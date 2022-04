–

Thanos Xatziagkelou: Durante una caza de brujas, el orgullo se esconde en la viga de fuego.

Desde el primer día de mi detención, he optado conscientemente por mantener una posición coherente y me he negado a cooperar con la fiscalía y las autoridades encargadas de los interrogatorios. Cada vez que hablé, lo hice para reivindicar ciertas responsabilidades históricas y políticas. Responsabilidades hacia mi trayectoria individual y colectiva en los actos de violencia revolucionaria, así como hacia dos de mis compañeros, sobre cuyos nombres desde el primer momento la unidad antiterrorista intenta personificar las piezas perdidas del rompecabezas de la llamada desratización de Acción Anarquista.

En este caso, más allá de lo que es objetivamente cierto y de lo que es mentira, el mayor peligro está detrás de los objetivos políticos de la unidad antiterrorista. Entonces, cuáles son las impactantes pruebas del servicio, infame por sus metódicas mentiras: Una ridícula llamada telefónica anónima que me nombra personalmente como responsable de un conjunto de atentados incendiarios en la región de Tesalónica (una llamada cuyo número supongo que se perderá en el juicio por parte de los hackers del servicio), una vigilancia de calidad y origen ambiguos sacada de mi vida cotidiana personal, mi detención junto con mi compañera Georgia Voulgari en la casa de Panos Kalaitzis, donde tenía en mi poder un conjunto de artículos confiscados que se denominan «arsenal» y dos claras declaraciones políticas: la reivindicación de responsabilidad común de un único ataque incendiario en el FNRC por parte mía y de mi compañera y mi reivindicación personal de ser miembro de la Acción Anarquista.

Así pues, voy a plantear mis propias preguntas ante las mentiras de la investigación de un proceso que puso a 3 personas en prisión preventiva porque así lo deseaban; ¿cómo se nombra a los compañeros Voulgari y Kalaitzis como miembros de la Acción Anarquista sin la más mínima referencia de ellos en la acción de la organización? ¿Cómo se incluye una acción fragmentada de violencia revolucionaria en la estrategia de una organización que tiene como principio inviolable reclamar la responsabilidad incluso de sus errores? ¿Cómo se nombra un conjunto de elementos confiscados como el arsenal de la Acción Anarquista? Teniendo en cuenta el aprecio y el respeto sin reservas por la composición política de mi compañera, ¿cómo se demuestra la participación de una joven de 22 años en una organización que lleva 6 años en activo, lo que significa que objetivamente estaba en otra ciudad y todavía iba a la escuela? ¿Cómo se identifica al compañero Panos Kalaitzis como miembro de la Acción Anarquista en un expediente en el que nunca se menciona su nombre en ninguna acción, vigilancia, reunión común, etc.? Las respuestas a estos círculos de preguntas retóricas se encuentran en los objetivos estratégicos de la unidad antiterrorista, que utiliza vidas humanas para el revanchismo y los juegos de poder.

Desde hace décadas, la unidad antiterrorista trata de presentar un modelo «terrorista» inviolable utilizando los rostros de las personas que participan en organizaciones revolucionarias. Según este modelo, el «terrorista» es un sujeto antisocial, aislado de los procesos sociales, sin contacto con ninguna estructura del movimiento, donde toda su vida cotidiana (relaciones, acciones, movimientos) está relacionada con su Organización. Durante casi dos décadas he optado por posicionarme públicamente con el anarquismo. He apoyado y participado en innumerables campos sociales que estaban a punto de ser puntos de referencia de la lucha. En okupas y espacios autoorganizados, en asambleas populares y procesos del movimiento, en eventos, manifestaciones, conflictos, sabotajes y ataques. He actuado tanto en la esfera social como en la clandestina. Por lo tanto, basándonos en el modus operandi de la unidad antiterrorista debemos asumir que la Acción Anarquista (A.D.) es quizás la mayor formación con miles de miembros en todo el país o espacios ilegales bajo la apariencia de la autoorganización y los procesos cuya dinámica supera incluso la de los eventos insurgentes históricos, o que todo el caso es un callejón sin salida. Y sin embargo, hay una historia de fondo.

La unidad antiterrorista intenta sembrar el miedo y el terror en los grupos sociales que optan por la lucha para aislar social y personalmente a quienes apoyan los actos de violencia revolucionaria, por no hablar de los miembros de las organizaciones. Quien apoye y camine junto a ellos, quien mantenga relaciones de compañerismo, de amistad incluso de cooperación con ellos podrá encontrarse acusado o encarcelado llevando consigo la mitad del código penal. No necesitan ninguna prueba; el germen del miedo es suficiente para que el movimiento aísle a las partes radicales con el pretexto de la seguridad (personal o colectiva). Las últimas disposiciones antiterroristas, que criminalizan la víspera, el apoyo político-moral-financiero de los presos a los actos de violencia revolucionaria, se mueven de todos modos en el mismo contexto.

Y sin embargo, frente a este intento de aislamiento político y social de las intenciones revolucionarias del movimiento anarquista, les respondemos de la mejor manera desde el primer día de nuestra detención mientras atravesamos los caminos más distópicos. Contra la sed represiva de arrepentimiento, la negación, la puñalada por la espalda y la traición de las relaciones y los sentimientos, nos mantenemos con decencia, con estabilidad frente a la profundidad de la represión, con solidaridad nos mantenemos en unidad, el uno al lado del otro, aunque defendamos caminos diferentes. Si el coste de la autoestima por la dignidad humana muestra el camino hacia la prisión, entonces lo defendemos con orgullo cada día. Porque incluso en la era del narcisismo personalizado habrá personas que piensen en el que está a su lado. No negociamos la solidaridad.

Liberación inmediata de los compañeros G. Voulgari y Panos Kalaitzis

O se está con la represión o con la revolución

No hay término medio

Thanos Xatziagkelou, miembro encarcelado de A.D.

Ala «D», prisión de Korydallos

17/4/2022

