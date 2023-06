–

Los sondeos de opini贸n previos a las elecciones griegas otorgaban en general a la conservadora Nueva Democracia una fuerte ventaja sobre su principal rival, Syriza. Sin embargo, la magnitud de su 茅xito en las elecciones del 21 de mayo supuso una conmoci贸n pol铆tica. Salvo en las elecciones de noviembre de 1974, que se celebraron solo cuatro meses despu茅s de la ca铆da de la dictadura de los coroneles, nunca hab铆a habido una distancia tan grande entre el ganador y el principal partido de la oposici贸n.

Nueva Democracia consigui贸 una ventaja de veinte puntos sobre Syriza, mientras el partido de Al茅xis Ts铆pras perdi贸 m谩s de un tercio de su electorado de 2019. Tambi茅n hubo otro aspecto sin precedentes en el resultado: desde 1974, el voto total de la derecha y la extrema derecha no hab铆a superado el 50%, con la extrema derecha por encima del 10% 鈥攗n r茅cord hist贸rico鈥, aunque repartido en varias listas.

La victoria de Nueva Democracia no bast贸 para obtener la mayor铆a parlamentaria, y ya se han anunciado nuevas elecciones para el 25 de junio. Esta segunda votaci贸n tendr谩 lugar bajo un sistema electoral alterado, ya que el gobierno saliente reintrodujo la llamada representaci贸n proporcional 芦reforzada禄. Este sistema est谩 dise帽ado para facilitar la formaci贸n de mayor铆as parlamentarias concediendo una bonificaci贸n de varias decenas de esca帽os al partido l铆der. En este caso, Nueva Democracia parece casi segura de poder formar una mayor铆a.

Radicalizaci贸n de la derecha

La votaci贸n del 21 de mayo refleja un innegable empuje hacia la derecha, que adopta muchas formas. Al superar la barrera simb贸lica del 40%, Nueva Democracia ha recuperado su posici贸n en el bipartidismo anterior a 2010, en el que divid铆a la mayor铆a de los votos con el socialdem贸crata Pasok. La extrema derecha ha alcanzado niveles sin precedentes, por ahora solo parcialmente reflejados en el parlamento debido a su fragmentaci贸n. Tras la salida de Amanecer Dorado de la escena pol铆tica, esta corriente experiment贸 una profunda recomposici贸n ideol贸gica y pol铆tica. Sus polos dominantes ya no est谩n vinculados a la tradici贸n neofascista o neonazi, pues Soluci贸n Griega y su reci茅n llegado rival Niki (芦Victoria禄) est谩n m谩s pr贸ximos a los movimientos de la alt-right .

En una especie de trumpismo a la griega, combinan referencias religiosas, nacionalismo xen贸fobo e inclinaci贸n hacia las teor铆as de la conspiraci贸n. El 茅xito de Soluci贸n Griega se debe en gran medida a su carism谩tico l铆der Kyriakos Velopoulos, muy televisado, tambi茅n conocido por su crema milagrosa contra COVID-19 y por afirmar poseer cartas manuscritas de Jesucristo. Niki, una formaci贸n que hab铆a pasado pr谩cticamente desapercibida antes de la noche electoral, se apoya en redes bien estructuradas vinculadas a sectores fundamentalistas de la Iglesia Ortodoxa.

Ambos partidos son defensores de los valores religioso-tradicionalistas expresados en t茅rminos de 芦guerra cultural禄 y de discursos nacionalistas y xen贸fobos que se oponen al reconocimiento de la Rep煤blica de Macedonia del Norte (tras el Acuerdo de Prespa) y promueven una ret贸rica agresiva hacia Turqu铆a y la minor铆a turca que vive en Grecia. Denuncian a las 茅lites pol铆ticas nacionales y a la Uni贸n Europea (UE) y las responsabilizan del desastre causado por los memorandos aplicados por los sucesivos gobiernos griegos. Pero la extrema derecha se niega a pedir ning煤n tipo de ruptura con la UE (o salida del euro), limit谩ndose a proclamar 芦Grecia primero禄 y a cultivar la nostalgia por su m铆tica grandeza pasada.

La denuncia de la 芦inmigraci贸n ilegal禄 tambi茅n forma parte integrante del discurso de la nueva extrema derecha, pero, a diferencia de Amanecer Dorado, no ocupa un lugar central ni va acompa帽ada de acciones callejeras: estas formaciones son simples m谩quinas electorales. De hecho, su discurso sobre el tema apenas difiere de la virulenta ret贸rica antimigratoria del gobierno de Nueva Democracia de Kyriakos Mitsotakis (y de la pol铆tica que conlleva, como las sistem谩ticas expulsiones ilegales de inmigrantes).

Al extenderse el racismo y la xenofobia, la extrema derecha posterior a Amanecer Dorado aprovecha sobre todo los sentimientos de humillaci贸n de una sociedad embrutecida y empobrecida. Sus bastiones se encuentran en la Macedonia griega, una regi贸n fuertemente polarizada en torno al reconocimiento de la vecina rep煤blica del mismo nombre. En estas circunscripciones, las dos formaciones suman m谩s del 10%. En ocho circunscripciones, incluida la gran zona de Tesal贸nica, su resultado oscil贸 entre el 12% y el 15%. En estas zonas, Nueva Democracia perdi贸 de hecho terreno (entre dos y tres puntos, y hasta seis en el condado de Pieria), mientras que a nivel nacional subi贸 un punto.

Las fuerzas motrices de la victoria de Nueva Democracia

La victoria de la derecha es el resultado de una combinaci贸n de factores, tres de los cuales desempe帽aron un papel clave: el efecto retardado de la capitulaci贸n de Syriza, la situaci贸n econ贸mica y su efecto sobre las expectativas del electorado.

Tras cuatro a帽os en el poder, Nueva Democracia est谩 cosechando todos los beneficios de la resignaci贸n de los griegos ante la ausencia de alternativa. Dicha resignaci贸n no es inevitable, sino que fue cultivada met贸dicamente por Syriza tras su capitulaci贸n ante la Troika en verano de 2015. El electorado acab贸 prefiriendo un gobierno que asumiera plenamente estas pol铆ticas a otro que dijera 芦lo sentimos, no era nuestra elecci贸n, pero no pod铆amos hacer otra cosa禄 mientras aplicaba implacablemente las duras pol铆ticas neoliberales prescritas por el memor谩ndum de julio de 2015.

En otros t茅rminos, cuando la esperanza que una vez se asoci贸 al turbulento periodo 2010-2015 se desvanece, todo lo que queda en la conciencia colectiva son los angustiosos recuerdos de una violenta degradaci贸n de las condiciones de vida, las calles llenas de escaparates cerrados y un pa铆s estigmatizado y aplastado. Lo que surge de semejante desastre es el deseo de pasar p谩gina, de reprimir este doloroso pasado y tratar de vivir lo m谩s 芦normalmente禄 posible. El resentimiento acumulado se vuelve ahora contra quienes se considera 鈥攃on raz贸n鈥 que son los principales responsables de la cat谩strofe, es decir, quienes se hab铆an comprometido a combatirla y derrocarla.

Sin duda, Nueva Democracia tambi茅n se benefici贸 de sus conexiones incestuosas con el sistema de medios de comunicaci贸n, controlado en su totalidad por un pu帽ado de oligarcas con estrechos v铆nculos con el Estado griego, sistema al que apoy贸 generosamente con fondos p煤blicos. No debe subestimarse su capacidad para moldear la 芦conversaci贸n p煤blica禄 y deslegitimar, o silenciar, las voces disonantes. Pero la raz贸n esencial de su 茅xito reside en otra parte: en la relativa mejora de la situaci贸n econ贸mica en 2021-2022 y la relajaci贸n temporal de las restricciones presupuestarias en la UE debido a la pandemia.

Gracias a la pol铆tica de flexibilizaci贸n cuantitativa del Banco Central Europeo, la creaci贸n de dinero se dispar贸 en la eurozona, y los tipos de inter茅s reales hab铆an sido negativos durante todo un periodo. Aument贸 el gasto p煤blico, principalmente para apoyar a las empresas, pero los asalariados y otros grupos tambi茅n se beneficiaron, aunque de forma desigual. Impulsadas por la industria tur铆stica, que ha vuelto a sus niveles anteriores a la pandemia, las tasas de crecimiento griegas se recuperaron del m铆nimo de 2020 (-9%) para alcanzar el 8,4% en 2021 y el 5,9% en 2022, entre las m谩s altas de la eurozona.

Es cierto que la inflaci贸n que sigui贸 (cerca del 10% en 2022, m谩s del 20% para la mayor铆a de los productos alimenticios y la gasolina, y m谩s del 140% para la electricidad) anul贸 el efecto de estas medidas, provocando un r谩pido aumento de los tipos de inter茅s, p茅rdidas de poder adquisitivo y el anuncio de una vuelta gradual a la austeridad fiscal. Sin embargo, el desempleo ha seguido bajando, aunque sigue siendo el doble de la media europea (18% en 2019, 12,5% en 2022 frente a una media de la UE del 6,2%), y el gobierno ha adoptado una serie de medidas de apoyo a los ingresos familiares mediante prestaciones puntuales y 芦vales禄 para estimular el consumo.

Adem谩s, para el sector de las peque帽as y medianas empresas (PYME) 鈥攎ucho mayor en Grecia que la media europea鈥, la inflaci贸n ha tenido incluso efectos positivos al provocar un aumento de la demanda. Adem谩s, para los agricultores (el 11,7% de la poblaci贸n activa en 2021, frente al 1,5% en Francia), el aumento de los precios de los productos agr铆colas ha impulsado los ingresos brutos.

