del movimiento, que estaba dirigido pol√≠ticamente por la burgues√≠a, era la antiautocracia. Es bajo la misma luz estrecha que se promueve hoy el alineamiento con el nacionalismo; el imperialismo ruso no se percibe como una estructura de dominaci√≥n de clase dentro de un sistema m√°s amplio de dominaci√≥n pol√≠tica y de clase, que es el capitalismo global, sino s√≥lo abstractamente como un agente de opresi√≥n, y de hecho, uno personificado (¬ęel dictador Putin¬Ľ). ¬ŅC√≥mo se puede luchar contra el capitalismo y el Estado moderno volviendo a la ideolog√≠a antimon√°rquica de la burgues√≠a de hace cuatro siglos? Ya desde la Uni√≥n Americana y la Revoluci√≥n Francesa, sabemos que la democracia burguesa y los derechos que define no ofrecen ninguna protecci√≥n al pueblo ni libertad social. Desde la √©poca de la Convivencia Pac√≠fica (¬ęGuerra Fr√≠a¬Ľ), sabemos que la promoci√≥n de la libertad y la democracia desde el anticomunismo dirigido por la OTAN, desde los nacionalismos e incluso desde los apoyados por el bloque monopolista del Estado, es el velo de la contrarrevoluci√≥n. Tras la plena integraci√≥n en la econom√≠a de mercado, la embestida militar-capitalista-estatal, ahora desencadenada en todo el mundo, ha usurpado por completo los fastuosos ropajes de la democracia. Los derechos civiles hoy en d√≠a no s√≥lo han dejado de ser un campo de disputa entre la defensa social y el control del Estado, sino que pertenecen al arsenal ideol√≥gico del m√°s feroz ataque de clase, debido a la sobreexpansi√≥n y sobrefraccionamiento de las relaciones capitalistas. En Maidan, el enfoque de los anarquistas en la antiautocracia, como elemento de uni√≥n del movimiento, contribuy√≥ a la hegemon√≠a de los poderes burgueses y luego al progreso de la estructura autoritaria dominante, el Estado-naci√≥n.

Para evitar interpretaciones err√≥neas, perm√≠tanme se√Īalar que estoy firmemente en contra de la condena de aquellas revueltas sociales que carecen de un programa y una organizaci√≥n revolucionarios claros. Parte de la izquierda estatista que conden√≥ los levantamientos populares en Siria, Venezuela, Bielorrusia y Cuba, lo hizo para defender los reg√≠menes de clase, s√≥lo para jugar el papel de extra dentro de las rivalidades imperialistas y los juegos de poder. Los que se abstuvieron del levantamiento de Maidan se abstuvieron de la verdadera lucha de clases. La posici√≥n contraria a las tendencias euroburguesas y nacionalistas en Maidan, no podr√≠a haberse planteado en ning√ļn otro espacio o momento. Sin embargo, el art√≠culo-identidad del Comit√© de Resistencia sigue atrapado entre dos polos de subordinaci√≥n pol√≠tica. Tan atrapado, que ante el resurgimiento del nazismo hist√≥rico ucraniano, no vio m√°s que una farsa.

En cuanto a la fase post-Maidan, el artículo no da ninguna descripción de cómo se desarrollaron las relaciones de explotación y la heteronomía política. En cambio, hacia el final defiende el régimen político, basado en el dogma ideológico capitalista sobre la separación e independencia de las tres autoridades (parlamento burgués, poder judicial, ejecutivo).

En la descripci√≥n de la guerra en las provincias del este, no se menciona el terrorismo antisocial practicado por el r√©gimen. Adem√°s, las comunidades rusas son tratadas por los autores como √≥rganos inanimados del Estado ruso, desprovistos de determinaciones sociales y de clase, al igual que la propaganda prorrusa cuenta la historia de Maidan exclusivamente como una construcci√≥n de laboratorio de los OTANistas. Por cierto, dado que una parte del pueblo que vive dentro de las fronteras del Estado ucraniano se presenta como un instrumento del imperialismo, la guerra √©tnica contra √©l parece estar justificada. ¬ŅCu√°l es la diferencia entre esta propaganda de limpieza √©tnica, y la pro-¬ęsovi√©tica¬Ľ, que, justificaba lo que el pueblo ucraniano hab√≠a sufrido a manos de los bolcheviques, d√©cadas antes, invocando las pr√°cticas de los banderitas, (como todos los pueblos de la URSS)?

El art√≠culo no dice nada sobre las persecuciones y asesinatos fascistas de gitanos, LGBTI y otras comunidades, ni sobre los cr√≠menes de las organizaciones nazis, como Azov, contra los residentes rusos en las provincias del este, organizaciones que est√°n integradas en el ej√©rcito ucraniano y cuyos miembros ocupan cargos en el gobierno. Los autores, mientras promueven la ¬ędemocracia europea¬Ľ, han pasado por alto el hecho de que incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) ha acusado al batall√≥n Azov, que mantiene una autonom√≠a org√°nica y operativa dentro de la Guardia Nacional ucraniana, de cr√≠menes de guerra, como saqueos masivos, torturas, palizas a civiles, descargas el√©ctricas, simulacros de ahogamiento y secuestros de periodistas.

A√ļn peor que el encubrimiento de la guerra por el sometimiento √©tnico de las provincias del este y, m√°s ampliamente, de la limpieza √©tnica de elementos rusos, el art√≠culo pasa por alto la masacre en el edificio de los sindicatos de Odessa, refiri√©ndose, en una sola frase, a ¬ęvarios activistas muertos durante los disturbios callejeros¬Ľ. Al igual que los anuncios de la polic√≠a y de los principales medios de comunicaci√≥n. Supongo que los asesinados no han sido suficientes para desechar a los autores del nacionalismo. Decenas de personas que se hab√≠an refugiado en el edificio, perseguidas por una concentraci√≥n fascista, fueron rodeadas, literalmente masacradas, ahorcadas y quemadas por los fascistas, en transmisi√≥n en vivo. Es de suponer que algunos de los masacrados eran bur√≥cratas sindicales. Pero nada puede perdonar un acto nazi tan horrible. Su silenciamiento indica, por un lado, la mala conciencia de quienes se han unido al nacionalismo ucraniano y, por otro, su decisi√≥n de seguir sirvi√©ndolo.

El propio art√≠culo describe c√≥mo algunos anarquistas ucranianos se volvieron fascistas. Una vez m√°s, los autores parecen no hacer ning√ļn intento de comprender las causas de la debilidad pol√≠tica de los anarquistas en el espacio ucraniano (y no s√≥lo all√≠, por supuesto). La guerra se trag√≥ al movimiento anarquista y al movimiento social en general, ya que el movimiento no estaba preparado para la guerra. Al igual que la represi√≥n se traga las insurrecciones cuando ninguna fuerza social est√° decidida a hacer una revoluci√≥n. Recordemos la ruptura entre los anarquistas al inicio de la 1¬™ guerra imperialista mundial. El pacifismo y la asimilaci√≥n a los nacionalismos se derivan igualmente de la persistente desorganizaci√≥n del movimiento libertario tras la disoluci√≥n de la Primera Internacional. Mientras los anarquistas sigan sin decidirse a pasar a la acci√≥n revolucionaria directa, la historia no se detiene, contin√ļa en los t√©rminos de los poderes existentes. La falta de orientaci√≥n pol√≠tica y de base social conduce al militarismo y √©ste al fascismo.

El cisma dentro del movimiento, entre el pacifismo (que en la guerra no puede ir más allá de la caridad) y el militarismo, se extiende dentro de los diversos nacionalismos y polos de poder en competencia. Finalmente, a falta de autoorganización revolucionaria, el movimiento social se asimila a la política burguesa, de una u otra manera.

El art√≠culo, al referirse a las actividades de los anarquistas en el √°mbito de la guerra nacionalista, hace una menci√≥n especial a una organizaci√≥n nacionalista (¬ęResistencia Aut√≥noma¬Ľ), con la que colaboraron algunos anarquistas y que tiene referencias a la Autonom√≠a Zapatista y al Movimiento por la Libertad Kurda. El art√≠culo no menciona el barniz ideol√≥gico de esta organizaci√≥n nacionalista, como si la similitud entre el nacionalismo ucraniano y el paradigma de la resistencia nacional desarrollado por el PKK fuera un hecho. Se trata de una vulgar distorsi√≥n de las experiencias revolucionarias de los zapatistas y de los movimientos kurdos. Abdullah Ocalan, el PKK y el KCK (Uni√≥n de Comunidades Kurdas) han formulado e implementado las ideas de la Naci√≥n Democr√°tica y de la Autonom√≠a Confederal. La Naci√≥n Democr√°tica es la superaci√≥n de las rivalidades nacionalistas, raciales y religiosas, fomentadas por el imperialismo y que sirven a sus fines. La Naci√≥n Democr√°tica es la fraternidad y la coorganizaci√≥n de diferentes comunidades, dentro y fuera de las fronteras estatales. La Naci√≥n Democr√°tica es la comunidad autoorganizada que se convierte, en programa, en la base de la democracia inclusiva sin fronteras.

La guerra de negación de la autonomía de una comunidad, de una sociedad, de continentes enteros y del mundo en su conjunto (como la guerra del nacionalismo ucraniano contra la autonomía de las comunidades rusas y la guerra del imperialismo zarista contra la sociedad ucraniana) es el principal enemigo de la Nación Democrática. La Autonomía Confederal es al mismo tiempo el rechazo de los encierros nacionales, el respeto de las identidades sociales y su solidaridad organizada contra todos los estados y contra la soberanía genérica del estado-nación. Las derivaciones históricas del colonialismo ruso y la limpieza étnica interconectada que persigue el fascismo ucraniano no tienen nada que ver con la autonomía. La visión de la autonomía ha sido secuestrada por las fuerzas estatistas de ambos lados, con el fin de manipular los movimientos sociales.

La asimilaci√≥n del movimiento social ha sido la misi√≥n innata y b√°sica del fascismo. No permitiremos que ning√ļn nacionalismo desvirt√ļe las propuestas del Movimiento por la Libertad del Kurdist√°n, que hoy representan la alternativa antiestatal anticapitalista m√°s desarrollada.

El PKK ha abandonado la idea y la política del Estado-Nación, tras haber revisado la transformación de los regímenes monopolistas del Estado y el estancamiento crónico de la lucha anticolonialista nacionalista-estatista. Este cambio de mentalidad y de práctica surgió de la coyuntura de los nuevos nacionalismos de los antiguos Estados socialistas, de sus escisiones y de la manipulación de los nacionalismos por parte de la OTAN en todo el mundo. Los revolucionarios kurdos buscaron respuestas a las ataduras históricas que, entre otras cosas, llevaron a la guerra actual dentro de las fronteras del Estado ucraniano.

El art√≠culo-identidad del Comit√© de Resistencia, describe el simplista barniz hist√≥rico-ideol√≥gico del colonialismo neo-zarista (nazismo, Segunda Guerra Mundial y euro-atlantismo), del que este r√©gimen sigue dependiendo para disciplinar a los rusos y manipular el movimiento anticapitalista a nivel internacional, como si fuera su causa. Ante la ausencia de un an√°lisis pol√≠tico de clase, el art√≠culo adopta la visi√≥n conspirativa anticomunista de la historia y el estilo s√≥rdido de las novelas tipo G√©rard de Villiers. En ninguna parte se reconoce la lucha de clases y la lucha por la autodirecci√≥n pol√≠tica y la igualdad econ√≥mica. S√≥lo se reconocen los combatientes ucranianos puros (aunque quiz√°s equivocados) de un lado y los agentes a sueldo del dictador del otro. Lo cierto es que el dinero fluye hacia todos los bandos nacionalistas. Es trillado decir que en el capitalismo todas las relaciones de poder se traducen en dinero. Sin embargo, cabe destacar la creencia en el nacionalismo ¬ępuro¬Ľ.

El estilo propagand√≠stico del revisionismo hist√≥rico anticomunista utiliza la utilizaci√≥n ideol√≥gica de la historia antifascista por parte del imperialismo ruso y sus partidarios, para despojar de su significado al antifascismo y a su historia en general. El antifascismo, refiri√©ndose a sus ra√≠ces hist√≥ricas, se caracteriza como apol√≠tico. Sin embargo, el secuestro de la historia es, por definici√≥n, profundamente pol√≠tico. Los escritores, creo, son sin duda conscientes de las motivaciones pol√≠ticas del historicismo rusoc√©ntrico. Sin embargo, su objetivo es borrar la retrospectiőŅn antifascista como tal. En la fase en la que ambos fascismos se disfrazan de antifascismo, los defensores del nacionalismo ucraniano no se√Īalan la ra√≠z com√ļn, es decir, el capitalismo, el Estado-naci√≥n y su gobierno militar, sino la memoria antifascista.

Una vez planteada la cuesti√≥n de la naturaleza pol√≠tica del antifascismo, veamos cu√°l es la naturaleza pol√≠tica del texto de autodefinici√≥n del Comit√© de Resistencia. Afirma que defiende la ¬ęindependencia¬Ľ de Ucrania. Aunque el Comit√© declara ¬ęla guerra contra el imperio, no a favor del Estado¬Ľ, el art√≠culo no explica qu√© quiere decir con la palabra Ucrania. ¬ŅUna comunidad cultural, los territorios donde reside esta comunidad, el territorio de un estado o tambi√©n las estructuras de este estado? El concepto de independencia suele referirse a los estados. El art√≠culo aboga por la ¬ęindependencia de Ucrania¬Ľ, defendiendo las instituciones burguesas del Estado ucraniano. Aunque no presenta ninguna propuesta revolucionaria, llama a la defensa de la democracia burguesa como condici√≥n preferente de sometimiento. Las posiciones pro-institucionales del art√≠culo no tienen el car√°cter de una maniobra pol√≠tica, sino que agotan su propuesta pol√≠tica. Los autores declaran que ¬ęen esta etapa¬Ľ (sin referencia a una etapa posterior) se sit√ļan ¬ęen el campo democr√°tico¬Ľ, con ¬ęplanteamientos y opiniones radicales¬Ľ. Aunque hay una breve referencia a actividades del movimiento antifascista libertario, no hay testimonios ni sugerencias de pr√°cticas radicales en relaci√≥n con la lucha por la autonom√≠a social y la igualdad. Aqu√≠ reservo convencionalmente el concepto de democracia para las instituciones c√≠vicas capitalistas, tal y como quieren decir los escritores, para que los lectores no se confundan con reformulaciones conceptuales. Sabemos, por supuesto, que la democracia burguesa se form√≥ y se mantiene hasta hoy como la forma de poder estatal que corresponde al dominio de clase olig√°rquico centralizado.

Los autores, para desvincular su apoyo al r√©gimen de clase y pol√≠ticamente represivo, dan la informaci√≥n de que las organizaciones fascistas son una minor√≠a dentro de la paleta pol√≠tica de la democracia ucraniana. El hecho de que los nazis participen en las instituciones burguesas y en el ej√©rcito nacional no les molesta. Mientras el art√≠culo-identidad del Comit√© de Resistencia acaricia suavemente los granos nazis de la democracia ucraniana, pasa por alto el hecho de que los partidos comunistas (o ¬ęcomunistas¬Ľ) est√°n prohibidos. Su desvergonzada propaganda a favor del r√©gimen lo presenta como pluralista, tan pluralista que abraza a los nazis, pero proh√≠be los partidos que incluso fingen ser antifascistas. Seguramente, cuando Bakunin escribi√≥ que ¬ęla democracia m√°s imperfecta es mil veces mejor que la monarqu√≠a m√°s ilustrada¬Ľ, no pod√≠a saber que alg√ļn d√≠a la democracia engendrar√≠a reg√≠menes m√°s horribles que la monarqu√≠a m√°s oscura. No olvidemos que el nazismo surgi√≥ de la democracia representativa. Es un insulto a Bakunin nombrar como democracia imperfecta a un r√©gimen que se instaur√≥ por la acci√≥n de los nazis, llev√≥ a cabo una limpieza √©tnica y prohibi√≥ los partidos de la oposici√≥n. Es una expresi√≥n de burdo nacionalismo denunciar con raz√≥n el nacionalismo ruso por sus ramificaciones nazis, mientras se blanquea el nacionalismo ucraniano encubriendo a sus propios nazis en el popurr√≠ del pluralismo inexistente.

En el texto est√° ausente cualquier referencia a los antecedentes hist√≥ricos de clase del poder o a la actual lucha de clases en suelo ucraniano o en todo el mundo. S√≥lo encontr√© dos referencias a fen√≥menos evidentemente clasistas y ambas eran de estilo pro-burgu√©s: Las peque√Īas y medianas empresas que ¬ęno pod√≠an trabajar libremente¬Ľ bajo el r√©gimen anterior porque estaban obligadas a pagar a sus ejecutivos. Y anarquistas que se han alejado de la percepci√≥n proletaria tradicional porque trabajan en el sector de la inform√°tica (como si √©sta no perteneciera a la cadena capitalista). Los nombres de los estados-naci√≥n en estado de guerra aparecen en cada frase, pero la palabra capitalismo, s√≥lo una vez, y eso entre comillas. Evidentemente, aquellos de los autores que se han colocado sin reservas bajo la ilusoria protecci√≥n de la OTAN, no reconocen la existencia del capitalismo salvaje.

