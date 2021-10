–

De parte de Attaque October 1, 2021 35 puntos de vista

En muestra de solidaridad con Boris, en coma desde hace ya un mes tras un incendio en su celda, un vehículo de Orange [principal operador telefónico francés, heredero del monopolista estatal France Télécom; NdT] ha sido incendiado delante de las oficinas de Orange, en el centro de Grenoble, la noche entre el domingo y lunes.



¿Por qué Orange? Simplemente porque hemos leído el informe del juicio de Boris y hemos visto que Orange, a través de su abogada, ha tratado de empujar lo más posible en la mierda a nuestro compañero. Evidentemente los jueces, el fiscal y los guardias son todos igualmente responsables de su situación, pero nosotros tenemos ganas de iniciar una campaña contra Orange, porque esta empresa está fácilmente a nuestro alcance un poco por todas partes: neumáticos pinchados, escaparates de las tiendas rotos, escritos en las paredes, coches quemados, repetidores quemados, etc. – hay para todos los gustos, para los que quieran participar en esta campaña, para demostrar que no olvidamos a Boris y que pensamos en él, ¡con la cabeza en alto, el corazón ardiendo!

Aprovechamos de este breve comunicado para participar en el debate sobre la solidaridad anarquista. Para nosotros, esta solidaridad no debe limitarse a los casos de represión, ya que la sociedad tiene muchas formas de destruirnos y nos parece importante que en todos estos casos los anarquistas se apoyen, para demostrar que la afinidad no es solo una palabra vacía. Más aún después del inicio de la epidemia de la Covid, que ha aislado de forma considerablemente a numerosos anarquistas. También queríamos decir que la solidaridad no es solo el ataque, que hay muchas formas de expresar la propia solidaridad con los anarquistas que nos rodean.

También aprovechamos para expresar en voz alta el espinoso problema de los objetivos de los ataques, que, en estos últimos años, se han convertido en un punto común con los fascistas/conspiracionistas. Desde las torres telefónicas (recordemos que en casi todos los procesos por los incendios de repetidores en Francia, Boris ha sido la única persona que no ha expresado ideas conspiraciónistas ) hasta los centros de vacunación. ¿Qué dice todo esto sobre el anarquismo actual? ¿Y cómo hacer en modo que no sea posible confundir las acciones anarquistas con las acciones de los conspiracionistas, es por qué esto importante? El hecho que, desde hace semanas a esta parte, la gente de izquierda se manifieste de la mano con fascistas/conspiracionistas debería alertarnos sobre el peligro inherente a la idea de lucha común, que hace que no nos importe saber quiénes son las personas con las cuales luchamos, desde el momento que tenemos las mismas prácticas y el mismo objetivo. Olvidamos que estas personas cuyas acciones aplaudimos o con las que nos manifestamos tienen posiciones opuestas a las nuestras en casi todo y que en otros contextos seríamos nosotros sus objetivos.

¡Mucha fuerza y mucho ​​coraje para Boris y sus seres queridos!

De lxs refractarixs solidarixs

[Traducción (desde el italiano): Contra Info]

[en français][in English][auf Deutsch][in italiano]