Como se帽ala el economista marxista Costas Lapavitsas, 芦a ojos de muchos, el gobierno de Mitsotakis parece haber estabilizado la situaci贸n econ贸mica en un contexto de turbulencias internacionales禄. Por supuesto, no todos se han beneficiado por igual. En 2002, seg煤n un informe del Banco de Grecia, los beneficios empresariales aumentaron un 38%, alcanzando un m谩ximo hist贸rico. Este aumento alcanz贸 incluso una media del 72% en las diecisiete empresas m谩s rentables que cotizan en bolsa.

Los salarios, mientras tanto, se estancaron (+0,3%) y siguen siendo los quintos m谩s bajos de la UE. Con 780 euros al mes, el salario m铆nimo sigue un 11% por debajo de su nivel de 2012, un caso 煤nico en Europa. Y aunque ha descendido ligeramente, el 芦riesgo de pobreza y exclusi贸n social禄 afecta al 28% de la poblaci贸n (cifras de 2022), el tercero m谩s alto de la UE, solo con Ruman铆a y Bulgaria en peor situaci贸n.

Todo esto tiene un claro impacto en las expectativas de amplios sectores del electorado. Un sondeo de opini贸n realizado este mes de marzo revel贸 que el 60% se declaraba 芦bastante禄 (27%) o 芦muy禄 insatisfecho (33%) con su situaci贸n econ贸mica, frente a solo un 12% de 芦satisfechos禄 y un 3,5% de 芦muy satisfechos禄 (24,5% 芦ni lo uno ni lo otro禄). Pero entre los afines a Nueva Democracia, solo el 27% estaba insatisfecho, frente al 37% 芦bastante禄 o 芦muy satisfecho禄 (36% 芦ni lo uno ni lo otro禄).

En cuanto al futuro, el 40% espera que su situaci贸n empeore, frente al 20% que espera que mejore y el 38% que espera que se mantenga estable. Entre los simpatizantes de Nueva Democracia, los 芦optimistas禄 son casi el 40% y los que esperan estabilidad, el 47%. En comparaci贸n, estas cifras para los simpatizantes de Syriza son del 10% y el 30% respectivamente, y el 57% espera que su situaci贸n empeore.

Incluso con el hundimiento de las expectativas de futuro, Nueva Democracia se benefici贸 tanto de la mejora de la situaci贸n de los ya acomodados como de un sentimiento m谩s difuso de estabilizaci贸n. As铆, ha podido consolidar su base electoral en circunscripciones de clase media y acomodada (por ejemplo, un 46% en Atenas-Norte, +0,2 desde 2019) y en regiones tradicionalmente conservadoras (excepto en el norte de Grecia, donde pierde terreno frente a la extrema derecha), al tiempo que ha logrado avances significativos en zonas m谩s obreras. En las circunscripciones de Atenas-Oeste, subi贸 casi un 5%, y en el emblem谩tico cintur贸n obrero del Pireo salt贸 del 30,2% al 37,4%.

La ca铆da de Syriza

Sin embargo, la verdadera clave para entender estas elecciones reside en el colapso de Syriza. Su base electoral hab铆a resistido relativamente bien en 2019, cuando logr贸 removilizar a un electorado en torno al reflejo del 芦voto 煤til禄 para contrarrestar el seguro regreso de la derecha al poder. Pero en manos de Ts铆pras y su partido, este nuevo mandato 鈥攃onstruir una oposici贸n al gobierno de Mitsotakis鈥 sufri贸 un destino comparable al 芦no禄 del pueblo griego a la Troika en el refer茅ndum de julio de 2015.

En los cuatro a帽os que siguieron a su derrota de 2019, Syriza dirigi贸 una oposici贸n desdentada, en consonancia con las pol铆ticas que aplic贸 en el poder. Vot贸 a favor del 45% de las leyes propuestas por el gobierno de Mitsotakis, incluidos algunos de los proyectos de ley m谩s emblem谩ticos, como el que autorizaba la venta a un precio simb贸lico de los terrenos del antiguo aeropuerto de Ellinikon al oligarca Yiannis Latsis. El proyecto de Latsis, en asociaci贸n con capital qatar铆, es construir una 芦Riviera ateniense禄 de gigantescas torres que alberguen apartamentos de lujo, casinos y centros comerciales. Syriza tambi茅n apoy贸 vastos contratos de armamento, por valor de casi 15.000 millones de euros hasta la fecha, que llevaron a duplicar el presupuesto militar entre 2020 y 2022. Grecia es ahora el primer pa铆s de la OTAN en gasto de defensa en relaci贸n con el PIB, superando incluso a Estados Unidos (3,9% frente a 3,5%).

La campa帽a electoral de Syriza reflej贸 esta oposici贸n ret贸rica. Imitaci贸n p谩lida de las campa帽as del Pasok de los a帽os 80, que promet铆an el 芦cambio禄, comenz贸 con un programa de medidas sociales destinadas a conciliar 芦realismo禄 y 芦justicia禄. Las propuestas pronto demostraron ser incoherentes, como la promesa de 芦proteger los hogares禄 amenazados de embargo por dificultades en el pago de las hipotecas. Se trata de una cuesti贸n importante en Grecia, ya que unas trescientas mil viviendas est谩n potencialmente afectadas en lo que sin duda ser谩 la mayor operaci贸n jam谩s realizada en Europa Occidental para transferir propiedades de peque帽os hogares a fondos de inversi贸n.