El art√≠culo, as√≠ como el breve llamamiento del Comit√©, adem√°s de defender la democracia burguesa ucraniana, plantea a Europa como guardiana de la democracia y como lugar de referencia en s√≠ misma. No prestar√© mucha atenci√≥n a la tonter√≠a de que Rusia tiene planes a largo plazo para destruir cualquier democracia en Europa, que sali√≥ directamente de los libros de texto de la propaganda anticomunista de la Guerra Fr√≠a. No s√© si es peor que los escritores adopten tales conclusiones irreales y enga√Īosas deliberadamente, debido a que se han alineado con un bando nacionalista, o si es peor que se crean realmente tales conclusiones; que est√©n pose√≠dos por una interpretaci√≥n del mundo definida por la ¬ęresistencia de la Europa democr√°tica¬Ľ a la ¬ęembestida de la monarqu√≠a rusa¬Ľ. S√≥lo Zelensky se atrevi√≥ a pronunciar una expresi√≥n tan aterradora de la coalescencia entre lo pol√≠tico y lo nacional. El problema fundamental de la visi√≥n pol√≠tica del art√≠culo es que atribuye a Europa una existencia pol√≠tica aut√≥noma. Ya sea la ¬ędemocracia europea¬Ľ la que supuestamente est√° en peligro, o la ¬ęEuropa revolucionaria¬Ľ (el lema final de la convocatoria del Comit√©), los autores sugieren el europe√≠smo como su identidad. Debemos preguntarnos: ¬ŅSe refieren a una identidad geogr√°fica, racial, cultural o pol√≠tica? ¬ŅQu√© identidad √ļnica constituye el recinto geogr√°fico de Europa? Fuera de sus estructuras pol√≠ticas y de clase hist√≥ricamente desarrolladas, el continente europeo no constituye una unidad particular, ni siquiera en sentido geof√≠sico. El territorio ucraniano est√° m√°s cerca de la frontera siria, por ejemplo, que de la francesa. El imperialismo ruso ha devastado, mediante bombardeos a√©reos, ciudades enteras en el territorio sirio en los √ļltimos a√Īos (como Grozny en tiempos pasados) y el r√©gimen colonial turco libra una guerra permanente de ocupaci√≥n dentro de las fronteras sirias e iraqu√≠es. En los primeros d√≠as de la invasi√≥n en el territorio ucraniano el imperialismo ruso evit√≥ los ataques masivos directos contra los residentes, en su intento de no hacer estallar la resistencia popular de rusos y ucranianos y el movimiento antiguerra a nivel internacional. Ninguna ¬ędemocracia¬Ľ de la OTAN se molest√≥ por el bombardeo ruso de las ciudades sirias. Ahora derraman l√°grimas de cocodrilo por el pueblo ucraniano, que es el que mejor les sirve como v√≠ctima de la guerra.

Los autores no ven el imperialismo ruso fuera de su propia localidad nacional, que sit√ļan dentro de un recinto que es, hist√≥rica y contempor√°neamente, patriarcal belicista, estatista, capitalista, colonialista, imperialista y racista: a saber, ¬ęEuropa¬Ľ. ¬ŅQu√© tipo de revoluci√≥n puede tener lugar en el Norte capitalista europeo si no se deconstruye su militarismo imperialista, su control explotador sobre la Tierra, sus instituciones olig√°rquicas, etc.? La ¬ęEuropa revolucionaria¬Ľ s√≥lo puede ser una distorsi√≥n fascista del proyecto revolucionario, porque Europa consiste en una frontera de la constituci√≥n y la defensa de la dominaci√≥n planetaria, y no en una comunidad de los oprimidos, aunque englobe a muchas comunidades de pueblos oprimidos.

Las observaciones pol√≠ticas de este art√≠culo se reducen a una orientaci√≥n pr√°ctica concreta: el militarismo nacionalista. Como opciones disponibles, aboga por ¬ęel ingreso en las fuerzas armadas de Ucrania, la participaci√≥n en la defensa territorial, el reclutamiento y el voluntariado¬Ľ. Evidentemente, a falta de una propuesta organizativa alternativa, la defensa territorial y el voluntariado se subordinan al knout (por recordar la expresi√≥n de Bakunin) del ej√©rcito nacional y a los intereses pol√≠ticos para los que act√ļa. Incluso en el punto en el que el art√≠culo describe la agrupaci√≥n antiimperialista entre los autores, ¬ęla capacidad de defensa del pa√≠s¬Ľ sigue siendo el marco pol√≠tico dominante y, en consecuencia, el apoyo al ej√©rcito regular y la exigencia de la aportaci√≥n de tecnolog√≠a de la OTAN, siguen siendo indiscutibles. Sin embargo, la guerra de guerrillas popular tiene la primac√≠a, idealmente, seg√ļn la agrupaci√≥n m√°s moderada. Todo el art√≠culo en el que el Comit√© de Resistencia basa pol√≠ticamente su llamamiento, apunta exclusivamente a una consecuencia pr√°ctica declarada, a la participaci√≥n en la guerra obedeciendo al militarismo del nacionalismo ucraniano y a sus patrones de la OTAN.

Concluyo mis observaciones sobre el art√≠culo-identidad del Comit√© de Resistencia se√Īalando una contradicci√≥n que, en las condiciones reales del conflicto de clase y pol√≠tico, disuelve el prop√≥sito principal del Comit√©. He comentado que el art√≠culo aboga por la ¬ęindependencia de Ucrania¬Ľ y al mismo tiempo considera necesario el apoyo de la OTAN. Como se√Īala la agrupaci√≥n antiimperialista de los autores, la independencia real, la autonom√≠a social, la libertad y la igualdad no pueden lograrse en un estado de dependencia de una potencia imperialista. Quienes consideran imposible la resistencia sin el apoyo de la OTAN, no creen en ninguna independencia y, m√°s profundamente, no creen en el poder emancipador de los pueblos, en su capacidad inherente de liberaci√≥n social.

Abdullah Ocalan y el PKK abandonaron el propósito del Estado-nación, la idea de independencia fronteriza y el estatismo y desarrollaron la teoría y la práctica confederal internacionalista y transfronteriza, cuando comprendieron que en la modernidad capitalista postsocialista no queda espacio para la independencia popular a través del sistema de Estados-nación. A continuación veremos algunas experiencias históricas y contemporáneas que tenemos en nuestras manos.

CUANDO LOS MAKHNOVISTAS ELIMINARON A GRIGORIEV Y PETLIURA

El texto del colectivo Luchador Anarquista, hace una respuesta camaraderil al art√≠culo que acompa√Īaba la convocatoria del Comit√© de Resistencia, reconociendo un potencial de coevoluci√≥n en una direcci√≥n revolucionaria. Los comentarios correctivos se hacen en un estilo neutral y los puntos de cr√≠tica se plantean como preguntas. Entiendo y comparto la preocupaci√≥n de los compa√Īeros. Sin embargo, creo que la condici√≥n dada de la guerra no deja tiempo para esperar a que las respuestas surjan de las pr√≥ximas experiencias y requiere que las preguntas se planteen inmediatamente en toda su profundidad.

Ya he descrito c√≥mo la narrativa de Maidan era confusa y totalmente oscura con respecto al fascismo. Es importante a√Īadir un significado pol√≠tico a la educada observaci√≥n del Luchador Anarquista sobre la ¬ęausencia de reflejos respecto a la pol√≠tica interna y la estructura social de Ucrania¬Ľ. Esta ausencia sugiere el peligro, si no la conveniencia, de un declive hacia el nacionalismo. La interpretaci√≥n pol√≠tica de la ausencia de referencia a las contradicciones de clase dentro del territorio ucraniano, se ve apoyada por la observaci√≥n final del p√°rrafo, en relaci√≥n con el aumento de la pobreza durante el nuevo r√©gimen. El enfoque final de la cr√≠tica, sobre la democracia capitalista y especialmente su subjetivaci√≥n europea, identific√≥ acertadamente la cuesti√≥n m√°s fundamental para el movimiento social revolucionario y para la resistencia a la invasi√≥n del estado militar ruso. Como concluyen los compa√Īeros del grupo de Luchador Anarquista, la participaci√≥n activa en la batalla contra el imperialismo de Putin ofrece esperanza, pero todav√≠a falta una postura revolucionaria libertaria en el campo. Si se hace tal esfuerzo, ser√° importante que se comunique globalmente en un futuro pr√≥ximo.

Pasaré a una crítica política de las posiciones nacionalistas y proimperialistas del artículo-identidad del Comité, basándome en la experiencia histórica anarquista y en las propuestas implementadas por el Movimiento por la Libertad Kurda. Uno, la cuestión de las fronteras, las etnias y la guerra. Y por otro lado, la cuestión de la democracia burguesa y la dependencia del control imperialista.

M√°s arriba se√Īal√© el giro hist√≥rico radical del PKK, en relaci√≥n con el Estado-Naci√≥n, que era el resultado de un relato global de la era capitalista y del movimiento socialista, as√≠ como el resultado de una profunda autocr√≠tica de la tradici√≥n patriarcal-autoritaria. Tambi√©n me refer√≠ al concepto de Naci√≥n Democr√°tica, que encierra la lucha contra los nacionalismos, los sectarismos de todo tipo y sus dependencias del imperialismo. Una lucha que se lleva a cabo principalmente en el √°mbito social. La Naci√≥n Democr√°tica, tal como la construyen el Movimiento por la Libertad del Kurdist√°n y sus compa√Īeros de lucha, es la forma concreta del internacionalismo contempor√°neo, dentro y contra los grilletes de la fragmentaci√≥n que impone la competencia capitalista. El PKK y el KCK son organizaciones patri√≥ticas, en el sentido de que defienden la autodeterminaci√≥n de una comunidad cultural en el territorio en el que vive y, m√°s concretamente, desde un punto de vista hist√≥rico, en el sentido de la resistencia comunitaria al colonialismo, al genocidio, a la asimilaci√≥n, a la limpieza √©tnica, a la opresi√≥n cultural, pol√≠tica y, en consecuencia, de clase, etc. Pero habiendo dejado atr√°s la tradici√≥n sist√©mica del confinamiento dentro de las fronteras estatales, que, en lugar de ofrecer independencia, propaga la guerra y las dependencias, la autonom√≠a de la lucha patri√≥tica no se fundamenta en el dominio dentro de las fronteras, sino en la resistencia y la coorganizaci√≥n c√≠vica de todas las comunidades dentro y a ambos lados de las fronteras, a la manera de la comuna.

Cuando el PKK pasó a esta visión del mundo y de la política, adaptó su estrategia y su táctica en consecuencia, dio espacio a la paz para dar tiempo al movimiento revolucionario turco para que converjan en una dirección confederal, y desde entonces luchan juntos. Dentro de las fronteras del Estado sirio, el Movimiento por la Libertad de los Kurdos se opuso a la creación de Estados étnicamente separados dentro de una Siria fragmentada que sólo se federalizaría de forma típica, como era la aspiración de Estados Unidos y de los nacionalistas kurdos. La Confederación del Norte de Siria es una entidad política unificada, abierta a toda la diversidad social. Este es el paradigma propuesto por el Movimiento por la Libertad Kurda para la autodirección social de todo el territorio sirio, para la liberación del Medio Oriente de los imperialistas, sus ejércitos y el fascismo, pero también para toda la Tierra.

As√≠, la pr√°ctica patri√≥tica del movimiento social internacionalista que abraza y aplica la filosof√≠a pol√≠tica de Ocalan y el KCK, comienza con la autoorganizaci√≥n social inclusiva y sin fronteras, que emprende y organiza su defensa territorial de forma aut√≥noma a las estructuras de poder y no sobre la base de divisiones √©tnicas. El rechazo pr√°ctico del estatismo, radical para el propio movimiento patri√≥tico kurdo, no s√≥lo no cancel√≥ sus or√≠genes proletarios (que sigue proyectandoviii), sino que, por el contrario, abri√≥ el camino para que la fuerza social echara ra√≠ces contra las estructuras que perpet√ļan la dominaci√≥n de clase, la m√°s b√°sica de las cuales es el Estado-Naci√≥n. Abandonando el nacionalismo latente de una enga√Īosa ¬ęindependencia nacional¬Ľ, el movimiento social puede llegar a ser, y de hecho lo es, verdaderamente independiente desde el punto de vista cultural, pol√≠tico y de clase.

Precisamente as√≠, el Movimiento por la Libertad Kurda, sus compa√Īeros y la Confederaci√≥n del Norte de Siria son las √ļnicas fuerzas que se defienden de las repetidas invasiones del colonialismo turco tras las fronteras sirias e iraqu√≠es, as√≠ como las √ļnicas fuerzas que no siguen las instrucciones de los imperialistas. Los kurdos confederados, al mismo tiempo que no reconocen las fronteras entre comunidades, se sacrifican en la defensa de las fronteras interestatales contra las violaciones militaristas, planteando la necesidad de respetar estas fronteras, porque entienden que toda invasi√≥n militar y toda disputa de fronteras espec√≠ficas emana del estatismo y trae la guerra contra las sociedades y contra la unidad popular internacionalista. Por eso, por ejemplo, el KCK hab√≠a criticado la proclamaci√≥n de independencia de la regi√≥n kurda del norte de Irak, realizada por el gobierno regional kurdo del PDK (Barzani). El PDK es un partido nacionalista, servil al colonialismo turco y a las potencias imperialistas. Por cierto, durante la embestida del ISIS contra el territorio iraqu√≠ y luego el sirio, las fuerzas afiliadas al PKK fueron las √ļnicas que resistieron, y victoriosamente.

Aunque la política internacional del PKK no salió de un libro de texto, esta visión sobre la guerra, el nacionalismo, la autodefensa social y la revolución fue registrada hace un siglo y medio por Bakunin. Cito los extractos pertinentes, con la información introductoria, del texto de la Unidad Popular Anarquista (UNIPA, una organización plataformista en Brasil), Guerra y revolución en las trincheras de Rojava: Posición de los anarquistas revolucionariosix (2015):

¬ęFrente a estos episodios, vale la pena se√Īalar aqu√≠ la experiencia hist√≥rica, la pol√≠tica y la teor√≠a de los anarquistas revolucionarios: Mija√≠l Bakunin y la Alianza, la Makhnovshchina y el grupo Dielo Trouda, Jaime Balius y los Amigos de Durruti. Todos estos anarquistas defend√≠an una trayectoria de independencia pol√≠tica del proletariado como pieza clave para el triunfo, no s√≥lo de la revoluci√≥n, sino tambi√©n de la guerra antiimperialista, es decir, defend√≠an la inseparabilidad de las dos esferas (nacional internacional) del conflicto social. Seg√ļn Bakunin en sus Cartas sobre la situaci√≥n de la guerra franco-prusiana ¬ęNo hay que contar con la burgues√≠a (‚Ķ) Los burgueses no pueden ver, no pueden comprender nada fuera del Estado, fuera de los medios regulares del Estado. El m√°ximo de su ideal, de su imaginaci√≥n, de su abnegaci√≥n y de su hero√≠smo, es la exageraci√≥n revolucionaria del poder y de la acci√≥n del Estado, en nombre de la salvaci√≥n p√ļblica.

Pero he demostrado suficientemente que el Estado en esta hora y en las circunstancias actuales -con los bismarckianos en el exterior y los bonapartistas en el interior-, lejos de poder salvar a Francia, no puede m√°s que derrotarla y matarla. Enfrentada a un peligro mortal desde dentro y desde fuera, Francia s√≥lo puede ser salvada por un levantamiento espont√°neo, intransigente, apasionado, an√°rquico y destructivo de las masas populares de toda Francia. Est√©n seguros: sin ella, no hay salvaci√≥n para nuestro pa√≠s¬Ľ. (Bakunin, p. 112-113) La elaboraci√≥n te√≥rica de Bakunin respecto a las consecuencias de la guerra de defensa nacional en un per√≠odo de decadencia y giro contrarrevolucionario del lideralismo burgu√©s, donde el principal inter√©s de la burgues√≠a es el mantenimiento del Estado y la permanencia de la explotaci√≥n laboral, es clara y fundamental. La defensa del pa√≠s colonizado o v√≠ctima de la invasi√≥n imperialista requiere una acci√≥n aut√≥noma del proletariado.

Esta acción autónoma, masificada, organizada en la resistencia popular armada (ya sea en forma de milicias o de ejército revolucionario), para expresar verdaderamente su potencialidad y su fuerza social, no debe estar guiada por los ideales políticos del patriotismo y de la grandeza del Estado que animaron a la burguesía en el pasado, sino por los ideales internacionalistas y por la construcción práctica del socialismo y de la libertad. La guerra antiimperialista o antifascista debe convertirse en la guerra revolucionaria socialista. Sólo así es posible derrotar no sólo a un fascismo/imperialismo particular, sino avanzar decididamente en la lucha universal por la emancipación del proletariado…

El anarquista ruso Bakunin, cuando luch√≥ en Francia contra la invasi√≥n prusiana en 1870-1871, ya se posicion√≥ frente a la pol√≠tica de sectores de la ¬ęizquierda¬Ľ que apoyaban la direcci√≥n pol√≠tica de la burgues√≠a republicana, todo ello en nombre de la unidad y fuerza nacional. Bakunin habla de la izquierda radical republicana: ¬ę¬ŅY la izquierda contest√≥? No hizo absolutamente nada. Aclam√≥ est√ļpidamente a este ominoso ministerio que, en el momento m√°s terrible que pod√≠a pasar Francia, se present√≥, no como un ministerio pol√≠tico, sino como un ministerio de defensa nacional. (‚Ķ) La izquierda radical cre√≠a o parec√≠a creer que se pod√≠a organizar la defensa del pa√≠s sin hacer pol√≠tica, que se pod√≠a crear una potencia material sin inspirarla por ninguna idea, sin apoyarla por ninguna fuerza moral. (‚Ķ) Por patriotismo o por temor a paralizar los esfuerzos sobrehumanos por la salvaci√≥n de Francia de estos hombres dignos, la izquierda radical se abstuvo de toda recriminaci√≥n y de toda cr√≠tica. Gambeta crey√≥ que era su deber dirigirles un caluroso saludo y expresarles su plena confianza en el general Palikao. Al fin y al cabo, ¬Ņno deb√≠an ¬ęmantener a cualquier precio la unidad y evitar divisiones nefastas que s√≥lo beneficiar√≠an a los prusianos¬Ľ? Tales eran la excusa y el argumento principal de la izquierda, que les serv√≠a para encubrir todas sus imbecilidades, todas sus debilidades, toda su cobard√≠a.¬Ľ (Bakunin, Cartas, p. 200)

Seg√ļn Bakunin, la guerra como condici√≥n empuja hacia la revoluci√≥n y la revoluci√≥n social es la √ļnica v√≠a de resistencia popular territorial y de salida del belicismo patronal. Perm√≠tanme a√Īadir una aclaraci√≥n, el concepto de patriotismo adquiere un significado diferente cuando forma parte del antagonismo entre estados, y m√°s a√ļn de los centros capitalistas dominantes (como ¬ęEuropa¬Ľ), y el significado opuesto cuando expresa la lucha anticolonial, anticapitalista. La Comuna de Par√≠s de 1871 fue la primera experiencia de posicionamiento pr√°ctico en relaci√≥n con la guerra, como hab√≠a propuesto Bakunin.

