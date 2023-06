–

En estas notas, vamos a desarrollar una cr铆tica al derecho como la forma espec铆fica en que aparece la normatividad social en el modo de producci贸n capitalista. Es decir, no consideramos el derecho como una forma transhist贸rica, que sea v谩lida para toda sociedad de clases, sino como una forma espec铆fica que tiene su raz贸n de ser en la l贸gica de la sociedad capitalista.

Para ello, partimos del m茅todo que Marx llev贸 a cabo en su cr铆tica de la econom铆a pol铆tica. Y entendemos el derecho como un momento determinado que encuentra su raz贸n de ser en un mundo que hace de la mercanc铆a la relaci贸n m谩s simple e inmediata que articula la totalidad capitalista. O sea, no podemos entender el derecho como una dimensi贸n aut贸noma e independiente del resto de la totalidad social que habr铆a que analizar seg煤n una raz贸n social propia e independiente. El derecho es inseparable de la l贸gica social subyacente al modo de producci贸n capitalista. Solo lo podemos entender desde el movimiento de sus categor铆as simples y abstractas. Una vez se帽alado el m茅todo del que partimos para nuestra investigaci贸n, vamos a justificarlo.

驴Qu茅 es el derecho?

Si buscamos una definici贸n gen茅rica de derecho nos podemos encontrar algo muy parecido a esto:

El derecho es 鈥渓a organizaci贸n racional de las relaciones sociales conforme al encuentro de la libre voluntad de los individuos鈥.

鈥淓l derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana y ordenan la sociedad en un momento determinado a trav茅s de la imposici贸n de reglas y de la creaci贸n de 贸rganos e instituciones que velan por su cumplimiento y aplicaci贸n鈥.

Como vemos, son definiciones marcadas por su car谩cter gen茅rico, definiciones que son v谩lidas para toda 茅poca y para toda sociedad. Toda sociedad necesita de un conjunto de normas que ordene la conducta humana a trav茅s de reglas comunes, y que sean garantizadas por instituciones que velen su cumplimiento. Estas definiciones de derecho nos recuerdan mucho a otra definici贸n t铆pica y gen茅rica, en este caso de econom铆a:

La econom铆a es 鈥渓a ciencia que estudia la satisfacci贸n de necesidades humanas ilimitadas a trav茅s de recursos escasos鈥.

Marx en su introducci贸n a los Grundrisse empieza precisamente por cuestionar este tipo de definiciones v谩lidas para todo tiempo y lugar. 驴Qu茅 son las necesidades humanas? 驴Qu茅 son los recursos? 驴Son iguales los recursos en manos de la comunidad humana no dividida en clases sociales que en una sociedad que hace de los medios de producci贸n capital? La respuesta de Marx es clara: de lo que se trata es de partir de las determinaciones espec铆ficas propias de cada modo de producci贸n. Hay que encontrar las determinaciones concretas que dan sentido l贸gico e hist贸rico a cada modo de producci贸n y, desde estas determinaciones m谩s simples, ascender para dar el significado de conjunto a esa totalidad hist贸rica. Si partimos de las definiciones que hemos visto antes acerca del derecho o de la econom铆a, no explicamos nada. Son abstracciones indeterminadas de las que no se puede deducir nada v谩lido y concreto, nada explicativo a partir de estos conceptos. Son los t铆picos conceptos vac铆os de los que parten las ciencias sociales burguesas. Si preguntamos m谩s concretamente a estas definiciones vamos alcanzando, sin embargo, determinaciones m谩s concretas.

Es lo que hizo Marx con la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica. 驴Qu茅 son estos recursos? En unas sociedades algunos medios de producci贸n se autonomizan de la comunidad rural (v茅anse los instrumentos de trabajo en los gremios medievales), pero otros siguen sin ser mercanc铆as (por ejemplo, la tierra en el feudalismo). En otras, v茅ase Roma, los patricios tienden a apropiarse del ager publicus de la comunidad, lo que tendr谩 repercusiones important铆simas en la historia de Roma. El m茅todo del materialismo hist贸rico es este. Encontrar las determinaciones espec铆ficas de cada modo de producci贸n, las diferencias espec铆ficas que distinguen unas totalidades hist贸ricas de otras. En el capitalismo, la categor铆a m谩s simple, desde la que podemos derivar el resto a partir de su unidad de opuestos, es la mercanc铆a. En efecto, y es que en las sociedades donde domina el modo de producci贸n capitalista la riqueza aparece como una enorme acumulaci贸n de mercanc铆as. Todo se transforma en una mercanc铆a que se puede comprar y vender, desde la tierra a la fuerza de trabajo. Algo impensable, en su generalidad, en otros modos de producci贸n anteriores. Desde la mercanc铆a Marx deducir谩 otra serie de categor铆as como valor, valor de cambio y valor de uso, dinero, capital (como valor hinchado de valor), etc. Y, de este modo, reconstruye la totalidad concreta del capital en proceso que tiende a subsumir con su l贸gica contradictoria el conjunto de las determinaciones sociales.