Se trata de fondos buitre con sede en el extranjero y domiciliados en para铆sos fiscales. En realidad, la propuesta de Syriza garantizaba principalmente la rentabilidad de las compras de hipotecas 芦morosas禄 por parte de estos fondos, hasta el 50% del valor nominal de un t铆tulo adquirido a una media del 3% de su valor inicial. Esto no es de extra帽ar, dado que fue el gobierno de Syriza el que facilit贸 los procedimientos de subasta y los embargos, trasladando la resoluci贸n de los litigios de los tribunales (donde las sentencias de los jueces y la acci贸n de los militantes sol铆an permitir aplazar los desahucios) a una plataforma electr贸nica y reprimiendo duramente las movilizaciones para proteger las viviendas amenazadas.

Con su 芦contrato por el cambio禄 acabado en un suspiro, Syriza se dedic贸 r谩pidamente a seducir al 芦electorado centrista禄, tentado por el voto al Pasok o incluso a Nueva Democracia. Apareciendo ahora como el campe贸n de la 芦clase media禄, a la que lamentaba haber 芦gravado injustamente en exceso禄 cuando estaba en el poder, Ts铆pras construy贸 la mayor parte de su campa帽a en torno a un doble argumento.

Por un lado, propuso un 芦gobierno progresista禄, en esencia una coalici贸n con el Pasok, sin aludir siquiera a una base program谩tica com煤n. El Pasok rechaz贸 inmediata y categ贸ricamente la propuesta, despoj谩ndola as铆 de toda credibilidad. Por otra parte, apareci贸 como defensor del 芦Estado de Derecho禄 mediante la denuncia incesante del esc谩ndalo de las escuchas telef贸nicas, del que el l铆der del Pasok, Nikos Androulakis, era un objetivo clave.

Aunque perfectamente fundadas, estas acusaciones apenas han sacudido a Mitsotakis, que se limit贸 a admitir haber 芦cometido un error禄, y menos a煤n a un electorado que se hace pocas ilusiones acerca de que tales m茅todos sean una pr谩ctica habitual. Si han servido para algo, estas cr铆ticas han reinstaurado esencialmente al Pasok como fuerza reguladora dentro del bloque de partidos mayoritarios.

Como 煤ltimo repudio al 煤ltimo vestigio de referencias izquierdistas, Ts铆pras declar贸 durante la campa帽a que ahora apoyaba el mantenimiento de la valla militarizada (un aut茅ntico 芦muro禄 antimigratorio) en torno al r铆o Evros, a lo largo de la frontera greco-turca. Este sistema permite a las autoridades griegas llevar a cabo deportaciones ilegales masivas de inmigrantes utilizando m茅todos de vigilancia. Para colmo, Syriza, que ya ha absorbido una parte sustancial de la antigua nomenclatura del Pasok, decidi贸 incluir entre sus candidatos a personas como el armador greco-estadounidense y antiguo prodigio de Goldman Sachs Stefanos Kasselakis y el exministro y portavoz de gobiernos de derechas Evangelos Antonaros.

Syriza perdi贸 un tercio de su electorado de 2019 en estas elecciones, yendo en todas direcciones. Seg煤n los sondeos a pie de urna, el 11% fue a Nueva Democracia, el 10% al Pasok y el 8% a partidos radicales de izquierda (el Partido Comunista [KKE] y MeRA25-Alianza por la Ruptura). Las mayores p茅rdidas se produjeron en los distritos obreros de los principales centros urbanos, donde los resultados de Syriza se redujeron casi a la mitad (-17,5% en el cintur贸n obrero del Pireo, -16% en Atenas-Oeste, -18% en 脕tica-Oeste). En las regiones, una parte sustancial del electorado de los antiguos bastiones del Pasok volvi贸 a su partido original, sobre todo en Creta, donde Syriza sufri贸 p茅rdidas de entre diecisiete y veinti煤n puntos. Estas p茅rdidas tambi茅n beneficiaron a Nueva Democracia, que encabez贸 las encuestas en todos los condados.

Entre los votantes j贸venes (de diecisiete a veinticuatro a帽os), Syriza sigue obteniendo mejores resultados que la media nacional, pero ha bajado catorce puntos respecto a 2019 (del 38% al 24%), principalmente en beneficio de la izquierda radical (el KKE y MeRA25-Alianza por la Ruptura re煤nen un total del 12,4% en este grupo de edad) y del partido de Zoe Konstantopoulou (6%). Sin embargo, por primera vez en la historia de Grecia, Nueva Democracia obtuvo una clara ventaja incluso entre los votantes j贸venes (33%, nueve puntos por delante de Syriza).

