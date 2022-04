–

En el marco del Segundo Encuentro Nacional de la Red de Intercambio T茅cnico con la Econom铆a Popular realizado en la Universidad Nacional de C贸rdoba (UNC), se llev贸 a cabo la charla entre Gustavo Grobocopatel, sojero y agro empresario, y Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederaci贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (CTEP). 芦La soberan铆a alimentaria, el cambio del paradigma hacia el buen vivir, la soluci贸n al problema de la vivienda y el acceso a la tierra no va a venir de 鈥榓cuerdos鈥 con los Grobo y lo que representan; ser谩 con quienes portan la bandera de 鈥榣a tierra es de quien la cuida y la trabaja鈥, el sector de la comunidad cient铆fica que tambi茅n est谩 en esta lucha, as铆 como los pueblos originarios y agrupaciones ambientalistas, asambleas de pueblos y escuelas fumigadas, los docentes por la vida, estudiantes y organizaciones sociales. Y no con acuerdos que ser谩n definitivamente traicionados por los hacedores del agronegocio para reducir la producci贸n agroecol贸gica a circuitos snob de su cadena de negocios, vaciando de sentido lo que implica la agricultura ecol贸gica como portadora de significaci贸n de otro mundo posible y vivible禄, opina Dar铆o Balvidares en esta nota para Tramas.

Un evento que es lugar de encuentro simb贸lico entre los poseedores y los excluidos. Digo simb贸lico porque el mundo real indica que lo que 鈥渦ne鈥 ambos sectores (no a los personajes participantes) es la confrontaci贸n de intereses, que lejos est谩n de ser equivalentes.

La charla-debate la coordin贸 Marcelo Cornero, ex decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, que ser谩 recordado por el intento de ayudar a Monsanto con un segundo estudio de impacto ambiental sobre la fallida planta semillera de ma铆z que pretend铆a instalar en Malvinas Argentinas.

El anuncio de la instalaci贸n de la planta Monsanto lo hab铆a realizado la entonces presidenta, Cristina Kirchner el 15 de junio de 2012, pero la enorme lucha de los vecinos, agrupaciones locales y organizaciones sociales de distintos sectores se movilizaron en esa zona de C贸rdoba en contra del proyecto utilizando un variado repertorio de protesta que fue desde el corte de rutas hasta la presentaci贸n de recursos formales ante la justicia provincial, sumado a los reveses en los estudios de impacto ambiental que sufriera Monsanto, flojo de papeles, frustraron la instalaci贸n de la planta contaminadora.

Volviendo al evento del viernes 22 en la UNC, desde el comienzo se establecieron algunos conceptos centrales para el debate y uno de ellos fue el de productividad.

Grabois entiende que la productividad de la soja es una productividad negativa porque provoca los desmontes y la expulsi贸n de las comunidades originarias, haciendo referencia a lo que sucede con las comunidades wich铆 en el Chaco. Y el pasivo ambiental que deja no se compensa con los d贸lares que puedan entrar en tal concepto. Tambi茅n hay otras zonas que se desmontan para generar emprendimientos inmobiliarios, se帽al贸 el referente de la CTEP.

Del otro lado, Gustavo Grobocopatel, empresario agrotecnol贸gico, cuya principal actividad es ofrecer los paquetes tecnol贸gicos con los insumos qu铆micos y las semillas, una suerte de 鈥渃onsultor鈥 que brinda servicios agropecuarios de 煤ltima generaci贸n y asesoramiento sobre el tema del agronegocio.

Desde ese lugar, el millonario, que coincide con lo negativo de los desmontes y los impactos que se producen, en las zonas de ampliaci贸n de la 鈥渇rontera agropecuaria鈥 (eufemismo utilizado para encubrir la desposesi贸n), con total hipocres铆a, remite el despojo, que no solo es territorial, puesto que la propia actividad de producci贸n de monocultivos transg茅nicos suman otros efectos ambientales negativos (contaminaci贸n del aire, la tierra y el agua por el uso de pesticidas y enfermedades irreversibles como consecuencia), a la falta de controles estatales. No cuestiona las pr谩cticas, sino a qui茅n deber铆a controlarlas y en el mal manejo de algunos inescrupulosos. Es decir que lejos est谩 de pensar que el conjunto de la pr谩ctica de producci贸n transg茅nica es nocivo en todos los 贸rdenes, sino que apuesta a reafirmarlo y expandirlo.

En esa l铆nea del pensamiento instrumental posmoderno de servicios y asesor铆as Grobocopatel, define la productividad como 鈥渓ograr m谩s con menos鈥, hasta ah铆 la concepci贸n ortodoxa de la escuela neoliberal y su concepci贸n de eficiencia, sin embargo cuando avanza, entra en el territorio metaf铆sico que ya hab铆a esbozado Grabois para cuestionar la productividad planteando una tesis que contrapone a la relaci贸n productividad/rentabilidad (lograr m谩s con menos), la relaci贸n productividad/felicidad.

