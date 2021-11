–

por Deriva

Contribuci贸n a un razonamiento colectivo

Desde el comienzo de la pandemia ni escrib铆 en un blog, ni utilic茅 las redes sociales, ni ten铆a la idea de que el alarmismo inicial de la emergencia de seguridad fuera 煤til cuando no sab铆as lo que realmente estaba pasando. Soy un cient铆fico social, no un m茅dico, as铆 que me limito a lo que puedo hacer: observar, no hablar precipitadamente, sino seguir observando y escribiendo. Y sin embargo ahora, despu茅s de 16 meses desde el inicio de esta pandemia (no son dos a帽os, lo siento, sino solo 16 meses. Y la deformaci贸n de la percepci贸n del tiempo que noto a mi alrededor es un primer elemento que encuentro alarmante), despu茅s de 16 meses desde el inicio de la pandemia, ahora estoy preocupado.

Me preocupa el silencio, la ausencia total de debate, la falta total de espacios de discusi贸n a los que nos hemos acostumbrado y de los que parece que ya no vemos los efectos delet茅reos. Me preocupa la amnesia total que veo a mi alrededor: ya no recordamos lo que dijimos hace solo 12 meses, cuando le铆 de muchos y en muchos lugares que no queremos volver a lo que hab铆a antes, porque lo que hab铆a era el problema. Parece que somos incapaces de aprender de la historia, y que somos incapaces de ver la diferencia que existe, hoy como en 1969, 1980 o 2001, entre accidente y masacre, entre un suceso accidental y la participaci贸n en una masacre.

Por supuesto, hay un virus y esto no es bueno para nadie y no debe subestimarse. Pero, 驴c贸mo olvidar que la gran cantidad de muertes no caus贸 solo el virus, sino la loca gesti贸n que ya hace 16 meses puso la econom铆a por delante de la salud p煤blica? 驴C贸mo olvidar la Val Seriana y Val Brembana en la zona de B茅rgamo, que fueron sacrificadas porque se supon铆a que do deb铆a afectarse el PIB de Lombard铆a? 驴C贸mo no ver la diferencia de responsabilidad entre el accidente (accidental o no) del virus, y la masacre provocada por las muertes en el trabajo, o en la RSA (Confindustria y OMS y varios gobiernos todos responsables)?

Son muchos los puntos que se est谩n perdiendo, al no haber querido / haber podido discutir m谩s sobre ellos. Intentar茅 nombrar algunos (sin pretender ser exhaustivo):

鈥 El miedo est谩 en el centro de todas las reacciones y discursos sobre Covid, y la incapacidad de hablar y lidiar con el miedo (y con la muerte, que es parte de la vida y no su excepci贸n) es sin duda el primer punto.

鈥 Plantear la pregunta en t茅rminos de una vacuna s铆 / no es plantear la pregunta muy mal. La arrogancia (hubris)humana tiene un l铆mite. Est谩 muy bien que las vacunas protegen y ayuden tanto como sea posible a las personas m谩s fr谩giles y expuestas a los efectos nocivos de Covid. Pero otra cosa es creer que la vacuna puede vencer una pandemia que es global, en la que las vacunas est谩n siendo inyectadas a una porci贸n infinitesimal de la poblaci贸n mundial, mientras siguen circulando cuerpos y sobre todo bienes y con ellos bacterias, virus y variantes cruzadas.

鈥 Creo que un punto importante es aceptar que no estamos en una POST-pandemia, por desgracia, pero que todav铆a estamos metidos hasta el cuello en ella. La pandemia est谩 ah铆 y seguir谩 estando, hasta que su curva alcance un nivel alto y luego disminuya. Una pandemia global tiene tiempos que van m谩s all谩 de la arrogancia humana y la voluntad humana de dominar el mundo entero que nos rodea.

鈥 El greenpass es un instrumento de control social, ayer la ministra Speranza declar贸 que 鈥淓l green pass es el trabajo de digitalizaci贸n m谩s grande jam谩s realizado鈥 ( aqu铆 ): por lo tanto el objetivo es la digitalizaci贸n y escrutinio de todas las acciones diarias de la poblaci贸n, no la salud p煤blica. Igualar control y salud es realmente una combinaci贸n dif铆cil de digerir. El greenpass es una nueva frontera que estamos viendo erigirse a nuestro alrededor: ya no en las fronteras de los estados nacionales, sino en las fronteras de nuestros cuerpos. Siempre se trata de muros, de l铆mites que determinar谩n qui茅n tiene privilegios o no. Pero, 驴no gritaban anten muchos que los papeles son solo papel, los papeles se quemar谩? (La carta 猫 solo carta la carta brucer脿) 驴D贸nde est谩 esa solidaridad hacia los sin papeles (sans-papier) y las personas que no pueden y no podr谩n acceder a este green pass de todos modos? (y no se trata aqu铆 ya solo de procedimientos, eso tambi茅n se llama miedo).