Syriza ya no puede pretender ser un 芦partido de gobierno禄, eje de una futura mayor铆a, y se enfrenta a una crisis existencial. Un s铆ntoma caracter铆stico del v茅rtigo que parece haberse apoderado de las altas esferas del partido: aturdido por el desastre electoral, Ts铆pras puso al frente del equipo de comunicaci贸n de Syriza a Nikos Marantzidis, l铆der de la escuela 芦revisionista禄 griega de historiadores, pionero de una reescritura anticomunista de la historia de la Resistencia y la guerra civil, que a su vez hab铆a atacado ferozmente a la Izquierda, y a Syriza en particular, durante el periodo 2010-15.

Despojada de su identidad original e incapaz de inventar una nueva, d茅bilmente arraigada en la sociedad civil (no controla ning煤n municipio importante y solo tiene una presencia marginal en el sindicato y en el movimiento estudiantil), totalmente centrada en la figura ahora devaluada de su l铆der, Syriza est谩 entrando en un periodo de turbulencias. Como sugieren algunas figuras del partido, incluso la cuesti贸n de la sucesi贸n de Ts铆pras ya no es tab煤鈥

La recuperaci贸n del KKE y sus l铆mites

El KKE se cuenta entre los ganadores de las elecciones del 21 de mayo. Con un 7,2%, gan贸 1,9 puntos respecto a su resultado de 2019 y consigui贸 recuperar la mayor parte del terreno perdido en 2012. Entonces, tras rechazar la propuesta de unidad presentada por Syriza, perdi贸 casi la mitad de su electorado (del 8,5% en las elecciones de mayo de 2012 baj贸 al 4,5% en las de junio). El KKE es el 煤nico partido de izquierdas que conserva una base militante y popular. Su frente sindical, el Frente Militante de Todos los Trabajadores (PAME), es una fuerza importante, aunque claramente minoritaria en el movimiento obrero, y su organizaci贸n juvenil tiene una fuerte presencia en los campus universitarios, ganando las recientes elecciones estudiantiles con una mayor participaci贸n.

En estas elecciones, el KKE podr铆a aparecer as铆 como un 芦voto seguro禄 para una fuerza hist贸rica de izquierdas, claramente identificable y activa sobre el terreno. En su campa帽a no prometi贸 nada m谩s que formar una 芦oposici贸n fuerte禄 a cualquier gobierno, una l铆nea que parec铆a resonar con el sentido com煤n de este periodo, es decir, la resignaci贸n ante la falta de alternativa.

Partiendo de una base electoral limitada pero leal y bien estructurada, el KKE pudo seguir avanzando entre los votantes j贸venes (7,3% entre los j贸venes de diecisiete a veinticuatro a帽os, +3,3% en comparaci贸n con 2019; 8,1% entre los j贸venes de veinticuatro a treinta y cinco a帽os, +2,1%) y especialmente entre los estudiantes, donde duplic贸 su resultado anterior (del 4% al 8,2%). Sus resultados superan el 10% en los barrios obreros de las principales ciudades (11% en el cintur贸n obrero del Pireo, 11,5% en Atenas-Oeste) y en las zonas tradicionalmente 芦rojas禄 (13% en Lesbos, 35% en Icaria, en torno al 11% en algunas islas j贸nicas). Sin embargo, este repunte no debe ocultar que el hundimiento de Syriza beneficia principalmente a las fuerzas situadas a su derecha, ya que el KKE obtiene un escaso 5% de este electorado. Incluso en los distritos obreros de Atenas y El Pireo, su avance es solo un tercio o un cuarto tan fuerte como el ascenso de Nueva Democracia.

A pesar de sus limitaciones, el repunte del KKE podr铆a aportar una nota de esperanza si este partido no hubiera estado atrapado en una actitud sectaria que lo ha mantenido alejado no solo de cualquier forma de unidad de acci贸n con otras fuerzas de izquierda (incansablemente denunciadas como 芦muletas del sistema禄), sino tambi茅n de todas las grandes movilizaciones populares del per铆odo reciente. Por ejemplo, el KKE rechaz贸 cualquier participaci贸n en el movimiento Ocupa las Plazas de 2011, acusado de ser 芦peque帽oburgu茅s禄, 芦antipol铆tico禄 y un mero 芦desahogo禄. Tambi茅n se neg贸 a llamar al 芦no禄 en el refer茅ndum de julio de 2015, prefiriendo promover el voto nulo mediante papeletas distribuidas por sus activistas con los lemas del partido. Esta l铆nea sectaria coincide con la nostalgia sistem谩ticamente cultivada por la URSS, e incluso por Stalin, cuyas obras completas (en diecis茅is vol煤menes encuadernados en piel) han sido reeditadas por la editorial del partido y puestas a la venta al precio promocional de 208 euros.