Pasemos, pues, a analizar con la misma l贸gica la definici贸n de derecho. Se nos dice que es una organizaci贸n racional de las relaciones sociales que regula la libre voluntad de los individuos. Pero, 驴qu茅 es esa libre voluntad de los individuos? 驴Acaso existe una libre voluntad de los individuos en el Antiguo R茅gimen o en una comunidad inca? Estas preguntas nos permiten entender que aquello que est谩 en la base del derecho moderno, el sujeto jur铆dico individual, al que le pertenecen cosustancialmente una serie de derechos y deberes, no es sino un subproducto hist贸rico del modo de producci贸n capitalista. El derecho moderno es una forma espec铆fica que se encuentra imbricada y determinada por las relaciones sociales capitalistas. Nace de sus determinaciones y metamorfosis, y solo podemos explicarlo desde ah铆.

En las sociedades precapitalistas existen reglas de vida en com煤n (obviamente), pero se fundamentan en otros principios y categor铆as simples. Pensemos en el feudalismo y en el Antiguo R茅gimen. La noci贸n de privilegio es consustancial al entramado social y pol铆tico feudal. No existe esa noci贸n de igualdad de los individuos ante la Ley que es t铆pica del derecho moderno y del capitalismo. La diferencia entre las personas es un elemento central para la reproducci贸n social de la estructura del modo de producci贸n. Un noble nunca ser谩 igual que un campesino, ni un burgu茅s igual que un obispo. No existe ninguna noci贸n de igualdad abstracta entre todas las personas en cuanto personas. El feudalismo es un modo de producci贸n que fundamenta la reproducci贸n del poder econ贸mico y pol铆tico en el parentesco. Los privilegios se heredan estructuralmente. Si yo soy hijo de un noble voy a ser noble toda mi vida, y solo podr茅 reproducirme con otros nobles. La igualdad entre las personas es algo incomprensible en la l贸gica social de todas las sociedades precapitalistas. La desigualdad expl铆cita es un fundamento de la reproducci贸n social de sus estructuras de clase. De ah铆 que, por ejemplo, alguien como Arist贸teles justificase el esclavismo. Simplemente estaba justificando te贸rica e ideol贸gicamente el fundamento de su mundo. Algo no muy distinto a cuando Habermas, por poner un ejemplo actual, justifica la racionalidad comunicativa del Estado de derecho y la democracia liberal.

Entonces, lo que tiene de espec铆fico el capitalismo en relaci贸n a otros modos de producci贸n de clases es la noci贸n de igualdad abstracta. Del mismo modo, el capitalismo iguala, a partir del trabajo abstracto, un conjunto de trabajos concretos que no tienen nada en com煤n en otras sociedades de clase: no tiene nada en com煤n la actividad del artesano con la del campesino medieval libre o la del siervo. En otras sociedades, sin embargo, el entramado jer谩rquico de privilegios es inseparable de estas sociedades. Pues bien, del mismo modo que el trabajo abstracto expresa la sustancia social de la sociedad capitalista, el sujeto jur铆dico (la igualdad de todas las personas ante la Ley en cuanto personas), expresa la categor铆a m谩s simple desde la que tenemos que deducir el entramado jur铆dico moderno. En este sentido, mercanc铆a y derecho son dos fen贸menos inseparables y comprensiblemente rec铆procos, dos fen贸menos que desarrollan todas sus determinaciones y posibilidades en el capitalismo.

Pashukanis es, sin duda, el te贸rico comunista (de origen bolchevique) que mejor va a desarrollar esta perspectiva. Marx en El capital se pregunta no solo por el contenido com煤n a las mercanc铆as que se venden en el mercado (el tiempo de trabajo al que hab铆an llegado de un modo a煤n inicial los economistas cl谩sicos), sino por qu茅 los productos del trabajo humano toman la forma de mercanc铆a, algo que no suced铆a de modo generalizado en otras formaciones sociales. Del mismo modo, Pashukanis se pregunta por qu茅 las relaciones humanas toman una forma jur铆dica, por qu茅 los seres humanos somos reducidos a sujetos abstractos que tenemos derechos y deberes iguales en cuanto personas. Es importante preguntarnos no solo por el contenido sino por la forma. El m茅todo en ambos casos es an谩logo. 驴Por qu茅 los productos humanos adquieren la forma del valor? En otras sociedades, los productos del trabajo humano ni se compraban ni se vend铆an, sino que eran directamente valores de uso directamente sociales. 驴Por qu茅 las conexiones sociales de las personas se establecen en cuanto sujetos iguales que tenemos derechos y deberes? En otras sociedades no exist铆a una ley com煤n, sino que las relaciones se organizaban a partir de los derechos espec铆ficos que ten铆a cada grupo social, se insertaban dentro de su propia comunidad socio-pol铆tica. Una persona como miembro de la comunidad moz谩rabe de Al-脕ndalus ten铆a unos derechos espec铆ficos diferentes a un mulad铆 (converso hispano al Islam), a un bereber o a un 谩rabe. En las sociedades previas al capitalismo, no existe la figura del individuo como sujeto abstracto e igual en derechos.

