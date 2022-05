–

El Grupo Erribera explica a Sare Antifaxista la manifestaci贸n que han organizado para el pr贸ximo 22 de mayo en Logro帽o, a las 12:30 horas, con el lema 鈥淢anifestaci贸n por una Rioja Navarra sin Fascismo鈥/ 鈥淢anifestazioa faxismorik gabeko Errioxa gabeko Errioxa Nafar batentzat鈥. Como indican en su comunicado, 鈥渆xigimos al Gobierno espa帽ol y tambi茅n a los gobiernos mal llamados auton贸micos de los territorios del Estado Nabarro, que tomen las medidas que sean necesarias para expulsarlos de la vida pol铆tica p煤blica y que tienen el benepl谩cito de Vox鈥. Por lo que a帽aden que 鈥渆xigimos que tambi茅n no autoricen a nuevos grupos fascistas y que empiece. A sancionarlos por sua intervenciones que 煤ltimamente se est谩n viendo en toda la Erribera y Alta Nabarra鈥. Terminan con un 鈥淕ora Erribera eta gora Nafar Estatua!!鈥

驴Qui茅nes conform谩is el Grupo Erribera? 驴Qu茅 objetivos ten茅is?

El Grupo Erribera se compone de una serie de de personas de la Ribera de Nafarroa y de Errioxa (que en definitiva es sola una Erribera, por que el hecho de que cruces el Ebro no va a dejar de ser Nabarra) y que pertenecen a otros movimientos pol铆ticos que trabajan, sobre todo, en la independencia de Nabarra (entre otras cosas).

En cuanto los objetivos que tenemos es: a) concienciar a la ciudadania de la importancia de seguir luchando por la libertad e independencia de Nabarra. b) apostar por la cultura hist贸rico-cultural que nos une y realizar en ese sentido m谩s actos culturales (sobre todo en Errioxa), defendiendo m谩s si cabe este gran patrimonio que nos une, c) obtener una buena estructura pol铆tica y social y defender todos los intereses que competen al pueblo nabarro ribere帽o del Estado Nabarro, etc.

驴Qu茅 os ha llevado a convocar la protesta en Logro帽o?

Los motivos por los que se hace esta manifestaci贸n antifascista viene de muy atr谩s, pero donde m谩s se est谩 viendo es ahora, viendo como est谩n surgiendo nuevos grupos de ultraderecha que esta operando en nuestros territorios, sobre todo en la Erribera, Alta Nabarra e incluso llegando hasta Hegoalde. Todo esto ha provocado el malestar y el enfado del pueblo nabarro y ha colmado el vaso y la paciencia de la ciudadania, y que tanto la polic铆a (de este estado ocupante espa帽ol), como los gobiernos mal llamados auton贸micos de nuestros territorios no est茅n moviendo un solo dedo al respecto, y no digamos del Gobierno espa帽ol que mira para otro lado, d谩ndoles una total impunidad.

驴Por qu茅 cre茅is que las organizaciones de ultraderecha/fascistas est谩n reapareciendo, dado que nunca se fueron, en realidad?

Esta claro que desde que se fund贸 el partido de Vox ha dado pie a crear movimientos fascistas y mucho m谩s peligrosos y con el benepl谩cito precisamente, de este partido ultraderecha fascista.

Movimientos nazis siempre los ha habido y de muy atr谩s, pero me vas a permitir no hablar m谩s de ello porque seria darles publicidad gratuita y, por mi parte, va ha ser que no.

驴Por qu茅 los gobiernos (estatal, auton贸micos鈥) les dan manga ancha?

En principio esa pregunta se les deber铆a hacer a estos gobiernos, 驴verdad? Uno cuando piensa y analiza la situaci贸n,隆 pues claro!, se da cuenta que tanto en Nafarroa como en Errioxa sus gobiernos son de un partido espa帽ol (PSOE) y si a eso sumamos que Euskadi esta gobernado por un partido peneuvista jesu铆tico (PNV), que es en realidad la pura derecha vasca, no es de extra帽ar que, si por un lado obedecen a su jefe en Madrid los del PSOE, y, por otro, los jesu铆ticos, verdad, que son verdaderos ultracat贸licos cristianos, uno tiene claro esa manga ancha que disfrutan estos grupos de ultraderecha.

驴C贸mo se deber铆a combatir a los ultras?

Esto no es tarea f谩cil y es de dif铆cil soluci贸n, ya que mientras sigan permiti茅ndoles hacer enaltecimientos quedando impunes y con una polic铆a espa帽ola cada vez m谩s fascista, haciendo la vista gorda en sus actos p煤blicos, y muchos de ellos sin tener permisos, hace que la situaci贸n, no sea muy prometedora en poder parar al fascismo y si a eso le sumamos que el Estafo ocupante espa帽ol tiene a su sistema judicial totalmente corrupto y fascista, pues a煤n peor.

Por eso es importante estar unidos y salir a la calle para movilizarnos e, incluso, a esa desobediencia porque si algo tengo claro es que en realidad el poder lo tiene el pueblo y, por tanto, juntos podemos combatir a esta lacra. Por eso el pr贸ximo d铆a 22 de Mayo en Logro帽o debemos ir todos como una pi帽a, junto a todos los grupos antifascistas que se unan e independientemente de que zona territorial vengan, porque el problema es mutuo.

Maiatzak 22 Mayo / Manifestazioa Antifaxista Logro帽o (Errioxa)