Resulta que parece que de la dial茅ctica entre el amo y el esclavo, pasamos a otras cuestiones metaf铆sicas como la dial茅ctica entre la felicidad / infelicidad y dentro de esa tesis, afirma Grabois que el objetivo es lograr una nueva forma de vivir y 鈥渘o una competencia con la locomotora suicida de la econom铆a capitalista para ver si sacamos m谩s productos por segundo (鈥) lo que s铆 podemos, es competir por no generar los pasivos ambientales鈥 afirm贸 Grabois refiri茅ndose al car谩cter de la econom铆a popular.

La competencia 鈥減or no generar los pasivos ambientales鈥, preanuncia el 鈥渁cuerdo鈥 de 鈥渋ntegraci贸n鈥 con el agronegocio y sus pr谩cticas, cuesti贸n que el referente del MTE rubricar谩 posteriormente.

Luego se refiri贸 a los 50.000 productores frutihort铆colas arrendatarios (unas 200.000 personas), planteando el problema hist贸rico de esas familias campesinas que tienen que arrendar el campo para producir las frutas y verduras que comemos diariamente. Una cuesti贸n que tiene su historia a nivel latinoamericano profundizada con el nacimiento del boom transg茅nico, que lejos de producir alimentos produce commodities que cotizan en el mercado financiero.

Justamente el movimiento V铆a Campesina que acaba de cumplir 30 a帽os, es lo que viene planteando 鈥Reforma Agraria, Popular y Feminista: 隆La tierra para quien la cuida y trabaja!鈥, nada es nuevo bajo el sol, las luchas campesinas en nuestro pa铆s superan los 100 a帽os.

Incluso la Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), que nuclea a 22.000, familias (la entidad que realiza el verdurazo) con base en 18 provincias proponen la soberan铆a alimentaria con el modelo agroecol贸gico y terminar con el modelo productivo del agronegocio.

Aun cuando los objetivos que plantea Grabois puedan ser similares respecto de la propiedad de la tierra y el modelo agroecol贸gico, los fines no son coincidentes con los de la UTT en cuanto al universo ideol贸gico, que se mueve entre la lucha por la tierra como parte de un proceso revolucionario y los objetivos reformistas autopercibidos por Grabois dentro del mismo modelo del agronegocio o por lo menos en una suerte de 鈥渃onvivencia鈥 entre el agronegocio y la agricultura familiar agroecol贸gica.

El empresario, por su parte, continuaba desarrollando su idea, por momentos delirante de 鈥渓a productividad como v铆nculo virtuoso entre las personas que se relacionan entre s铆鈥, para luego comentar sobre sus acciones con comunidades originarias a trav茅s de programas para 鈥渓a inserci贸n de estas comunidades a sistemas productivos, cuyo fin, como dice Juan es la felicidad鈥︹, afirmaba el accionista de Los Grobo.

Una breve pero necesaria digresi贸n

鈥淟os Grobo Agropecuaria es una empresa de agronegocios que tiene origen en un grupo de contratistas de Carlos Casares, que realizando m煤ltiples asociaciones lleg贸 a convertirse en uno de los grupos econ贸micos m谩s importantes del sector. Sus n煤meros son elocuentes. En 2020 llegaron a acopiar 2,2 millones de toneladas y en 2021 subieron a 2,5 millones de toneladas. Las proyecciones de la empresa apuntan a saltar en los pr贸ximos cinco a帽os a una siembra de 350.000 hect谩reas y acopiar 3,5 millones de toneladas. La firma factur贸 en la campa帽a 2020-21; 650 millones de d贸lares, y se estima que en la campa帽a 21-22 pasar铆a US$750 millones de d贸lares. En esta facturaci贸n se contemplan tambi茅n los ingresos de Agrofina, una nueva empresa del grupo que se dedica a la venta de agroqu铆micos鈥, as铆 refiere, en su excelente art铆culo, 鈥Los Grobo: 驴El otro campo?鈥, Guillermo Cieza.

En el que agrega que: 鈥淟os due帽os de Los Grobo Agropecuaria son Victoria Capital Partner con un 83% de las acciones y Gustavo Grobocopatel con un 17%. Victoria Capital Partner es una multinacional鈥︹ con negocios diversos en Latinoam茅rica lo que hace que Gustavo Grobocopatel sea 鈥渆l accionista de una multinacional que tiene como nombre una fracci贸n de su apellido鈥.