Las relaciones sociales capitalistas

Para entender esto, tenemos pues que ir a la especificidad propia del modo de producci贸n capitalista, a una sociedad en la que la mercanc铆a es la c茅lula b谩sica de su estructura. Marx empieza el segundo cap铆tulo de El capital afirmando que las mercanc铆as (cuya l贸gica mueve todo) no van solas al mercado:

鈥淟as mercanc铆as no pueden ir solas al mercado ni intercambiarse solas. Hemos, pues, de buscar a sus cuidadores, los propietarios de mercanc铆as. Las mercanc铆as son cosas; por tanto, est谩n indefensas ante el hombre. Si no obedecen, el hombre puede usar la fuerza, lo que es decir, tomarlas. Para relacionarse esas cosas unas con otras como mercanc铆as, los cuidadores de mercanc铆as tienen que comportarse unos con otros como personas cuya voluntad habita en aquellas cosas, de tal manera que cada uno se apropia de la mercanc铆a ajena, enajenando la suya, solamente con el consentimiento voluntario del otro, es decir, mediante un acto de voluntad com煤n a uno y otro. Por tanto, deben reconocerse mutuamente como propietarios privados. Esta relaci贸n jur铆dica, cuya forma es el contrato, legalmente formulado o no, es una relaci贸n entre voluntades en la que se refleja la relaci贸n econ贸mica. El contenido de esa relaci贸n jur铆dica o de voluntades viene dado por la relaci贸n econ贸mica misma. Las personas solo existen aqu铆 unas para otras como representantes de las mercanc铆as. Veremos, con el avance del desarrollo, que en general las m谩scaras de personajes t铆picos de la econom铆a que llevan las personas no son m谩s que personificaciones de las relaciones econ贸micas que las personas, al relacionarse, representan.鈥

Nos encontramos ante una de estas t铆picas citas de Marx que iluminan ampliamente nuestra investigaci贸n, gracias al m茅todo que segu铆a nuestro compa帽ero. Nos est谩 diciendo que el derecho es la forma social propia del intercambio general de mercanc铆as por parte de productores privados formalmente iguales. Es decir, es una forma social objetiva del capitalismo. Las mercanc铆as no van solas al mercado, son sus cuidadores los que deben llevarlas. La 煤nica mercanc铆a que un proletario puede llevar al mercado essu fuerza de trabajo. All铆 es otra persona, el empresario, el que la contrata o no. Yo enajeno voluntariamente mi mercanc铆a para que la use otro (el empresario) a cambio de su valor (que aparece en forma de salario). La libre y rec铆proca voluntad es interna a esta relaci贸n social, que es la base del capitalismo. Ambas figuras sociales (burgu茅s y proletario) deben estar de acuerdo en intercambiar sus mercanc铆as (el proletario su fuerza de trabajo, el burgu茅s el dinero con el que le va a pagar por contratar su capacidad de trabajo) y el resultado de todo esto se regula en un contrato de trabajo privado (que, a su vez, el Estado p煤blico regular谩 para que se cumpla en todas sus condiciones).

Entonces, podemos ver claramente que el derecho privado es intr铆nseco a la aparici贸n de las relaciones sociales capitalistas. No existe capitalismo sin derecho moderno. De ah铆 que vayamos dando algo m谩s de luz a las frases gen茅ricas con las que inici谩bamos este estudio. Esa libre voluntad de los individuos que, para los te贸ricos burgueses del derecho, se encuentra en la base de la convivencia racional de las personas, no es sino el reflejo y la manifestaci贸n, a nivel jur铆dico, de la l贸gica del capitalismo.

El capitalismo es inmediata e inevitablemente jur铆dico desde sus mismos or铆genes. El derecho no es algo voluntario, que puede existir o no, sino que es una determinaci贸n objetiva del ser social del capital. La forma jur铆dica es la forma de conexi贸n de las voluntades de los individuos socialmente relacionados por la mediaci贸n real de cosas. Es decir, en cuanto poseedores de diferentes mercanc铆as que se encuentran en el mercado, las personas nos relacionamos como sujetos jur铆dicamente iguales que intercambiamos objetos, intercambio que se sanciona jur铆dicamente a trav茅s de contratos. Si yo no quiero vender mi fuerza de trabajo no estoy obligado a ello. No hay coacci贸n extraecon贸mica, como s铆 existe en otras clases explotadas del pasado. El esclavo pertenece, en toda su persona, al due帽o del latifundio romano. El siervo pertenece a la tierra, no se puede mover de la reserva se帽orial del noble. Nosotros, en cuanto proletarios, podemos libremente movernos de un trabajo a otro. O no trabajar. Nadie nos obliga a ello. No hay sanciones extraecon贸micas, la sanci贸n es directamente econ贸mica. Ya que como proletarios si no vendemos lo 煤nico que poseemos, nuestra fuerza de trabajo, no podemos reproducirnos humana y socialmente. Nos convertimos en seres superfluos. En el capitalismo, la coacci贸n no es externa sino interna a la propia l贸gica social. No hace falta que nos obliguen con reglas externas a que nos exploten, sino que la explotaci贸n nace de la misma necesidad social que tenemos de vender nuestra fuerza de trabajo. Y en esto consiste la potencia social de capital frente a otros modos de producci贸n. Por eso afirmamos muchas veces que el capitalismo reproduce la desigualdad (el antagonismo entre las clases, la separaci贸n del proletariado de sus condiciones materiales de existencia) a trav茅s de la igualdad (jur铆dica). Esto es lo que hace que el comunismo sea un movimiento real que, para negar el capitalismo como relaci贸n social, es tambi茅n antijur铆dico. Niega el sujeto jur铆dico que est谩 en la base de las relaciones sociales capitalistas.