El siguiente ejemplo hist√≥rico, el m√°s educativo, es la revoluci√≥n social en la zona de Ucrania hace un siglo. El Ej√©rcito Revolucionario Insurgente de Ucrania resisti√≥ eficazmente y expuls√≥ la alianza del colonialismo ruso con la contrarrevoluci√≥n y los imperialistas europeos. A diferencia de Lenin, que hab√≠a vendido los territorios ucranianos al imperialismo alem√°n para mantener el dominio del Partido Bolchevique sobre la revoluci√≥n en el espacio ruso, los anarquistas (no s√≥lo ucranianos), que dirigieron la revoluci√≥n en el territorio ucraniano, demostraron ser antiimperialistas consecuentes. Por contradictorio que parezca, la teor√≠a leninista sobre el derrotismo revolucionario dentro del campo imperialista, sobre la guerra antiimperialista y sobre la defensa socialista, se inspiraron en las posiciones de Bakunin. El oportunista Lenin copi√≥ muchas ideas de Bakuninx, al igual que ciertamente copi√≥ e incorpor√≥ elementos del blanquismo, de Nechayev y de Tkachev a la socialdemocracia. xi Los makhnovistas no se sintieron obligados a buscar el apoyo de ninguna potencia soberana para proteger la revoluci√≥n social; lucharon eficazmente contra todos los ¬ęprotectores¬Ľ del pueblo ucraniano.

Los opositores a la guerra imperialista de la Primera Guerra Mundial y todas las clases opresoras del imperio ruso se aliaron porque reconocieron su enemigo com√ļn fundamental: la revoluci√≥n social. Muy recientemente, ¬Ņno consintieron todos los imperialistas la represi√≥n militar del levantamiento proletario en Kazajist√°n? Cuando el ISIS perdi√≥ su autonom√≠a, con la liberaci√≥n de Raqqa, Estados Unidos dej√≥ de depender del movimiento kurdo. Tanto la OTAN como el imperialismo ruso perciben ahora la Confederaci√≥n del Norte de Siria s√≥lo como un contrapeso de equilibrio a la ocupaci√≥n turca, que ambos aprobaron para mantener al r√©gimen de Assad bajo amenaza, uno como hombre del saco y el otro como protector. El Movimiento Kurdo por la Libertad nunca ha necesitado el apoyo de la OTAN, y desde 2017 la Confederaci√≥n del Norte de Siria ha seguido resistiendo con todas las fuerzas capitalistas en contra, abiertamente o por delegaci√≥n. M√°s adelante veremos la naturaleza y el alcance de la cooperaci√≥n de la Confederaci√≥n con la OTAN. ¬ŅHay alguna condici√≥n o incluso alg√ļn indicio que apoye la opini√≥n de que el nacionalismo ucraniano y la OTAN tienen razones para apoyar la revoluci√≥n social?

Los compa√Īeros de la resistencia siria, en un art√≠culo republicado en Crimethink, hicieron observaciones elocuentes sobre el papel de la OTAN y la postura adecuada de los combatientes ucranianos: ¬ęNo hay que presentar a los pa√≠ses occidentales como el eje del bien. Aunque no sean ellos los que invaden directamente Ucrania, no seamos ingenuos con respecto a la OTAN y los pa√≠ses occidentales. Debemos negarnos a presentarlos como los partidarios del ¬ęmundo libre¬Ľ. No olvidemos que Occidente ha construido su poder sobre el colonialismo, el imperialismo, la opresi√≥n y el saqueo de las riquezas de muchos pueblos del mundo, y sigue haci√©ndolo hoy. Por hablar s√≥lo del siglo XXI, no debemos olvidar la devastaci√≥n causada por las invasiones de Irak y Afganist√°n. M√°s recientemente, durante las revoluciones en el mundo √°rabe en 2011, en lugar de apoyar las tendencias democr√°ticas y progresistas, Occidente se preocup√≥ m√°s por asegurar su propia dominaci√≥n e intereses econ√≥micos. Al mismo tiempo, sigue vendiendo armas y manteniendo relaciones privilegiadas con las dictaduras √°rabes y la monarqu√≠a del Golfo. Con sus intervenciones en Libia, Francia ha a√Īadido la obscena mentira de una guerra de motivaci√≥n econ√≥mica que se hace pasar por un intento de apoyar la lucha por la democracia. M√°s all√° de este papel internacional, la situaci√≥n dentro de estos pa√≠ses sigue deterior√°ndose a medida que se intensifican el autoritarismo, la vigilancia, la desigualdad y, sobre todo, el racismo. Hoy, si creemos que el r√©gimen de Putin es una amenaza mayor para la autodeterminaci√≥n de los pueblos, no es porque los pa√≠ses occidentales se hayan vuelto repentinamente ¬ębuenos¬Ľ, sino porque las potencias occidentales ya no tienen tantos medios para mantener su soberan√≠a y su hegemon√≠a. Y seguimos sospechando de esta suposici√≥n, porque si Putin es derrotado por los pa√≠ses occidentales, esto contribuir√° a su creciente poder. Por lo tanto, aconsejamos a los ucranianos que no conf√≠en en la ¬ęcomunidad internacional¬Ľ o en las Naciones Unidas ‚Äď que, como en Siria, es obviamente hip√≥crita y tiende a enga√Īar a la gente para que crea en quimeras.¬Ľ

Los compa√Īeros sirios son claros en su proyecto revolucionario: ¬ęExiste una Tercera Opci√≥n, adem√°s de la OTAN y Putin, el internacionalismo desde abajo‚Ķ Somos internacionalistas, no s√≥lo por principios morales, sino tambi√©n como consecuencia de la estrategia revolucionaria¬Ľ.

En su llamamiento pr√°ctico final, se refieren a la lucha contra el nacionalismo y la OTAN, a la vez que hacen una cr√≠tica pol√©mica a la propaganda de izquierdas que favorece a Putin. En el art√≠culo han analizado la posici√≥n contrarrevolucionaria de defender los campos imperialistas, llam√°ndola ¬ęcampismo¬Ľ.

¬ę‚Ķ

Combatir el diálogo pro-Putin, especialmente de la izquierda. La guerra en Ucrania ofrece una oportunidad crucial para acabar definitivamente con el campismo y la masculinidad tóxica.

Combatir ideológicamente el diálogo pro-OTAN.

Negarse a apoyar a quienes en Ucrania y en otros lugares defienden políticas nacionalistas, xenófobas y racistas.

Criticar y deconstruir constantemente las acciones de la OTAN en Ucrania y en otros lugares. ¬ęxii

Debo se√Īalar que este colectivo de la resistencia siria est√° promoviendo consejos revolucionarios locales y comit√©s de coordinaci√≥n de la revuelta popular, democr√°tica y emancipadora, basados en los principios de la democracia directa, el feminismo y la igualdad.

S√≥lo los nacionalistas tienen razones para invertir en apoyar de nuevo a la OTAN, sin garant√≠as. Zelensky es una marioneta, ya que el estado militar ucraniano es d√©bil y √©l mismo es completamente previsible. Ahora maldice a los ¬ęprotectores¬Ľ del nacionalismo ucraniano, que le han abandonado. ¬ŅNecesita el pueblo ucraniano y ruso la gu√≠a de un aventurero as√≠ para desmantelar el capitalismo zarista?

Cuando Makhno elimin√≥ a Grigoriev, ¬Ņse debilit√≥ la revoluci√≥n o se fortaleci√≥? Con la expulsi√≥n de los nacionalistas, las ra√≠ces sociales de la revoluci√≥n se desarrollaron y fortalecieron su poder de combate. Ciertamente, ni Grigoriev ni Petliura pod√≠an ofrecer nada a la resistencia contra los bolcheviques, aparte de la sumisi√≥n a Vragnell y un compromiso con Denikin. Exactamente lo que har√° Zelensky. Repartir el pastel para mantener la explotaci√≥n. El Ej√©rcito Revolucionario Insurgente de Ucrania no luch√≥ ni por la unidad nacional de los ucranianos ni por la democracia burguesa; organiz√≥ la revoluci√≥n comunista libertaria en el territorio ucraniano y luch√≥ por defenderla y por promover la confederaci√≥n sovi√©tica libertaria en todo el antiguo imperio zarista. La guerrilla anarquista, el levantamiento obrero y la difusi√≥n de la revoluci√≥n social condujeron a la guerra contra todas las fuerzas contrarrevolucionarias; no fue el frente nacional el que condujo a la revoluci√≥n. La lucha de clases revolucionaria y su desarrollo en la autodirecci√≥n social trajeron las victorias. Sin la pr√°ctica revolucionaria, es decir, sin un programa revolucionario inmediato y una iniciativa popular aut√≥noma, todo est√° perdido. La Plataforma para la Uni√≥n General de Anarquistas (la propuesta radical de Dielo Truda) se√Īal√≥ estas necesidades. La revoluci√≥n social requiere una orientaci√≥n pol√≠tica organizada y cuerpos militares propios.

El fascismo se impone cuando las fuerzas anticapitalistas no logran consolidar su poder pol√≠tico-militar. La derrota del movimiento libertario en el territorio ucraniano hace un siglo prepar√≥ el camino para la hegemon√≠a pol√≠tica de los nazis en la resistencia de la naci√≥n ucraniana contra el totalitarismo bolchevique. En 2014 y hasta la fecha, la ausencia de un movimiento anarquista revolucionario ha dejado el campo vulnerable al resurgimiento de la tradici√≥n nazi y a la adhesi√≥n del pueblo ucraniano al nacionalismo occidental-servile y a sus mort√≠feras aventuras b√©licas. El art√≠culo de identidad del Comit√© de Resistencia se√Īala ¬ęel potencial de la sociedad ucraniana, que es una de las m√°s activas, independientes y revolucionarias de la regi√≥n¬Ľ. No lo dudo. Pero recordemos que el nacionalismo alem√°n tambi√©n fue revolucionario en sus inicios (despu√©s de Bonaparte), ciertamente independiente y muy activo, al menos hasta su derrota en la Segunda Guerra Mundial Imperialista. La debilidad cr√≥nica de la corriente revolucionaria del movimiento proletario-social en el territorio alem√°n determin√≥ la transformaci√≥n del dinamismo revolucionario en un nacionalismo revolucionario. El giro hacia el militarismo nacionalista fue realizado primero por los socialdem√≥cratas, la parte m√°s apegada a la democracia europea, y despu√©s por los nacionalsocialistas. Adem√°s, el bonapartismo fue tambi√©n la culminaci√≥n del disciplinamiento de las masas a la contrarrevoluci√≥n burguesa.

Si no parece haber otra salida para la resistencia popular dentro de las fronteras ucranianas que alistarse bajo la direcci√≥n de los nacionalistas, es porque la lucha revolucionaria est√° ausente y, en consecuencia, el nacionalismo se ha apoderado del campo social y de la conciencia colectiva. ¬ŅNo ocurri√≥ lo mismo en 1914, llevando al proletariado a una matanza total, incomparable en escala con todas las masacres de guerra de la historia anterior?

El reclutamiento bajo la dirección del Estado ucraniano es una lápida para el anarquismo revolucionario y la liberación social en el territorio ucraniano. Una condición negativa para el movimiento social también en el territorio ruso y un pesado legado para el movimiento anarquista en todo el mundo.

Luchando bajo el estado y por lo tanto para el estado, es un hecho que los imperios seguirán siendo dominantes. Queda claro que el prominente Comité de Resistencia tampoco es un comité, ya que no tiene autonomía político-militar del estado.

Las organizaciones que en a√Īos anteriores apoyaron la guerra nacional contra los separatistas rusos son claramente fascistas. La apropiaci√≥n indebida del lenguaje y las pr√°cticas de los anarquistas (okupas, estructuras de bienestar autoorganizadas, referencia a la autonom√≠a zapatista y al Movimiento por la Libertad de los Kurdos, etc.) es un problema. Es una misi√≥n inherente al fascismo asimilar el movimiento anticapitalista. Los que se unieron voluntariamente a la guerra contra la autonom√≠a de las provincias del este contribuyeron al desmantelamiento del internacionalismo proletario y abrieron as√≠ el camino al conflicto militar entre los intereses imperialistas. La guerra contra los separatistas rusos s√≥lo difiere en escala de la actual invasi√≥n del militarismo ruso. Los motivos son de la misma calidad, as√≠ como la mentalidad del terrorismo militar. Pero, ¬Ņcu√°l es la diferencia en t√©rminos de ontolog√≠a pol√≠tica entre la guerra anti-autonomista en la frontera ruso-ucraniana y la devastaci√≥n del Autogobierno Democr√°tico de las ciudades fronterizas kurdas por el ej√©rcito turco en 2015? Seguramente la opresi√≥n √©tnica de las diferentes comunidades es el m√©todo de reproducci√≥n del control imperialista y no el camino hacia la autonom√≠a.

El concepto de ¬ędefensa territorial¬Ľ est√° determinado por las caracter√≠sticas pol√≠ticas de las fuerzas que intentan mantener el territorio en disputa; tiene un significado diferente en diferentes condiciones de clase y pol√≠ticas del conflicto. Defensa territorial fue la Revoluci√≥n Americana, las guerras de la Revoluci√≥n Francesa, pero tambi√©n la guerra de los imperios contra Bonaparte, la Comuna de 1871, pero tambi√©n la resistencia del nazismo alem√°n al contraataque de sus oponentes, la resistencia de la ciudad de Kobane contra el ISIS, la resistencia del cant√≥n de Afrin y Serekane, pero tambi√©n la resistencia del ISIS a la expansi√≥n territorial de la Confederaci√≥n del Norte de Siria. Defensa territorial es lo que hac√≠an los separatistas rusos, defensa territorial es lo que hac√≠an los nacionalistas ucranianos para preservar el totalitarismo nacional en el territorio ucraniano, y el imperialismo ruso tambi√©n est√° haciendo defensa territorial invadiendo el territorio continental ucraniano, contra la expansi√≥n de la OTAN. ¬ŅC√≥mo se puede aclarar la confusi√≥n? Simplemente respondiendo qu√© es lo que estamos defendiendo. ¬ŅEs el terreno de la autodirecci√≥n social o son los territorios nacionales, es decir, capitalistas? Mientras no se responda a esta pregunta en la pr√°ctica, la defensa nacional es una prisi√≥n de exterminio para el movimiento social y para los anarquistas.

Veamos la cuestión de la alianza con las fuerzas nacionalistas desde el punto de vista de la libertad política. Observo que la democracia y el nacionalismo no son condiciones contradictorias. Todo Estado se funda y se sostiene en el nacionalismo. El Estado-nación fue la territorialización de la burguesía contra el imperio y el feudalismo. También constituyó la infraestructura material de los centros urbanos como economía defensiva en la competencia entre ellos. La reproducción fraccionada del Estado-Nación, a partir de la Revolución Americana (después de que el cardenal francés Richelieu sembrara la semilla del nacionalismo) y con su manifestación histórica más explosiva en la fragmentación del bloque estatal-monopolista y la URSS, es esencialmente un proceso evolutivo dentro del capitalismo. Es un proceso democrático, en el sentido de la expansión hacia abajo de la burguesía. Es al mismo tiempo un proceso de profundización de la guerra de clases, en la medida en que expande la pirámide de clases a nivel global y local, consolidando poderes, explotaciones y antagonismos. En este eje histórico, la democracia nacional moderna es una forma de capitalización política de la dominación de clase y una forma capitalista de organización de las instituciones políticas. Una forma constitucional fundamentalmente oligárquica y militarista.

Los reg√≠menes representativos son estructuralmente m√°s capaces que las dictaduras en la defensa de los intereses nacionales y en la guerra nacional, porque tienen un mayor consenso y participaci√≥n popular en la guerra. Pero, sobre todo, porque entran en las guerras mucho m√°s por los intereses reales del Estado que por el mantenimiento del r√©gimen, y sus cuadros pol√≠ticos rara vez tienen espacio para la complacencia nacional a cambio de permanecer en el poder. As√≠ es precisamente como la democracia burguesa ucraniana establecida por el movimiento Maidan, ha invertido en la guerra nacional a lo largo de los a√Īos. No olvidemos que EEUU tuvo su mayor eficacia combativa en fases de m√°ximo consenso de clase. Tambi√©n Israel emprendi√≥ guerras expansionistas mientras se bas√≥ en una fuerte democracia social participativa. La democracia del Estado-naci√≥n no ha contribuido en absoluto a la fraternidad de los pueblos. Tampoco, por supuesto, sus manifestaciones dictatoriales.

Las mismas condiciones se aplican a la contrarrevolución. Los regímenes representativos han demostrado ser más eficaces en la represión. Parlamentarios y fascistas se complementan en la manipulación de los movimientos. En la contrarrevolución los fascistas vienen después; emprenden la deconstrucción del movimiento social cuando éste ya ha sido derrotado política y militarmente. Hasta entonces, los fascistas son los precursores del militarismo parlamentario y del nacionalismo y racismo institucionales.

Las libertades civiles nunca han sido un factor decisivo en el desarrollo del movimiento revolucionario. La visión de que la democracia burguesa es un paso necesario contra el imperio, como sugieren algunos anarquistas ucranianos, es una teoría de las etapas políticas, que destierra la lucha de liberación social al futuro lejano de la utopía, al igual que el determinismo marxista desterró el comunismo a un futuro metafísico. Es una sumisión fatalista a la estratocracia burguesa. Hasta la fecha, las revoluciones han surgido a través de la guerra intraimperialista, el colonialismo y la dictadura, es decir, de forma dialéctica y no consensuada como desarrollo del reformismo burgués.

La dictadura es un fenómeno homogéneo en la pirámide de clases mundial. La primacía histórica de la burguesía del Atlántico Norte en la acumulación capitalista y en la autocomposición imperialista ha excluido la necesidad, pero también las condiciones de capacidad, de una dictadura militante a nivel interno. En la periferia capitalista, donde los pueblos están excluidos del beneficio de las estructuras industriales modernas, expoliados de sus recursos naturales de supervivencia y, por tanto, también excluidos de la dependencia de las instituciones representativas, la dictadura es el régimen normal. En la zona semiperiférica estable, a la que pertenecen la mayoría de los antiguos estados socialistas, y también los griegos, turcos y grandes estados latinoamericanos, la dictadura fue en muchos casos la fase embrionaria de la constitución burguesa, y después de la territorialización de la revolución socialista (incluso como espantapájaros), fue la forma política de la contrarrevolución en sus momentos críticos, dada la precaria posición de las clases burguesas locales. Por lo tanto, se hace necesario ver el neozarismo ruso como un subproducto histórico del desarrollo burgués tardío del imperio ruso y del consiguiente totalitarismo monopolista de Estado, y al mismo tiempo como una continuación de su posicionamiento imperialista atemporal. El bonapartismo que subyace en el nacionalismo ruso no es una expresión mantenida de un monarquismo tradicional (aunque lleve este manto), ni una cuestión de amoralismo; implica una dinámica histórica de clase de carácter puramente capitalista. Putin no ha resucitado el absolutismo; la competencia capitalista global y la lucha de clases crean las estructuras políticas y hacen surgir los líderes que les corresponden.