Desde un punto de vista m谩s estrat茅gico, el KKE ha rechazado la l铆nea de los 芦frentes populares禄, que le ha valido cierta benevolencia por parte de ciertas corrientes de extrema izquierda, pero solo para volver, con algunos matices, a la del VI Congreso de la Comintern, que equiparaba la socialdemocracia con el 芦socialfascismo禄 y predec铆a el colapso inminente del capitalismo. Tambi茅n rechaza cualquier tipo de 芦reivindicaci贸n transitoria禄, considerando que el 芦poder obrero禄 es la condici贸n previa para resolver cualquier problema. Por ejemplo, tras el reciente desastre del tren de Tempi, se neg贸 a pedir la nacionalizaci贸n de los ferrocarriles, argumentando que, ya fueran de propiedad privada o p煤blica, seguir铆an sirviendo al sistema capitalista.

En realidad, a pesar de un trabajo sindical a menudo eficaz (sobre todo en el sector privado, abandonado por los sindicatos burocratizados), su ret贸rica radical sirve para disfrazar una pr谩ctica de pasividad pol铆tica. Sus acciones se centran totalmente en 芦construir y fortalecer禄 el partido y sus diversos frentes (sindical, juvenil, cultural, etc.), que se utilizan simplemente como correas de transmisi贸n del mismo.

Como indica el reciente comunicado triunfalista de su Comit茅 Central, el (relativo) 茅xito electoral no har谩 sino confirmar la l铆nea sectaria y el neoestalinismo nost谩lgico del KKE. Tanto m谩s cuanto que el fracaso del 煤nico polo unitario de la izquierda radical, MeRA25-Alianza por la Ruptura (MeRA25-AR), si se confirma en las segundas elecciones del 25 de junio, convertir谩 al KKE en la 煤nica fuerza a la izquierda de Syriza representada en el parlamento.

El fracaso de la MeRA25-Alianza para la Ruptura

Las causas del fracaso de MeRA25-AR en las urnas no pueden reducirse a un 煤nico factor. Para analizarlas, debemos recordar algunas de las etapas del proceso que condujo a la formaci贸n de esta coalici贸n. Su principal componente (en t茅rminos electorales) es MeRA25, un movimiento creado en 2018 por Yanis Varoufakis como secci贸n griega de su movimiento europeo transnacional DiEM25. Consigui贸 superar el umbral del 3% en las elecciones de 2019 y entrar en el Parlamento.

Al igual que su destacado l铆der, este movimiento poco estructurado comenz贸 como una plataforma para una mezcla inestable de reivindicaciones sociales (sobre todo en cuestiones de derechos de las minor铆as), europe铆smo de izquierdas y el esp铆ritu de las luchas contra la Troika de los a帽os 2010-15. Su electorado de 2019 era heterog茅neo, con un fuerte componente juvenil y cierto 茅xito en los suburbios obreros de Atenas y El Pireo.

Durante los cuatro a帽os siguientes, MeRA25 empez贸 a estructurarse y, sobre todo, a clarificar gradualmente su l铆nea en una direcci贸n m谩s radical. En un texto publicado el pasado diciembre, Varoufakis llam贸 a una amplia convergencia de las fuerzas de la izquierda radical sobre una base program谩tica, reflejando el giro a la izquierda de su movimiento: reconocimiento de que la UE no puede reformarse, desvinculaci贸n de la OTAN y no alineamiento, salida del euro si es necesario, y 茅nfasis en el tema de la ruptura.

Entre las organizaciones de la izquierda radical, solo Unidad Popular respondi贸 positivamente a esta llamada, a la que se unieron diversos intelectuales y activistas de movimientos sociales. Se form贸 as铆 una coalici贸n, llamada 芦MeRA25-Alianza por la Ruptura禄 y su lema principal en la campa帽a fue 芦por primera vez, ruptura禄. Armada con un elaborado programa de propuestas alternativas, cercano en su ambici贸n y contenido a L鈥橝venir en commun de France Insoumise, pretend铆a demostrar que 芦todo puede ser diferente禄.

La 煤nica de estas propuestas que recibi贸 atenci贸n medi谩tica fue la creaci贸n de un sistema de pago electr贸nico basado en la plataforma digital de Hacienda. Permitir铆a eludir el sistema bancario y proporcionar al Estado un medio de pago sin recurrir necesariamente a una moneda nacional. Abriendo una cuenta en este sistema (denominado Demeter), los particulares y las peque帽as empresas podr铆an evitar las exorbitantes comisiones que cobran los bancos griegos incluso por las transacciones m谩s peque帽as y beneficiarse de una rebaja fiscal, que servir铆a como medio de remuneraci贸n de su cuenta.

Un plan as铆 鈥攜 esto tambi茅n formaba parte de la propuesta鈥 podr铆a facilitar considerablemente la transici贸n a la moneda nacional, en caso de que el Banco Central Europeo repitiera el chantaje sobre la provisi贸n de liquidez que llev贸 a cabo en 2015. Esto fue todo lo que hizo falta para desatar una avalancha de propaganda alarmista por parte de Nueva Democracia y los medios de comunicaci贸n, que agitaron constantemente el espectro de 2015, el caos que supuestamente seguir铆a a la salida del euro y la estigmatizaci贸n de Varoufakis como el hombre que quer铆a llevar a Grecia a la bancarrota. Syriza se apresur贸 a seguir su ejemplo, y el resto de las propuestas del programa fueron totalmente ignoradas.