Siguiendo con la cita de Marx que mencion谩bamos al inicio de este apartado, Marx nos dice que nuestra voluntad se encuentra en las cosas. De esta manera al fetichismo de la mercanc铆a, que Marx describe solo unas p谩ginas antes, le sucede un fetichismo jur铆dico. El libre arbitrio de las voluntades es, en realidad, un subproducto de la l贸gica del capital como valor en proceso. Nuestra voluntad est谩 contenida en las cosas que, en realidad, encarnan relaciones sociales: los medios de producci贸n no son simplemente cosas para producir riqueza, sino capital que produce mercanc铆as. As铆, estas relaciones sociales se caracterizan por el antagonismo entre capital y proletariado, donde el capital (como valor hinchado de valor) aparece como el sujeto autom谩tico e impersonal que subsume con su l贸gica el conjunto de la totalidad social. Como vemos, la igualdad jur铆dica es un aspecto que no es aut贸nomo de las relaciones de producci贸n, sino que se inscribe en el movimiento general del capital. De esta manera, como dice Marx siempre en la misma cita, las personas somos simplemente encarnaciones de las distintas categor铆as sociales en las que se expresa el movimiento del capital (el trabajo como capital variable, la burgues铆a como propietaria del trabajo muerto). Obviamente, este movimiento autom谩tico e impersonal del capital no es sino una muestra m谩s del car谩cter fetichista del capital en su movimiento, que oculta el antagonismo entre capital y proletariado, entre la l贸gica del trabajo muerto y las necesidades humanas. El comunismo es el movimiento real que a partir de esta contradicci贸n y antagonismo tiende a disolver el capital en todas sus metamorfosis y formas objetivas (tambi茅n jur铆dicas) para afirmar la comunidad humana mundial (sin clases, ni mercanc铆as, ni Estado).

El capitalismo como totalidad concreta

Como hemos desarrollado en otros lugares, el capitalismo no es el resultado de una suma de partes separadas entre s铆 que despu茅s se interconectan. Se trata de una totalidad social que encuentra en la mercanc铆a, transformada primero en dinero y luego en capital, su raz贸n de ser, la categor铆a real que subyace a la totalidad. Ninguna de sus partes se puede entender separada de esta l贸gica social. Las distintas partes en que se estructura el capitalismo, como modo de producci贸n, son una determinaci贸n espec铆fica, una metamorfosis del capital como relaci贸n social. Ya lo hemos visto, no podemos entender el derecho si no vemos que no es un simple contrato jur铆dico y neutral entre voluntades. Estas voluntades pertenecen a las cosas, son en realidad personificaciones de categor铆as sociales que las dominan, que las cosifican. En cuanto proletario, mi voluntad est谩 contenida por la necesidad que tengo de vender mi fuerza de trabajo. Solo podemos entender el derecho si lo entendemos como una manifestaci贸n espec铆fica del modo de producci贸n capitalista como totalidad social. Es el capital, como relaci贸n social contradictoria, el que moviliza el conjunto del proceso social, el que marca el ritmo de los movimientos de la producci贸n y la reproducci贸n social.

Por eso, solo puedo entender la especificidad del derecho si lo inscribo en la totalidad capitalista, si entiendo su particularidad como una determinaci贸n m谩s concreta de la l贸gica abstracta del capitalismo. Y, a su vez, el capital no es una categor铆a indeterminada y vac铆a. Se desarrolla y concreta en cada una de las especificidades que va asumiendo a trav茅s de un proceso por el que el ser social del capital se encarna en el sujeto jur铆dico, en el ciudadano democr谩tico, en la judicializaci贸n y politizaci贸n de todos los aspectos de la vida, en las instituciones jur铆dicas y pol铆ticas, etc.

