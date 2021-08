–

De parte de ANRed August 3, 2021

Desde las 10 de este martes 3 trabajadores y trabajadoras de la educaci贸n de ATE Sur realizan una jornada de visibilizaci贸n y denuncia en el partido bonaerense de Lomas de Zamora contra la precarizaci贸n laboral: 芦el gobierno pretende que desde el 9/8 miles de trabajadores y trabajadoras de la educaci贸n con riesgo de vida ante el Covid vuelvan a trabajar en forma presencial y sus miles de reemplazantes extraordinarios queden en la calle禄, denuncian. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, Ademys realizar谩 acciones por escuela y distrito centralizados el jueves 5 y anunci贸 para el lunes 9 un paro y movilizaci贸n al Ministerio de Salud porte帽o, donde har谩 una conferencia de prensa y solicitar谩 una reuni贸n. Adem谩s, impulsar谩 asambleas por escuelas y con familias. La medida es 芦ante la definici贸n del gobierno de Larreta de implementar la vuelta escalonada de los niveles inicial, primario, secundario y terciarios a una presencialidad total eliminando la restricci贸n de 1,5 metros de distanciamiento f铆sico dentro del aula, modificando el protocolo y desconociendo las pautas vigentes de cuidado a nivel mundial禄. Por ANRed.

芦La pandemia no termin贸禄

En Lomas de Zamora, al sur del conurbano bonaerense, desde las 10 de este martes 3 trabajadores y trabajadoras estatales nucleados en ATE Sur realizan una 芦Jornada de visibilizaci贸n y denuncia contra la precarizaci贸n laboral禄 en las puertas del Hospital Gandulfo, con la consigna central 芦La pandemia no termin贸: 隆defendamos nuestra salud, nuestras vidas y nuestras fuentes de trabajo!芦. Luego, desde las 12.30 realizar谩n una asamblea, para discutir las medidas de lucha a seguir.

La medida es en rechazo a la resoluci贸n del gobierno provincial de Axel Kicillof y la Direcci贸n General de Cultura y Educaci贸n (DGCyE): 芦mediante una serie de normas repentinas, el gobierno pretende que desde el 9/8 miles de trabajadores y trabajadoras de la educaci贸n con riesgo de vida ante el COVID vuelvan a trabajar en forma presencial y sus miles de reemplazantes extraordinarios vayan quedando en la calle芦, denuncian en un comunicado, en referencia al Decreto 521/21 del gobernador bonaerense.

El decreto en cuesti贸n dispone que se podr谩 convocar a trabajar de manera presencial a 芦quienes no son grupos de riesgo, 21 d铆as despu茅s de haber sido vacunados con 1 dosis禄, 芦quienes son mayores de 60 a帽os y/o con enfermedades preexistentes, 21 d铆as despu茅s de la 煤ltima dosis de vacuna禄, 芦quienes hayan optado por no vacunarse o, si se inscribieron para recibir la vacuna no hayan asistido al momento de hacer efectiva la vacunaci贸n禄, detallaron desde ATE Sur. 芦La DGC y Educaci贸n, a trav茅s de la Resoluci贸n 2516/21, convierte esa posibilidad en obligaci贸n, y exige reintegrarse desde el 9 de agosto o desde el primer lunes posterior a los 21 d铆as de la primera o segunda dosis, seg煤n corresponda禄, remarcan.

El Plenario General de ATE Sur rechaz贸 en forma un谩nime estas medidas y resolusiones 鈥 que pueden leerle completas aqu铆 -: 芦la pandemia no termin贸, la variante delta (m谩s contagiosa y letal) entr贸 al pa铆s y en muchos otros gener贸 o se prev茅n 鈥榯erceras olas鈥; y en algunos se han dado terceras dosis de vacunas ante la incertidumbre sobre su eficacia ante nuevas cepas. Ya pagamos con decenas de miles de muertes una 鈥榮egunda ola鈥, en la que mucho tuvo que ver el apuro por la presencialidad escolar. Forzar la vuelta de trabajadores y trabajadoras con factores de riesgo no puede depender solo de la vacunaci贸n, ni quedar en manos de una prestataria y una Direcci贸n de 鈥楥alidad Laboral鈥, que suelen denegar licencias y readecuaciones bien documentadas solo para ahorrar 鈥榞astos鈥 en suplencias.