Aunque sin duda esto ayud贸 a desviar a la parte m谩s moderada del electorado de 2019, la clave del fracaso de la MeRA25-AR est谩 en otra parte, concretamente en la ausencia de una base electoral m铆nimamente estable y en la vertiginosa rotaci贸n de su electorado entre 2019 y 2023. El MeRA25-AR solo atrajo al 18% de su propio electorado en 2019, mientras que el 42% se decant贸 por Nueva Democracia, el 27% por otras formaciones de izquierda radical (el KKE y la extrema izquierda) y el 13% por el partido de la expresidenta parlamentaria de Syriza, Zoe Konstantopoulou. Las ganancias procedieron principalmente del electorado de Syriza y de otras formaciones de izquierda radical, e incluso de Nueva Democracia.

A pesar de su orientaci贸n unitaria, la coalici贸n liderada por Varoufakis se mostr贸 insuficientemente competitiva luchando en el terreno de la izquierda radical, donde opt贸 por posicionarse sin ambig眉edades. Pero el giro a la izquierda tambi茅n se anunci贸 demasiado tarde para resultar convincente. No estaba suficientemente arraigado en las pr谩cticas militantes: solo Unidad Popular ofrec铆a una (peque帽a) base organizativa. As铆 pues, su coste result贸 mayor que su beneficio. Cre铆ble cuando emana de un movimiento fuerte como France Insoumise, el intento de encarnar una propuesta alternativa de ruptura parec铆a una carga demasiado pesada para una formaci贸n que luchaba por su supervivencia parlamentaria.

En un contexto de retroceso general de la izquierda, el KKE parec铆a una apuesta m谩s segura como fuerza de oposici贸n, sobre todo porque el discurso de Varoufakis pod铆a parecer demasiado tecnocr谩tico y abstracto a las clases populares. El MeRA25-AR cay贸 un 0,8% de media respecto a 2019, pero sufri贸 las mayores p茅rdidas en los distritos obreros (-1,5% en el cintur贸n del Pireo, -1,3% en Peristeri y -1,8% en Aspropyrgos, dos municipios obreros del 谩rea metropolitana de Atenas). Se mostr贸 m谩s resistente entre los j贸venes (del 6% al 5,1%), sobre todo entre los estudiantes (estable en el 6%), pero qued贸 por detr谩s del KKE incluso en esta categor铆a.

El sorprendente ascenso de Zoe Konstantopoulou

El MeRA25-AR, y la izquierda radical en general, han sufrido el ascenso de Curso de Libertad, el partido de Zoe Konstantopoulou, renombrada abogada y ef铆mera presidenta del parlamento durante el primer gobierno de Syriza en 2015. Este partido, fundado en 2016, se basa enteramente en el carisma de su l铆der y en un discurso inicialmente posicionado como 芦populista de izquierdas禄.

Su principal inspiraci贸n fue la campa帽a de 2016-2017 del l铆der de la izquierda francesa Jean-Luc M茅lenchon y, en particular, sus tintes patri贸ticos y republicanos. En 2018, en un contexto de nacionalismo exacerbado en torno a la cuesti贸n de Macedonia, Konstantopoulou decidi贸 unirse a las concentraciones de protesta contra el Acuerdo de Prespa negociado por el gobierno de Syriza y por el que se reconoc铆a al Estado vecino como 芦Rep煤blica de Macedonia del Norte禄.

Estas concentraciones fueron multitudinarias, sobre todo en el norte de Grecia, pero tambi茅n estuvieron claramente dominadas por la extrema derecha y proclamaron la negativa a reconocer a cualquier Estado que llevara el nombre de Macedonia, considerado propiedad exclusiva de Grecia. Este giro nacionalista provoc贸 una ruptura en las ya tenues relaciones entre Konstantopoulou y la izquierda radical.

En 2019, Curso por la Libertad hab铆a obtenido el 1,5% y no consigui贸 entrar en el Parlamento. Sin embargo, consigui贸 posicionarse como polo de referencia de una constelaci贸n emergente de peque帽as formaciones 芦soberanistas禄, que combinaban nacionalismo, rechazo de la divisi贸n derecha-izquierda y ret贸rica anti-Troika y 芦antisistema禄. La votaci贸n del 21 de mayo dio un nuevo impulso a este planteamiento.

El lenguaje sencillo y directo de Konstantopoulou, adquirido a lo largo de muchos a帽os de pr谩ctica en los tribunales, le permiti贸 triangular con 茅xito temas antisistema de los repertorios tanto de la 芦derecha禄 como de la 芦izquierda禄: esl贸ganes nacionalistas (sobre Macedonia o las relaciones con Turqu铆a) mezclados con referencias a las luchas del periodo 2010-2015 (sobre todo en la cuesti贸n de la deuda); defensa de la 芦identidad de la naci贸n griega禄, pero tambi茅n insistencia en su condici贸n de 煤nica mujer dirigente de un partido pol铆tico griego, con especial atenci贸n a las cuestiones de la violencia sexista y sexual y los ataques a la comunidad LGBTQ; halagando a los que se oponen a la vacunaci贸n, pero tambi茅n defendiendo los derechos y libertades p煤blicas y denunciando la represi贸n policial y la violencia estatal contra los refugiados; y combinando una ret贸rica de virulento rechazo a todos los pol铆ticos con un fuerte legalismo y un recordatorio constante de su estatus institucional como expresidenta del Parlamento.

