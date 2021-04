“Veo poco interés real por parte de los partidos políticos de llevar una confrontación real con el Estado ya sea por parte de la CUP en Catalunya o de Bildu en Euskal Herria”

“Grande-Marlaska fue denunciado por torturas y el gobierno más progresista lo pone de ministro de Interior”



Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Hablamos con Gregori Saavedra, miembro de la desaparecida organización Rescat y actual miembro del Comité de Suport a Lola (presa política) que reivindica y lucha en Catalunya por la amnistía total, para que nos explique el nacimiento y trayectoria de Rescat, su despedida de la actividad pública tras 18 años de actividad antirrepresiva y la continuación de la tarea en la defensa de la prisionera vasca Lola López Resina.

Saavedra expresa que “desde Rescat siempre hemos estado participando y del lado de las diferentes personas represaliadas en causas contra el anarquismo o el independentismo como de los movimientos sociales”. Y lamenta que “actualmente en Catalunya por desgracia cada vez tenemos más presos y presas políticas”. Añade, además, que “la complicidad mediática y policial con la extrema derecha ha hecho y sigue haciendo mucho daño a la sociedad”.

Si echamos la mirada atrás, cuando nació Rescat (Col·lectiu de suport als presos i preses polìtiques) en 2001 ¿qué fines persigue? Y ¿por qué se despidió de la actividad pública? ¿No hay presas y presos políticos en Catalunya?

Cuando nació Rescat fue el año 2001, se creó después de la represión aplicada a la disidencia organizada contra el Estado español, diferentes personas del Movimiento Okupa en Catalunya, y de algunas organizaciones independentistas fueron detenidas, después de varios registros y detenciones fueron juzgadas 18 personas de las que tres ingresaron en prisión, Laura Riera, Zigor Larredonda y Diego Sanchez. Por desgracia las detenciones continuaron en el año 2002 con Juanra ( cantante de Kop ) y Lola Lopèz (continúa en prisión “Brieva”, y su fecha de salida es el 4 de julio del 2046, cuando habrá cumplido 44 años 9 meses y 13 días de condena de sus 95 años 4 meses y 13 días). Por desgracia también tuvimos la detención de Marina Bernado por la misma causa en el año 2006.

Desde Rescat siempre hemos defendido a toda persona presa que reconociendo la causa política de su detención ha hecho defensa de esa causa. Otros casos defendidos por Rescat, pueden ser los compañeros Jordi Grau de València, o el Franky de Terrassa, o los dos miembros de la causa conocida en Catalunya como los “Bastoners Solidaris”, que eran miembros del colectivo.

Aparte de este resumen, desde Rescat siempre hemos estado participando y del lado de las diferentes personas represaliadas en causas contra el anarquismo o el independentismo como de los movimientos sociales.

Rescat persigue dar voz a las compañeras que habían enviado a prisión, denunciar las injusticias que parecen, ayudarles legalmente, hacer agitación social y ayudar a las familias. Y también denunciar las diferentes políticas penitenciarias y luchar por la Amnistía Total.

Decidimos dejar de existir como Rescat después de la salida de la presa Marina Bernado, no teníamos ninguna otra persona en defensa después de su salida que no fuera la vecina de Granollers Lola López, vistas la espera a la salida de Lola, año 2046, siendo por desgracia cada vez menos gente en un colectivo que cubría todo el ámbito de los Països Catalans, pusimos un punto y a parte, nos unimos a gente vecina y amiga de Lola, gente que regularmente visita Lola en prisión, vecinas de Granollers y cercanías, y se creó el Comitè de Suport a Lola (@Comite_Lola ).

Actualmente en Catalunya por desgracia cada vez tenemos más presos y presas políticas, no solo esta nuestra compañera Lola López, el compañero Pablo Hasel, o las represaliadas (Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart; Jordi Sà nchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull) , las exiliadas Ana Gabriel, Josep Valtonyc, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Marta Rovira, Carles Puigdemont, Antoni Comin, Lluís Puig.

Y la lista puede ampliarse continuamente como con el caso del compañero Adria Sas de Vilafranca, a punto de que le hagan entrar en prisión.

Pero, por desgracia, actualmente sus grupos de apoyo difícilmente trabajan conjuntamente, se ha creado una Coordinadora Antirrepresiva de Catalunya que agrupa actualmente a 28 colectivos antirrepresivos, con la intención de coordinar todos los grupos antirrepresivos existentes en Catalunya en la lucha contra los diferentes métodos de represión que utiliza el Estado y por la lucha por la Amnistía Total.

¿Qué reflexión puedes hacer de los presos, presas y exiliadas y exiliados del Procés? En el Estado español siempre se nos decía que si desaparecían las armas, todo se podía lograr. Visto lo visto, ¿nos han tomado el pelo?

La reflexión es bastante obvia por desgracia, el Estado español no estará nunca dispuesto a hablar con nadie ya sea por la vía pacífica, política y dialogante, o por la vía armada de lo que pueda suponer la rotura del Estado español tal como lo conocemos hoy día. No considero que nos hayan tomado el pelo, la gente que luchó en su día, y la que sigue alimentando la subversión en el estado, lo tenían y tienen claro, ni con un gobierno supuestamente progresista el pueblo consigue avanzar.

El Estado español lo dominan los hijos y nietos de los que ganaron la guerra civil, y hasta que no se destruyan los privilegios de los vencedores del 39 aquí es posible que no cambie nada.