La pedagog铆a del amo

En sus intervenciones Grobocopatel marcaba el sesgo inconfundible del amo 鈥渂ueno鈥, que aprendi贸 el montaje del discurso que lo hace pasar por amigo del futuro, mostrando sus habilidades discursivas del guion que anuncia las vicisitudes del mundo cambiante del siglo XXI y preparando las bondades del 鈥渃onocimiento tecnol贸gico鈥 para el desarrollo de la agricultura familiar agroecol贸gica en funci贸n de la 鈥渋ntegraci贸n con el agronegocio鈥, es ah铆 donde el empresario se define como portador del saber y neocolonizador: 鈥溾a econom铆a popular tiene una oportunidad en este mundo que cambia (鈥) porque la gente que no tiene nada, tiene la posibilidad de pensar hacia adelante, saltando integrados a la tecnolog铆a, a la felicidad, un prop贸sito colectivo, pero pensarlo en el siglo XXI. Ese es un modelo de mi agenda oculta, tratar de ver de c贸mo ayudar a que piensen un modelo del siglo XXI y ese modelo es la integraci贸n del modelo sojero con la agricultura familiar agroecol贸gica鈥︹.

Esa disquisici贸n, propia de un discurso que encubre la apropiaci贸n y sumisi贸n futura de la econom铆a popular entendida como mercanc铆a en el mundo ideol贸gico grobopatelino va de la mano con la idea del conocimiento como mercanc铆a, lo que lo habilita a decir que es m谩s importante el conocimiento que la tenencia de la tierra, seguramente porque como accionista de un pool de siembra sabe que los terrenos sembrados con los transg茅nicos pierden toda la capacidad de nutrientes en pocos a帽os entonces el negocio es desertificar las tierras de otros.

Sucede que la econom铆a popular, como la piensan espec铆ficamente los hacedores del modelo de producci贸n agroecol贸gica, es una herramienta para lograr la soberan铆a alimentaria y la emancipaci贸n del modelo t贸xico que consume nuestras vidas. El modelo agroecol贸gico plantea un cambio de paradigma hacia el buen vivir.

La respuesta de Grabois fue que 鈥渟i la tierra no fuera tan importante 鈥 (la tenencia) 鈥 cuando yo digo reforma agraria, no saltar铆an por el techo los propietarios. Nuestra primer tarea es conseguir la tierra para quien la trabaja, nuestra primer tarea es conseguir la tierra para los 11 millones de argentinos que no tienen un terrenito para caerse muertos鈥︹.

M谩s adelante el dirigente del MTE habl贸, en clave, del 鈥減lan A鈥 que tiene con el empresario. Lo que dar铆a como resultado que es factible la integraci贸n de ambos mundos, el del agronegocio sojero con la agricultura familiar agroecol贸gica.

El brote, pero no ecol贸gico, neur贸tico

De manera inexplicable frente a la reflexi贸n, cuando terminaba el evento, de un docente universitario que despu茅s conocer铆amos como Juan Manuel Milanesio, por la viralidad de las redes, expresa su opini贸n sobre el desarrollo y las conclusiones de la charla, en la que manifiesta que 鈥渁dvierte una sociedad鈥 (entre Grobocopatel y Grabois) y luego de verter sus apreciaciones sobre que 鈥溾l sistema soja. Implica veneno, implica muerte鈥︹, pregunta 鈥 驴cu谩l es la Argentina que se imaginan, la Argentina dentro de 10, 15, 20 a帽os, si es una Argentina deshabitada y sembrada de soja con peque帽os bolsones de lugares donde se va a hacer agricultura ecol贸gica鈥 cu谩l es la idea?鈥.

La pregunta tuvo un efecto 鈥渞elato salvaje鈥 que expuso la ira de Juan Grabois, que se sinti贸 atacado en lo personal y tomo lo de 鈥渟ociedad鈥 como un 鈥渘egocio鈥, y no como el 鈥渁cuerdo鈥 que 茅l realiza con el empresario y as铆 lo manifiesta, 鈥渁cuerdo鈥 para la integraci贸n del agronegocio y la agricultura familiar ecol贸gica.

La saga de 鈥渞elatos salvajes鈥, se dispara con la pregunta con que comienza a increpar al docente: 鈥溌緿贸nde ten茅s el arma?鈥 鈥淧orque vos vas a destruir el modelo Grobocopatel, el modelo sojero鈥 鈥溌縑os vas a destruirlo?鈥 鈥溌縏e da la nafta?鈥; ante el asombro del docente que mientras formulaba la reflexi贸n vemos en el video a parte del p煤blico asintiendo las reflexiones que realizaba el docente, Juan Manuel Milanesio, antes de formular la pregunta directa y luego, ese mismo p煤blico 鈥渇estejando鈥 con sonrisas las increpaciones estilo 鈥淚ntratables鈥 para desacreditar la opini贸n del docente.