Hemos visto que el movimiento del capital vive distintos momentos que van de lo m谩s simple y abstracto a lo m谩s concreto: de la mercanc铆a al dinero, del capital en general a la competencia entre los muchos capitales. Podemos ver el mismo movimiento en las categor铆as jur铆dicas. Seguimos para ello a Pasukhanis, que parte de la categor铆a m谩s b谩sica, el sujeto jur铆dico, del que nacen las relaciones jur铆dicas que invaden cada vez m谩s la totalidad social, hasta llegar al derecho como norma en sus diferentes manifestaciones (desde los contratos civiles hasta las constituciones como Leyes fundamentales del derecho p煤blico). O, en el caso de la l贸gica democr谩tica, desde el ciudadano, como categor铆a simple, a su voluntad que se manifiesta en el mito de la soberan铆a nacional y/o popular, que se encarna en las elecciones y en los representantes pol铆ticos, hasta llegar a su concreci贸n en los parlamentos y el conjunto de instituciones pol铆ticas. Solo partiendo de la l贸gica social m谩s general podemos entender el significado de los elementos m谩s concretos. Y, adem谩s, esto nos permite desmitificar la naturalizaci贸n que se encuentra en la base del derecho. No partimos de sus normas, como si fueran un simple instrumento neutral de organizar la convivencia social, sino que las explicamos como el resultado de un sujeto jur铆dico o pol铆tico que no es neutral. Son el resultado de la mercantilizaci贸n capitalista. Operaci贸n que es, no casualmente, la contraria a la que llevan a cabo los te贸ricos burgueses.

Es decir, entender el capitalismo como totalidad concreta es el 煤nico m茅todo para entender la realidad en la riqueza de todas sus manifestaciones espec铆ficas.

El capitalismo es un sistema que se reproduce a trav茅s de un conjunto de unidades de opuestos, de aspectos que se nos manifiestan de un modo separado. En la propia l贸gica 鈥渆con贸mica鈥 del capitalismo, se trata de la unidad de opuestos entre valor de uso y valor, entre trabajo concreto y trabajo abstracto, etc. A su vez, la relaci贸n social capitalista implica que la conexi贸n entre los individuos no es directamente social, sino que se hace a trav茅s del mercado.

Este aspecto es muy importante de cara a la cuesti贸n del derecho. El capitalismo implica una atomizaci贸n de los seres humanos, separados y fragmentados unos de otros. Vamos al mercado como sujetos individuales que vendemos nuestra fuerza de trabajo, que es contratada por medio de otro sujeto jur铆dico, en este caso una empresa. El fundamento de la relaci贸n social capitalista implica, pues, esa separaci贸n, la cual a su vez conlleva el derecho privado para las relaciones entre los diferentes actores sociales del juego capitalista., esa guerra de todos contra todos que es el mercado capitalista, ese conflicto continuo de intereses en que se expresan las relaciones del entramado que supone la sociedad capitalista. Por eso, a diferencia de otros modos de producci贸n del pasado, el poder pol铆tico no puede ser interno al poder econ贸mico. Y es que los diferentes poderes econ贸micos combaten permanentemente entre s铆, est谩n en conflicto por la naturaleza competitiva intr铆nseca al capitalismo. De ah铆 que el capitalismo se fragmente en una nueva unidad de opuestos, la que se da entre econom铆a y Estado, entre sociedad civil y pol铆tica. El Estado aparece como el defensor de los intereses generales de la sociedad (sociedad que aparece ya fetichizada por la l贸gica y el movimiento del capital), que son los del capital en su conjunto. Esta l贸gica de la separaci贸n es muy diferente a la de las sociedades precapitalistas. Por ejemplo, si pensamos en el feudalismo como contrapunto, el se帽or feudal al mismo tiempo dispon铆a del poder econ贸mico (a trav茅s de su reserva se帽orial) y del poder pol铆tico (a trav茅s de sus derechos jurisdiccionales). El capitalismo separa en una unidad de opuestos lo que estaba junto en otros modos de producci贸n.

De este modo, en el capitalismo aparecen separadas la econom铆a y la pol铆tica, el derecho privado y el derecho p煤blico. El ser social solo puede aparecer separ谩ndose del conflicto permanente entre los diferentes sujetos atomizados que compiten entre s铆. Es lo que los pensadores burgueses, de los or铆genes del capitalismo, teorizaron como contrato social. Desde Hobbes a Locke o a Rousseau, estos individuos 鈥渘aturales鈥 que compiten entre s铆 necesitan llegar a alg煤n tipo de acuerdo, contrato social, del que nazca la pol铆tica y el Estado moderno. En realidad, son te贸ricos que simplemente reflejan, en el terreno de las ideas y del esp铆ritu, la l贸gica y el movimiento del ser social del capital.

El Estado como poder p煤blico impersonal

Como ya hemos visto, el capitalismo se caracteriza por el intercambio universal de productores privados y formalmente iguales. Esto genera una serie de separaciones dentro del mundo capitalista. El poder pol铆tico aparece, de este modo, autonomizado de cada uno de los productores privados. No se identifica con ninguno de ellos, sino que defiende los intereses del conjunto social, es decir del capital en general.

Esto da el sentido a una l贸gica impersonal que caracteriza la din谩mica capitalista. Las personas solo existen aqu铆 unas para otras como representantes de mercanc铆as, como poseedores de mercanc铆as. No son m谩s que personificaciones de las relaciones capitalistas en sus diferentes metamorfosis. No es el burgu茅s el que domina a voluntad la l贸gica del capitalismo, sino que es la l贸gica impersonal del capital la que se impone sobre los burgueses. El capitalista que no compita, que no acelere su productividad, ser谩 descartado por la l贸gica implacable del diablo que mueve el cuerpo del capital.