Los resultados de la votaci贸n y los datos de las encuestas a pie de urna muestran que la composici贸n del electorado de Curso por la Libertad refleja la 芦triangulaci贸n禄 del discurso de su l铆der. Incluye un componente procedente de la derecha, incluso de la extrema derecha, como sugiere el hecho de que capt贸 a casi el 9% del electorado que se plante贸 votar al partido sucesor de Amanecer Dorado (al que una sentencia judicial impidi贸 presentarse). Pero tambi茅n consigui贸 atraer al 13% del electorado de MeRA25 en 2019.

El perfil general es, no obstante, sociol贸gica y espacialmente 芦de izquierdas禄. Curso por la Libertad obtuvo sus mejores resultados en los suburbios obreros de Atenas y el Pireo (4% en Atenas-Oeste, 4,3% en el cintur贸n del Pireo, con picos del 5% en los municipios m谩s obreros). En cambio, en los barrios de clase media-alta, los resultados estaban muy por debajo de la media nacional (1,3% en Filothei, 1% en Ekali). La formaci贸n tambi茅n avanz贸 entre los votantes j贸venes, superando a MeRA25-AR entre los j贸venes de diecisiete a veinticuatro a帽os (5,9% frente a 5,1%).

Este perfil 芦soberanista禄 pudo as铆 atraer a una proporci贸n significativa del voto antisistema y competir eficazmente con el KKE y, sobre todo, con el MeRA25-AR como forma de sancionar a Syriza al tiempo que se opon铆a a los dem谩s partidos mayoritarios. Los primeros sondeos postelectorales sugieren que el 茅xito de Konstantopoulou se amplificar谩 en las segundas elecciones del 25 de junio y le permitir谩 de nuevo entrar en el Parlamento.

驴De vuelta al viejo mundo?

Como se帽ala el polit贸logo Yannis Mavris, la votaci贸n del 21 de mayo desminti贸 las expectativas de quienes pensaban que las elecciones de 2019 marcar铆an la consolidaci贸n de un sistema bipartidista, comparable al del periodo 1981-2009, con Syriza ocupando el lugar que antes ocupaba el Pasok. Los primeros en someterse a esta premisa falaz fueron seguramente Ts铆pras y la direcci贸n de Syriza, que creyeron que el electorado popular y la juventud estaban definitivamente ganados y que pod铆an emprender con seguridad la 芦carrera hacia el centro禄 para ganarse al electorado 芦moderado禄 de clase media y alta.

En realidad, si el bipartidismo est谩 en retroceso (la suma Syriza-Nueva Democracia cay贸 del 71% al 61%), es exclusivamente en detrimento del polo de 芦centroizquierda禄, abriendo el camino a un brusco giro a la derecha en la escena pol铆tica general. Actualmente, las 煤nicas fuerzas capaces de infligir p茅rdidas a Nueva Democracia son las de extrema derecha. Soluci贸n Griega y, con toda probabilidad, Niki parecen ahora seguros de estar representados en el parlamento que surja tras el 25 de junio, lo que da a la extrema derecha un peso institucional sin precedentes.

Otra forma de leer estos resultados es verlos como el retorno del 芦viejo mundo禄, el de las fuerzas pol铆ticas barridas por la revuelta popular de 2010-15 y las hist贸ricas elecciones de mayo y junio de 2012. Nueva Democracia est谩 alcanzando de nuevo las puntuaciones de su apogeo, el Pasok ha resucitado de entre los muertos y el KKE casi ha recuperado su posici贸n anterior y, por primera vez desde la ca铆da de la dictadura (con la excepci贸n de un breve periodo entre 1993 y 1996), puede incluso afirmar que monopoliza la representaci贸n institucional de la izquierda radical. La irrupci贸n de un partido como Curso para la Libertad tambi茅n deber铆a servir de advertencia: es muy posible que la confusi贸n (anti)pol铆tica llene el vac铆o dejado por la incapacidad de construir un polo unitario y cre铆ble de la izquierda radical.

Una vez m谩s, solo podemos observar que las traiciones de la izquierda allanan el camino a una restauraci贸n reaccionaria y a una din谩mica de radicalizaci贸n de la derecha. Queda por ver hasta qu茅 punto la votaci贸n del 25 de junio confirmar谩 o invertir谩 estas tendencias. Al fin y al cabo, el terreno sobre el que se asienta el sistema pol铆tico griego ha demostrado ser m谩s fr谩gil de lo esperado.