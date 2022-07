–

El escorpión es un insecto que difiere poco de sus especies ancestrales, que fueron de los primeros animales en caminar sobre la tierra hace cientos de millones de años. Se ha observado que los individuos de esta especie, cuando quedan atrapados entre las llamas sin una vía de escape visible, hacen una cosa extraordinaria: ¡vuelven su aguijón sobre sí mismos y se suicidan! Un comportamiento que no ofrece ninguna ventaja evolutiva, ya que en la escasa posibilidad de que el fuego se apague, los animales supervivientes podrían seguir reproduciéndose. Un comportamiento que contradice la teoría de que los insectos son robots biológicos porque presentan comportamientos estandarizados.

La forma más sencilla de explicar este comportamiento es que la evolución de la vida no construye robots, sino que crea sistemas neuronales para el procesamiento de la información y la toma de decisiones. Los patrones recurrentes de comportamiento surgen del complejo funcionamiento de los circuitos neuronales autoorganizados, que en la mayoría de los casos favorecen efectivamente la máxima potencialidad reproductiva. Así pues, estos minúsculos sistemas nerviosos, con varios órdenes de magnitud menos de sinapsis neuronales que nuestro cerebro, producen un comportamiento que delata su funcionamiento interno:

Estos animales experimentan el dolor, es decir, el dolor como un estímulo que el animal trata de eliminar.

Estos animales experimentan el miedo, es decir, el miedo como una proyección mental interna de una situación futura.

Saben que poseen una herramienta asesina con la que matan a sus presas y se defienden de sus depredadores: el aguijón.

Asocian la sensación de dolor con su cuerpo mientras se apuntan con el aguijón.

La asociación del dolor con la autoconciencia, ya que el dolor es una forma elemental de estado mental, y la conciencia es pensamiento sobre pensamiento, constituye una forma primitiva de conciencia. Así que el dolor es, en cierto sentido, consciente.

Dado que el antropocentrismo de la mayoría de nuestra sociedad atribuye los anteriores atributos mentales exclusivamente a los humanos, probablemente me acusarán de antropomorfismo (ya me dirás de todo lo que te han acusado, ¿te ha molestado?). Sin embargo, no atribuyo a los escorpiones características que no se deducen de su comportamiento, como el pensamiento racional. Es alentador que las investigaciones neurocientíficas más recientes sugieran que la arquitectura de los circuitos neuronales asociados a la función de la conciencia en los seres humanos y otros mamíferos puede incluso rastrearse en los cerebros de los insectos.

¿Qué relación tiene esto con la situación actual? Unos cientos de millones de años después de la aparición de los escorpiones, caminaba por la tierra un ser que construía estructuras de encierro permanentes para otros seres vivos, incluidos los de su propia especie: jaulas y guardianes.

Muchos animales inteligentes en cautividad dejan de comer y se ven abocados a la muerte (por ejemplo, de los delfines capturados, pocos sobreviven). Innumerables personas en cautiverio, (desde hace tanto tiempo que se han borrado los inicios) han hecho huelgas de hambre en las cárceles para conseguir su libertad o dignidad. Esto equivale a un autocentramiento por parte de los seres con la suficiente inteligencia como para intentar dar una salida al impasse. Por eso, hoy en día, la huelga de hambre es un medio de lucha históricamente reconocido a nivel internacional, especialmente para los presos.

En las circunstancias griegas (donde incluso la junta de los coroneles dio marcha atrás en las huelgas de hambre) los jueces y fiscales modernos se rigen por una perspectiva diferente. La mayoría se mueve por opiniones ultraconservadoras y, tras haber causado un dolor indecible a decenas de miles de presos privados de su libertad a largo plazo, trabajan para una industria de la tortura que se fortalece tras mentiras evidentes como el correccionalismo. Como los trabajadores de los mataderos, o como los pilotos de combate que bombardean las ciudades del enemigo, han matado cualquier rastro de empatía en ellos mismos y pueden comerse el almuerzo convenciéndose de que están haciendo algo útil. Por eso ven la huelga de hambre como un medio para desafiar su omnipotencia y mostrar tolerancia cero.

¿Cómo interpretar, si no, lo que escriben los jueces y fiscales, hasta el día 46 de mi huelga de hambre, cuando se emitió la propuesta del fiscal del tribunal de apelación para mi liberación?

Me precedieron dos consejos en los que se me juzgó por lo que los jueces creen que haré y se me mantuvo en prisión preventiva como «riesgo de cometer nuevos delitos». En el segundo, incluso el suyo, no me hicieron ni una sola pregunta, ni siquiera sobre los tipos y se limitaron a emitir una decisión predeterminada después de 40 días (30 de ellos ya en huelga de hambre). Sin ni siquiera una justificación, tardaron 40 días en escribir «de acuerdo con la propuesta del fiscal, para evitar repeticiones innecesarias». Me trataron con una indiferencia desafiante.

Ante esta miseria, inicié una huelga de hambre. Y en el anuncio de su apertura, enumeré tanto las arbitrariedades cometidas contra mí como numerosos ejemplos en los que los jueces han abierto las puertas de par en par cuando se trata de los hijos del sistema (policías – asesinos, carceleros – torturadores, fascistas, grandes capitalistas).

Mientras tanto, en medio de mi huelga, el asesino de Alexandros, uno de los asesinos de Zack, que cumplió tanto tiempo en prisión como yo en huelga de hambre, y el violador Filippidis han sido puestos en libertad anticipada con el improbable argumento de que las posibles víctimas no corren peligro porque ahora es conocido por sus actos y lo evitarán. Y yo, que cumplí 3/5 de mi condena hace 7 meses, «aún no he sido corregido por no haber transcurrido el tiempo suficiente», ¡según el razonamiento de la fiscalía! Los asesinos impenitentes están disfrutando de lo que he estado luchando para ganar durante 50 días arriesgando mi vida, lo que me corresponde desde hace 7 meses, la libertad.

Aparentemente sin relación, y sin embargo relevante, es el asesinato del chimpancé que se escapó de la prisión de animales salvajes de Jean-Jacques Leshwar. Me pregunto si la «justicia» griega se ocupará de un asesino en serie y torturador de animales salvajes. Demasiado dinero…

De todos modos en este momento, mi propio aguijón ya ha atravesado mi cuerpo y está esparciendo veneno destruyendo sus órganos vitales, probablemente de forma irreversible. Sin embargo, inevitablemente perforará, aunque sea temporalmente, el orden asesino que sostiene este sistema de esclavización y explotación generalizada de la naturaleza (humana y de otro tipo)…

LA ÚNICA LUCHA DERROTADA ES LA QUE NO SE DIO

LIBERTAD O MUERTE

11/7/2022,

Giannis Michailidis