Esta misma l贸gica impersonal se expresa tambi茅n en el dominio del Estado y del derecho p煤blico. Ya desarrollamos esta reflexi贸n en nuestro cuaderno sobre Podemos. No son los pol铆ticos los que dominan los movimientos del capital. El Estado es simplemente un garante de los intereses del capital. Es la reproducci贸n ampliada del valor en proceso quien marca el comp谩s de la intervenci贸n y la voluntad del Estado y de sus gestores, sea cual sea su color pol铆tico. El instrumentalismo pol铆tico de la izquierda reformista hace aguas ante la valorizaci贸n del capital. Act煤an antes de haber pensado, como dec铆a Marx.

De ah铆 que la separaci贸n entre econom铆a y pol铆tica, derecho privado y derecho p煤blico, exprese una autonom铆a que se da dentro de la totalidad social capitalista. Es una separaci贸n en la unidad, una unidad de opuestos como dir铆a Marx desde su l贸gica dial茅ctica. Las consecuencias, en relaci贸n a la teor铆a del Estado y del derecho p煤blico, son muy importantes. Para ello, hacemos uso de un texto interesante de Alain Bihr en pol茅mica con el trotskista Ernest Mandel:

El poder no pertenece a nadie en espec铆fico (a diferencia de los modos de producci贸n precapitalistas), ni siquiera a quienes se encargan de ejercerlo, cualquiera que sea el nivel en que lo hagan. Simplemente personifican las relaciones sociales capitalistas. Su voluntad est谩 contenida en las cosas, como ve铆amos, es su funci贸n (al servicio de la l贸gica general del capital) quien determina ael 贸rgano y a las personas que intentan gestionarlo. El poder p煤blico del Estado se distingue formalmente de los m煤ltiples poderes privados que siguen ejerci茅ndose en el marco de la sociedad civil capitalista: poderes asociados al nacimiento, al origen social, al poder del dinero y el capital, a la competencia鈥 El poder del Estado garantiza los intereses generales por encima de los particulares. Los actos de este poder no deben ser expresi贸n de los intereses particulares de facciones privadas, sino exclusivamente del inter茅s general. Inter茅s general, como ya sabemos, asimilado al orden civil (contractual) capitalista. Este poder debe garantizar a cada uno el respeto de su subjetividad jur铆dica y la posibilidad de contratar libremente en funci贸n de su voluntad individual. La l贸gica abstracta del capitalismo presupone que todos los individuos puedan competir en el mercado en igualdad de condiciones. Implica una l贸gica democratizadora de fondo para que funcione de manera pura la l贸gica capitalista. De ah铆 que la l贸gica de las pol铆ticas de identidad, que demandan el reconocimiento de derechos para sujetos subalternos por su raza o g茅nero, no sea sino una actualizaci贸n de la propia l贸gica jur铆dica del capital una forma de eliminar opresiones que obstaculizan la igualdad entre las personas para competir en el mercado. No solo no tienen nada de subversivo, sino que son una purificaci贸n de la l贸gica del capital. Por lo tanto, el poder respeta las prerrogativas de los individuos como sujetos de derecho. Encarna una l贸gica propia de un Estado de derecho, donde se encuentra dividido en distintas instituciones para impedir su concentraci贸n en pocas manos. Este poder se dirige a todos en pie de igualdad garantizando las mismas obligaciones y garantizando, a su vez, los mismos derechos. Nuevamente vemos aqu铆 el car谩cter democr谩tico del derecho que busca la igualdad de todos los sujetos jur铆dicos, como algo estrictamente capitalista.



Obviamente, estamos hablando de las caracter铆sticas m谩s abstractas de la l贸gica capitalista en un sentido jur铆dico y pol铆tico: el ser social del capital es democr谩tico a la par que jur铆dico. Hay muchas contestaciones en la historia de las sociedades capitalistas a estas caracter铆sticas generales que hemos dibujado: grupos de poder que se apoderan de partes del Estado, lobbies que ejercen presiones para los beneficios de sus clientes, casos de corrupci贸n pol铆tica, sujetos oprimidos que no pueden competir en un plano de igualdad鈥 Lo que afirmamos es que la l贸gica abstracta, pura, del capital tiende a esto. Y que por ello todas las reformas que usan el derecho y la democracia como m茅todos de impugnaci贸n al orden del capital, simplemente lo refuerzan. El desarrollo del capitalismo desde un punto de vista hist贸rico ha reforzado adem谩s estas caracter铆sticas democr谩ticas y jur铆dicas, al mismo tiempo que ha subsumido de modo totalitario todos los aspectos de la vida social. Como afirmaba la izquierda italiana, el fascismo perdi贸 militarmente la guerra, pero no pol铆ticamente. Hoy la vida se encuentra mucho m谩s dominada por el derecho y por las relaciones jur铆dicas que en el nacimiento del capitalismo. De este modo, se puede observar mejor el car谩cter consustancialmente capitalista de estas formas objetivas de su ser social.