En la misma l铆nea, agregan: 芦que la DGCyE se empecine con hacer actos p煤blicos virtuales en vez de presenciales, sabiendo los problemas que eso ocasion贸 en un mont贸n de aspirantes que no tienen acceso a internet, es inaudito y contradictorio con el apuro por forzar miles de regresos con riesgo de vida que a su vez conllevan dejar en la calle a miles de suplentes extraordinarios sin haber titularizado ni cubrir bajas por jubilaciones, renuncias, fallecimientos, abandonos de cargo, pases de distrito, ni por necesidades de servicio, con acto de pases y mensualizaciones. La pandemia sac贸 a la luz el rol clave de la limpieza y por protocolo COVID aument贸 la recarga laboral; pero mantienen la proporci贸n de 1 auxiliar cada 4 secciones cuando deber铆a ser 1 cada 2禄, destacan.

Por todo ello es que reclaman la 芦continuidad laboral de todos y todas las suplentes extraordinarias mientras sigan vigentes la resoluci贸n 90/20 y la emergencia sanitaria que se extendi贸 por Decreto Nacional 167/2021 hasta el 31/12/21禄; la 芦titularizaci贸n masiva e inmediata de todos y todas las mensualizadas sin excepci贸n禄; la 芦convocatoria urgente de actos de pases y mensualizaciones presenciales, con cuidados y protocolo, para cubrir con el nuevo listado, sin limitaciones, todos los cargos necesarios por bajas por jubilaciones, renuncias, fallecimientos, abandonos de cargo, pases de distrito禄; y la 芦reubicaci贸n en las suplencias por dispensas que estaban cubiertas por cocineros y cocineras y ayudantes en acto p煤blico entre quienes cubr铆an por excepci贸n las vacantes que sean tomadas por pases o mensualizaci贸n禄.

CABA: Ademys tambi茅n realiza acciones de lucha contra la vuelta a las clases presenciales

En tanto, en una asamblea abierta docente realizada este lunes 2 de agosto, el gremio docente porte帽o Ademys decidi贸 reactivar un plan de lucha, que incluir谩 asambleas, concentraciones y paros. La serie de medidas comenzar谩 con acciones por escuela y por distrito centralizados el jueves 5. Luego, el gremio convoca para el lunes 9 un paro y movilizaci贸n al Ministerio de Salud porte帽o, donde realizar谩 una conferencia de prensa y solicitar谩 una reuni贸n. Adem谩s, impulsar谩 asambleas por escuelas y con familias. Para la jornada, adem谩s, convoca 芦al conjunto de los sindicatos a que se sumen a desarrollar de conjunto todas las medidas y actividades禄.

La medida es 芦ante la definici贸n del gobierno de Larreta de implementar la vuelta escalonada de los niveles inicial, primario, secundario (incluyendo adultos y adultas) y terciarios a una presencialidad total eliminando la restricci贸n de 1,5 metros de distanciamiento f铆sico dentro del aula, modificando el protocolo y desconociendo las pautas vigentes de cuidado a nivel mundial aglomerando en un aula a 30 o 40 estudiantes durante al menos cuatro horas diarias, en momentos en que se encienden las alarmas en todo el pa铆s por la circulaci贸n comunitaria de la variante Delta禄.

En este contexto, ratifican los 10 puntos para el retorno seguro que elaboraron como sindicato, en los que se establece que 芦las actividades de escolaridad masiva deben guiarse por un 铆ndice epidemiol贸gico que indique con datos objetivos de los n煤meros para determinar el riesgo de aperturas: 脥ndice Center for Disease Control, por ejemplo, que analiza los nuevos contagios de los 煤ltimos 14 d铆as por cada 100.000 habitantes (Fuente: ASP). Indica que, si este coeficiente da por encima de 200, el sem谩foro es 鈥榬ojo鈥, indicando riesgo m谩ximo para mantener escuelas abiertas. Y que deben estar supeditadas a un plan masivo de vacunaci贸n respetando los tiempos de inmunizaci贸n禄, detalla el gremio.

Adem谩s el gremio docente porte帽o rechaza la 芦eliminaci贸n de los bolsones de alimentos en las escuelas禄, mantiene la 芦solidaridad y apoyo a la lucha de la docencia en Salta禄, reclama que 芦Ctera rompa con el gobierno禄, y ratifica 芦seguir impulsando la coordinaci贸n nacional con las seccionales y sindicatos independientes, en defensa de la salud y la educaci贸n禄.