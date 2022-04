–

San Salvador Atenco, Edo. de M茅xico, 21 de abril, 2022.

A los pueblos de la orilla del agua y la monta帽a:

A las organizaciones solidarias:

A los pueblos de M茅xico y el mundo que luchan:

El d铆a de ayer se volvi贸 a desatar la desesperaci贸n y enojo de priistas harto conocidos en nuestras comunidades y algunas personas que siguen gozando de su titulo como ejidatarios, pero que encontraron en la tierra un negocio para especular, fraccionarla y sacarle todo el provecho posible ante intereses inmobiliarios que pululan en la regi贸n decididos a continuar la bestial urbanizaci贸n a costa de seguir profundizando la crisis que ya padecemos con el desabasto del agua y el abandono a las actividades agr铆colas.

Sus agresiones van dirigidas contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), desde donde hemos insistido en proponer una serie de formas para continuar con la defensa de la tierra, agua y vida comunitaria. Ayer, estos grupos de inter茅s y de choque, tuvieron un enfrentamiento con trabajadores de la empresa PINFRA sobre la autopista 鈥淧e帽on 鈥 Ecatepec鈥, seg煤n sus propias declaraciones, y como protesta decidieron tomar la presidencia municipal, soldando las puertas de la misma, para luego bloquear la carretera federal, donde lanzaron amenazas abiertas y claras en algunos medios de comunicaci贸n, meritorias de estar cometiendo delitos graves.

Su desesperaci贸n ha ido creciendo y por ende, sus agresiones dirigidas contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en la medida en que se ha ido concretando la declaratoria del 脕rea Nacional Potegida (ANP) misma que ha llevado un proceso de meses enteros para hacerla real, sin contar los a帽os de insistir, luchar y coordinar esfuerzos en beneficio de toda la poblaci贸n y no solo en favor de esos ejidatarios quienes se ostentan de tener la ultima palabra por tener un titulo legal con el que muchos han especulado en beneficio propio y sin mayor visi贸n, m谩s que la de la ganancia inmediata, d谩ndole la espalda al grueso de la poblaci贸n y dejando el camino libre a los infiernos urbanizadores.

Desde el 2010 hasta el 2018, los comisariados ejidales corrompieron asambleas ejidales para ponerle precio al ejido y a la tierra de uso com煤n, salvo honrosas excepciones se mantuvieron leales a la defensa de la tierra. Un caso emblem谩tico ha sido el de nuestra compa帽era Nieves Rodr铆guez, qui茅n resisti贸 todo lo necesario para evitar que la despojaran de su vivienda cuando pr谩cticamente la mayor铆a de ejidatarios vendieron su ejido para permitir la construcci贸n de la autopista 鈥淧e帽贸n 鈥 Pir谩mides鈥. El pueblo lo sabe: el PRI y sus operadores locales corrompieron a la mayor铆a de posesionados para que vendieran su pedazo de tierra en favor del pol铆gono aeroportuario y otros negocios que se les vinieron abajo en cuanto se derrot贸 por segunda vez el aeropuerto de muerte.

鈥淣adie est谩 libre de pecado鈥, nadie de los que hemos soportado estos 煤ltimos 20 a帽os en estos pueblos que se salva de haber cometido desaciertos o faltas. Sin embargo, hay quienes insisten en hacer del cinismo y desmemoria su estandarte para seguir obteniendo ganancias sin mayor trabajo que el de estirar la mano.

No es ignorancia, no es una casualidad, no es porque no hayan sido consultados -seg煤n ellos, cuando hubo asambleas abiertas pero tambi茅n intentos por detallar informaci贸n y aclarar todas las dudas en asambleas ejidales que fueron boicoteadas y golpeadas por el grupo de choque del PRI, como ocurri贸 el pasado 19 de diciembre-, y tampoco es porque amen y respeten la tierra como ahora salen a declarar frente a medios de comunicaci贸n con un discurso victimista. Su desesperaci贸n y amenazas contra el FPDT y compa帽eros como Ignacio Del Valle, es por que con el ANP, como figura legal, les reduce el coto de poder y la forma f谩cil de hacer negocios con la tierra, que ven铆an ejerciendo de manera impune desde que pactaron un cheque en blanco con el gobierno asesino y corrupto de Pe帽a Nieto.

Ya lo deben saber o si no, es necesario que as铆 sea: en Atenco los anteriores gobiernos, desde que empez贸 esta pesadilla en 2001, los tres niveles, de insignia pri铆sta y panista, dejaron a nuestros pueblos resquebrajados. Lograron romper el tejido social de manera sistem谩tica. Las familias se dividieron. La compra de voluntades en 2014, cuando revivieron el proyecto de muerte aeroportuario, enemist贸 y alejo a muchos compa帽eros y compa帽eras. Se abri贸 el paso a la desmoralizaci贸n de muchos y aquella unidad organizada que en 2002 ech贸 abajo por primera vez el aeropuerto, se fue debilitando. Mientras tanto las agresiones que ven铆an de grupos de choque de las empresas y otros m谩s del grupos de choque local no pararon contra las y los defensores de la tierra. Aun as铆, siempre apelamos a la memoria, a la dignidad, a la re-organizaci贸n con los m谩s posibles, dentro y fuera de los pueblos de la orilla del agua, porque decidir defender la tierra, el agua, los recursos naturales, es decidir defender la vida nuestra y sobre todo, la de las generaciones que vienen.

Es una vil mentira que el ANP expropia o viene a despojar la tierra y los derechos agrarios.

Es una vil mentira que el ANP impide construir una vivienda propia o trabajar la tierra para uso agr铆cola.

Por el contrario, el ANP refuerza y garantiza que la ley agrada vigente se cumpla a cabalidad y se garantice de verdad que esa tierra llegue a manos de hijos y nietos y no a los tent谩culos de los especuladores.

Hoy reiteramos ese llamado a la poblaci贸n entera y todos los ejidatarios con memoria y con capacidad de reconocer que haber derrotado el aeropuerto, es una segunda oportunidad para valorar el patrimonio que es de nuestros hijos y nietos: privilegiemos la capacidad de di谩logo, de discusi贸n y debate; caminemos y decidamos con criterio propio, no con habladur铆as e intrigas insostenibles y que no abonan, y al contrario, enturbian la verdad que est谩 a los ojos de todas y todos.

Al gobierno federal, le exigimos ponga atenci贸n en los hechos que se siguen atizando y con la omisi贸n solo se contribuye a escalar agresiones y reeditar la impunidad de personas y ma帽as priistas que las est谩n cometiendo contra los que hemos dado la cara con dignidad a la historia para defender la tierra, el agua, lo justo para todas y todos.

A las organizaciones y pueblos hermanos de M茅xico y el mundo. que luchan por un pa铆s con justicia, les reiteramos que seguimos firmes, que no nos hemos vendido y nuestra dignidad no est谩 condicionada al gobierno en turno con el que existen mesas de trabajo para lograr recuperar, restaurar y replantear las iniciativas necesarias que coadyuven al resarcimiento del ejido social tan complejo que hoy tenemos en los pueblos de la orilla del agua y de la monta帽a, y en suma, en nuestro M茅xico profundo.

隆AQU脥 PROTEGEMOS LA VIDA! 隆NO A LA URBANIZACI脫N!

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

Publicado originalmente en la página del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco: https://www.facebook.com/AtencoFPDT/

