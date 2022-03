–

De parte de Anarquia.info March 23, 2022 96 puntos de vista

Thanos Xatziagkelou -Sobre la organización revolucionaria Acción Anarquista.

Cada 10 de marzo el tiempo marca los minutos a cero. No hay horas, sólo momentos de reflexión sobre la carga de responsabilidad que cada uno de nosotros lleva en la continuación del acontecimiento revolucionario. Por el deber moral, político y militante en la guerra revolucionaria. Un chasquido como un grito de guerra, en una noche donde la muerte ha vencido al miedo. La muerte física que tanto lamentamos -en el mundo de la muerte- es menos perniciosa que la muerte que se comercializa como vida.

Hace 12 marchas, el compañero y miembro de la Lucha Revolucionaria, Lambros Fountas, fue ejecutado en un tiroteo en Daphne por un grupo de terroristas uniformados durante una acción preparatoria de la organización. Lambros vivió toda su vida en el frente del conflicto antiautoritario: con el papel, con la bandera, con la pistola en la mano. Así fue como exhaló su último aliento en la última batalla, en primera línea. En vida un rayo y en la muerte un lobo. Lambros es la mecha de la intolerancia revolucionaria y vivirá en las llamas de la violencia revolucionaria. Desde los incendios de los campos urbanos metropolitanos hasta las explosiones guerrilleras en las montañas de Oriente Medio y América Latina.

El compañero Lambros Fountas es una bandera de la lucha por el derrocamiento y la revolución. Una bandera que ondea con orgullo mientras el tejido metropolitano se rinde a las llamas de la violencia revolucionaria. La sangre es la tinta de la historia. Y a pesar de los que afirman que la historia la escriben los vencedores, aquí estaremos para recordarles que los que se sienten victoriosos llevan en sus carcasas las más aplastantes derrotas. La derrota no es la perdición, es la muerte. La derrota es aceptación. Es el desconocimiento de los muertos de la guerra de clases. Es la entrega incruenta de la historia colectiva al basurero del olvido. La derrota es cesión y mesianismo. Prolongación de la batalla, tregua y compromiso con una vida bajo las necesidades y circunstancias de clase de los tiempos. La derrota no es dar la vida y la libertad por la lucha, sino vivir muerto por la falta de solidaridad social y de conciencia de clase. Salvar el pellejo cuando el de al lado vacila sus pasos, se queda atrás, se muere. Ante este periodo oscuro, es un deber revolucionario iluminar el camino con la esperanza del derrocamiento.

«El que no está armado muere… y el que no muere es enterrado vivo: en las cárceles, en los reformatorios, en los escondites de los suburbios, en las cocinas modernas -compradas a crédito- totalmente equipadas y en los dormitorios palaciegos». Ulrike Meinhoff – RAF

El primer paso en la guerra es el estímulo, luego la determinación, después el salto hacia adelante. El salto a una nueva vida, ilegalmente desobediente. Llevo a mis espaldas un viaje lleno de fuego. Donde las respiraciones, las pocas respiraciones esconden la libertad definitiva. Una vida entregada a la lucha por algo mejor, algo diferente. Y si la jauría terrorista de Mitsotakis y Theodoricakos (diputado del partido Nueva Democracia del Parlamento Helénico) invierte en la derrota individual y colectiva, en la resignación y la sumisión, en un final espectacular de la resistencia radical a través de mi cautiverio, yo diré que tantos años de lealtad, compromiso y constancia en el conflicto conducen al momento más orgulloso de esta guerra.

12 Marchas después, honrando en la práctica lo absoluto del ethos revolucionario y la coherencia representada por el compañero Lambros Fountas, asumo la responsabilidad política de mi participación en la Organización Acción Anarquista. Estoy orgulloso de que una parte de mi vida se identifique con una figura de lucha, carne de la historia anarquista, que se mantuvo con sus pequeñas fuerzas, con ethos y consistencia en las disputas y tareas del conflicto antiautoritario. Estoy orgulloso de los compañeros, junto a los cuales, Anarquía fue una palabra llena de pasión y sinceridad. Estoy impenitentemente orgulloso porque mi adhesión fue un acto consciente basado en la necesidad social, política y militante de la acción anarquista, como herramienta analítica de reflexión, como montículo de justificación, como actitud absoluta de vida.

Acción Anarquista es una formación militante de conflicto y defensa de la propaganda a través de la acción. Es una organización que ha puesto en la mira antiautoritaria toda la estructura de poder y las relaciones de explotación, convirtiendo la palabra solidaridad en una condición inquebrantable de existencia. Se ha mantenido hostil y con la frente en alto hasta el día de hoy contra el Estado y el ejército mercenario de ocupación de la democracia, el tejido militarista, la doctrina de la mafia sagrada, el hedor patriarcal y el tronco nacional, los templos y los rostros de la alienación capitalista, los intereses diplomáticos y los contratos de poder de un país empapado de sangre.

Frente a personas sin rostro, sin moral, valores y principios, que oprimen la vida de la base proletaria, hoy me mantengo incólume, impenetrable, intransigente con el mismo compromiso de siempre con la causa revolucionaria. No transijo con los intransigentes, no me callo ante la injusticia porque en mi vida he aprendido a defender hasta la muerte lo justo y necesario. Habiendo labrado un camino lleno de dificultades y golpes, de detenciones y condenas, de palizas y torturas en tramos, declaro que nada ha sido capaz de hacerme recapacitar, de llevarme a una venta barata del camino individual y colectivo por unas cuantas bocanadas muertas de «libertad». Todo no han sido más que golpes muertos baratos a un cuerpo que durante años ha llevado en su interior un corazón incólume. Un corazón con un pulso como el latido de las hostilidades revolucionarias. Un corazón que late por la Anarquía.

Asumo la responsabilidad política de mi participación en Acción Anarquista, porque cada paso en el camino ha sido un paso de profundo compromiso con las tareas de la guerrilla anarquista. Con modestia y humildad, profundo aprecio y admiración por quienes han escrito una página especial en la historia de la subversión radical. Con la esperanza y la certeza de que nada se acaba, de que la llama insurgente de la franquicia no se apaga.

Comprometido en cuerpo y alma con la vena del fuego, sigo siendo un anarquista impenitente, defendiendo el camino de la ruptura y el conflicto con todas las formas de poder. Las ideas no se compran, la pasión por la libertad no se disciplina, la dignidad revolucionaria no se disculpa en los tribunales del terror. Defenderé mi orgulloso cautiverio hasta el final, aunque el sol tenga que salir por el oeste, recordando una promesa colectiva: el tiempo siempre cuenta para todos. Esperar, esperar, esperar, atacar.

Orgullosamente miembro de Acción Anarquista. Orgullosamente comprometido con la guerra de guerrillas anarquista. La revolución primero y siempre.

Thanos Xatziagkelou

Cuarto Ala, Prisión de Korydallos

10/3/2022

FUENTE: ACT FOR FREEDOM NOW!

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA