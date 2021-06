–

Un poeta tehuelche alza su voz en defensa del r铆o, contra las mineras. Hablamos con Laureano Huayquilaf sobre su 煤ltimo libro, sobre la poes铆a y sobre c贸mo la literatura acompa帽a las luchas de los pueblos. Este s谩bado 5 de junio se presenta en Puente Hendre, Trelew. Por Melina S谩nchez, para ANRed.

芦Chubut es vida

Mineras al carajo

Chubut resiste禄

(Grito de r铆o, Laureano Hauyquilaf, Edit. Fac贸n Grande, Trelew, 2021)

Son las doce de la noche de un largo d铆a de lucha. En medio de los cortes tan resonantes en los 煤ltimos tiempos en el sur argentino, me concede esta conversaci贸n el poeta. Ser谩n varios d铆as de charla, a las doce de la noche, despu茅s del corte de la Ruta 3, en sinton铆a con el de la Ruta 40, en di谩logo con el reclamo por las paritarias, de pie contra las mineras, porque NO ES NO.

Hace tan solo un par de semanas, todo el pueblo chubutense estaba movilizado, y toda la ciudad en alerta. La lucha es algo que caracteriza a este pueblo y parece que les viene como herencia de esa Patagonia rebelde en medio de la que est谩n. Toda la gente sali贸 a la calle, cort贸, por d铆as y noches, y hasta que no presentaron el recurso de amparo que pide participaci贸n de las comunidades mapuche-tehuelches en la consulta, y se suspendi贸 el tratamiento de zonificaci贸n que habilitar铆a la megaminer铆a, no volvieron a sus casas. Siguen en alerta porque reciben ofensivas todo el tiempo. Entre las 煤ltimas noticias un titular dice: 芦Intendentes piden la zonificaci贸n porque reducir谩 el desempleo禄, y otra vez es el pueblo el que tendr谩 que volverse maestro y explicar las mentiras que esconden este y otros tantos t铆tulos.

Como un desaf铆o urgente aparece un poemario, una forma breve, cuando lo que hay que decir es contundente. 芦No, no tienen nada que ver con la literatura japonesa. Las formas breves me nacen desde siempre, me surgen naturalmente.禄 Aunque tambi茅n escribe poemas largos, si se googlea a Huayquilaf es muy probable que primero aparezcan esas formas breves. Y si intentamos abstraernos y pensar alguna particularidad de Huayquilaf en relaci贸n con otros y otras poetas ind铆genas, muy probablemente tambi茅n aparezcan de relieve esas formas breves.

Pero es la primera vez que escribe un poemario compuesto por haikus. Como desaf铆o. Que no sobren palabras para decir lo importante, para visualizar lo imprescindible, que a simple vista se vea, como si estuviera en el medio de la ruta, como todos esos cuerpos que estuvieron tantas noches en el medio del fr铆o cortando, como esa noche inclu铆da.

Hay en los poemas de Huayquilaf un cruce entre las nociones de cuerpo y territorio, que condensan tem谩ticas como las de pueblos originarios, pol铆tica, lucha, ecolog铆a, g茅nero, trata鈥 芦Hay una columna vertebral en alguna medida禄 que hace dialogar los poemarios entre ellos. 芦Existe un enorme desaf铆o en escribir breve pero contundente.禄 Ah铆 es donde el l谩piz se vuelve una herramienta al servicio de la lucha.

Fac贸n Grande es la editorial que lo publica. Es llevada adelante por Lorena y Pablo. El proceso de edici贸n de sus libros se da de forma totalmente artesanal. Es una editorial local independiente. Comenz贸 en 2019 y hoy ya tiene en cat谩logo m谩s de 90 libros. La pandemia los mand贸 a la casa y es en la calle donde m谩s venden. Pero ya con ese aprendizaje avanzaron en la venta a domicilio y van por todo Trelew. 芦Una de las prioridades de esta editorial es ofrecer los libros a precios realmente accesibles para los lectores as铆 como tambi茅n para los autores.禄[1] Fac贸n Grande toma su nombre en honor a Jos茅 Font, obrero referente de las luchas rurales en 1920 en Santa Cruz, que es ya parte de la identidad patag贸nica.[2] Hay tambi茅n otras publicaciones de autor铆a ind铆gena en el cat谩logo, al que se suma ahora tambi茅n Laureano. Nos cuenta Pablo, c贸mo eligieron publicar el 煤ltimo libro del poeta:

芦Nos encontr贸 en una feria en una plaza y le gust贸 lo que est谩bamos haciendo como editorial. Laureano es muy conocido en Trelew, como poeta, como activista cultural y como vecino luchador de causas justas como el cuidado del medio ambiente.

Despu茅s se nos hizo muy sencillo ponernos de acuerdo para la publicaci贸n, porque 茅l tiene las ideas muy claras de lo que quiere como poeta, que es ni m谩s ni menos que difundir su obra lo m谩ximo posible. Y m谩s que elegir publicarlo, dir铆a que tuvimos el honor de publicarlo.禄

Laureano escribe desde toda la vida. Grito de r铆o. No es no, se present贸 por primera vez semanas atr谩s. La presentaci贸n se hizo en medio de la pandemia y de los cortes de ruta en el sur que aunaban varios reclamos: contra las mineras, por las paritarias, por los sueldos docentes. Se reunieron algunos allegados en una lectura 铆ntima, a la que los d铆as posteriores siguieron jornadas de difusi贸n del poemario, por distintos espacios p煤blicos de Trelew, hubo pegatinas po茅ticas por las calles de la ciudad y tambi茅n por cerca del r铆o. De tal forma que partes significativas del poemario se pueden leer por ejemplo, en un poste de luz, en una pared, caminando por la ciudad.

Dicen de Laureano sus editores que naci贸:

芦鈥n Trelew en 1968. Lleva m谩s de 25 a帽os escribiendo poes铆as y recitando sus versos por distintas calles, escenarios y ciudades.

Desde el a帽o 2005 hasta la fecha ha publicado:

-Pedregullo (2005)

-Ciudad cigarro (2006)

-Aguada de cencerro (2009)

-Inmigrancia (2013)

-Profundidos (2013)

-Situaciones l铆quidas (2014)

-Gotala (2016)

-Tierra desnudez (2018)

-Pelambre (2019)

-Los cueros de la luna (2020)

Grito de R铆o- No es no (2021), es su 煤ltimo libro y a nosotros nos da much铆simo gusto ser la editorial que lo publica y lo tiene a la venta.禄

Le pregunto por chat y responde 芦a vuelta de correo禄:

-驴Cu谩ndo empez贸 a escribir? 驴Porqu茅?

-Lo hago desde siempre, desde mis comienzos en la escuela primaria. Ah铆 precisamente me inculcaron el h谩bito de la lectura y la comprensi贸n de texto y finalmente la escritura. Proceso que fui adapt谩ndolo a mi vida cotidiana con el correr de los a帽os. Hoy, si me pongo a pensar porqu茅 lo hago, llego a la conclusi贸n de que es por una necesidad interior inevitable, una cuesti贸n permanente de b煤squeda, m谩s all谩 del razonamiento e intelectualidad.

-驴Nos puede contar sobre su pueblo?

-En lo personal, no puedo contar m谩s all谩 de lo que la historia dice. Nac铆 en un pueblo (Trelew), por aqu茅l entonces con aires de ciudad, provocado esto por la cantidad de colectividades que se agrupaban en el lugar y todas con sus respectivas corrientes culturales muy marcadas: Polacos, H煤ngaros, Checoslovacos, Italianos, Espa帽oles, Gitanos, Galeses y pueblos preexistentes como el Mapuche y el Tehuelche. Hoy debo decir que mi lugar de nacimiento se ha convertido en una ciudad con aires de pueblo.

-驴A qu茅 identidad adscribe?

-Tehuelche.

-驴Piensa que la literatura sea una herramienta para difundir y profundizar luchas?

-La literatura como toda expresi贸n art铆stica, es una herramienta m谩s de concientizaci贸n. Y termina siendo un horizonte con diferentes lunas y soles que alumbra y calienta los d铆as nublados.

-驴C贸mo ve al resto de la literatura mapuche-tehuelche e ind铆gena?