鈥 El greenpass se recibe despu茅s de una sola dosis de vacuna, que ahora se sabe que NO cubre ni protege a la persona de los efectos da帽inos del virus. Entonces nuevamente me parece que el estado quiere responsabilizarse de que la econom铆a siga adelante sin tener que proporcionar 鈥渞efrigerios鈥. Pero, 驴d贸nde est谩 la protecci贸n de la salud? Finalmente: no se exige el green pass para entrar en las iglesias. Ir a misa una vez m谩s demuestra ser una reuni贸n permitida y tolerada, burl谩ndose a煤n m谩s de escuelas, teatros y otros lugares de socialidad y cultura.

Y algunas preguntas:

鈥 驴Cu谩nto dinero se ha asignado para ayudar al sistema de salud p煤blica en Italia y Europa en los 煤ltimos meses? 驴Por qu茅 pensamos que la soluci贸n a la pandemia es una vacuna y un nuevo pasaporte digital, en lugar de recursos para las estructura sanitaria, una cultura de la salud, la alimentaci贸n, la importancia del deporte y un alivio del estr茅s y el miedo que en cambio son inhibidores muy fuertes del sistema inmune?

鈥 驴Cu谩l es el motivo de salud p煤blica que justifica pretender vacunar de manera obligatoria a los j贸venes? Este punto me duele tanto que ni siquiera puedo comentarlo, pero es de una gravedad inmunda, y que no haya discursos serios que tomen en cuenta los riesgos que desconocemos de los efectos de esta vacuna en los j贸venes en los pr贸ximos a帽os (porque no hubo el tiempo t茅cnico necesario para hacer tests) es una muestra m谩s de que vivimos en una gerontocracia patriarcal violenta.

鈥 驴Qu茅 provoc贸 la aparici贸n de Covid? 驴Y qu茅 convirti贸 un virus en una pandemia mundial? 驴Por qu茅 no estamos hablando de granjas industriales, combustibles f贸siles, plantas de energ铆a nuclear y todo ese mont贸n de cosas que producen y fabrican diariamente las condiciones para que se desarrollen este u otros virus?

鈥 Finalmente: 驴c贸mo podemos enga帽arnos a nosotros mismos creyendo que una vacuna resuelve la pandemia (o m谩s a煤n, un documento de control digital), si no abordamos en absoluto las causas estructurales que la provocaron?

Crec铆 en un contexto en el que la cultura no eran ideas ingeridas a trav茅s de una pantalla, sino un entrenamiento diario en pensamiento cr铆tico, reflexi贸n, observaci贸n y uso del cerebro que siento que tengo bajo la corteza cerebral.

Me desesper茅 cuando vi gente apresurarse a ponerse en la cola ir a tomar algo como reabri贸 el bar, tanto como ahora pensando que la vacuna 鈥渆s la 煤nica soluci贸n que tenemos鈥. M谩s a煤n, me parece que cualquier similitud entre vacuna y green pass no se justifica racionalmente. Siempre defender茅 la importancia de las vacunas para defender a las personas en riesgo y limitar la circulaci贸n del virus. Pero nadie me puede hacer creer que la vacuna para menos del 1% de la poblaci贸n mundial pueda frenar un virus que la mala gesti贸n de las instituciones que nos gobiernan ha convertido en pandemia. Me niego a olvidar las responsabilidades pol铆ticas que llevaron a la masacre en la zona de B茅rgamo y sobre las que, por cierto, por cierto, no queremos investigar, a pesar de las peticiones de los familiares de las v铆ctimas.

Me niego a dejar de usar mi cerebro, porque el hecho de que funcione es una gran responsabilidad. Me niego a pensar que pasear con o sin perro pueda lastimar a cualquiera, que quedarse en casa es bueno para la salud (mientras las f谩bricas siempre estuvieron llenas), que hoy comer en restaurantes o tomar caf茅 sin estar vacunado equivale a atacar la salud p煤blica. Hay una gran diferencia entre el ego铆smo neoliberal, que solo quiere hacer crecer el PIB o volver a una mala copia de lo que ten铆amos antes, y un solo cuerpo que camina y respira. Los amos hacen las masacres y, como hace muchos a帽os, incluso ahora suelen recibir ayuda de los fascistas para conseguir el resultado que quieren.

No dejemos de usar la cabeza, no dejemos de ser solidarios, no dejemos de buscar y condenar las responsabilidades estructurales que nos han llevado a donde estamos.

Finalmente: aprendamos a admitir que tenemos miedo, que estamos aterrorizados. Esa muerte nos asusta, esa enfermedad nos asusta. No es malo tener miedo, la muerte es parte de la vida, y el miedo a su fin es parte del amor. Sin embargo, aprendamos a vivir con ello, porque el amor es m谩s fuerte.