Lo que queda expuesto es que de acuerdo con Grabois el modelo sojero no hay forma de correrlo y 茅l lo sabe bien porque es parte de la construcci贸n del Frente de Todos y las pol铆ticas gubernamentales (donde no hay grieta) se orientan a fomentarlo y hacer posible su expansi贸n para la generaci贸n de los d贸lares que se necesitan para pagarle la 鈥渆stafa鈥 al FMI.

A pesar de que el dirigente social le manifiesta al docente, en histri贸nica respuesta, que tiene 鈥渦na diferencia absoluta con el modelo sojero de la Argentina, lo dije desde un primero momento (鈥) los problemas de la Argentina no se resuelven con palabras, se resuelven con acciones (鈥) si uno dice que el modelo del agronegocio es un modelo de muerte (鈥) eso lo tiene que defender con acciones (鈥) 50.000 familias de producci贸n frutihort铆cola que la palabra agronegocio no la conocen porque no pudieron ir a la facultad鈥︹ y luego continu贸 con 鈥渟e las lleva puesto el desarrollo inmobiliario鈥︹.

Quien escribe estas l铆neas coincide con todas las manifestaciones que muestran al modelo del agronegocio como un 鈥渕odelo de muerte鈥; Fabi谩n Tomasi , que fue un exponente de la lucha contra el modelo de los agrot贸xicos que se utiliza en el agronegocio, pag贸 con su vida.

Al igual que Ana Zabaloy, la docente de San Antonio de Areco que muri贸 denunciando el modelo de muerte que se inyecta con las fumigaciones en las escuelas rurales, que incluye el agronegocio de Grobocopatel entre otros pooles de siembra y multinacionales decididas a lucrar con la desposesi贸n y el despojo.

Como cientos de personas que habitan en los Pueblos Fumigados y ven morir familiares y enfermarse a sus hijxs. Los doctores Dami谩n Verze帽assi y Medardo 脕vila V谩zquez dan cuenta de ello con pruebas cient铆ficas, entre otros tantos como el premio nobel alternativo, el Dr. Ra煤l Montenegro, casualmente profesor de la UNC, al igual que 脕vila V谩zquez, mientras que el Dr. Verze帽assi lo es de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Probablemente, muchos de los habitantes de los Pueblos Fumigados no hayan ido a la universidad pero conocen perfectamente que el agronegocio los mata y los enferma y, justamente, las 50.000 familias conocen sobradamente lo que es el agronegocio porque los a铆sla, los corre, los presiona.

Sin ir m谩s lejos, el propio Grobocopatel ofreciendo la felicidad a trav茅s del salto tecnol贸gico que deber铆an dar las familias que trabajan en la agricultura familiar. Ese es su negocio, que va a subsumir la agricultura agroecol贸gica y despotenciar su elemento m谩s sustantivo, la lucha por el cambio de paradigma productivo.

Hay muchos temas que hay que 鈥渄efender con acciones鈥, salvo que llamemos 鈥渁cciones鈥 a la visita de cortes铆a que realiz贸 Grabois al Acampe de la Unidad Piquetera, en su faceta de 鈥渃ristiano鈥 que se solidariza, pero no se moviliza por el proyecto presentado al gobierno para la realizaci贸n de 100.000 viviendas y la generaci贸n de 1.000.000 de puestos de trabajo.

Para finalizar, seg煤n el dirigente social, el Plan A implica que 鈥渟i me tengo que dar un beso en la boca con Grobocopatel o con quien carajo sea para que las 50000 familias tengan la posesi贸n perpetua de sus tierras, lo voy a hacer y si quer茅s llamarle a eso sociedad, llamale sociedad鈥︹, fue el pre remate de su respuesta a la pregunta de Juan Manuel Milanesio, porque el remate se extiende a diatribas contra la izquierda personalizada en 鈥渓os troskos鈥.

La soberan铆a alimentaria, el cambio del paradigma hacia el buen vivir, la soluci贸n al problema de la vivienda y el acceso a la tierra no va a venir de 鈥渁cuerdos鈥 con los Grobo y lo que representan; ser谩 con quienes portan la bandera de 鈥渓a tierra es de quien la cuida y la trabaja鈥, el sector de la comunidad cient铆fica que tambi茅n est谩 en esta lucha, as铆 como los pueblos originarios y agrupaciones ambientalistas, asambleas de pueblos y escuelas fumigadas, los docentes por la vida, estudiantes y organizaciones sociales.

Y no con acuerdos que ser谩n definitivamente traicionados por los hacedores del agronegocio para reducir la producci贸n agroecol贸gica a circuitos snob de su cadena de negocios, vaciando de sentido lo que implica la agricultura ecol贸gica como portadora de significaci贸n de otro mundo posible y vivible.