-La veo como un movimiento consistente, con voces que sirven de puntales para las nuevas generaciones. El hecho de que en Chile, el poeta mapuche Elicura Chihuailaf, haya sido galardonado y reconocido como poeta nacional, pone de manifiesto todo el trabajo de cientos de a帽os que todas las comunidades ind铆genas, vienen aportando en el diario vivir en todas las sociedades del planeta.

-驴Alguna an茅cdota? La que considere oportuna.

Ufff, podr铆a contar miles, (ja). Desde hacer 800 kmts a dedo para llegar a un lugar donde ten铆a presentaciones de libro a vender por las madrugadas en bares de ciudades, material de literatura para vivir.

-驴C贸mo surgi贸 Grito de r铆o?

-Ven铆a desde hace un par de a帽os, con la idea de poner sobre relieve, la lucha que llevan adelante hombres y mujeres a favor del medioambiente y en defensa del agua y el rechazo permanente a la instalaci贸n de la megaminer铆a en nuestro territorio.

鈥 驴Qu茅 nos podr铆a decir sobre los 煤ltimos cortes de la Ruta 3 鈥揾ace un par de semanas-?

鈥 Estos 煤ltimos cortes se han dado en simult谩neo con cortes en la Ruta 40 tambi茅n, producto de la permanente actitud del gobierno provincial, amparado por el gobierno nacional, actitud de negaci贸n de la iniciativa popular que fue presentada a la c谩mara legislativa provincial con el acompa帽amiento de m谩s de 30.000 mil firmas, sumado al permanente atropello que sufren los trabajadores estatales, con el incumplimiento de sus sueldos en tiempo y forma ( sueldos que siguen atrasados desde meses y que son abonados en cuotas)

-Usted da talleres de poes铆a 驴no es as铆?

-Talleres y charlas que he llevado por diferentes penitenciarias federales y provinciales, escuelas nocturnas para adultos, y escuelas secundarias, a lo largo y ancho del pa铆s. Tuve una experiencia muy gratificante y 煤nica en un jard铆n de infantes (ni帽os de 5 a帽os), donde me invitaron a que vaya a leer y termin茅 riendo, cantando, jugando, escuchando las historias que me contaban los peque帽os.

-驴Qu茅 piensa de las formas breves?

-Como pensar lo que se dice pensar, no pienso nada al respecto. Es una forma como tantas otras y tan valedera tambi茅n.

-驴Porqu茅 un libro de haikus?

-Debo aclarar que me siento muy c贸modo escribiendo poemas cortos y largos. En la literatura como en cualquier orden de la vida, hay que tomar desaf铆os. Hubiera sido muy f谩cil escribir desde los par谩metros que ven铆a manejando en mi literatura, me sal铆 de lo que podr铆a llamarse un estado de confort.

Lo que ten铆a para desarrollar era un contenido abundante de situaciones, me moviliz贸 la idea de decir mucho en un espacio reducido como lo marca el haiku, esto de no salirse de sus tres versos y 17 s铆labas, me termin贸 seduciendo la posibilidad del desaf铆o. Y as铆 fue a grandes rasgos el porqu茅 de los haikus.

-驴Qu茅 literatura lee?驴Qu茅 autores o autoras?

-De todo, leo lo que va llegando a mis manos. Desde cl谩sicos a t铆tulos desconocidos. Me siento atra铆do por la generaci贸n del 27. Pero m谩s me gusta leer las situaciones que mis d铆as me van presentando y me van movilizando.

-驴Otro trabajo adem谩s del vinculado con la literatura?

-Desde lo art铆stico, dir铆a que mi columna vertebral es la literatura, a partir de ella he realizado espect谩culos po茅ticos musicales, videos, tanto micro videos como video clips y corto metrajes.

Y en los d铆as de mi vida, ejerzo mi capacidad de oficios (madera, pintura, metales)

-驴Cu谩les son las actividades y acciones de difusi贸n que se han dado en relaci贸n con Grito de r铆o?

-Se ha presentado en forma presencial en el balneario de Playa Uni贸n. Se han hecho intervenciones dentro de la ciudad, y el 5 de junio lo vamos a presentar a orillas del R铆o Chubut.

Pueden contactarse con la Editorial Fac贸n Grande por este libro y otros al tel茅fono: +5492804868123, o al Facebook Fac贸n Grande Libros.