Putin es un producto del desarrollo capitalista en el antiguo bloque de monopolios estatales y de la competencia imperialista. Sin disminuir nuestra hostilidad hacia √©l, su guerra no es peor que las guerras de la OTAN contra los iraqu√≠es, los yugoslavos, los afganos, los pakistan√≠es, los africanos o los islamofascistas que ha engendrado. Las dictaduras impuestas por Estados Unidos desde la segunda guerra imperialista mundial no son ciertamente inferiores al autoritarismo ruso. Las comparaciones siempre son √ļtiles, para los intereses respectivos de los distintos pol√≠ticos, pero sacar de la ecuaci√≥n a los que consideras tus aliados es s√≥lo vulgarismo pol√≠tico. Y es sospechoso. En su discurso de guerra antes de la invasi√≥n, Putin, dirigi√©ndose a los dem√°s imperialistas, les record√≥ que son de la misma pasta, capitalistas y anticomunistas, y que ten√≠an, tienen y tendr√°n negocios comunes. Dijo una verdad.

Con la arrolladora embestida capitalista tras la integración de los Estados de Europa del Este en la economía de mercado, que marcó el derrumbe del espantajo socialista, la democracia burguesa quedó desacreditada en las metrópolis del Norte imperialista. La ofensiva capitalista en la periferia mundial y también en el centro imperialista, hizo que la representación no fuera realista. La democracia de partidos está históricamente obsoleta. En el norte de Europa, la representación sobrevive en la medida en que los organismos nacionales se han desproletarizado, ya que la plusvalía se deriva ahora enteramente del trabajo de los inmigrantes. Tanto allí donde la división de clases entre los patrones locales y los proletarios extranjeros es absoluta, como allí donde el sistema político ha perdido todo arraigo en la empobrecida clase obrera local, la democracia burguesa moderna es un régimen oligárquico, no sólo en el sentido de la heteronomía política (como siempre lo ha sido), sino además en el sentido de que representa exclusivamente los intereses de las direcciones imperialistas y sus mediaciones nacionales por parte de depredadores oportunistas.

Los Estados de Europa del Este no escapan a esta din√°mica hist√≥rica. La democracia representativa sigue conservando una connotaci√≥n idealista, aunque s√≥lo sea porque todav√≠a se conserva el recuerdo del totalitarismo de partido √ļnico. El pasado alimenta esta memoria, durante un tiempo m√°s, no el futuro. En este contexto, el nacionalismo ruso contra el avance imperialista de la OTAN y, al mismo tiempo, el nacionalismo ucraniano contra el ruso, dan energ√≠a a las democracias m√°s representativas de Europa. Salvo que ambos son intr√≠nsecamente fascistas. La rep√ļblica ucraniana es de este tipo: un espejo del bonapartismo ruso, que todav√≠a puede sedar a un gran n√ļmero de sus hambrientos ciudadanos. Esto es lo que puede ser la calidad √≥ptima de la democracia burguesa en la era capitalista actual. Un r√©gimen de estado de excepci√≥n nacionalista. Por eso el fascismo se fortalece en su seno.

La √ļnica raz√≥n por la que a los anarquistas se les permite tener una actividad pol√≠tica libre en el territorio ucraniano, mientras que las ideas comunistas y la memoria antifascista son perseguidas, es el hecho de que algunos han apoyado al r√©gimen, unos activamente y otros pasivamente. ¬ŅQu√© importa la supervivencia pol√≠tica de los anarquistas si su pol√≠tica es nacionalista y proimperialista? ¬ŅQu√© importa la supervivencia de cualquiera, cuando el precio de esta supervivencia es el entierro de la lucha revolucionaria? En conclusi√≥n, los anarquistas pro-burgueses, en las filas del militarismo nacional, se sacrifican por el bien de los patrones, despu√©s de haber sacrificado la emancipaci√≥n social.

Los anarquistas ucranianos que agitan el halo sagrado de la ¬ędemocracia europea¬Ľ, obviamente no han estudiado la historia de la contrarrevoluci√≥n burguesa en la Europa de la OTAN de los √ļltimos cincuenta a√Īos. No se han enterado de la Piazza Fontana, del Gladio, de las celdas de aislamiento, del GSG9 y del SAS en Mogadiscio, de los guerrilleros muertos‚Ķ No buscan informaci√≥n actualizada sobre la represi√≥n a gran escala de los anarquistas por parte del Estado italiano, de las okupas y los manifestantes en territorio alem√°n, franc√©s, espa√Īol e italiano, de las luchas sindicales en todas partes‚Ķ No se han dado cuenta de la feroz lucha pol√≠tica en el territorio griego entre el movimiento social y todos los gobiernos. Son indiferentes al fascismo h√ļngaro y al racismo polaco, etc. Se sienten m√°s cerca de los patrones de su nacionalidad y, por tanto, tambi√©n de los patrones de la Tierra, que de los pueblos luchadores de la Europa capitalista.

Ciertamente, el atrincheramiento en el localismo no caracteriza s√≥lo al movimiento ucraniano, sino a toda la historia del movimiento anarquista tras la disoluci√≥n de la Primera Internacional. Sin embargo, el giro hacia el nacionalismo es una excepci√≥n. Tal vez los compa√Īeros ucranianos se sientan aislados, como probablemente los rusos. Consideremos el aislamiento en el que se desarroll√≥ el movimiento revolucionario kurdo. Ahora est√° acogiendo y abri√©ndose al mundo entero, habiendo cultivado un territorio de autonom√≠a social, a trav√©s de d√©cadas de lucha. S√≥lo la lucha por la liberaci√≥n y el cultivo del terreno social nos acercan. Suelo social significa autonom√≠a pol√≠tico-militar de la base oprimida. No esclavitud pol√≠tica a la burgues√≠a, no disciplina al Estado.

La democracia comunista confederal reconoce como enemigo a toda potencia imperialista. Hace un a√Īo, en un discurso grabadoxiii, Cemil Bayik (miembro fundador del PKK, perseguido por el Departamento de Estado) como copresidente de la KCK, explic√≥ detalladamente la concepci√≥n del Movimiento de Libertad Kurdo sobre la OTAN y sobre los estados y movimientos. Fue una presentaci√≥n de la estrategia revolucionaria para la liberaci√≥n de Oriente Medio contra la OTAN. El compa√Īero Bayik describi√≥ la misi√≥n contrarrevolucionaria de la OTAN, su firme posici√≥n antikurda y su abrumadora responsabilidad en la difusi√≥n y el fomento del fascismo isl√°mico.

El Movimiento por la Libertad del Kurdistán no reconoce a la OTAN como un aliado político. La denuncia como el más fuerte enemigo de los pueblos. En general, el KCK declara enfáticamente que no reconoce a los estados y a las potencias como aliados, sino a los pueblos y a los movimientos sociales por la libertad, la democracia y el socialismo.

El Movimiento Kurdo del Norte de Siria no hizo ning√ļn acuerdo pol√≠tico con los EEUU, no hizo ninguna concesi√≥n al programa de autonom√≠a democr√°tica. La cooperaci√≥n militar de las YPG/YPJ y luego de las SDF (las fuerzas armadas de la Confederaci√≥n) con EEUU se refer√≠a √ļnicamente a la guerra contra el ISIS. Las fuerzas kurdas y de la Confederaci√≥n eran pol√≠tica y estrat√©gicamente aut√≥nomas y autosuficientes. La cooperaci√≥n militar tuvo lugar en un campo en el que la OTAN ya estaba comprometida en una acci√≥n militar contra el mismo adversario. Despu√©s de que la resistencia revolucionaria kurda dejara al margen a las distintas fuerzas nacionalistas y de la oposici√≥n en el norte de Siria, la OTAN se vio obligada a cooperar con la resistencia para permanecer en el campo de guerra sirio contra el ISIS y, en consecuencia, en el trato imperialista sobre el territorio sirio. Para el movimiento confederal, la cooperaci√≥n fue un movimiento para ahorrar fuerzas. Por eso fue una cooperaci√≥n constructiva, aunque el movimiento de liberaci√≥n no dependiera de ella. Los locales nunca fueron obligados a cooperar con la OTAN, como los autores afirman falsamente. La hip√≥tesis de que la √ļnica alternativa para ellos era huir o ser asesinados es una vulgar distorsi√≥n hist√≥rica. El Movimiento por la Libertad del Kurdist√°n lleva ya cuarenta a√Īos luchando con la OTAN en contra; no necesitaba ¬ęsalvadores¬Ľ. Est√° luchando contra el fascismo turco, que es la c√ļspide de la agresi√≥n de la OTAN. El movimiento revolucionario de Rojava, tras lograr victorias decisivas, impuso sus condiciones a la OTAN. Si la dependencia hubiera sido inversa, no habr√≠a habido desarrollo revolucionario.

Veamos las particularidades del conflicto en el territorio sirio. El movimiento revolucionario de Rojava no chocó militarmente ni con la OTAN ni con el imperialismo ruso. Esto se debió a que no estaba directamente amenazado por las potencias imperialistas. La iniciativa de atacar al militarismo imperialista no habría ampliado la revolución social, sino que habría sometido sus fuertes raíces a un agotador contraataque. Desde que el ISIS ha sido contenido y puesto bajo el control directo del régimen turco, los EEUU han estado atacando indirectamente la revolución social en el norte de Siria a través del militarismo turco, sus mercenarios y el reavivamiento de la actividad del ISIS. Además, el imperialismo ruso está atacando a la Confederación a través del mismo mecanismo de guerra bajo su control, así como a través de los paramilitares de Assad. La Confederación está resistiendo fuertemente a todos ellos.

Sin embargo, el movimiento revolucionario de Rojava ha chocado políticamente con los imperialistas en cuanto a sus planes de desmantelar la unidad siria o restaurar el dominio del régimen. Se enfrentó eficazmente proyectando su poder socio-militar.

El ISIS es un enemigo especial. Los revolucionarios kurdos no colaboraron con un imperialista contra otro imperialista. Por el contrario, en la lucha por la paz que busca y puede imponer la revoluci√≥n social, han adoptado una postura de no compromiso y de equilibrio. Colaboran con los imperialistas en una condici√≥n particular: contra el monstruo que el imperialismo ha engendrado para mantener la guerra y la tiran√≠a en Asia y √Āfrica (y que tambi√©n ha engendrado Assad contra el levantamiento sirio). Para la OTAN es una lucha con un prop√≥sito limitado: regular las fronteras de los jugadores. Para el movimiento confederal es una lucha hasta el final.

No se puede hacer ninguna analog√≠a con el conflicto por el territorio ucraniano, salvo que en todas partes el fascismo turco tiene sus intereses y juega un papel en el fomento de la guerra. La zona de exclusi√≥n a√©rea que pide el showman Zelensky, todo el mundo sabe y dice que traer√≠a un conflicto intraimperialista inmediato y, en consecuencia, un infierno nuclear. En el espacio a√©reo sirio fue impuesta, pero por la OTAN contra Assad. A la aviaci√≥n rusa no le molest√≥ en absoluto la prohibici√≥n: bombarde√≥ ciudades hasta el suelo sin violar ning√ļn ¬ętratado internacional¬Ľ. Adem√°s, para que dos potencias imperialistas que compiten entre s√≠ puedan volar dentro de las mismas fronteras, se requiere que tengan una constante toma de informaci√≥n mutua. Al fin y al cabo, el supuesto enemigo es com√ļn: el ¬ęyihadismo¬Ľ.

Tambi√©n se informa falsamente que los kurdos est√°n obligados a cooperar con el r√©gimen de Assad. Desde la invasi√≥n turca en Afrin, sancionada por el imperialismo estadounidense y ruso, la Confederaci√≥n ha llamado al ej√©rcito nacional a defender las fronteras del estado sirio, bas√°ndose en la firme posici√≥n del movimiento de la Confederaci√≥n Democr√°tica contra todas las invasiones y cambios de fronteras. Assad no respondi√≥. Durante la invasi√≥n de 2018 a trav√©s de la frontera de Rojava, el ej√©rcito del r√©gimen envi√≥ algunas unidades, que se adaptaron a la organizaci√≥n de las tropas de la Confederaci√≥n, pero no participaron en ning√ļn combate. Desde entonces, los paramilitares de Assad, en colaboraci√≥n con mercenarios coloniales turcos, han estado asesinando a los l√≠deres de las comunidades no kurdas que participan en la Confederaci√≥n, con el fin de romper la solidaridad intercomunitaria poli√©tnica-nacional.

Asimismo, la guerrilla kurda pide al Estado iraquí y a sus fuerzas armadas, que han sido golpeadas militarmente por el colonialismo turco, que defiendan sus fronteras en Basur (Kurdistán del Sur), pero el régimen iraquí, al estar supeditado a EEUU, observa pasivamente el expansionismo turco. Sólo el PKK defiende las fronteras iraquíes.

La narrativa del artículo-identidad del Comité de Resistencia, además de reelaborar arbitrariamente la historia, invierte la realidad del poder del movimiento para socavar sus propuestas. La malinterpretación de las colaboraciones militares del movimiento revolucionario tiene como objetivo proyectar sobre el Movimiento de Libertad Kurdo posiciones políticas antagónicas: sumisión fatalista a las fuerzas imperialistas, negación de la lucha directa por la autodirección social (es decir, fuera de las estructuras oligárquicas burguesas), abandono del terreno a las fuerzas estatistas. El Comité, llamando al reclutamiento en el ejército estatal ucraniano, ha intentado utilizar al Movimiento de Libertad Kurdo para apoyar su inaceptable propuesta, presentando a los kurdos como si hubieran comprendido el derrotismo y el servilismo mostrado por el Comité.

Cuando se lanz√≥ el proyecto de autoorganizaci√≥n comunista en Rojava, miles de guerrilleros bajaron de las monta√Īas y se entregaron con abnegaci√≥n a la revoluci√≥n social. Cuando el ISIS (que Estados Unidos hab√≠a dejado suelto en Irak como contrapeso al poder chi√≠ta-iran√≠) invadi√≥ Sengal, lanzando un nuevo genocidio de los yezid√≠es, ninguna fuerza estatista se levant√≥ para defenderlos. Doce rebeldes tomaron el relevo y organizaron la resistencia, detuvieron el avance de los yihadistas, dieron un vuelco a la historia. La tierra de los yezid√≠es fue liberada por iniciativa popular, no concedida por ning√ļn gobierno, por ning√ļn ¬ęprotector¬Ľ. Por el contrario, hace a√Īo y medio Estados Unidos redact√≥ un acuerdo con el gobierno iraqu√≠ y el servil gobierno regional kurdo del norte de Irak, que opera como agente del colonialismo turco, para imponer el desarme de los yezid√≠es y su sometimiento al Estado iraqu√≠, que los hab√≠a abandonado a las garras del ISIS.

Los escritores, pose√≠dos por el militarismo, concluyen en la necesidad de la asimilaci√≥n pol√≠tico-militar de la resistencia a las tecnolog√≠as b√©licas modernas. Y aqu√≠ es donde entra en juego su referencia utilitaria al Movimiento por la Libertad del Kurdist√°n, con el que no tienen ning√ļn contacto, ni siquiera el inter√©s de una actualizaci√≥n b√°sica. En los √ļltimos cinco a√Īos, la guerrilla kurda se ha enfrentado a una intensa guerra tecnol√≥gica, sin disponer de medios equivalentes. Adaptando su organizaci√≥n y sus t√°cticas, ha conseguido anular la superioridad tecnol√≥gica de los militares turcos. Desde la primavera de 2020, el ej√©rcito turco, con el denso apoyo a√©reo de los bombarderos UCAV y DRONE, intenta tomar las bases rebeldes de las Zonas de Defensa de Mediya en la frontera turco-iraqu√≠. La batalla de Heftanin en el verano de 2020 demostr√≥ que las fuerzas guerrilleras pueden resistir la superioridad tecnol√≥gica de un ej√©rcito de la OTAN con recursos inagotables. En el 21 de febrero en Gare y de nuevo en la primavera y hasta el oto√Īo durante el asalto total a Mediya, las fuerzas guerrilleras, enriquecidas con las lecciones aprendidas en la batalla de Heftanin, convirtieron la c√ļspide de la ofensiva antiguerrillera en una interminable derrota para los colonialistas, infligiendo m√ļltiples bajas y manteniendo la l√≠nea de defensa. El comandante general de los rebeldes, Murat Karayilan, uno de los tres rebeldes veteranos del PKK, buscados por el Departamento de Estado, subray√≥ que son ¬ęun ej√©rcito guerrillero moderno, un ejemplo para todo el mundo¬Ľxiv. Si los autores del Comit√© Ucraniano hubieran echado un breve vistazo al flujo constante de testimonios publicadosxv de guerrilleros kurdos, no habr√≠an podido propagar su fatalismo tecnof√≥bico, con el que intentan fundamentar su postura proimperialista.

El Movimiento por la Libertad del Kurdistán se relaciona con cualquiera que tenga intención de paz y combate a cualquiera que lo ataque. Ha hablado con Assad, con el imperialismo ruso, con el imperialismo de la OTAN, con los traidores del PDK y los yihadistas nacionalistas kurdos del ENKS (que han masacrado al pueblo de Rojava), y en el pasado con Erdogan. No por debilidad. Su poder socio-militar le da la capacidad de exigir una paz fructífera. Los revolucionarios no buscan la guerra, traen la paz, porque la guerra es la alegría del poder y la miseria de la sociedad. El movimiento confederal lucha por la protección y ampliación de las conquistas sociales. La capacidad del movimiento social de cooperar también con las fuerzas estatistas, sin negociar su autonomía, se basa en su independencia político-militar.

Si los soviets libertarios no hubieran arraigado, los anarquistas no habrían podido cooperar con Petliura y Grigoriev, ni habrían podido eliminarlo sin complicaciones. Tampoco, por supuesto, los bolcheviques se habrían visto obligados a cooperar con los makhnovistas. Esta cooperación duró mientras el ejército libertario pudo continuar indomable. Cuando los bolcheviques fueron capaces de reunir fuerzas suficientes para destruir al ejército libertario, la cooperación fue eliminada de la lista de opciones.