La teor铆a burguesa del derecho

Los economistas burgueses permanecen presos conceptualmente de los l铆mites del movimiento del capital, e incluso sus mejores representantes cl谩sicos, como Adam Smith y David Ricardo, naturalizan el modo de producci贸n capitalista como la forma econ贸mica m谩s avanzada y desarrollada, una producci贸n de riqueza que, sustancialmente, siempre ha estado movida por el comportamiento atomizado de los hombres en el proceso de producci贸n social. De igual manera, la teor铆a burguesa del derecho se mueve siempre dentro de los m谩rgenes en que las normas se les aparecen a los sujetos jur铆dicos en su comportamiento. As铆 aparecen diversas escuelas que reflejan los dualismos y las contradicciones del propio derecho burgu茅s.

Por una parte, se encuentran aquellos que tratan de defender el derecho como una encarnaci贸n de la moral y la 茅tica m谩s avanzada, como expresi贸n de los derechos humanos y la naturaleza del hombre. No es casual que los primeros te贸ricos del derecho y la pol铆tica moderna, como Locke, fueran iusnaturalistas. Es decir, ve铆an en las Declaraciones de Derechos del Hombre de las revoluciones burguesas el cumplimiento de la naturaleza humana. As铆 la Declaraci贸n de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revoluci贸n francesa dec铆a:

Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad com煤n. La finalidad de toda asociaci贸n pol铆tica es la conservaci贸n de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresi贸n. La fuente de toda soberan铆a reside esencialmente en la naci贸n; ning煤n individuo, ni ninguna corporaci贸n pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los dem谩s. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros l铆mites que los que garantizan a los dem谩s miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos l铆mites solo pueden ser determinados por la ley鈥.

O sea, los derechos naturales e imprescriptibles del hombre coinciden con la propiedad y la seguridad de esta. Mi libertad implica que no puedo causar perjuicios a los dem谩s, porque tengo que respetar los derechos naturales., que vienen a coincidir con los del mundo de la mercanc铆a y del dinero, de la propiedad y del capital.

Como ya nos dijo Marx en su juventud, los Derechos del Hombre no son sino los derechos del ciudadano burgu茅s. Son los derechos del capital (en todas sus determinaciones, incluidas las patriarcales). Todo el iusnaturalismo burgu茅s no es en esencia sino una defensa de unos derechos humanos abstractos e indeterminados, cuya naturaleza concreta es un positivismo acr铆tico que defiende el mundo de la burgues铆a. De una naturaleza id茅ntica es el imperativo categ贸rico kantiano, que presupone siempre el mundo de la propiedad privada y del Estado burgu茅s que lo defiende.

Con el paso del tiempo, el derecho burgu茅s fue perdiendo esas sutilezas morales y jur铆dicas, y se transform贸 en un normativismo jur铆dico que defiende la norma jur铆dica tal y como es: el derecho es leg铆timo porque es legal. Hans Kelsen es el m谩ximo representante de esta perspectiva durante el siglo XX. El derecho implica una jerarqu铆a normativa que hay que respetar siempre. La preminencia de esta perspectiva burguesa, que identifica democracia y Estado constitucional, la podemos ver en muchos de los debates pol铆ticos actuales de la Espa帽a contempor谩nea que sacralizan la autoridad de la Constituci贸n.

De este modo, el derecho p煤blico burgu茅s se mueve en un p茅ndulo que va del moralismo esencialista al realismo jur铆dico, del deber ser kantiano al ser de la Ley y la Norma de los constitucionalistas burgueses del presente.

El sentido de este apartado es poder reflexionar sobre la diferencia de ra铆z metodol贸gica que existe entre nuestra perspectiva y la burguesa. La concepci贸n jur铆dica burguesa parte siempre de lo dado inmediatamente, de la norma jur铆dica. Norma que o se esencializa, como expresi贸n m谩xima de la naturaleza humana (como hac铆a la econom铆a cl谩sica con el trabajo), o simplemente se describe y defiende como dato de facto. Y de este modo se presenta siempre como insuperable: co贸mo vamos a superar algo que es una simple normal social, o nada menos que la expresi贸n de la misma naturaleza humana. Nuestra concepci贸n comienza por preguntarse por el origen del derecho y de la norma jur铆dica, por tratar de entender el origen de la aparici贸n de la forma jur铆dica como la forma en que se pueden relacionar seres que se comportan de modo atomizado en la producci贸n y reproducci贸n de su vida social. De este modo, entendemos el derecho como expresi贸n de ese sujeto jur铆dico que es t铆pico de la modernidad capitalista, tal y como hemos explicado al inicio de este texto. Y, de este modo, el derecho morir谩 con la sociedad que ha visto nacer a ese sujeto jur铆dico contingente.

Comunismo como negaci贸n y superaci贸n del derecho

Si el derecho y el capital son formas inseparables, ambas propias y espec铆ficas del modo de producci贸n capitalista (aunque pueda haber formas antediluvianas que las anteceden de modo imperfecto), el comunismo implica la superaci贸n del derecho, como del conjunto de categor铆as del mundo del capital.