Hoy, en la guerra por el territorio ucraniano, el reclutamiento bajo la dirección y dependencia del gobierno es una declaración de derrota para el anarquismo revolucionario. Abogar por el nacionalismo belicista, que desde 2014 invita al imperialismo de la OTAN, es la distorsión más peligrosa del anarquismo en toda su historia. El pueblo ucraniano debería ser el primero en negarse a ceder más terreno al avance de la OTAN en Europa del Este. Es el pueblo quien, a través de su propia tragedia dentro del apocalipsis bélico del poder, es capaz de incitar el salto revolucionario hacia la frontera de la metrópoli imperialista.

El pensamiento del crimen, ¬°t√ļ! A lomos de la democracia nuclear sin ideolog√≠a.

El art√≠culo al que se refiere el llamado del Comit√© de Resistencia, fue republicado en el blog de Crimethink. Seguramente esta republicaci√≥n contribuy√≥ a que se difundiera, punto que destac√≥ Luchador Anarquista. Voy a comentar esta republicaci√≥n porque, en general, las posiciones pol√≠ticas del art√≠culo est√°n completamente en desacuerdo con las posiciones doctrinales de Crimethink, que ha defendido persistentemente. La extra√Īa adopci√≥n de puntos de vista verticalmente opuestos, por parte de un medio discursivo que hasta hoy ha elegido lo que publica con estrictos criterios ideol√≥gicos, me ha motivado a reflexionar sobre el hecho.

Hace un a√Īo y medio hice una cr√≠tica a los posts de Crimethink (no por mi nombre) y a los publicados en Crimethink sobre la actual guerra civil en EEUU, sobre el reformismo y los grupos de afinidad.xvi Durante la Revuelta Negra, Crimethink fue una de las voces p√ļblicas que intentaba negar la existencia y la legitimidad de la guerra civil, es decir, la guerra de clases abierta. En el epicentro de las definiciones escol√°sticas hist√≥ricamente incoherentes, se planteaba la creencia de que un enfrentamiento militar entre el movimiento social y las fuerzas armadas de EE.UU. resultar√≠a en una matanza sin sentido. Pero ahora Crimethink ha hecho un llamamiento a una confrontaci√≥n militar con otro ej√©rcito moderno. ¬ŅQu√© ha cambiado? Quiz√° un par√°metro sea la distancia. Cuanto m√°s lejos, mejor; otros pondr√°n la mano en el fuego. No quiero conformarme con esa infravaloraci√≥n de los criterios pol√≠ticos de los editores. Hay cuestiones m√°s profundas debajo de la aparente diferencia de riesgo.

¬ŅPor qu√© en un caso se clasifica el conflicto armado como militarismo inaceptable, mientras que en el otro caso se acepta que la lucha se identifique totalmente con el militarismo de Estado? Hay un hilo conductor. El pensamiento criminal tiene que convencer de que en su pensamiento subyace alg√ļn otro hilo coherente, capaz de explicar el aparente componente com√ļn: En ambas geograf√≠as estamos llamados a no enfrentarnos al militarismo estadounidense y, adem√°s, estamos llamados a reconocerlo como nuestro aliado fuera de sus fronteras. El pacifismo dentro del movimiento local se eleva a una colaboraci√≥n manifiesta con el enemigo exterior. No a la guerra civil de clases, s√≠ al nacionalismo y al imperialismo. En el fondo, las dos posiciones no son contradictorias en t√©rminos de militarismo; son igualmente militaristas y, de hecho, est√°n bajo el mismo jefe. Como expliqu√© en el folleto ¬ęAntimilitarismo y anarquismo revolucionario¬Ľxvii, el antimilitarismo idealista de evitar la guerra pol√≠tica de clases (que requiere organizaci√≥n pol√≠tico-militar) es una sumisi√≥n fetichista al militarismo de Estado, una manifestaci√≥n de la dominaci√≥n de su terrorismo. As√≠ de simple, el argumento para alistarse en el nacionalismo ucraniano y en el imperialismo de la OTAN fue el mismo para rechazar la guerra civil en EEUU: las fuerzas sociales no son capaces.

De forma totalmente err√°tica, Crimethink ha afirmado en a√Īos anteriores que ¬ęlos grupos de afinidad son todopoderosos¬Ľ. Todopoderosos en general y en abstracto (citando s√≥lo ejemplos de activismo simb√≥lico), pero todopoderosos para chocar con el gobierno militar. As√≠, el movimiento anarquista en el territorio ucraniano, disperso, sin orientaci√≥n revolucionaria y sin actuar directamente hacia lo cultural, y la necesaria autonom√≠a social pol√≠tico-militar, acab√≥ en el nacionalismo. La observaci√≥n que hab√≠a hecho, sobre los or√≠genes de la guerra y el nacionalismo a partir de la afinidad, tambi√©n es v√°lida a la inversa, aunque no hab√≠a profetizado la convocatoria del Comit√© de Resistencia, ni era consciente de la participaci√≥n de los (antiguos) anarquistas en la guerra contra-autonomista. La afinidad encontr√≥ una ra√≠z centenaria en la nacionalidad, y un caldo de cultivo en el fascismo. Tengo la impresi√≥n de que esta especie de confusi√≥n entre anarquismo y nacionalismo tambi√©n ha brotado en EEUU y se expresa desde el anticentralista Boogalu, hasta los partidarios de Trump como Blake en el Capitolio. A partir de la dependencia fan√°tica de los grupos de afinidad, Crimethink se encontr√≥ proyectando un pseudo-plataformismo a trav√©s del nacionalismo.

La cuesti√≥n de la ideolog√≠a, que hab√≠a preocupado a Crimethink, se vuelve actual. Crimethink, reproduciendo la pureza acad√©mica de los situacionistas, ha excoriado la ideolog√≠a. Partiendo de una negaci√≥n trillada del dogmatismo (con la que todo el mundo estar√≠a de acuerdo hoy en d√≠a), los antiide√≥logos creen y profesan estar libres de prejuicios; s√≥lo dicen verdades. No es necesario tener un diploma sobre el t√©rmino psicoanal√≠tico de la negaci√≥n para comprender que la persona que dice: ¬ęNo estoy cometiendo este terrible error¬Ľ, lo har√° ciegamente a la primera. La ideolog√≠a m√°s oscura es la negaci√≥n de la ideolog√≠a. Es cierto que Crimethink ha defendido con pasi√≥n monol√≠tica ideas como los grupos de afinidad, la negaci√≥n de la democracia, la negaci√≥n de la guerra civil y la negaci√≥n de la ideolog√≠a. El dogmatismo que niega la ideolog√≠a se diferencia del dogmatismo que reconoce que hace ideolog√≠a en la coherencia de su material. El no ide√≥logo mezcla cualquier cosa y todo sin buscar la coherencia. Puede elevar el detalle m√°s insignificante a principio cosmol√≥gico. Mientras que el ide√≥logo entiende al menos que cada idea deriva su verdad o su falta de valor de sus relaciones con el conjunto de las ideas. Y si no es un dogm√°tico, entiende los conceptos en un di√°logo de forma relativista.

¬ŅQu√© tiene entonces que ver la ¬ęresistencia territorial de Ucrania¬Ľ con la ideolog√≠a o con la no ideolog√≠a? Est√° limpia de ideolog√≠a y, por lo tanto, se adapta a la ideolog√≠a aparentemente m√°s natural: la ideolog√≠a de la limpieza nacional y de la limpieza hist√≥rica del antifascismo, del antiimperialismo, del anticapitalismo‚Ķ Simplemente, de ¬ęEuropa¬Ľ.

De la denuncia absoluta del concepto de democracia, un concepto que ha surgido como una cuesti√≥n sobre los procesos sociales reales, desde el Kurdist√°n, Crimethink pas√≥ instant√°neamente a la proyecci√≥n de algunos que proponen la democracia olig√°rquica y los reg√≠menes de Europa Centro-Occidental como el cuerpo de la Virgen Mar√≠a. Crimethink hab√≠a abierto un di√°logo en torno al concepto de democracia. Sin embargo, llama la atenci√≥n la reedici√≥n acr√≠tica de una pol√©mica propaganda a favor de la democracia imperialista. Hay un punto de encuentro entre las dos posiciones, que se autodefine en el conflicto actual. En 2020 Crimethink se opuso a la guerra de clases y, en cambio, identific√≥ a los liberales (en el sentido pol√≠tico, tal y como lo utilizan los estadounidenses) y al Partido Dem√≥crata como aliados del movimiento social. No la democracia por y para el movimiento social, sino la pura ideolog√≠a. Pero, en cambio, democracia por y para el Estado, sin ideolog√≠a, s√≥lo capitulaci√≥n desnuda. Ahora, en una guerra que expone toda la din√°mica destructiva del capitalismo, con el presidente dem√≥crata de los Estados Unidos superando a los pragm√°ticos del Pent√°gono en el belicismo, Crimethink ha dado el protagonismo a una postura aventurera de identificarse con alg√ļn personaje televisivo en el papel de h√©roe nacional con sue√Īos nucleares (Zelensky). ¬°Bien hecho compa√Īeros! Directamente a volar la Tierra.

(Anticipo la publicación y la respuesta a mi crítica por parte del grupo antidogmático Crimethink)

LA PAZ CELESTIAL

El texto de las federaciones y organizaciones anarquistas, plantea como un deber revolucionario y de clase, la organizaci√≥n y el fortalecimiento del movimiento internacionalista antib√©lico y antiimperialista de la clase obrera. Sin embargo, no toma una posici√≥n concreta sobre las consecuencias pr√°cticas de esta tarea en el terreno de la guerra. Se refiere abstractamente al sabotaje de la m√°quina de guerra. ¬ŅD√≥nde puede tener lugar este sabotaje? En el frente de retaguardia de la guerra imperialista e interestatal ya se est√° manifestando de forma seminal, con las movilizaciones de masas en el territorio ruso y a nivel mundial. La negativa de los rusos a alistarse es muy significativa. Sin embargo, la guerra imperialista s√≥lo se detiene con la derrota de las potencias imperialistas, ya sea en el territorio en disputa o con una revoluci√≥n en sus metr√≥polis. La maquinaria de guerra rusa se derrumbar√° o bien por la resistencia ucraniana o bien por la revoluci√≥n social detr√°s de las fronteras rusas. Las dos perspectivas est√°n vinculadas: La resistencia ucraniana es el catalizador para el fortalecimiento del movimiento social en territorio ruso, como han observado los compa√Īeros de Lucha Anarquistaxviii. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la resistencia pol√≠tica y militarmente independiente del movimiento revolucionario libertario tendr√° la contribuci√≥n m√°s fuerte para el movimiento ruso, adem√°s de limitar los pretextos pseudo-antifascistas del nacionalismo ruso. A su vez, el surgimiento de un movimiento revolucionario en Rusia ser√° el arma m√°s fuerte de la resistencia ucraniana. Adem√°s, en lo que respecta al movimiento dentro de Rusia, es crucial la acci√≥n revolucionaria independiente de los libertarios y su pr√°ctica anticapitalista distintiva no s√≥lo contra el r√©gimen de Putin, sino tambi√©n contra las partes de la burgues√≠a que la OTAN espera manipular el movimiento social para sustituir a Putin. Un levantamiento perdido en el llamado reformismo democr√°tico no sacar√° ni al pueblo ruso ni al ucraniano de la tiran√≠a de la oligarqu√≠a imperialista y de la guerra que est√° reviviendo. No hay salida pac√≠fica para los pueblos sin la lucha revolucionaria com√ļn, aunque esta necesidad implique conflictos prolongados de los pueblos contra las potencias capitalistas.

Del mismo modo, el avance de la OTAN se detendr√° o bien con la conversi√≥n de la resistencia ucraniana en una revoluci√≥n social, o bien con una revoluci√≥n social en los centros de la alianza imperialista. Esta √ļltima hip√≥tesis parece la m√°s improbable. Pero el levantamiento negro en Estados Unidos tambi√©n hizo a√Īicos las proyecciones conservadoras en un solo d√≠a. Perm√≠tanme se√Īalar a este respecto que, por un lado, la incapacidad del Estado estadounidense para gestionar los conflictos de clase internamente, empuja hacia la reexportaci√≥n de la guerra y la ¬ędemocracia¬Ľ, y por otro lado, la incapacidad de la insurgencia para organizarse en una guerra sociopol√≠tica permanente, deja a la maquinaria de guerra estadounidense libre para jugar el juego a nivel mundial. Considerar la guerra por el territorio ucraniano fuera de sus dimensiones globales es autodestructivo.

La garant√≠a m√°s fuerte para detener la guerra imperialista y para que prevalezcan las ideas revolucionarias en el pueblo ruso y ucraniano es un movimiento antiimperialista militante (y por tanto armado) en la retaguardia de la OTAN y en los frentes de guerra de la OTAN. Despertar la guerrilla metropolitana de los cincuenta a√Īos anteriores. La revoluci√≥n social en el territorio ruso-ucraniano pasa por el apoyo pr√°ctico de la revoluci√≥n social en Oriente Medio, en el Kurdist√°n, en Palestina, en el territorio turco, en el territorio √°rabe, de la autodefensa y autoorganizaci√≥n de las mujeres en el territorio afgano y m√°s all√°.

Las compa√Īeras sirias se√Īalaron lo siguiente: ¬ęPrecisamente, es deseable comprender los intereses econ√≥micos, diplom√°ticos y militares de las grandes potencias; contentarse con un marco geopol√≠tico abstracto de la situaci√≥n puede dejarnos con una comprensi√≥n abstracta e inconexa del terreno. Esta forma de entender tiende a camuflar a los protagonistas cotidianos del conflicto, a los que son como nosotros, a aquellos con los que nos podemos identificar¬Ľ.

El texto de las federaciones anarquistas no dice nada sobre la resistencia en el espacio ucraniano, ni sobre la revoluci√≥n social como forma necesaria del movimiento antiguerra y antiimperialista en el territorio ucraniano, ruso y de la OTAN. Las federaciones abogan por el fortalecimiento de las luchas sociales y de clase, sin una palabra sobre los compromisos e iniciativas necesarias que tenemos la responsabilidad de tomar como anarquistas, colectiva y personalmente, para encender las luchas sociales y de clase con las caracter√≠sticas revolucionarias que corresponden a las necesidades actuales. Como las federaciones no asumen ninguna responsabilidad, la visi√≥n pol√≠tica se desvincula de las luchas sociales y de clase y, por lo tanto, estas luchas quedan desprovistas de marcas revolucionarias. En la realidad concreta de las guerras ruso-ucraniana y ruso-OTAN, la tarea de los anarquistas revolucionarios es la de contraintervenir activamente contra toda la matriz del militarismo imperialista de manera adecuada para lograr su derrota. Claramente, la b√ļsqueda de la derrota de las fuerzas militaristas implica la acci√≥n directa para la autodirecci√≥n social y la autodefensa y al mismo tiempo la acci√≥n directa de la guerrilla.

En el texto de las federaciones, la ¬ęrevoluci√≥n social mundial¬Ľ es un punto de orientaci√≥n temporal y pr√°cticamente abstracto y la ¬ęconstrucci√≥n de la sociedad comunista libertaria¬Ľ, la utop√≠a que sigue a la revoluci√≥n atemporal. Son precisamente los aplazamientos ut√≥picos y las diversas teor√≠as de las etapas (que son variaciones de las primeras) las que ceden el devenir real al oportunismo. Tal fue, por ejemplo, la relaci√≥n del marxismo, con la genealog√≠a socialdem√≥crata y leninista. Tal es la congelaci√≥n hist√≥rica del anarquismo y tambi√©n la derrota de la revoluci√≥n social ib√©rica de 1936 en su capitulaci√≥n ante la democracia burguesa. El utopismo deja el campo social inerte para ser explotado por el fascismo, como ocurri√≥ en el espacio ucraniano. Y los propios ut√≥picos, en la hora de la lucha de clases, recurren al pacifismo pasivo: mientras los soldados rusos montaban en carros y los bombarderos calentaban sus motores, las federaciones anarquistas se contentaban con declarar que ¬ęno nos mataremos¬Ľ. Como la oraci√≥n del domingo. El hecho m√°s seguro en la guerra es que el llamamiento contra la guerra no llegar√° ni a un solo soldado ruso. S√≥lo la resistencia, es decir, que los soldados rusos experimenten tambi√©n los horrores de la guerra, puede romper su disciplina y despertar la necesidad de desobediencia, de fraternidad, de lucha revolucionaria com√ļn. As√≠, durante la Segunda Guerra Mundial Imperialista, soldados italianos y alemanes desertaron al frente antifascista. Si no compartimos el dolor, ¬Ņc√≥mo se puede superar la desigualdad de clases? Finalmente, para la fraternidad del pueblo ruso, que trabaja en la m√°quina de guerra del imperialismo ruso, con el pueblo ucraniano, un factor fundamental es la presencia pol√≠tico-militar aut√≥noma del movimiento revolucionario en la resistencia.

El texto de las federaciones concluye con la propuesta de que es hora de enfrentarse al sistema de forma organizada y din√°mica, organizando su derrocamiento a escala internacional. Despu√©s de un a√Īo y medio, volver√© a preguntar al menos a las organizaciones pol√≠ticas de Grecia, si han establecido como deber no negociable para sus miembros el rechazo al reclutamiento militar. Si han trabajado para la autodefensa del movimiento social, es decir, si se han preocupado de crear estructuras armadas, esto deber√≠a verse en la pr√°ctica hoy en d√≠a.

Al menos el contacto de las federaciones con la participación directa en la revolución en el norte de Siria es un signo prometedor. Y también, algunas organizaciones políticas como la FAU, que ha participadoxix en la larga lucha armada antidictatorial, creo que pueden entender el sentido de tal crítica.

El texto de las federaciones anarquistas no comete un desliz m√°s grave que cualquiera de la mayor√≠a de los textos libertarios del mundo respecto a esta guerra. Por el contrario, reconoce el antagonismo imperialista como el contexto general de esta guerra en particular, dando un paso m√°s hacia una posici√≥n revolucionaria, en contraste con el obrerismo y el pacifismo idealistas que dominan los textos libertarios. He elegido comentar este texto por el peso de sus firmas y principalmente porque fue el primero en el territorio de Grecia que describi√≥ la situaci√≥n de forma algo concreta. Creo que la respuesta m√°s constructiva a la metaf√≠sica obrerista y pacifista viene de la Federaci√≥n Anarquista de Londres -AF Nomadsxx. ¬ęLos anarquistas ucranianos se ven ahora obligados a elegir entre luchar contra el imperialismo ruso y arriesgarse a ser arrastrados a apoyar en la pr√°ctica las instituciones nacionalistas y militaristas a las que todos los anarquistas se oponen, o intentar oponerse a toda acci√≥n militar y arriesgarse a permitir que el pueblo de Ucrania adquiera un estado t√≠tere que le ser√° impuesto y que muy probablemente ser√° incluso peor que el actual estado ucraniano. No envidiamos a los que tienen que tomar esta decisi√≥n y no nos sentir√≠amos c√≥modos juzgando a ninguno de nuestros compa√Īeros por cualquier elecci√≥n que hagan. Les deseamos buena suerte¬Ľ. S√≥lo este p√°rrafo, en contraste con todo lo dem√°s que han escrito los libertarios, dice la verdad cr√≠tica. A trav√©s de una afirmaci√≥n negativa ineludible, describe el cautiverio de los anarquistas y de los pueblos que no se organizan en una direcci√≥n revolucionaria, y por lo tanto, subconscientemente, pone en primer plano la urgente propuesta plataformista, aunque los autores de este p√°rrafo se distancien del tema en cuesti√≥n. Al menos su apoyo al Comit√© de Resistencia, habiendo declarado su solidaridad con el pueblo ucraniano, es la actitud m√°s sincera en la congelaci√≥n general del movimiento libertario a nivel internacional, la m√°s sincera en el distanciamiento general.

Para penetrar en las debilidades y consecuencias pol√≠ticas del obrerismo idealista y del pacifismo, basta con examinar la postura del Partido Comunista de Grecia (KKE). El KKE proyect√≥ el derrotismo antiimperialista, probablemente por primera vez en su historia. Hasta ahora, en cada intervenci√≥n de la OTAN, el KKE ha comentado el car√°cter anticomunista-contrarrevolucionario de la resistencia isl√°mica, como hizo con el r√©gimen de Saddam (no ha dicho nada sobre los reg√≠menes de Milosevic y Assad), pero al mismo tiempo ha subrayado que el imperialismo est√° derrotado en el campo de batalla. Ahora el KKE no reconoce en la resistencia ucraniana el car√°cter de defensa antiimperialista, seg√ļn los libros de texto de Lenin; percibe al pueblo ucraniano como la vanguardia del imperialismo de la OTAN contra el imperialismo ruso. Aunque desde el punto de vista pol√≠tico esto es as√≠, la aniquilaci√≥n ideol√≥gica de la defensa del pueblo ucraniano contra la ofensiva militar a la que est√° sometido, sugiere su esperado abandono a la dominaci√≥n rusa. Otros leninistas, no revisionistas como el KKE, recuerdan que el derrotismo revolucionario significa la guerra contra todas las potencias burguesas. ¬ŅEn qu√© se diferencian del KKE los libertarios que abogan por una resistencia pasiva obrera idealista? Incluso ellos mismos no creen que una huelga general en territorio ucraniano pueda obstaculizar ni remotamente la maquinaria militar rusa. Olvidan cu√°ntas batallas militares libr√≥ el movimiento obrero alem√°n durante su per√≠odo revolucionario despu√©s de la Primera Guerra Mundial Imperialista y olvidan sus sucesivas derrotas debido a la ausencia de una organizaci√≥n revolucionaria unificada.

El movimiento makhnovista nació de la resistencia guerrillera, no de la acogida fraternal de las tropas de Denikin y Vragnell. La fuerza del movimiento fue el logro directo y la constitución de la autodirección social y la autosuficiencia político-militar. Los logros sociales de la revolución en el espacio ucraniano fueron inseparables del desarrollo del ejército popular libertario. Ahora, una vez más en la historia, como movimiento anarquista internacional nos encontramos con que no estamos preparados para intervenir como corresponde a la situación.

¬ŅUN EJEMPLO DE ARTIFICIO Y RESIGNACI√ďN O DE CRUDA PROPAGANDA DEL R√ČGIMEN?

Siguiendo el debate sobre el texto de las federaciones anarquistas, me referiré también a un texto crítico con el posicionamiento de las federaciones, publicado en athens.indymedia. Como no se trata de una reedición, es probable que no haya sido tratado en el debate internacional. Sin embargo, es de especial interés porque va un paso más allá de los textos del Comité de Resistencia, intentando envolver las posiciones pro-guerra y pro-imperialistas en un manto teórico, principalmente refiriéndose al ejemplo del confederalismo kurdo. Las inversiones históricas y políticas son flagrantes.

El texto titulado y firmado ¬ęPosici√≥n revolucionaria del movimiento anarquista sobre la cuesti√≥n ucraniana¬Ľ, identifica acertadamente la debilidad del texto de las federaciones, en el punto en el que ¬ęllama a los trabajadores a sabotear la m√°quina de guerra en general y de forma vaga¬Ľ. Pero, ¬Ņcon qu√© fin identifica esta debilidad fundamental?

El texto parte de una posici√≥n claramente proimperialista, que intenta anular toda la historia internacionalista del movimiento obrero y la historia de la lucha antib√©lica y antiimperialista, convirti√©ndola en un alineamiento con el imperialismo de la OTAN en su propio territorio. Se silencia el derrotismo antiimperialista y en su lugar se desentierra un antirruso autosuficiente, supuestamente antiimperialista, similar al que hab√≠a llevado a los proletarios alemanes al matadero de la Primera Guerra Mundial Imperialista. ¬ęLa posici√≥n internacionalista, antib√©lica y antiimperialista s√≥lo tiene sentido en los territorios de Occidente y s√≥lo si se trata de acciones agresivas y huelgas directas contra el capital ruso y la representaci√≥n pol√≠tica rusa¬Ľ. Una ret√≥rica claramente nacional-socialista.

Es inmediatamente evidente que su referencia a la tradici√≥n antib√©lica y antiimperialista es s√≥lo un pretexto. Las posiciones antib√©licas en el terreno ucraniano, es decir, en el campo de la guerra, se describen como abstenci√≥n y rendici√≥n colectiva. Contra el posicionamiento antiimperialista de los anarquistas, se despliega el tradicional lenguaje monarco-fascista: los colectivos anarquistas son caracterizados como ¬ęesclavizados¬Ľ por el an√°lisis antiimperialista de ¬ęlos comunistas¬Ľ.

A continuaci√≥n, el texto copia elementos del paradigma confederal, que luego impone a sujetos y procesos pol√≠ticos inexistentes, para llegar a un crescendo de servilismo pro-OTAN. Plagiar las propuestas confederales para apoyar abiertamente una beligerancia pro-OTAN es inaceptable. He explicado m√°s arriba, as√≠ como en otros textos publicados recientementexxi de informes anal√≠ticos, traducci√≥n de declaraciones p√ļblicas del Movimiento por la Libertad del Kurdist√°n, di√°logo filos√≥fico, evaluaci√≥n pol√≠tica, etc., que para el Movimiento por la Libertad del Kurdist√°n, sus guerrilleros, sus milicias y la Confederaci√≥n del Norte de Siria, el criterio pol√≠tico antib√©lico es fundamental y determina su cultura, su pol√≠tica, su estrategia e incluso sus formas de lucha. Es evidente que la percepci√≥n contra-dial√©ctica que impregna este texto, que no reconoce la posibilidad de una posici√≥n antib√©lica en la guerra, pertenece por completo a la tradici√≥n militarista estatista, a la ideolog√≠a patriarcal m√°s conservadora.

El texto, antes de concluir con un llamamiento pol√≠tico tan general como el de las federaciones, dispara el tiro m√°s venenoso contra el paradigma kurdo y la liberaci√≥n social: ¬ęEn este momento no puede haber una guerra popular revolucionaria victoriosa contra las fuerzas expansionistas sin el apoyo de otras fuerzas expansionistas¬Ľ. En este punto el texto exige la sumisi√≥n al imperialismo, al nacionalismo y al Estado en t√©rminos absolutistas: ¬ęEn lo que respecta a los pa√≠ses de la OTAN y al gobierno ucraniano, las fuerzas revolucionarias deben obedecer (las necesidades de la guerra revolucionaria)‚Ķ¬Ľ Deben obedecer. Y ¬ę‚Ķas√≠ que hoy la revoluci√≥n tiene necesidades objetivas¬Ľ. El viejo y malo determinismo marxista, al servicio de la dictadura burguesa. Nada que ver con la cosmolog√≠a radical del Movimiento por la Libertad del Kurdist√°n, que critica el cientificismo, el positivismo, la separaci√≥n sujeto-objeto y la objetividad (ahora cient√≠ficamente discutida).

¬ę¬ŅQui√©nes est√°n formando un campo para la liberaci√≥n de los pueblos¬Ľ hoy en el espacio ucraniano? Ciertamente no los que llaman a la conscripci√≥n bajo la direcci√≥n de las potencias burguesas y junto a los nazis. No los que llaman a alistarse en la mercenaria y paramilitar Legi√≥n Internacional de Defensa Territorial, que es un cuerpo similar a las organizaciones yihadistas del r√©gimen colonialista turco en el norte de Siria y que probablemente est√© tripulado tambi√©n por yihadistas. No los que no practican la autonom√≠a social y la autodefensa, sino que quieren llevar al pueblo ucraniano y al movimiento internacional por la libertad a las filas del imperialismo de la OTAN. ¬ŅC√≥mo se va a derrotar al ej√©rcito ruso ¬ęprincipalmente en el plano pol√≠tico¬Ľ si no se derrota pol√≠ticamente el nacionalismo, el reformismo y el servilismo al imperialismo? Obviamente, el texto entiende la victoria pol√≠tica sobre el militarismo ruso como la victoria de la propaganda de la OTAN. ¬ŅQui√©nes son las fuerzas que forman un ¬ęcampo democr√°tico revolucionario¬Ľ y tienen el poder de imponer sus condiciones a la OTAN, como el TEV-DEM (Movimiento Democr√°tico de Rojava), el YPG/YPJ y la Confederaci√≥n del Norte de Siria? ¬ŅQu√© condiciones ha impuesto el movimiento revolucionario a Zelensky y sus patrocinadores? Palabras vac√≠as.

¬ŅQu√© ¬ęanarquistas ucranianos est√°n en guerra con los fascistas¬Ľ? Ciertamente no los mencionados, ya que incluso el art√≠culo-identidad del Comit√© de Resistencia no llama a la lucha antifascista. As√≠ que han ¬ęcreado su propio brazo armado¬Ľ del nacionalismo y no de la revoluci√≥n social. Por el momento no conocemos ning√ļn ¬ęvac√≠o de poder¬Ľ en el espacio ucraniano, sino s√≥lo una sobreconcentraci√≥n de poderes beligerantes. Sabemos que hay un vac√≠o de presencia anarquista revolucionaria, que se intenta llenar con el nacionalismo.

Esta declaraci√≥n de lealtad a la dominaci√≥n imperialista tambi√©n invoca como ejemplos, pero s√≥lo por el nombre, ¬ęlos anarquistas en Espa√Īa contra Franco¬Ľ y la ¬ęalianza de los comunistas con Inglaterra contra los nazis¬Ľ. Pero no dice nada sobre los hechos hist√≥ricos, las circunstancias y las debilidades de las decisiones pol√≠ticas mencionadas, ni sobre sus resultados.

En Espa√Īa, pues, los anarquistas s√≠ pidieron y esperaron ayuda de las democracias burguesas de Europa, y especialmente de la francesa. Ning√ļn estado europeo ten√≠a inter√©s en implicarse en la guerra civil espa√Īola y menos a√ļn en apoyar una revoluci√≥n libertaria. Ademas, nadie queria chocar de nuevo con el militarismo aleman y, ademas, hasta el ataque a la frontera francesa, la burguesia europea queria y creia que el imperialismo aleman se volveria exclusivamente hacia el este, siendo el objetivo principal el territorio de los bolcheviques, que eran su enemigo comun. Los ¬ędem√≥cratas¬Ľ europeos mantuvieron en vilo a los espa√Īoles, mientras que el abandono era un hecho. Esta ilusi√≥n de los anarquistas les cost√≥ en t√©rminos de autosuficiencia e iniciativa; contribuy√≥ a su confinamiento dentro del campo gubernamental.

Los anarquistas espa√Īoles miraron al centro capitalista de Europa en lugar de recurrir a sus aliados en la periferia colonial. Franco comenz√≥ con mercenarios mauritanos procedentes de Marruecos. Cruz√≥ Gibraltar en barcos despu√©s de que la marina espa√Īola se pusiera del lado de los republicanos. El movimiento militar en la pen√≠nsula hab√≠a sido derrotado. Los anarquistas comprendieron con un retraso catal√≠tico la importancia de trabajar con el movimiento anticolonial marroqu√≠.xxii No especulemos sobre las razones que alejaron la mirada de los anarquistas espa√Īoles de la lucha en las colonias espa√Īolas, pero recordemos que es una postura desastrosa.

Los aliados del pueblo ucraniano no son la OTAN, que de todos modos no habr√≠a lanzado una guerra nuclear, ni por un rico pedazo de tierra a los pies del imperialismo rival, ni por aventurerismo nacionalista. Si Estados Unidos intenta mantener la guerra en territorio ucraniano, como parece, lo har√° por la misma raz√≥n que la foment√≥: debilitar la econom√≠a europea, tanto occidental como rusa, directa y pol√≠ticamente, socavando la alianza imperialista de las potencias dominantes de la UE con el capitalismo ruso, y promover sus propios intereses comerciales por encima de los del imperialismo ruso. La intervenci√≥n de la OTAN en el estado ucraniano, al menos desde 2013 y hoy en la guerra, se hace para la redistribuci√≥n del territorio de la infraestructura productiva (por ejemplo, los oleoductos de combustible) entre los monopolios imperialistas, y para ello, toma la forma de guerra y destrucci√≥n para los pueblos. El an√°lisis anarquista es clasista en relaci√≥n con cada fen√≥meno de la cultura capitalista. Los desarrollos transnacionales tienen el m√°s profundo trasfondo de clase. Las relaciones de clase se vuelven m√°s y m√°s concretas a medida que examinamos niveles m√°s globales, mientras que la reducci√≥n a la estructura m√°s elemental del capitalismo, la esclavitud asalariada, no aclara nada excepto la necesidad de abolirla. Cuando perdemos de vista las condiciones de clase y su din√°mica, caemos en el militarismo y luego en posiciones pro-nacionalistas o en el complemento pasivo del militarismo, el pacifismo. Los aliados del pueblo ucraniano son el pueblo ruso, los pueblos bombardeados y perseguidos de Oriente Medio, los parias y proletarios de √Āfrica, hambrientos y masacrados por los se√Īores de la guerra, el movimiento internacionalista, antiimperialista y antib√©lico, los levantamientos proletarios y los movimientos revolucionarios de toda la Tierra.

En cuanto a la alianza del KKE con el imperialismo británico en la Segunda Guerra Mundial Imperialista, es un ejemplo que hay que evitar. Precisamente el espíritu de mantener los frentes nacionales disciplinados a la línea estalinista y al Acuerdo de Yalta, fue el factor decisivo para la venta de la revolución social en Grecia, para la traición del partido a la resistencia popular en la capital, su abandono a las armas y bombarderos ingleses durante los sucesos de diciembre del 44, para la retrasada batalla de retaguardia (la guerra civil) y finalmente, para el largo desarme del movimiento, las masacres, las persecuciones, los exilios, etc. Si hay una verdad histórica indiscutible, es que la resistencia antifascista en los Balcanes no necesitó ninguna ayuda externa, ni para reunirse, ni para sobrevivir, ni para debilitar y confinar a las fuerzas fascistas, como lo hicieron los movimientos guerrilleros albaneses y yugoslavos y griegos (incluidos los eslavomacedonios dentro de ellos). Los comunistas albaneses incluso, al final de la guerra, prohibieron a las fuerzas inglesas poner el pie en territorio albanés.

Especialmente esta distorsi√≥n hist√≥rica, hecha de forma superficial, hace que el texto firmado ¬ęPosici√≥n revolucionaria¬Ľ sea sospechoso. Aunque los poderes conspiran, la percepci√≥n m√°s veraz es la m√°s coherente y es el an√°lisis de las relaciones de clase, sus capas ideol√≥gicas (por ejemplo, la econom√≠a) y los conflictos pol√≠ticos en torno a ellas. La lucha social no es impulsada por los agentes, sino por los intereses de clase y sus ideas pol√≠ticas asociadas. Y las ideas pol√≠ticas no siempre terminan donde ellos creen que lo har√°n. M√°s bien, rara vez lo hacen. La heterogeneidad de los fines es ineludible: no es la Raz√≥n perfecta la que domina, los infinitos y la entrop√≠a. Como han comprobado varios fil√≥sofos de la historia (Hegel, Marx, Kondylis, etc.), el ¬ęartificio de la historia¬Ľ produce a menudo resultados tan decisivos que ning√ļn programa pol√≠tico ni ninguna fuerza organizada podr√≠an haberlos iniciado, pero caen en ellos. La debilidad pol√≠tica y el enga√Īo hacen el trabajo principal, no las conspiraciones y los t√≠teres. El hecho crucial es la ausencia de visi√≥n revolucionaria (memoria e ideolog√≠a) y la ausencia de orientaci√≥n pol√≠tica. Esto es evidente en los textos que llaman a comprometerse con el nacionalismo ucraniano y a esperar la protecci√≥n imperialista. La negaci√≥n cr√≥nica de la necesaria unidad pol√≠tica de los anarquistas y de la necesaria pr√°ctica socio-militar (el difuso antiplataforma), conduce a la subordinaci√≥n militarista o pacifista. El militarismo busca una puerta de entrada a trav√©s de las teor√≠as de las etapas o en las ilusiones conspirativas.

Los enga√Īos pol√≠ticos en torno a la resistencia nacional ucraniana no son en absoluto indiferentes. Vemos c√≥mo se intenta derribar todas las victorias del Movimiento por la Libertad de los Kurdos, para hundir las revoluciones en el vergonzoso pozo de la manipulaci√≥n pol√≠tica. Es crucial reconocer que la guerra en territorio ucraniano, debido a las debilidades hist√≥ricas, abre un camino para la asimilaci√≥n de partes del movimiento anarquista al fascismo. Debemos estar atentos, a nivel internacional y especialmente en el espacio griego, donde en los √ļltimos a√Īos, con los tratados de memor√°ndum y la cuesti√≥n macedonia, surgieron desviaciones nacionalistas, por parte de anarquistas con un pesado legado en la historia de las luchas.