Esa fue la tesis que Pasukhanis defendi贸 en su libro sobre El marxismo y la teor铆a general del derecho, siguiendo con ello lo que el mismo Marx estableci贸 en su famosa Cr铆tica del Programa de Gotha. Y fue lo que acab贸 caus谩ndole la muerte durante las purgas de la contrarrevoluci贸n estalinista.

De hecho, se trata de una posici贸n invariante del programa comunista desde 1848. El comunismo es una sociedad sin clases y sin mercanc铆a, y, por ende, sin Estado y sin derecho. El comunismo es el movimiento real que niega y supera las categor铆as del capital en sus diferentes metamorfosis. La dificultad de entender este movimiento de negaci贸n y superaci贸n como algo factible y necesario deriva del car谩cter fetichista que tienen estas categor铆as en nuestra vida cotidiana. El fetichismo, como ya vimos anteriormente, no es una falsa conciencia o un simple enga帽o ideol贸gico, sino una expresi贸n bien real por medio de la que operan y se reproducen las categor铆as del capital. Las relaciones sociales capitalistas tienen una naturaleza social y suprasensible a un mismo tiempo, como nos explicaba Marx. Su naturaleza social y transitoria se adhiere a la dimensi贸n material como si fueran un mismo cuerpo inescindible. De este modo, la naturaleza capitalista de los instrumentos de producci贸n aparece como inseparables, los productos del trabajo humano se presentan unidos a su car谩cter mercantil como si fueran una misma naturaleza, y el hecho de que una sociedad conviva en base a unas normas sociales se identifica con que seamos sujetos atomizados con derechos y deberes.

Pero cada uno de estos aspectos, materiales y sociales, son separables. El fetichismo de la mercanc铆a y del capital, de este modo, naturaliza su ser social como algo intr铆nseco a la condici贸n humana. El comunismo implicar谩 un plan de vida para la especie, un plan en el que se organizar谩 t茅cnicamente la producci贸n social a nivel global para lograr una distribuci贸n gratuita de bienes y servicios que permitan satisfacer el conjunto de las necesidades humanas. Ese plan implicar谩 un conjunto de cuestiones t茅cnicas para que sean llevadas a cabo ya sea a nivel de la producci贸n local como de la distribuci贸n global de la producci贸n social. El fetichismo jur铆dico confunde todos estos aspectos para presentar el comunismo como una utop铆a imposible. Pero la organizaci贸n de una red de ferrocarril o de la producci贸n de un bien cualquiera no se hace siguiendo una serie de reglas jur铆dicas, sino t茅cnicas: reglas t茅cnicas que en la sociedad comunista ser谩n, adem谩s, coherentes con el fin global que perseguimos.

Un plan (un fin) que ser谩 una negaci贸n del conjunto de las categor铆as en las que se expresa el capital, del mismo modo que implicar谩 una negaci贸n de la l贸gica productivista del capital (que no puede dejar de crecer cueste lo que cueste), conllevar谩 la desaparici贸n del Estado (ya que este es un organismo de dominio de una clase sobre otra y no un simple aparato de organizaci贸n y centralizaci贸n social), y del sujeto jur铆dico que est谩 en la base del derecho. No existir谩 derecho civil que regule los intereses y deberes de los que venden y compran mercanc铆as (porque no existir谩n mercanc铆as), ni derecho p煤blico que regule la separaci贸n entre econom铆a y pol铆tica, pues la pol铆tica habr谩 desaparecido con el Estado, como actividad separada del ser humano. El comunismo no es una utop铆a anti-humana, y seguir谩 habiendo conflictos sociales y enemistades. Pero estos conflictos no tendr谩n una naturaleza de clase. Y las personas que participar谩n de la comunidad (Gemeinwesen) comunista no ser谩n sujetos jur铆dicos separados unos de otros como m贸nadas. Las enemistades y conflictos, incluso graves, que haya ser谩n dirimidos sin las caracter铆sticas punitivas y abstractas que se encuentran en la base de la sociedad capitalista (y que son ajenas a cualquier otra sociedad del pasado o del futuro). Y es que como dec铆a Pasukhanis al final de su libro ya mencionado:

鈥淓l derecho penal, como el derecho en general, es una forma de conexi贸n entre sujetos ego铆stas, aislados, portadores de un inter茅s privado aut贸nomo o propietarios iguales鈥 Los conceptos de delito y de pena son, como se deduce de lo dicho precedentemente, determinaciones indispensables de la forma jur铆dica鈥.

El comunismo superar谩 el limitado horizonte del derecho burgu茅s en cualquiera de sus formas, un horizonte limitado que no es sino la expresi贸n de un modo de producci贸n escindido por la l贸gica mercantil, entre lo individual y lo social, entre lo privado y lo p煤blico, entre la econom铆a y la pol铆tica. Es esta escisi贸n la que reflejan conceptualmente los te贸ricos burgueses del derecho, y la que los lleva a oscilar permanentemente entre dos puntos extremos: la coacci贸n de la norma y el deber ser de la moral. Superando esta escisi贸n, a trav茅s de la extinci贸n del mundo de la mercanc铆a, el comunismo podr谩 ser articulado org谩nicamente conforme a un plan de vida para la especie.