En cuanto a las lecciones aprendidas del Movimiento por la Libertad del Kurdistán, mientras las federaciones pierden de vista lo específico debido a su inercia estructural, esta distorsión del confederalismo no es principalmente un signo de debilidad, sino más bien una explotación sin raíces en el movimiento.

Sobre el tema de la historia, a√Īadir√© un comentario. Con un texto xxiii en un sitio web relacionado, el Comit√© de Resistencia presenta un argumento ciertamente pegajoso. Cita la participaci√≥n de los exiliados espa√Īoles en el MAKI (guerrilla francesa antinazi) como ejemplo de que los anarquistas se al√≠an con los dem√≥cratas. Es cierto. Tambi√©n menciona el hecho de que los anarquistas con tanques fueron los primeros en entrar en Par√≠s, junto con las tropas de De Gaulle. Excepto que el r√©gimen ucraniano tiene m√°s en com√ļn con el r√©gimen de Vichy que con De Gaulle, y mucho menos con el MAKI, que estaba en gran parte compuesto por comunistas: persigue a los comunistas y tiene nazis en su aparato y en el frente, y adem√°s ha enterrado la memoria antifascista, mientras incorpora el nazismo de Banderas a su relato nacional.

El texto da un salto de Par√≠s a la URSS, citando a algunos marxistas antiestalinistas (aparentemente como cobertura del pluralismo), para se√Īalar a trav√©s de sus escritos que ¬ęStalin no era mejor que Hitler¬Ľ y que los izquierdistas de la √©poca llamaban a ¬ęno defender a la Uni√≥n Sovi√©tica¬Ľ. Desde una perspectiva antiautoritaria, es inaceptable debatir qu√© tirano extermin√≥ a m√°s personas. Lo importante de esta narrativa es que mientras se justifica la cooperaci√≥n de los anarquistas con todas las fuerzas capitalistas normales, en relaci√≥n con la defensa antinazi de la URSS se mantiene una postura neutral, similar a la que el Comit√© denuncia como ¬ęparticipaci√≥n en los cr√≠menes de Putin¬Ľ (lo veremos en breve). Podemos dudar de la sinceridad de esta autocontradicci√≥n en las posiciones del Comit√©. Ser√≠a prudente preguntarse si no es una justificaci√≥n impl√≠cita del nazismo ucraniano, de Bandera.

El hecho de que el estado militar ruso tenga nazis y mercenarios en sus filas no justifica al otro bando. Hoy en el espacio ucraniano las condiciones son m√°s claras que nunca para que reconozcamos la necesidad de la autonom√≠a pol√≠tico-militar del movimiento anarquista y de las fuerzas sociales. En la direcci√≥n opuesta, el Comit√© de Resistencia, para apoyar su giro hacia las fuerzas nacionalistas, recurre a la defensa abierta del estado ucraniano contra las acusaciones de sus manifestaciones nazis. En su √ļltimo art√≠culoxxiv en Crimethink, aunque exclama que el estado ucraniano es neoliberal (los fascistas pueden adoptar f√°cilmente esta cr√≠tica reformista) y ¬ęno simp√°tico¬Ľ (como si hubiera estados simp√°ticos), lo compara con los estados ruso y belaruso para exonerarlo. Aplaca y exonera audazmente las pr√°cticas de limpieza √©tnica: la prohibici√≥n de la lengua rusa se denomina ¬ęalgunos problemas de discriminaci√≥n ling√ľ√≠stica¬Ľ, pr√°ctica que tambi√©n se exonera, ya que ¬ęel ruso se habla libremente en el √°mbito de la vida privada¬Ľ. Como si se dijera: ¬ętienen suerte de que los dejemos sobrevivir en la clandestinidad¬Ľ. En conclusi√≥n, el Comit√© ataca al movimiento antifascista internacional, calificando a todos los cr√≠ticos del Estado ucraniano de ¬ęc√≥mplices de los sangrientos cr√≠menes del r√©gimen autoritario de Putin¬Ľ. La bipolarizaci√≥n nacionalista impregna el discurso del Comit√©. ¬ęAs√≠, cualquier persona que especule sobre Ucrania (suena como una proclama totalitaria), diciendo que es ¬ęun estado nazi o algo as√≠ (como tener al batall√≥n Azov en sus filas para cometer atrocidades‚Ķ) es un participante de las fuerzas de Putin‚Ķ¬Ľ. El Comit√© de Resistencia no convence de que no est√© llevando a cabo un proyecto de integraci√≥n de los anarquistas locales, y de los solidarios internacionalistas, en las estructuras fascistas de la burgues√≠a ucraniana y de la OTAN, consciente o inconscientemente.

¬ę‚ĶNuestra experiencia en Siria nos anima a no subestimar las corrientes reaccionarias en el seno de los movimientos populares‚Ķ Adem√°s de ofrecer importantes puestos a los ultranacionalistas, el r√©gimen ucraniano fue reubicado por oligarcas y otros preocupados por defender sus propios intereses econ√≥micos y pol√≠ticos y por extender un modelo de desigualdad capitalista y neoliberal.¬Ľ ¬ŅSon los revolucionarios sirios, que hasta hace dos semanas odiaban a Putin m√°s que nadie en la tierra, ¬ęc√≥mplices de los cr√≠menes de Putin¬Ľ?

En cuanto a la acusaci√≥n de ¬ęparticipar en las fuerzas y cr√≠menes de Putin¬Ľ, los revolucionarios anarquistas no se lo creen. El fascismo ucraniano y el ruso son hermanos que luchan por el mismo campo. S√≥lo que luchan masacrando a la gente de la que es el campo.

Sigamos adelante.

¬ŅY AHORA QU√Č HACEMOS?

No hay buena teor√≠a si no da respuestas pr√°cticas a las necesidades concretas, en las circunstancias dadas. Empezar√© con las propuestas de la Organizaci√≥n de Autodefensa Revolucionaria, ¬ęno por creer que lo dij√©ramos mejor entonces¬Ľ, sino por simplificar. Las tres ¬ęl√≠neas de referencia para un movimiento revolucionario internacional sobre una base s√≥lida¬Ľ, que la Organizaci√≥n de Autodefensa Revolucionaria hab√≠a planteado, son, creo, una formulaci√≥n bastante concisa y condensada sobre la unidad entre las dimensiones pol√≠tica, de clase y social de la liberaci√≥n del poder. Las tres l√≠neas de orientaci√≥n:

¬ęA- El movimiento revolucionario de nuestro tiempo debe y puede ser antiestatista y debe fijarse como objetivo inmediato el derrocamiento del r√©gimen pol√≠tico-militar y econ√≥mico, la abolici√≥n de las instituciones estatales y el desarraigo de los mecanismos de poder.¬Ľ

Observando la revolución en Rojava, ya que se ha convertido en la inferencia de aquellos que abogan por unirse a las fuerzas estatistas nacionales, podemos ver que el Tev-Dem ha anulado en efecto la dominación político-militar y económica del régimen de Assad, así como la del ISIS. Ha creado nuevas instituciones sociales y políticas y se opone a los mecanismos de poder y, al ampliar la autonomía social y la autodefensa, los desarraiga. El movimiento de Autogobierno Democrático intentó anular la autoridad del régimen turco tras la frontera turca en 2015.

¬ęB- El movimiento revolucionario de nuestro tiempo debe y puede plantearse como objetivo inmediato la socializaci√≥n de toda la riqueza a trav√©s de las comunas armadas que deben y pueden establecerse desde hoy mediante la acci√≥n revolucionaria de las asambleas obreras y comunales. El esquema caracter√≠stico del socialismo estatista, ¬ęprimero la dominaci√≥n pol√≠tica, luego la revoluci√≥n social¬Ľ, est√° hist√≥ricamente muerto, habiendo provocado retrocesos irreparables. Lo analizamos en nuestra anterior declaraci√≥n. Ahora, en la fase de autodisoluci√≥n de la mediaci√≥n pol√≠tica, como expresi√≥n de la crisis sist√©mica, no es posible ning√ļn cambio pol√≠tico sin revoluci√≥n social. Ni siquiera como farsa‚Ķ Hoy el derrocamiento del r√©gimen pol√≠tico-militar s√≥lo puede hacerlo el movimiento social que, rechazando cualquier mediaci√≥n pol√≠tica, construir√° sus estructuras federales abiertas sobre la base del derrocamiento directo del r√©gimen econ√≥mico, mediante la imposici√≥n de condiciones sociales contra los intereses de la patronal y la expropiaci√≥n de la riqueza social.¬Ľ

La guerra por el territorio ucraniano concierne tanto a las relaciones militares imperialistas como a la explotaci√≥n econ√≥mica y, en consecuencia, al r√©gimen pol√≠tico. En el territorio ucraniano, como en cualquier territorio, es revolucionario el movimiento internacionalista que constituye el poder pol√≠tico-militar de los explotados, los trabajadores, los aut√≥nomos pobres y los excluidos. Especialmente en esta guerra, el primer art√≠culo de un programa revolucionario debe ser la persecuci√≥n de todos los capitalistas y oligarcas pol√≠ticos, rusos, ucranianos y afiliados a la OTAN, la socializaci√≥n de todos los recursos naturales e infraestructuras productivas y su gesti√≥n confederal seg√ļn criterios ecum√©nicos y ecol√≥gicos.

No olvidemos que la oligarquía capitalista rusa y el régimen de Putin son el resultado del predominio del capitalismo de mercado sobre el capitalismo monopolista de Estado. El neoimperialismo ruso no es una variante de la URSS, aunque ambas estructuras hayan heredado la civilización zarista; es la finalización y fragmentación del centralismo estatal del antiguo imperio zarista dentro del capitalismo global. Desde este punto de vista, los nacionalismos divergentes, como el ucraniano, son terminaciones de la democracia burguesa, pero en el sentido histórico específico de la integración fraccionada de la oligarquía política y de clase del capital.

¬ęCiertamente, vivimos a la sombra del internacionalismo obrero -que se apoy√≥ en estados, partidos pol√≠ticos, asociaciones y amplias organizaciones- que fue capaz de soportar el peso de los conflictos internacionales en Espa√Īa en 1936 y m√°s tarde en Vietnam y Palestina en los a√Īos 60 y 70.¬Ľ (Colectivo de exiliados sirios)

¬ęC- Hoy es necesario y factible extender la autoorganizaci√≥n revolucionaria a la gran masa de explotados y excluidos. Es necesario y factible implementar la autodirecci√≥n social aqu√≠ y ahora¬Ľ.

Los llamamientos a aliarse con el campo nacionalista, como el del Comité, parten de la base de que niegan la actualidad y la posibilidad de esta línea de referencia, sometiéndose posteriormente a la oligarquía política y económica nacional e imperialista.

Como se√Īal√≥ la Organizaci√≥n Autodefensa Revolucionaria, ¬ęlas tres l√≠neas de referencia b√°sicas para un movimiento revolucionario internacional son la consecuencia de la causa de la liberaci√≥n de la humanidad de la esclavitud pol√≠tica, de la explotaci√≥n y de toda exclusi√≥n. Las tres l√≠neas forman una unidad desde el principio. Cada una existe dentro de las otras y se deduce de ellas. Se fortalecen todas juntas o el movimiento revolucionario no se desarrolla en absoluto¬Ľ.

El compromiso militar con las fuerzas nacionalistas, y especialmente con la pir√°mide militar del Estado, excluye la autonom√≠a pol√≠tica de las fuerzas sociales. Incluso sin el compromiso con las √≥rdenes de la direcci√≥n nacionalista, la dependencia militar de √©sta produce el mismo efecto anulador. No hay autonom√≠a pol√≠tica sin autonom√≠a militar. Los compa√Īeros ucranianos deber√≠an ser los primeros en saberlo. Es la principal lecci√≥n de la experiencia del movimiento de estratovisi√≥n y una de las dos principales ideas radicales de la Plataforma (la primera es la responsabilidad colectiva).

Sin la autonomía político-militar, el movimiento es incapaz de intentar cualquier implementación de un programa económico revolucionario. Los combatientes están llamados a dar su vida por los intereses de los oligarcas ucranianos y de la OTAN. Por eso no puedo excluir la hipótesis de que detrás del llamamiento a la conscripción nacional, se escondan personas o incluso organizaciones que pretendan llevar al anarquismo a su autodestrucción por el bien de la patronal.

El llamado ¬ęcampo democr√°tico¬Ľ, que en realidad es el frente de la oligarqu√≠a burguesa local junto con las bandas nazis y los militaristas, en una condici√≥n de total sumisi√≥n y dependencia de la estrategia de la OTAN, no tiene nada de radical, ni podr√≠a tenerlo. El apoyo a esta ¬ędemocracia¬Ľ (es hora de entrecomillar esta podrida pretensi√≥n) es una garant√≠a para la esclavizaci√≥n pol√≠tica y de clase del pueblo ucraniano, durante la guerra y en el pr√≥ximo reparto intracapitalista de territorios, infraestructuras, rutas comerciales, el nuevo mercado de la reconstrucci√≥n y la fuerza de trabajo.

La socialdemocracia de las comunas armadas, que el Movimiento por la Libertad de Kurdist√°n ha sembrado (y que se opone radicalmente a la socialdemocracia burguesa) surge de la fe en las fuerzas sociales. La posici√≥n de la Organizaci√≥n Autodefensa Revolucionaria sobre la viabilidad de la autodirecci√≥n social aqu√≠ y ahora, se inspira en el ejemplo vivo de la Autonom√≠a Democr√°tica y tambi√©n en la experiencia hist√≥rica de la r√°pida difusi√≥n de la revoluci√≥n social en el espacio ucraniano hace un siglo, a trav√©s de la acci√≥n catalizadora de los guerrilleros anarquistas. Por el contrario, los que se√Īalan que ¬ęlos anarquistas no tienen recursos suficientes en Ucrania o en otros lugares para responder eficazmente a la invasi√≥n del r√©gimen de Putin¬Ľ no han concebido la din√°mica arrolladora de la sociedad sublevada.

No ha habido otros recursos para la lucha revolucionaria, a lo largo de la historia, excepto el indomable poder de las hasta ahora d√©biles masas que coorganizan su propia pol√≠tica. Cuando falta esta fuente, no puede ser sustituida ni por el militarismo nacional ni por los ¬ęprotectores¬Ľ. La percepci√≥n militarista del Comit√© de Resistencia es una manifestaci√≥n de traici√≥n pol√≠tica y de clase, enmascarada por las ilusiones aventureras inherentes al militarismo. Adem√°s, es una distorsi√≥n hostil y una malversaci√≥n del plataformismo.

En los primeros d√≠as de la invasi√≥n rusa, el t√≠tere Zelensky suplic√≥ a la OTAN que le sacara de all√≠, diciendo en una teleconferencia de la UE que ¬ę√©sta puede ser la √ļltima vez que hable con ustedes¬Ľ, mientras que el mismo d√≠a se declar√≥ disponible para negociar. Al parecer, sus patrocinadores estadounidenses le cerraron las v√≠as de escape. Fuera de los territorios ucranianos ocupados, les habr√≠a sido in√ļtil. Su supervivencia depend√≠a de que completara su papel cinematogr√°fico de h√©roe de la naci√≥n, la ¬ędemocracia¬Ľ y la ¬ęcivilizaci√≥n¬Ľ. Estados Unidos quiere una guerra prolongada, el m√°ximo da√Īo militar, econ√≥mico y moral para el Estado ruso y el m√°ximo da√Īo pol√≠tico para Putin. El pueblo ucraniano est√° siendo empujado al matadero bajo la servil direcci√≥n nacional, por los intereses de ambos imperialistas. La OTAN, al igual que los oligarcas rusos, s√≥lo le ha preparado muerte, m√°s pobreza y ning√ļn beneficio. Lo mismo para el pueblo ruso.

Todos los imperialistas, americanos, rusos, chinos, excepto la UE, han ganado con esta guerra. Tambi√©n los estados productores de petr√≥leo (OPEP y tambi√©n Ir√°n y Venezuela). Todos los imperialistas, excepto el estadounidense-brit√°nico, est√°n dise√Īando una nueva paz, es decir, un reparto del bot√≠n. El imperialismo norteamericano espera una crisis prolongada a los pies del imperialismo ruso y en la econom√≠a de Europa Occidental. El propio pueblo ucraniano, sin embargo, perseguir√° la paz, en contra de las expectativas de EEUU, porque no tolerar√° vivir y morir en el matadero imperialista durante mucho tiempo. No tardar√° en abandonar por completo el militarismo nacionalista. Cuando llegue la paz de los imperialistas, se ver√° qui√©nes luchaban hoy por la liberaci√≥n social y qui√©nes son los instrumentos del fascismo. Se demostrar√° si la participaci√≥n de algunos supuestos anarquistas en la guerra ha logrado implantar bases revolucionarias. A continuaci√≥n, se pondr√° de manifiesto la lucha revolucionaria.

La resistencia armada es necesaria siempre que sirva inmediatamente a la defensa de la autonomía política confederal internacionalista de los pueblos, de las comunas vivas, de los recursos socializados, de las reivindicaciones económicas de los proletarios y de las comunidades, de los territorios liberados del control político-militar de toda autoridad. Las dos primeras tareas inseparables de los anarquistas revolucionarios son la creación de soviets libres y la formación del frente socio-militar a través de la iniciativa guerrillera.

En la actual fase explosiva de la crisis capitalista de sobreacumulaci√≥n a largo plazo y de los efectos destructivos del capitalismo sobre la Tierra y los pueblos, no hay tiempo para ilusiones reformistas. Ninguna etapa intermedia antes de la descomposici√≥n general de la civilizaci√≥n humana o de la revoluci√≥n social puede ya encajar en la limpieza total de la clase fraccionada. Cada oportunidad subsiguiente conlleva la cuota de la anterior. Ahora hemos entrado en la fase de cobro. A menos que se tome una iniciativa para formar un movimiento revolucionario internacionalista hoy en el sufrido espacio ucraniano, lo m√°s probable es que los pueblos ucraniano, bielorruso y ruso aguanten hasta que la revoluci√≥n prospere en el resto del planeta. Pero nada est√° garantizado. ¬ęAl√° no tiene otras manos que las suyas¬Ľ.

PR√ĀCTICAMENTE:

Unidad político-militar de los anarquistas, al margen y en autodefensa contra cualquier organización e institución estatal estatista.

Transformación de la solidaridad social en desarrollo en un movimiento de autonomía política de la base de clase.

Formación de organismos de autodefensa antiestatistas, que surjan de las organizaciones sociales autónomas y confederadas y que rindan cuentas ante ellas.

Desarme de los organismos estatales y paraestatales.

Invitación a los soldados y milicianos a desertar del ejército nacional e incorporarse a los cuerpos comunales, llevando consigo el armamento. Entablar conversaciones políticas con los combatientes de las unidades nacionales en esta dirección.

Enviar reclutas al cuerpo nacional, con el compromiso y propósito exclusivo de apropiarse de armamento.

Atacar contra organizaciones fascistas como el Azov. Permanecer neutrales, pero atendiendo a la autodefensa social, allí donde las organizaciones fascistas chocan con las fuerzas militares de los invasores.

Cooperaci√≥n con las actuales fuerzas nacionales a√ļn no desarmadas, s√≥lo a nivel t√°ctico (campo de batalla), en funci√≥n de las necesidades de la pol√≠tica revolucionaria inmediata en el territorio disputado y de las necesidades populares inmediatas.

Reconocimiento de la entidad autónoma de los rusos de las provincias orientales, de Crimea y de todas partes, como de cualquier otra comunidad. Creación de vínculos en dirección confederal. Denuncia de la limpieza étnica contra los rusos en territorio ucraniano.

Llamada a la autoadministración confederal a ambos lados de la frontera ucraniana-rusa.

Frente de colaboración orgánica con el movimiento libertario y revolucionario ruso.

Frente de colaboración orgánica con el movimiento libertario y revolucionario ruso. Invitación a los soldados rusos a desertar, basada en el programa revolucionario internacionalista.

Contraataque a las tropas imperialistas en la mayor medida posible.

Coformación de instituciones cívicas en las organizaciones sociales y un programa confederal de transformación económica internacionalista, socialista y ecológica.

Defensa de la libre actividad de todas las organizaciones políticas. Restauración de la memoria antifascista, persecución del nazismo y del banderismo.

Solidaridad pr√°ctica con todos los pueblos y movimientos sociales del mundo.

Expulsión de los mercenarios de la Legión Internacional de Defensa del Territorio.

Convocatoria y acogida organizada de los revolucionarios internacionalistas en las estructuras de autonomía social y autodefensa.

Declaraci√≥n de hostilidad a la pol√≠tica racista, genocida y clasista de la UE contra los inmigrantes. Exigir la apertura de las fronteras para todos los explotados y desplazados. Denunciar la explotaci√≥n euro-racista de los refugiados de guerra ucranianos y la denigraci√≥n inhumana de los no europeos. Como dicen los compa√Īeros sirios ¬ęSeamos claros: la acogida de los refugiados sirios en Europa, aunque dista mucho de ser ideal, fue a menudo m√°s acogedora que la de los refugiados del √Āfrica subsahariana, por ejemplo. Las im√°genes de refugiados negros siendo perseguidos a trav√©s de la frontera ucraniana-polaca y los comentarios en los medios de comunicaci√≥n principales que dan un estatus privilegiado a la llegada de refugiados ucranianos de ¬ęalta calidad¬Ľ, frente a los b√°rbaros sirios, demuestran el racismo europeo cada vez m√°s rampante. Abogamos por una acogida incondicional de los refugiados ucranianos que huyen de los horrores de la guerra, pero rechazamos cualquier priorizaci√≥n de los refugiados.¬Ľ

Declaración de hostilidad a todas las potencias imperialistas, militaristas y belicistas.

Declaración del territorio guerrillero ucraniano como territorio prohibido al militarismo ruso, a la OTAN y a la inversión capitalista.

Seg√ļn Soltenberg, la ayuda militar m√°s importante que el nacionalismo ucraniano ha recibido de la OTAN son los DRONEs turcos ‚Äď los mismos DRONEs que est√°n bombardeando los territorios liberados de Rojava y el Kurdist√°n de Basur, que han asesinado a las combatientes de la autonom√≠a de las mujeres en el norte de Siria, que apoyan la actual actividad contrarrevolucionaria del ISIS, que golpean contra las instalaciones y los combatientes yezid√≠es de la autonom√≠a de Sengal, que ensucian el campo de refugiados de Mahmur, que dan cobertura a los ataques qu√≠micos contra las bases rebeldes en las zonas de defensa de Mediya, que han abastecido la guerra en Libia, Nagorno-Karabaj, Etiop√≠a y ma√Īana de nuevo en los Balcanes‚Ķ Desde 2021, el Estado ucraniano fabrica en Kiev los DRONES BayraKtar TB-2. xxv Las empresas ucranianas tambi√©n han proporcionado a la industria b√©lica turca motores de alta tecnolog√≠a para los DRONE. Ahora, con la guerra, el Estado militar turco pide a sus aliados de la OTAN que eliminen las barreras impuestas a su tecnolog√≠a y equipamiento de guerra (tanto por sus v√≠nculos con el imperialismo ruso como por los cr√≠menes cometidos con los DRONE). Con su pol√≠tica de equilibrio y ahora de mediaci√≥n, el r√©gimen neo-otomano de la alianza de Erdogan con los Lobos Grises se siente ahora libre, sin freno, para intensificar sus negocios de guerra en todas partes y sus ataques contrarrevolucionarios y de ocupaci√≥n en el Kurdist√°n sirio e iraqu√≠. El reconocimiento p√ļblico que el r√©gimen turco recibi√≥ de Putin y Blinken, el mismo d√≠a, por su postura en esta guerra, al mismo tiempo que se iniciaban las negociaciones de paz, fue la luz verde para un ataque frontal a la Confederaci√≥n del Norte de Siria y para la promoci√≥n de sus planes expansionistas alrededor de sus fronteras.

El movimiento revolucionario en el territorio ucraniano tiene el deber de golpear la colaboración contrarrevolucionaria y belicista de la burguesía ucraniana con el fascismo turco. Tiene el deber de apoyar de forma manifiesta y práctica la lucha revolucionaria en Oriente Medio contra el control imperialista. El movimiento revolucionario libertario del espacio ucraniano debe formar parte de la participación internacional en la resistencia kurda.

El movimiento social internacionalista de todo el mundo debe estar preparado para los nuevos ataques que recibirá la revolución confederal en el norte de Siria, en el norte de Irak, en el Kurdistán Rojhilat (territorio iraní) y en la parte continental de Turquía.

Los anarquistas de todo el mundo, entendiendo la propuesta plataformista de la responsabilidad colectiva, unamos org√°nicamente nuestras fuerzas y hagamos de nuestra actividad com√ļn el seguimiento de las tareas morales-sociales y pol√≠ticas de participaci√≥n directa en los campos revolucionarios actuales, para contraatacar la l√≠nea pol√©mica antimigrante del Norte europeo y americano, donde se libra la m√°s asesina guerra antiproletaria desde hace 30 a√Īos, y para sabotear dr√°sticamente el militarismo imperialista en todos sus frentes y bases.

Todo lo que olvido…

De todo corazón estoy con los que luchan por la liberación social de los estados, el imperialismo y la guerra.

EP√ćLOGO

En el momento en que se termin√≥ la redacci√≥n final de este texto (17/3), hab√≠a comenzado la negociaci√≥n interestatal. El conflicto continuaba por decisi√≥n de ambos gobernantes, con m√°s fiereza, precisamente por las negociaciones, para que cada uno ganara mejores ¬ęcartas¬Ľ y redujera las del adversario. M√°s sangre significa una mejor posici√≥n en la balanza. Como dijo Lavrov, ¬ęel esp√≠ritu empresarial prevalecer√°¬Ľ‚Ķ

El mismo d√≠a, el hombre de paja Zelensky record√≥ el Muro de Berl√≠n, llamando a Scholz a involucrarse. Una (otra) insinuaci√≥n de EE.UU. al jefe-imperialista europeo, sobre acuerdos en materia de energ√≠a. Salvo que en esta guerra son los EE.UU. los que buscan levantar una barrera a la red monopol√≠stica entre la UE y el capitalismo ruso. Zelensky est√° en una pel√≠cula de Rambozo, donde el escenario termina en la c√ļspide de los a√Īos 90. Despu√©s de que se derrumbara el muro de Berl√≠n, se empezaron a construir nuevos muros, muchos muros sangrientos, en las fronteras y cabezas de puente del Norte capitalista: en Palestina, en la frontera entre EEUU y M√©xico, en Evros, en el Mediterr√°neo un muro naval s√≠nico, en las fronteras turco-siria y turco-iran√≠ tambi√©n.

El d√≠a anterior, Rambozo record√≥ Pearl Harbor. Despu√©s de la primera semana de la invasi√≥n, los EE.UU. y Soldenberg recalcaron todos los d√≠as que no ir√≠an a una guerra mundial, especificando con cada solicitud de ayuda militar espec√≠fica (participaci√≥n de tropas, concesi√≥n de aviones, concesi√≥n de aer√≥dromos, inmovilizaci√≥n de vuelos, etc.) que esto llevar√≠a a un conflicto generalizado inmediato. Pearl Harbor, por supuesto, no fue una petici√≥n espec√≠fica, sino que fue el acontecimiento decisivo para conseguir el consentimiento de los votantes estadounidenses a la participaci√≥n de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Los asesores de Biden indicaron a Rambozo que dijera esto, para que los americanos escucharan: ¬ęEstamos entrando en una fase de guerra inevitable de emergencia nacional¬Ľ. Excepto que Pearl Harbor estaba en la Costa Oeste. La Costa Este tard√≥ siete d√©cadas en llegar al territorio de Azov.

En el otro lado, el fantasma de Iv√°n el Terrible sigue vagando. Es hora de acabar con ellos.

En cuanto entregu√© el manuscrito para mecanografiarlo, recib√≠ el reciente anuncio del PKKxxvi sobre el quincuag√©simo aniversario del movimiento apo√≠sta (Apo, el apodo de Abdullah Ocalan). Se trata de un an√°lisis pol√≠tico hist√≥rico de varias p√°ginas sobre el desarrollo del Movimiento por la Libertad de los Kurdos en unas condiciones objetivas devastadoras. Se describe claramente el papel contrarrevolucionario y antikurdo de la OTAN, desde el golpe fascista-militar de los a√Īos 80 hasta las intervenciones en territorio iraqu√≠ y la captura de Ocalan. En su informe anualxxvii , poco antes, el PKK hab√≠a puesto de relieve una vez m√°s el apoyo de los EE.UU. al otomanismo-fascismo turco, identificando el contexto hist√≥rico del pr√≥ximo conflicto global y las tareas revolucionarias: ¬ęEn la reuni√≥n se se√Īalaron los signos de decadencia de EE.UU. y se destac√≥ que se confirmaban las perspectivas desarrolladas por Abdullah Ocalan hace 30 a√Īos. Se subray√≥ que la Tercera Guerra Mundial continuar√° y que Oriente Medio seguir√° desempe√Īando un papel central en esta guerra. Se afirm√≥ que una actitud y una forma de acci√≥n defensivas y conservadoras no pueden ganar en las circunstancias actuales. Por el contrario, es necesaria una postura activa y agresiva. Refiri√©ndose al colapso hist√≥rico del capitalismo y de su sistema de poder y de Estado, se destac√≥ la importancia hist√≥rica de desarrollar la lucha por la democracia global basada en la libertad de las mujeres y la ecolog√≠a social¬Ľ.

Tambi√©n a finales de marzo se public√≥ el informe del Primer Congreso Internacionalista de Rojavaxxviii, en el que se llamaba a ¬ętodas las fuerzas antisist√©micas a luchar en el marco de la Confederaci√≥n Democr√°tica de los Pueblos del Mundo¬Ľ, dada la expansi√≥n de la crisis y la guerra, y se establec√≠a como acuerdo program√°tico el desarrollo de un frente internacionalista antifascista. La publicaci√≥n destac√≥ que ¬ęla organizaci√≥n internacional de la autodefensa de los pueblos es la respuesta m√°s fuerte contra el fascismo y los ataques reaccionarios y racistas en todo el mundo. Dado que el problema es a escala mundial, la resistencia y la lucha deben ser internacionales y globales respectivamente¬Ľ.

A la luz de esto y de acuerdo con el posicionamiento pol√≠ticoxxix de la Coordinadora Riseup4Rojava, su apoyo pol√≠tico y financiero directo al Comit√© de Resistencia debe ir acompa√Īado de una amplia actualizaci√≥n internacional de la sustancia real de esta organizaci√≥n y de su actitud hacia las organizaciones nacionalistas. Porque la confusi√≥n perjudica tambi√©n a la resistencia kurda.

La realización de este texto coincidió con una huelga de hambre de una semana del autor (11-17/3) en solidaridad con los revolucionarios turcos presos en las cárceles griegas y con el movimiento revolucionario en las regiones turcas y kurdas, en vista de la reunión urgente del gobernador del estado griego, Mitsotakis, con Erdogan (13/3).

Dimitris Chatzivasileiadis Marzo-Abril 2022

GLOSARIO:

En el lenguaje ordinario, que lleva las marcas ideológicas de la burguesía, varios conceptos se enredan en las mismas palabras. Considero importante que la comprensión de las oposiciones de clase y políticas impregne nuestro discurso hasta sus materiales más elementales, los conceptos disponibles. Por eso utilizo diferentes términos para referirme a los estados, diferentes para los oprimidos y diferentes para cada forma de relación de los cuerpos sociales con los estados, y para cada manifestación particular del estatismo. No se trata de ser escolástico, se trata de la claridad de la descripción y de las propuestas prácticas.

Pueblo: el conjunto general de personas del planeta que no tienen poder político o económico dentro de los estados. También, sus comunidades (por ejemplo, el pueblo ucraniano). Mientras que la ideología burguesa identifica a los enemigos de clase dentro del concepto de pueblo, aquí se utiliza con una definición de clase determinada.

Sociedad: Un amplio conjunto de personas -no necesariamente concentradas o localizadas geográficamente- que forman y desarrollan vínculos de solidaridad autónomos y no dictados por una estructura de poder. Utilizo la palabra No utilizo la palabra en el sentido académico de la población general, que se hace eco de una especie de objetivismo estatista, ni en el de ciudadanos tal y como los define el Estado-nación. La sociedad es un proceso activo consciente y está inherentemente en antagonismo con el Estado y la dominación de clase.

Nación: El fantasma ideológico de una comunidad que se identifica con el Estado.

Etnia: Comunidad cultural adscrita a determinados estados o que se identifica con ellos (por ejemplo, la nación iroquesa, la nación negra de EE.UU.).

Espacio étnico (por ejemplo, el espacio ucraniano): Los territorios y el entorno cultural donde vive una etnia.

Territorio nacional: Los territorios ocupados por un Estado. Los territorios encerrados dentro de ciertas fronteras. Los espacios étnicos se entrecruzan. Las fronteras los diseccionan, los territorios los homogeneizan.

Tierra firme nacional o imperialista: Base territorial para la constitución de un Estado-nación que controla económica, política o militarmente, territorios fuera de sus fronteras oficiales.

Tierra: Territorio terrestre y campo de competencia entre el poder y los procesos sociales.

Nombres de ¬ępa√≠ses¬Ľ: ¬ŅQu√© es un pa√≠s? ¬ŅA cu√°l de los conceptos anteriores corresponde? Rara vez utilizo el nombre de un estado sin la designaci√≥n ¬ęestado¬Ľ, s√≥lo por brevedad al referirme a informaci√≥n menor en el texto y s√≥lo cuando est√° claro que me refiero a la organizaci√≥n estatal. Estados Unidos es la excepci√≥n, ya que el nombre del estado es totalmente pol√≠tico (Americus no es una comunidad cultural, fue el padre de los colonialistas). Del mismo modo, el movimiento social no deber√≠a reconocer el continente como americano. Los nombres de ¬ępa√≠ses¬Ľ se registran enf√°ticamente en mis textos cuando se trata de territorios de resistencia anticolonial (Siria del Norte, Kurdist√°n, Palestina‚Ķ).

Imperialismo, colonialismo, dominio militar o estratocracia: Utilizo la palabra imperialismo en el sentido particular que expresa las relaciones interestatales en el capitalismo, considerando al punto las observaciones de Lenin al respecto.

El colonialismo tiene el carácter especial de alteración cultural, asimilación o exterminio del conquistado.

El imperialismo no sustituyó al colonialismo, lo incorporó a su marco. El imperialismo se basa en el dominio militar, pero se extiende al conjunto de las relaciones políticas, de clase y culturales. El gobierno militar es la raíz del Estado y atraviesa todas sus relaciones dentro y fuera de sus fronteras. Como he explicado en el pasado reciente (https://athens.indymedia.org/post/1611720/ en las notas a pie de página), he rechazado la palabra geopolítica. Es un término comercial y superficial, digresivo en términos de percepción de clase y que se hace eco de los supuestos racistas de sus orígenes nazis.

Relación de clase: La identificación del concepto de relación de clase con la esclavitud asalariada, es una abstracción a-histórica derivada del dogmatismo marxista. Aunque el capitalismo se funda y desarrolla sobre esta relación, en su seno se forman numerosas relaciones de heteronomía y desigualdad estructuradas. Son relaciones de clase, independientemente de su correlación actual en el robo del trabajo (plusvalía).

Comunismo y soviets: Obviamente las dos palabras no se refieren a la historia bolchevique que las violó. La revolución libertaria en el espacio ucraniano fue declaradamente soviética.

Organizaci√≥n militar: En la lengua griega la palabra ej√©rcito (‚Äėstratos‚Äô) no proviene de la palabra ‚Äėguerra‚Äô, ni de la palabra ‚Äėarma‚Äô, sino de la palabra italiana ‚Äėstrada‚Äô- (recorrido, procesi√≥n), de la que tomaron su nombre los mercenarios del siglo XVI. Su etimolog√≠a me parece apropiada en el contexto de la propuesta libertaria plataformista: un cuerpo organizado en marcha, en el contexto de la guerra pol√≠tica revolucionaria de clase-guerra pol√≠tica revolucionaria. T√©rmino preferible al escueto, ¬ęorganizaci√≥n de guerra¬Ľ. La guerra es la exteriorizaci√≥n de la relaci√≥n, el sujeto activo es la organizaci√≥n pol√≠tico-militar.

